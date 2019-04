Die beste Audioschnittstelle für Recording, TB3, USB3 oder USB4?

Thunderbolt 3 vs USB3.1, USB3.2 und USB4

Es war Zeit, unseren Schnittstellenreport nochmals gründlich auf den neuesten Stand für 2019 zu bringen. Wer außerdem einen Vergleichstest von Thunderbolt-Audionterfaces lesen möchte, klickt HIER.

Here we go:

Die beste Audioschnittstelle, Thunderbolt oder USB?

Im Jahr 2011 berichteten wir erstmals über Thunderbolt (zum Bericht hier klicken). Seither hat sich die Schnittstellenverwirrung eher vergrößert, was nicht zuletzt an der Entwicklung von USB lag.

Doch die Konkurrenz USB vs Thunderbolt neigt sich dem Ende zu und es werden zukünftig nur noch USB-C-Verbindungen übrigbleiben. Die einzige verbleibende Frage wird sein: Wie schnell darf’s denn sein?

USB 3 vs Thunderbolt 3 – 2:9

Beim 2017 Update dieses Reports war das Verhältnis USB3 zu Thunderbolt 1/2 noch 1:10. Dieses Verhältnis hat sich bisher nur wenig verschoben. USB3.0/3.1 hat sich auch 2018 nicht wirklich durchgesetzt, Thunderbolt 1/2 liegt weiter mit überragendem Abstand vorne. Ein großes Musikversandhaus listet zum Juli 2018 genau 16 USB3.x Interfaces auf, unter anderem das Presonus Studio 192 (hier klicken für den Testbericht) und das RME MADI-Interface. Dem entgegen stehen nun 72 Interfaces mit Thunderbolt-Anschluss.

Es wurden zwar auch 10 Interfaces mit USB-C-Anschluss gelistet, doch man darf das keinesfalls als Zeichen sehen, dass es sich dabei um ein USB3.x Interface handelt. So hat z. B. das Focusrite Clarett USB (Zum Test hier klicken) zwar einen USB-C Anschluss, ist aber ein USB 2.0 Interface, genauso wie der Roland go:mixer.

Der Grund, warum USB 3.x markttechnisch immer noch kaum ein Rolle spielt, liegt fast ausschließlich an der Konkurrenz aus eigenem Haus begründet und nachdem nun Intel für die Thunderbolt-Nutzung keine Lizenzgebühren mehr verlangt, wird die Situation für USB3.x auch nicht leichter.

Die Schnittstellen im Detail

Werfen wir also einen Blick auf USB 2.0 und der Vollständigkeit halber auch einen auf FireWire. Als Referenz nehmen wir einen in der realen Welt der Projektstudios wohl am häufigsten anzutreffenden Wert von 48 kHz bei 24 Bit für die Abtastrate an. Das wären 1.152 Mb/s, gerundet 1,2 Mb/s pro Mono-Audiospur an Datendurchsatz, den wir benötigen.

FireWire

Bei FireWire sieht das Ganze zwar etwas anders, aber doch gleich aus. FireWire 400 ist mit 400 Mb/s nur auf dem Papier langsamer als USB 2.0. Tatsächlich kann FireWire hohe Transferraten auf Dauer aufrecht erhalten und ist damit für Streaming hervorragend geeignet. Real mindestens 240 Mb/s bei FW400. Hinzu kommt, dass der Datentransfer, anders als bei USB, bei FireWire bidirektional stattfinden kann (Full-Duplex). Außerdem wird der Datenverkehr hier über einen eigenen Controller-Chip bewerkstelligt und belastet nicht die CPU wie bei USB.

Auf der Anwenderseite können bis zu 63 Geräte an einen FireWire-Bus angeschlossen werden, wobei aber nur 16 in Reihe angeschlossen werden dürfen. Bei insgesamt neun Meter Kabellänge. Die integrierte Stromversorgung für die Geräte liegt laut Spezifikation bei max. 48 Watt. Real liefern computerintegrierte Host-Controller aber meist nicht mehr als 12 Watt. Die Nachfolgeversion FireWire 800 brachte es auf 800 Mb/s. Geräte für FW800 bestanden hauptsächlich aus Festplatten, DV-Camcordern und einer an den Fingern abzählbarer Anzahl von Audiointerfaces. RME Fireface 800 und Universal Audio Apollo (Quad) fallen einem auf Anhieb ein, danach wird es schon dünn. Die endgültige Spezifikation FireWire S3200 aus dem Jahr 2008 brachte es zwar noch auf stattliche 3,2 GB/s (3276,8 Mb/s), doch erklärte Steve Jobs die Schnittstelle noch im selben Jahr für „tot‟. Die herstellerseitige Unterstützung endete dann wohl auch de facto 2012, als Sony einige letzte Videokameras mit FireWire S3200 auf den Markt brachte.

USB Spezifikationen

USB 2.0

USB 2.0 setzt sich aus zwei verschiedenen Spezifikationen zusammen. Die eine ist der Full-Speed-Modus, eigentlich nur „USB1.1“ im USB2.0-Gewand und macht 12Mb/s. Das, was eigentlich als „USB2.0“ mit seinen 480Mb/s bekannt ist, heißt eigentlich Hi-Speed-Modus. Man beachte, dass Hi-Speed hier schneller ist als Full-Speed.

Doch selbst die Transferrate von 480 Mb/s ist irreführend, denn sie trifft nur auf den Burst-Modus zu, der nicht für langen anhaltenden und gleichmäßigen Datendurchsatz zu gebrauchen ist. Bei anspruchsvollen, zeitkritischen Streaming-Aufgaben, liegt die Übertragungsrate laut USB2-Protokoll bei max. 192 Mb/s – Halb-Duplex, d. h. entweder lesen ODER schreiben.

Weiterhin können laut USB-Spezifikation zwar bis zu 127 Geräte verwaltet werden, die zusammen pro Port maximal 2,5 Watt (à 100 mA) dauerhaft verbrauchen dürfen, effektiv können an einem USB-Host aber nur 31 Endpunkte (15 Eingänge + 15 Ausgänge) angeschlossen werden, was 15 Geräten entspricht, denn USB 2.0 ist wie gesagt nur auf dem Papier Full-Duplex. Deswegen knickt die Datenrate bei mehrere gleichzeitige Zugriffen auf ein und dasselbe Gerät (z. B. Festplatte) noch einmal mehr ein als z. B. bei FireWire, das recht gut damit klar kommt. In der Praxis zwischen 30 % und 50 %. Damit wären wir bei einer effektiv nutzbaren Datentransferrate von ca. 100 Mb/s.

Das ist aber letzten Endes trotzdem ziemlich egal. Optimal genutzt, also bei nur einem Gerät am USB-Bus, wären also bei 192 Mb/s und 48 kHz/24 Bit Abtastrate, bis zu 160 Aufnahmespuren in Mono und bei 96 kHz/24 Bit immer noch 80 Spuren möglich. Das reicht wohl für die allermeisten Recording-Anwendungen, darin sind sich alle Interface-Hersteller einig wie sonst selten.

So hatte auch RME mit der Revision ihres Verkaufs-Hits Babyface, dem Babyface Pro (zum Test hier klicken), 2015 verkündet, dass USB 3.0 keine effektiv nutzbaren Vorteile bringt und hat das Interface mit USB 2.0 ausgestattet. Erst 2016, mit dem UFX+, haben auch sie sich USB 3.0 (= USB 3.2 Gen 1) zugewandt.

Zur Systembelastung kommt noch hinzu, dass USB 2 ein „dummes“ Protokoll ist. Das heißt, anders als bei FireWire und Thunderbolt wird die CPU des Computers mit dem USB-Datentransfer belastet, zusätzlich zur Datenbearbeitung. Also je stärker die CPU desto weniger belastet USB die Gesamtperformanz des Computers.

USB 3.x (2008)

USB 3.1 Gen1 (2013)



Anmerkung: Mit der neusten Festlegung der USB 3.2 und USB 4 Spezifikation und der einhergehenden, zurückwirkenden Umbenennung der bisherigen USB-Standards, sind die Erklärungen für USB 3.1 in diesem Absatz nur noch historisch und als Referenz für ältere Geräte interessant.

Das USB Implementers Forum hat mittlerweile auch die Verwirrung um den USB 2.0-Nachfolger komplett gemacht:

Das ehemals mit USB 3.0 betitelte Protokoll für die „ Superspeed “ 5 Gbps Transferrate ist nun in USB 3.1 Gen 1 umbenannt.

betitelte Protokoll für die „ “ Transferrate ist nun in umbenannt. Das ehemals betitelte USB 3.1, also das Protokoll für die „Superspeed+“ 10 Gbps Transferrate, heißt nun USB 3.1 Gen 2.

Generell ist USB 3.x näher an Thunderbolt bzw. dem PCI-Express-Protokoll, genauer gesagt PCI 2x Express 3.0 als an dem alten USB 2.0. So reduziert USB 3 z. B. auch den Daten-Overhead, also den Anteil an Korrekturdaten in einem Datenpaket von etwa 20 % bei USB 2.0 auf etwa 3 % und kann bis zu 900 mA Strom pro Port liefern.

Wird ein USB 2.0 oder USB 3.1 Gen 1-Gerät an einen USB 3.1 Gen 2-Port angeschlossen, sorgt der Controller-Chip für die Separierung der USB 2.0 und 3.x Datenströme. Der USB 2.0 Befehlssatz wird innerhalb von USB 3 Controller-Chip 1:1 durchgereicht. Die Kompatibilität zu USB 1.1 bleibt dabei ebenso erhalten. Mit den entsprechend reduzierten Transferraten, natürlich.

USB 3.1 Gen 2

Natives USB 3.1 Gen 2 ist mir bei Audiointerfaces bisher nicht bekannt. Alle mit „USB 3 (.0)“ bezeichneten Interface sind USB 3.1 Gen 1. Seit Ende 2017 kommen aber langsam PC-Motherboards auf den Markt, die mit nativen USB 3.1 Gen 2 ausgerüstet sind und PCIe-Steckkarten zum Nachrüsten mit USB 3.1 Gen2-Anschlüssen. Die allermeisten Vorkommnisse sind allerdings Thunderbolt 3-Anschlüsse, die nativ zu USB 3.1 Gen 2 abwärtskompatibel sind.

USB 3.1 Gen. 2 ist also als Unterbefehlssatz von Thunderbolt 3 diesem technisch viel näher als dem vorhergehenden USB 3 Gen 1 (USB 3.0).

In den aktuellen Generationen von USB-3.x Audiointerfaces scheinen inzwischen einige Hersteller nun die Roundtrip-Latenz von unter 3 ms bei USB geknackt zu haben.

Bei den ganzen USB 3-Iterationen ist es die Performance anscheinend auch abhängig davon, ob der USB-3.x-Port ein Nativer ist oder über einen Thunderbolt 3 Anschluss betrieben wird.

USB 3.2 (2017)

Hier kommt die Neuerung! Mit der Veröffentlichung der USB 3.2 Spezifikation und der rückwirkenden Umbenennung aller vorhergehenden USB-Revisionen möchte man sich als Endverbraucher an den Kopf fassen und die Welt- und Sprachfremdheit von Entwicklerkonsortien verfluchen. Doch es steckt tatsächlich ein Sinn dahinter!

Hier erstmal die neuen Umbenennungen:

USB 3.0 (5Gbps) „Superspeed“ = „ USB3.1 Gen 1 “ = USB 3.2 Gen 1 „Superspeed USB“

(5Gbps) „Superspeed“ = „ “ = „Superspeed USB“ USB 3.1 (10 Gbps) „Superspeed+“ = „ USB 3.1 Gen 2 “ = U SB 3.2 Gen 1×2 „Superspeed USB 10Gbps“

(10 Gbps) „Superspeed+“ = „ “ = U „Superspeed USB 10Gbps“ Das neue 20 Gbps-Protokoll = USB 3.2 Gen 2×2 „Superspeed USB 20 Gbps“

Die Idee bzw. die technische Grundlage dahinter ist folgende: Bei USB 3.x entwickeln sich die übergreifenden Eigenschaften und das darunterliegende Hardware-Protokoll getrennt von einander. So waren z. B. Authentifizierung, Power Delivery oder gleichzeitiges Audio und Laden nicht von Anfang an in USB 3 implementiert, sondern dies geschah erst nach und nach, ohne dass das eigentliche Low-Level-Hardware-Protokoll davon betroffen war.

Das bedeutet in der Praxis, dass alle echten USB 3-Geräte (wenn sie nicht gar zu alt sind) die neu dazukommende Eigenschaftsspezifikationen von (derzeit) USB 3.2 nutzen können und sich nur noch in der Geschwindigkeit unterscheiden und entsprechend ihrer Herkunft mit 5, 10 oder 20 Gbps arbeiten.

Während ein USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0 / 5Gbps) noch in einem der alten USB-Steckerformate (A, B, mini, micro) vorkommen kann, gibt es USB 3.2 Gen 1×2 und USB 3.2 Gen 2×2 ausschließlich im USB Typ-C-Steckerformat, was auch in der Namensgebung reflektiert wird.

Alles wird USB4 (2019)

Mit „USB4“ (kein Leerzeichen) kommt eigentlich ein kompletter Neustart für USB ab dem Jahr 2019. Denn USB4 hebt nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeit auf 40 Gbps, sondern integriert auch Thunderbolt 3 in sein Protokoll und das mit kompletter USB-Rückwärtskompatibilität und Full-Duplex. Das schließt auch ein, dass sich Thunberbolt 3 Geräte an USB4-Ports betreiben lassen und auch in der Gegenrichtung wird USB4 in Thunderbolt 3 integriert. Für den Anwender wird sich damit kaum noch unterscheiden lassen, ob es sich nun um ein USB4 oder Thunderbolt 3 Gerät handelt. Die Schnittstellen konvergieren.

Damit wird in Zukunft wohl die Frage nach der Geschwindigkeit der Schnittstelle (und der damit einhergehende Preis) deutlich relevanter werden als welcher Name gerade dran klebt.

Der Haken bei der Sache? Zertifizierte Kabel sind nun auch für USB unvermeidlich.

Mit USB4 können Geräte auch mit maximal 20 V bei 100 W Belastung dauerhaft versorgt werden.

USB Type-C – Ein Stecker für alle

Zu allererst: USB Type-C ist ein Steckerformat und kein Übertragungsprotokoll!

Das sind zwei völlig verschiedene Aspekte des Products. So haben z. B. diverse neuere USB-Audiointerfaces zwar einen USB-C Anschluss, sind aber intern nur USB 2.0.



Nach über 20 Jahren steht nun der physikalischen, althergebrachten Vielfalt von USB-Steckern selbst eine radikale Revision bevor.

Typ-C sollte ab 2016 für den Anwender zumindest das bisherige Problem lösen, beim Anstecken von USB-Geräten nicht jedes Mal mindestens drei Versuche unternehmen zu müssen, bis die richtige Position des Steckers gefunden ist. Das ist quantentechnisch bedingt, wie hier erklärt wird.

Aber nicht nur die Suche nach der Steckerorientierung fällt nun weg, auch die Tage von USB A- und B- Mini- sowie Micro-Typ-Stecker dürften bald gezählt sein.

Was Thunderbolt 3 betrifft, agiert das Protokoll zusätzlich als „Superset“ für USB. Thunderbolt 3-Ports sind also generell kompatibel zu allen USB-Revisonen und sehen auch genauso aus wie Type-C-Ports und USB4-Ports werden mit Thunderbolt 3-Geräten kompatibel sein. Nur ein Icon wird einen TB3- von einem USB, oder USB-Display-Port noch unterscheiden – und dass Thunderbolt-Geräte nicht an kostengünstigeren USB 2/3.x-Ports arbeiten, die nur eine USB-C-Form haben. Das bedeutet, man kann den USB-Type-C-Stecker nicht falsch herum reinstecken, nur noch eventuell in die falsche Buchse. Aber das kennen Musiker ja schon vom Mischpult her.

Type-C wurde auch für mobile Geräte entwickelt, denn die Buchse ist nur noch 8,4 x 2,6 mm groß. Die Verbreitung dürfte im Gesamten recht flott voranschreiten, denn wenn Hersteller etwas lieben, dann ist es Kosteneinsparung durch weniger Bauteile und ihren Kunden das gleiche Produkt leicht abgewandelt noch mal zu verkaufen.

USB Typ-C – Kabelvarianten für USB und Thunderbolt

Oder „Augen auf beim Adapterkauf“.

Mit USB-Typ-C dürften auch die Tage der Billigkabel gezählt sein, zumindest wenn man auf störungsfreien Betrieb wert legt. Was derzeit allerdings auf dem Markt angeboten wird, erfüllt einen meistens mit Grauen. Denn leider lässt sich des Öfteren und unabhängig vom Preis erst nach dem Kauf feststellen, ob ein USB-C-Kabel etwas taugt oder nicht. Hier hilft nur sorgfältiges Recherchieren und großen Wert auf eine „USB-IF-Zertifizierung“ legen.

Hier ein paar Hilfestellungen:

Wie jedes Kabel gibt es auch für USB technisch eindeutige Spezifikationen. So ist für den reibungslosen Betrieb mit USB-Kabeln ein Wellenwiderstand von 90 Ohm +/- 15 % definiert. Aber schon allein das bekommen etliche Dritthersteller von USB-Kabeln nicht hin.

Damit ein USB-C Ladekabel ordentlich funktioniert, benötigt es einen Abschlusswiderstand von 56 kOhm. Auch hier versagen die meisten Drittanbieter und verbauen kleinere Widerstände. Wenn ein Ladekabel also am Stecker heiß wird und schmilzt , war‘s wohl nix.

Manche Adapterkabel von USB-C auf USB-A, -B, mini, -micro funktionieren nur in eine Richtung, sind also nicht bidirektional. Hier ist darauf zu achten, an welchem Kabelende der USB-Host (Computer) angeschlossen werden muss. Hier hat der Hersteller gespart.

Echte USB-C-konforme Kabelpreise unter 15 Euro ab 2 Meter sind eher selten.

Nur eine handvoll USB-C Kabel sind fähig, USB-C-Displays zu betreiben und auch entsprechend teuerer. So kostet z. B ein Belkin USB-C-Display-fähiges 2 m Kabel rund 30 Euro. Für den Betrieb bis 20 Gbps bietet auch Apple ein zuverlässiges USB-C-Kabel für 25 Euro / 2m an. Damit ist man auch bei USB-C nun in die Preisrichtung von passiven Thunderbolt 3-Kabeln unterwegs, die im übrigen mit USB-C kompatibel sind.

Der Aufpreis für ein zertifizierte, passives Thunderbolt 3-Kabel (z. B. Apple für 45 Euro / 0,8 m) relativiert sich allerdings, denn damit ist man nicht nur für alle USB-C-Kabel-Anwendungen gewappnet, sondern auch für die 40 Gbps von USB4. Man kann damit sich also beim Umstieg von USB 3.x auf USB4.0 einen weiteren Kabelkauf ersparen. Allerdings ist derzeit ein TB3-Kabel als reiner Einsatz für ein USB-Kabel doch etwas übertrieben, aber nicht sinnlos.

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass Thunderbolt 3 und damit auch USB4 die Geschwindigkeit von 40Gpbs nur bis zu einer Kabellänge von 50 cm garantieren. Für längere Kabel muss man bei Thunderbolt 3 auf aktive Kabel zurückgreifen, um die Höchstgeschwindigkeit zu ermöglichen. Diese sind aber nicht nur nochmals teurer als passive Kabel (ca. 55 Euro / 2 m) , sondern auch inkompatibel mit Typ-C USB-Ports.

Wie die genauen Spezifikationen von USB4 zum Thema Kabellänge aussehen werden, wird sich ab Mitte 2019 zeigen.