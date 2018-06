Digitale Helfer für Gitarristen

Gitarristen mögen es an sich ja bekanntlich am liebsten analog. Verstärker, Effektgeräte und Aufnahmetechnik: In unseren Träumen würde noch nicht einmal einer dieser neumodischen Transistoren unser Equipment entweihen! Gerade einmal vor 97 Jahren erfunden und schon überall mitmischen wollen. Pah! In der Realität sieht das Ganze schon anders aus. Insbesondere, wenn sie sich mit Nullen und Einsen beschäftigen, können die kleinen Dinger ganz praktisch sein. Vor allem, wenn sie in Smartphones stecken und unermüdlich unsere Wünsche erfüllen, während wir uns den wichtigen Dingen im Leben widmen.

Viele dieser Helferlein finden den Weg auf unsere Handys und Tablets und wir haben uns schon einmal die besten Apps rund um die Gitarre angesehen und geschaut, was diese so können. Da wir zum einen nicht alles abbilden konnten, was der Markt so bietet und seitdem auch schon wieder drei Jahre ins Land gezogen sind, kommt hier der zweite Teil des Reports: AppGerockt – die besten Apps für Gitarre!

TC ElectronicPolyTune

Ja, die meisten Apps, die einem beim Stimmen der Gitarre helfen, sind kostenlos und funktionieren in den allermeisten Fällen ziemlich gut. Warum also auf etwas anderes zurückgreifen? Zudem kann man herkömmliche Clip-On-Tuner leicht verlieren, sie gehen gerne kaputt und brauchen eigene Batterien. Zudem kosten sie noch Geld, auch wenn man schon für unter 3,- Euro eines der billigsten Modelle haben kann. Und mal ehrlich, das zählt ja wohl kaum … Wer allerdings schon mal etwas bessere Geräte wie den PolyTune von TC Electronic ausprobiert hat, wird schnell verstehen, warum man auch etwas in ein Stimmgerät investieren kann und vielleicht auch sollte. Dabei sind es neben der guten Verarbeitung, vor allem solche Funktionen, wie die namensgebende simultane Stimmfunktion aller Saiten. Damit lassen sich alle Saiten der Gitarre gleichzeitig überprüfen und Querulanten in Echtzeit wieder in Reih und Glied bringen.

Wem die etwas über 30,- Euro für den kleinen Clip-On zu viel sind, der kann auch die offizielle PolyTune App nutzen, die erste Empfehlung in unserer Zusammenfassung über die besten Apps rund um die Gitarre. Vorausgesetzt natürlich, man besitzt ein Gerät mit iOS, was den Preisvorteil gleich wieder dahinschmelzen lässt. Falls so ein Ding aber sowieso gerade im Haus rumfliegt, kann man die PolyTune App mit all diesen Funktionen im AppStore kaufen. Mit 5,- Euro ist sie auch nur unwesentlich teurer als ein billiger Clip-On-Tuner aus dem Versandhandel. Wenn das mal kein gutes Geschäft ist!

Herteller: TC Electronic

Preis: 4,99 Euro

Verfügbarkeit: iOS

Pro Band

Eine gut gestimmte Gitarre ist nur die halbe Miete für eine gute Performance, und wie jeder Bandkollege und/oder Lehrer bestätigen kann, ist die Fähigkeit, im richtigen Tempo zu spielen, mindestens genauso wichtig. Um dies zu trainieren, gibt es eine Vielzahl an Apps wie Metronome oder Clicktracks. Das kann aber schnell sehr monoton werden und die Lust am Üben deutlich mindern. Die App ProBand soll hier Abhilfe schaffen und ist der nächste Tipp in unserer Zusammenfassung über die besten Apps rund um die Gitarre. Nicht nur lassen sich mit der kostenlosen App verschiedene Jamtracks und Rhythmen finden und abspielen, sondern man kann einstudierte Parts auch einfach über die App aufnehmen und online teilen. Aufnahmen lassen sich beliebig editieren, langsamer abspielen und so nachvollziehen oder transponieren. So kann man nicht nur anderen Spielern über die virtuelle Schulter blicken und sich etwas abgucken, sondern auch die Gelegenheit ergreifen, selbst etwas anzugeben. Wer macht das nicht insgeheim ganz gerne?

Um allerdings den vollen Umfang der App nutzen zu können, müssen In-App-Käufe getätigt werden. Die App bietet dann aber auch eine ganze Menge sinnvoller Funktionen.

Hersteller: David J Chura

Preis: kostenlos

Verfügbarkeit: iOS

GoodEar Pro



Wer vor dem Üben mit Jamtracks und Teilen mit der (teilweise etwas überkritischen) Community seinen Sinn für Harmonien und das Gehör verbessern möchte, um nicht immer die gleichen Licks über ein 0815-Bluesschema zu schrammeln, der ist mit GoodEar Pro recht gut beraten. Die App soll über verschiedene Übungen das Gehör für Intervalle, verschiedene Tonleitern, Akkorde und Arrangements trainieren. Hierzu bietet die App eine Vielzahl an strukturierten Trainingseinheiten und verfolgt zudem den Erfolg und die Fähigkeiten des Nutzers über längere Zeiträume. Dank ein bisschen „Gameification“ macht das Ganze also auch noch Spaß. Ziel ist es, insbesondere für Gitarristen, Harmonien und Verläufe besser zu erkennen und intuitiv die richtigen Töne für Improvisationen und das Schreiben von Licks und Soli zu finden. Eine Fähigkeit, die nicht überschätzt werden kann. Leider gibt es GoodEar Pro bisher nur für iOS, aber ähnlich gute Apps finden sich auch im Google Play Store.

Hersteller: iMobilTec

Preis: 3,99 Euro

Verfügbarkeit: iOS

Fret Trainer

Natürlich bringt einem das beste Wissen um die richtigen Töne und die schönsten Tonleitern nicht viel, wenn man diese nicht auf der Gitarre lokalisieren kann. Das sollte nicht nur grundsätzlich möglich, sondern am besten auch schnell und sicher machbar sein. Hier kommt in unserer Zusammenfassung über die besten Apps rund um die Gitarre die App Fret Trainer ins Spiel. Mit ihr lassen sich nicht nur die Positionen der einzelnen Töne auf dem Griffbrett finden, sondern sie bietet auch Übungen, die die Geschwindigkeit beim Finden der Positionen verbessern soll und dabei ziemlich anspruchsvoll werden.

Das Ganze ist also nicht nur etwas für Anfänger, auch Fortgeschrittene können mit dieser App ihr Wissen und ihre Reflexe überprüfen und eventuell sogar verbessern. Im Idealfall findet man sich zukünftig besser und vor allem schneller und damit sicherer auf dem eigenen Griffbrett zurecht. Das kann nur von Vorteil sein. Zusätzlich ist die Grundversion des Fret Trainer kostenlos und für Android und iOS zu haben.

Hersteller: Strong Apps LLC

Preis: kostenlos

Verfügbarkeit: iOS, Android

OnSong

Wer sehr viele Notenblätter und Chordsheets und zudem auch ein wenig mehr Geld zu verwalten hat, könnte an OnSong, einer iOS-exklusiven App zur Organisation und Sicherung von Noten und Songtexten, Interesse haben, die nächste Empfehlung in unserer Zusammenfassung über die besten Apps rund um die Gitarre. Die Dokumente lassen sich in der App nicht nur anlegen und lesen, sondern auch in Setlisten organisieren und abrufen. Zudem kann das Ganze in der Cloud gesichert und auf verschiedenen Geräten synchronisiert werden. Dabei ist OnSong auch mit beliebten Cloud-Anbietern wie DropBox kompatibel. Ideal für die Band oder auch für den Musikunterricht.

Der absolute Clou der App ist jedoch die Steuerbarkeit über ein Pedal, sodass in Live-Situationen freihand durch die Aufzeichnungen gescrollt werden kann und sich so Setlisten und Lyrics per Fußdruck aufrufen lassen können. Die Bedienung ist ebenfalls durchdacht und intuitiv und das ganze Konzept wirkt sehr durchdacht und professionell. Mit knapp 28,- Euro hat die App aber ihren stolzen Preis und ist leider auch nur für iOS zu haben.

Hersteller: OnSong

Preis: 27,99 Euro

Verfügbarkeit: iOS

Guitar Chords and Tabs

Wer auch mal Songs von anderen nachspielen möchte, findet die nötigen Tabs und Akkorde häufig im Internet. Ein bekannter Anbieter, der auch schon im ersten Teil dieser Reihe vorgestellt wurde, ist dabei anscheinend omnipräsent. Die mobile Nutzung aber auch etwas anstrengend, da hier sehr aggressiv auf die Nutzung der kostenpflichtigen App hingewiesen wird. Etwas sperrig und frustrierend vielleicht, wenn man nur mal eben ein paar Akkorde nachsehen möchte. Eine sehr gute und zudem in der Grundversion komplett kostenlose Alternative findet sich in der einfachen, aber ehrlich betitelten App Guitar Chords and Tabs. Diese bietet eine große Bibliothek an Akkorden und Tabs für Gitarre und Bass, ist meiner Meinung nach sehr viel einfacher und übersichtlicher gestaltet als der Platzhirsch und bietet eine gute Autoscroll-Funktion und eine einfach nutzbare Akkordbibliothek. Wen die Werbung nicht stört, hat mit dieser App viel Spaß!

Hersteller: Xssemble s.r.o.

Preis: kostenlos

Verfügbarkeit: iOS, Android