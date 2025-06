Rette deine Homerecordings - kauf ein besseres Interface!

In diesem Ratgeber zeigen wir dir die besten Audio-Interfaces für Gitarristen im Jahr 2025 – von Einsteigermodellen unter 100 € bis hin zu Studio-Profi-Lösungen mit DSP und Thunderbolt. Wir vergleichen Ausstattung, Klangqualität, Software, Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich: den Praxisnutzen speziell für Gitarristen.

Was ist ein Audio-Interface – und warum brauchst du eines?

Du hast Songs geschrieben, Riffs gejammt, Ideen gesammelt – aber nichts davon klingt bislang so, wie du es dir vorstellst? Vielleicht hast du bisher auf Voice-Memos gesetzt oder versucht, dein Handy auf den Verstärker zu richten. Früher oder später kommt jeder Gitarrist an den Punkt, an dem es Zeit wird, den eigenen Sound professionell einzufangen. Und hier kommt das Audio-Interface ins Spiel.

Ein Audio-Interface ist das Herzstück jedes Heimstudios. Es verbindet deine Gitarre mit dem Computer oder Tablet und wandelt die analogen Signale in digitale Daten um – also in Nullen und Einsen, die deine Recording-Software (DAW) verarbeiten kann. Gleichzeitig leitet es das bearbeitete Signal zurück an deine Kopfhörer oder Lautsprecher. Ohne Interface kein Ton im Rechner – so einfach ist das.

Dabei sind Audio-Interfaces mittlerweile so kompakt und vielseitig, dass du sie problemlos auch unterwegs einsetzen kannst. Die meisten Modelle verfügen über sogenannte Hi-Z-Instrumenteneingänge, an die du dein Gitarrenkabel direkt anschließen kannst – genau wie bei deinem Verstärker. Dazu kommen oft XLR-Anschlüsse für Mikrofone, Kopfhörerusgänge, MIDI-Schnittstellen oder sogar spezielle Amp-Outs für Reamping.

Kann man Gitarre über ein Audio-Interface spielen?

Kurz gesagt: Ja – und wie! Die allermeisten Interfaces sind dafür ausgelegt, Gitarren aufzunehmen oder sogar live mit virtuellen Effekten zu spielen. Viele DAWs oder separate Plugins wie Amplitube 5, BIAS FX 2 oder TONEX machen aus deinem Laptop einen virtuellen Verstärker mit Pedalboard – alles steuerbar über dein Interface.

Mit dem richtigen Setup kannst du dein Interface nicht nur als Aufnahmegerät nutzen, sondern auch als Hybrid-Rig für Proben oder Live-Auftritte. Viele Interfaces bieten latenzfreie Direktüberwachung („Direct Monitoring“) oder sogar DSP-basierte Effekte, die dein Spiel in Echtzeit veredeln. Das heißt: Du spielst – und hörst sofort, was du spielst, in professioneller Klangqualität.

Welche Anschlüsse brauche ich?

Für Gitarristen reicht oft schon ein einfacher Hi-Z-Eingang, also ein normaler Klinkeneingang mit passender Impedanzanpassung. Willst du zusätzlich Mikrofone anschließen – etwa für Gesang oder zum Abnehmen eines Amps – sollte dein Interface XLR- oder Kombi-Buchsen haben. Und wenn du mit Kondensatormikrofonen arbeitest, brauchst du auch Phantomspeisung (48 V).

Ein zweiter Eingang ist hilfreich, wenn du gleichzeitig Gitarre und Gesang aufnehmen willst – etwa für Live-Demos oder YouTube-Videos. Zwei Ausgänge sind Standard, damit du auf zwei Lautsprechern stereo abhörst. MIDI brauchst du nur, wenn du externe Controller oder Synthesizer anschließen willst.

Welche Software brauche ich als Gitarrist?

Für Gitarristen besonders spannend sind virtuelle Gitarrenamps, Effekte und Recording-Software. Viele Interfaces liefern bereits eine DAW in der Lite-Version sowie eine Auswahl an Plugins mit. Besonders beliebt sind hier Amplitube 5, TONEX, Positive Grid BIAS FX 2 oder auch Neural DSP Plug-ins. Je nach Paket bekommst du klassische Amps, moderne Metal-Monster oder ganze Effektboards zum digitalen Nachbauen.

Wer aufnehmen will, kommt an einer DAW (Digital Audio Workstation) nicht vorbei. Hier kannst du mehrere Spuren aufnehmen, schneiden, mixen und mit Effekten versehen. Gute und beliebte DAWs sind etwa Ableton Live, Logic Pro, Studio One, Cubase oder das kostenlose Cakewalk.

Worauf sollten Gitarristen achten?

Also, zusammengefasst: Beim Kauf eines Audio-Interfaces sollten Gitarristen auf folgende Punkte achten:

Hi-Z-Eingänge : Diese sind speziell für Instrumente mit hoher Impedanz, wie E-Gitarren, ausgelegt.

Latenz : Eine geringe Latenz ist wichtig, damit es keine hörbare Verzögerung zwischen dem Spielen und dem Hören gibt.

Software-Kompatibilität : Viele Interfaces kommen mit Software-paketen, die Amp-Simulationen und Effekte enthalten.

Anschlussmöglichkeiten: Je nach Bedarf sollten genügend Ein- und Ausgänge vorhanden sein, z. B. für Mikrofone, Kopfhörer oder Monitore.

Die besten Audio-Interfaces für Gitarristen im Jahr 2025

IK Multimedia AXE I/O – Die umfassende Lösung für Gitarrenpuristen

Das IK Multimedia AXE I/O ist eines der wenigen Audio-Interfaces, das von Grund auf für Gitarristen konzipiert wurde. Es bietet dir nicht nur exzellente Audioqualität mit 24 Bit / 192 kHz, sondern auch zahlreiche speziell auf Gitarristen zugeschnittene Features wie Z-Tone Impedanzregelung, schaltbare Eingänge für aktive oder passive Pickups und ein Amp-Out für Reamping.

Der integrierte JFET-Modus verleiht deinem Signal zusätzliche analoge Wärme, während die Software-Pakete AmpliTube 5 SE und TONEX SE dir sofortige Zugriff auf virtuelle Amps, Effekte und Cabinets bieten. Das Interface verfügt über zwei kombinierte Line/Mic/Instrument-Eingänge, MIDI I/O sowie Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung.

Vorteile:

Speziell für Gitarristen entwickelt

Z-Tone-Regler zur Klangformung

Amp-Out für Reamping

Umfangreiches Software-Paket

MIDI I/O für Controller oder Expression-Pedale

Nachteile:

Bedienung anfangs etwas komplex

Kein Digital I/O (ADAT/SPDIF)

Etwas teurer als Universalmodelle

Für wen geeignet?

Perfekt für Studio-Gitarristen, die ihren Ton präzise kontrollieren und mit Amp-Simulationen sowie Reamping kreativ arbeiten wollen.

IK Multimedia iRig HD X – ultrakompakt, aber überraschend vielseitig

Das iRig HD X ist ein extrem kompaktes und portables Audio-Interface, das trotzdem mit cleveren Funktionen aufwartet – perfekt für mobile Gitarristen. Es bietet einen 24 Bit / 96 kHz-Wandler, einen Hi-Z-Instrumenteneingang sowie einen Amp-Out für Live-Reamping.

Dank der Loopback+ Funktion lassen sich auch interne Signale wie Software-Effekte oder andere Apps direkt in Aufnahmen einbinden. Das Interface ist USB-C-kompatibel und lässt sich mit Mac, PC, iPhone und iPad nutzen. Android wird (noch) nicht offiziell unterstützt.

Vorteile:

Ideal für unterwegs – klein und leicht

Amp-Out für Reamping

Loopback-Funktion für Streaming

Kompatibel mit iOS-Geräten

AmpliTube & TONEX Apps enthalten

Nachteile:

Nur ein Eingang

Kein Mikrofoneingang oder XLR

Keine MIDI-Anschlüsse

Für wen geeignet?

Für alle, die Gitarrenideen mobil aufnehmen oder spontan jammen wollen – egal ob im Proberaum, Hotelzimmer oder Tourbus.

Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen – der verlässliche Allrounder mit Studioqualität

Die Scarlett 2i2 der vierten Generation ist der Klassiker unter den Interfaces – und das aus gutem Grund. Mit zwei Kombi-Eingängen (XLR/Hi-Z), professionellen Focusrite-Vorverstärkern mit „Air“-Modus für transparente Höhenanhebung und 192 kHz Wandlung ist es sowohl für Gitarristen als auch für Sänger/Songwriter ideal geeignet.

Hinzu kommen Features wie Auto Gain und Clip Safe, die dir helfen, optimale Pegel zu setzen. Das umfangreiche Hitmaker Expansion Software-Paket liefert virtuelle Amps, Drums, Effekte und Plug-ins direkt zum Start.

Vorteile:

Exzellente Klangqualität

„Air“-Modus für brillanten Sound

Auto Gain und Clip Safe verhindern Übersteuerung

Umfangreiches Softwarepaket

Funktioniert mit Mac & PC

Nachteile:

Kein MIDI-Anschluss

Kein Amp-Out oder Reamping-Feature

Direkteingangsumschaltung nur per Software

Für wen geeignet?

Für Gitarristen, die Wert auf zuverlässige Qualität und gute Software legen – und auch Gesang oder Akustikgitarren aufnehmen wollen.

Universal Audio Apollo Twin X DUO – Studioqualität im Kompaktformat

Das Apollo Twin X DUO ist mehr als ein Audio-Interface – es ist eine mobile Studiozentrale für höchste Ansprüche. Mit exzellenten Unison-Vorverstärkern, 24 Bit / 192 kHz-Wandlung, Thunderbolt 3-Anbindung und integrierten DSP-Chips zur Echtzeitverarbeitung von UAD-Plugins (z. B. Marshall Plexi, LA-2A Kompressor) erhältst du ein kompromisslos professionelles Aufnahme-Setup.

Das Gerät eignet sich hervorragend für Mac-Nutzer, da Thunderbolt auf macOS besonders zuverlässig läuft. Zwei Line/Mic-Eingänge, ein dedizierter Hi-Z-Instrumenteneingang und ein elegantes Desktop-Design runden das Paket ab.

Vorteile:

Studioqualität mit UAD-DSPs

Extrem niedrige Latenz

Hochwertige Plug-ins inklusive

Analoger Workflow möglich

Nachteile:

Nur Thunderbolt – kein USB

Komplexe Erstinstallation auf Apple Silicon

Hoher Preis

Für wen geeignet?

Für professionelle Gitarristen, Produzenten oder Toningenieure, die maximale Klangtreue und Studio-Flexibilität verlangen.

Audient iD4 MKII – kompakt, stark und stilvoll

Das Audient iD4 MKII ist ein hochwertiges USB-C-Interface mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit einem Class-A-Mikrofonvorverstärker, einem JFET-Instrumenteneingang, einem dedizierten Kopfhörerverstärker und einem ScrollWheel zur Software-Steuerung, bietet es enorme Qualität auf kleinem Raum.

Das Gehäuse ist aus Metall, die Bedienung intuitiv und der Klang überzeugt durch Transparenz und Dynamik. Ideal für Gitarristen, die keine Kompromisse bei der Audioqualität eingehen wollen, aber ein kompaktes Format schätzen.

Vorteile:

Class-A-Preamp wie in Audients Konsolen

ScrollWheel für DAW-Steuerung

Sehr niedrige Latenz und gute Treiber

Robustes, edles Design

Nachteile:

Nur ein Instrumenten- und ein Mikroeingang

Kein MIDI

Kein Amp-Out

Für wen geeignet?

Perfekt für Gitarristen, die Wert auf Klangqualität und kompakte Bauweise legen, z. B. für Desktop-Studios, Content-Creation oder unterwegs.

MOTU M2 – der iPad- und Mobil-Champion mit Profi-Funktionalität

Das MOTU M2 ist eines der beliebtesten Interfaces bei Content-Creators, Podcastern und Gitarristen gleichermaßen – besonders wenn man mit Tablets wie dem iPad arbeiten möchte. Mit zwei hochwertigen XLR/Klinke-Kombibuchsen, einem großen Farb-LC-Display zur Pegelanzeige und MIDI I/O bietet es Funktionen, die weit über die Standardklasse hinausgehen.

Es überzeugt mit ultraniedriger Latenz, 192 kHz Sampling-Rate, extrem transparenten Wandlern und kompatibler Bus-Power über USB-C.

Vorteile:

Ideal für iPad, Laptop oder mobiles Studio

Sehr gute Wandlerqualität

Farbanzeige für Pegel statt simpler LEDs

MIDI I/O für Gitarren-Controller oder Pedale

Nachteile:

Kein Amp-Out oder gitarrenspezifische Features

Kein eigenes Gitarren-Software-Paket

Keine interne Effektverarbeitung

Für wen geeignet?

Für moderne Gitarristen, die mobil oder digital arbeiten, z. B. mit iPads, Loops, VST-Effekten oder DAWs – bei exzellenter Klangqualität.