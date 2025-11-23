Die Bassistin, die nicht in die Hall of Fame wollte

Carol Kaye ist auf unzähligen Platten der 1960er-Jahre zu hören. Es heißt, sie sei an mehr als 10.000 Produktionen beteiligt gewesen. Und dennoch kennt kaum jemand den Namen der beeindruckenden Frau aus Everett.

Was haben die Bass-Sounds von Songs wie dem „Mission:Impossible“-Theme, „I’m a Believer“ von The Monkees und die Bass-Unterrichtsstunden von Kiss-Bassist Gene Simmons gemeinsam? Diese Frage können wohl nur wenige aus dem Stegreif beantworten, denn kaum jemand kennt die Frau, die untrennbar mit den genannten Beispielen und unzählige weitere musikalische Highlights verbunden ist.

Die revolutionierte den Bass-Sound durch ihr Spiel, setzte sich in einer Männerdomäne durch, blieb viel zu lange unbeachtet und lehnte jüngst erst die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ab.

Zur legendären Bassistin durch einen Zufall

1935 als Carol Smith in Everett, Washington geboren, wuchs sie in einer Familie von Musikern auf. Ihr Vater war und ihre Mutter Pianistin. Ihre musikalische Karriere begann mit einer 10,- Dollar-Gitarre. Als kleines Mädchen bekam Unterricht bei Horace Hatchett, dem legendären Musiker aus Los Angeles. Schon nach kurzer Zeit beherrschte das Mädchen die Gitarre so gut, dass sie, ermutigt durch Hatchett, öffentlich als Gitarristin auftrat.

Bereits im zarten Alter von 19 arbeitete sie als professionelle Jazzgitarristin gemeinsam mit ihrem späteren Mann, dem Kontrabassisten Al Kaye. Carol und Al heirateten 1954, doch die Ehe wurde bereits nach kurzer Zeit wieder geschieden.

Die Alleinerziehende hielt sich in den kommenden Jahren mit Auftritten in unterschiedlichen Nachtclubs über Wasser. Im Beverly Caverns Nightclub wurde sie dann eines nachts von Bumps Blackwell, dem Entdecker, Produzenten und späteren Manager von Little Richard angesprochen.

Und so kam es, dass Carol zunächst als Studiogitarristin für unterschiedliche Musiker arbeitete. 1963 wechselte die Gitarristin dann eher zufällig zum Bass und startete eine Karriere, die bis heute ihresgleichen sucht. Den Bass mit einem Plektron zu spielen und ihn damit klanglich mehr ins Zentrum eines Songs zu rücken, war etwas, das ihren Sound von im Nu extrem gefragt machte.

Carol wurde somit nicht nur aufgrund des Umstandes, dass sie sich in einer Männerdomäne durchsetzte, so erfolgreich, sondern auch, weil sie durch ihr Bassspiel einen ganz neuen Sound etablierte.

Carol Kaye & The Wrecking Crew

Seit einer legendären Session in den Capitol Studios in Hollywood war Carol als einzige Frau Teil der sogenannten The Wrecking Crew (1961- 1976) – einer sich stets verändernden Gruppe von Studiomusikern, die immer dann angefragt wurden, wenn bekannte Stars gute Musiker für ihre Aufnahmen brauchten.

Obwohl viele Mitglieder der Wrecking Crew trotz ihres meist jungen Alters bereit sehr erfahrene Profis an ihren Instrumenten waren, sahen sie sich vor allem in ihren Anfängen mit den Ängsten ihrer älteren Kollegen konfrontiert. Die Mitglieder der Wrecking Crew wurden vor allem dann engagiert, wenn es darum ging, schnell zu arbeiten. Die Vorbereitungszeiten auf die Songs waren meist kurz und so wurde befürchtet, dass die Qualität der Musik darunter leiden könnte. Als der legendäre Session-Schlagzeuger Hal Blaine einmal hörte, wie die Sekretärin eines Studios am Telefon nach dem Abrisstrupp, sprich The Wrecking Crew verlangte, wurde diese einst abwertende konnotierte Bezeichnung zum Namen einer Gruppe von herausragenden Session-Musikern.

Entgegen der Befürchtungen älterer Musiker führte der Einsatz von The Wrecking Crew-Musikern nicht zu einem Ruin der Musiklandschaft, sondern prägt die Songs der damaligen Zeit nachhaltig positiv.

Die Frau hinter dem Sound der ersten Casting-Band der Welt

Im Jahr 1966 wurde in den USA erstmals eine Fernsehshow mit dem Titel The Monkees ausgestrahlt, in der eine Castingband gesucht wurde. Michael Nesmith, Davy Jones, Micky Dolenz und Peter Tork waren letztlich die „Affen“, die als Sieger aus der Show hervorgingen und fortan als die Band The Monkees in erster Linie in einer gleichnamigen Fernsehserie agieren sollten.

Der Versuch des amerikanischen Produzenten Don Kirschner, die Jungs in nur zwei Monaten zu passablen Musikern an den ihnen zugewiesenen Instrumenten zu machen, gelang nicht zur Zufriedenheit aller. Und so kam es, dass neben zahlreichen anderen Studiomusikern auch Carol Kaye für Aufnahmen der Band gebucht wurde.

Der von Neil Diamond geschriebene Hit „I’m a Beliver“ schnellte im Jahr 1966 an die Spitze der Charts in 16 Ländern und machte The Monkees weltberühmt. Und das, obwohl das musikalische Talent der Bandmitglieder durchweg als sehr bescheiden beschrieben wurde. Der tighte Groove der Bass-Linien stammte dementsprechend nicht von Peter Tork, der offiziell als Bassist der Band agierte, sondern von der Bassistin aus dem Studio. Bis heute bringt jedoch kaum jemand die Studiomusikerin mit dem Erfolg in Verbindung.

Legendär auch ihre Bass-Linie in dem Beach Boys Hit „Good Vibrations“.

Insgesamt sagt man, dass Carol Kaye an etwa 10.000 Sessions in den Studios von LA beteiligt gewesen sei und sie selbst gibt an, dass sie dadurch sehr gutes Geld verdient habe. Dennoch fuhren stets andere die Credits für ihre Leistungen ein. Und wenn sie genannt wurde, dann kam es durchaus auch mal vor, dass ihr Name nicht einmal richtig geschrieben wurde. So geschehen bei dem Song Three Stars mit Tommy Dee und The Teen-Aires.

Ein wenig hat sich diese Unsichtbarkeit dieser großartigen Musikerin in den vergangenen zwei Jahrzehnten gewandelt und die Leistungen der Bassistin rückten durch Dokumentationen wie die über The Wrecking Crew ein wenig ins Bewusstsein der Musikwelt.

Übrigens: Die Bassistin selbst hat die abwertende Bezeichnung The Wrecking Crew stets gehasst, und sich stets darüber beschwert, dass mit der Zusammenfassung zahlreicher Künstler unter diesem Namen die Leistungen des einzelnen Musikers nicht ausreichend gewürdigt wurden.

Dies war auch einer der Gründe, warum Carol Kaye erst in diesem Sommer die geplante Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ablehnte.

Der Stil von Carol Kaye

Carol Kaye ist besonders für das Spiel mit dem Plektron, ihren ganz eigenen Groove und ihr extrem präzises Timing bekannt. Doch auch ihre Melodien haben Songs beispielsweise den The Beach Boys-Klassiker „Pet Sounds“ aus dem Jahr 1966 geprägt. Und wer kennt nicht den treibenden Bass im Mission: Impossible-Soundtrack von Lalo Schifrin? Auch hier ist es Carol, die wir hören.

Gerne dämpfte sie auch die Saiten ab und verwendete bei ihren Bässen gerne einen Foam/Felt-Mute am Steg. Unterstützt wurde dieser Sound dann noch durch ihre Vorliebe für Flatwounds, die sie beispielsweise auf dem von ihr bevorzugten Fender Precision verwendete. Diesen spielte sie dann in der Regel über einen Fender Super Reverb.

Die Basslinien sind kreativ und dennoch hält sie sich meist an die Grundtöne des jeweiligen Akkords. Durch die kreativen Übergänge zwischen den Grundtönen verlieht sie ihren Linien einen ganz besonderen Groove und erweckt sie zum Leben.

Neben dem Fender Precision, der immer ihr Favorit war, nutzt die Bassistin auch immer wieder mal einen Ibanez SRX700, einen Fender Zone Bass und einen Ibanez RG321 mit Seymour Duncan Humbucker Jazz Pickup. Doch auch mit einem Gibson Ripper, einem Danelectro-Bass und einem Music Man Stingray wurde sie einst im Studio gesehen.

Doch die Arbeit im Studio begann Carol Kaye zu langweilen und sie fokussierte sich zunehmend darauf, zu unterrichten und Lehrbücher zu schreiben.

Neben ihrer Arbeit als Studiomusikerin war und ist die legendäre Bassistin immer bemüht, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiterzugeben. Neben unzähligen Bassistinnen und Bassisten gehörte beispielsweise auch Kiss-Rocker Gene Simmons zu ihren Schülern.

Und Bass-Ikonen wie Jaco Pastorius und Sting gehören zu den Fans der von Carol verfassten Lehrbücher. „How To Play The Electric Bass“ aus dem Jahr 1969 gehört nach wie vor zu einem der bekanntesten Werke für Bassisten auf der ganzen Welt.

