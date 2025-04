Er sammelt Auszeichnungen wie andere Briefmarken

Bassist Sting überzeugt seit Jahrzehnten sowohl mit The Police als auch als Solokünstler. Mehr als 100 Millionen verkaufte Alben, 17 Grammys, ein Golden Globe, ein Emmy, drei Brit Awards, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und vier Acadamy Award Nominierungen – dieser Mann hat einiges auf dem Kerbholz.

Seit den späten 1970er-Jahren prägt er als Sänger, Bassist, Komponist und Songwriter die internationale Musikszene. Seine Karriere umfasst nicht nur spektakuläre Erfolge mit der Band The Police, sondern auch eine beeindruckende Solokarriere. Neben seiner musikalischen Arbeit engagiert sich Sting aktiv für soziale und politische Themen. In diesem Zusammenhang wurde der Bassist unserer heutigen Ausgabe der besten Bassisten der Welt mit einen britischen Ritterorden in Form des CBE (The Most Excellent Order of the British Empire) ausgezeichnet. Keine Geringere als Queen Elisabeth II würdigte damit seine Verdienste. Und das alles, obwohl sein Start ins Leben nicht unbedingt einfach war.

Der Mann, den wir heute als Sting kennen, wurde am 2. Oktober 1951 als Gordon Matthew Thomas Sumner in Wallsend, England geboren. Im Unterschied zu zahlreichen anderen Bassisten, die ich in dieser Reihe bereits vorgestellt habe, kommt Sting aus einer absolut unmusikalischen Familie. Und die Bedingungen seines Aufwachsens waren alles andere als rosig. Als ältestes von vier Kindern einer Familie der Arbeiterklasse verlebte er seine frühen Jahre mit einem aggressiven und wenig liebvollen Vater. Seine Mutter flüchtete sich in ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Dieses offene Geheimnis beeinflusste seine Kindheit massiv.

Während andere Kinder aus schwierigen Verhältnissen resignieren oder sich in noch mehr Gewalt und die Illegalität flüchteten, entwickelte der kleine Gordon einen unbändigen Ehrgeiz. Er wurde zum Musterschüler, gefeierten Sportler und im Alter von 10 Jahren entdeckte er zudem die Gitarre für sich. Es handelte sich um das Instrument eines Freundes seines Vaters, der das Land verlassen hatte. Auch hier legte er den ihm eigenen Ehrgeiz an den Tag.

Sting wuchs in unmittelbarer Nähe zu der Werft von Wallsend auf, die später als Symbol für Sehnsucht und Fernweh in vielen seiner Songs thematisiert wurde.

Das Spielen brachte er sich zunächst autodidaktisch bei und tauchte in verschiedene Musikrichtungen ein – von Jazz über Folk bis hin zu Rock’n’Roll. Nach dem Abschluss an der St. Cuthbert’s Grammar School in Newcastle schrieb sich Sting am Northern Counties College of Education ein und schloss seine dortige Laufbahn mit einem Lehramtsdiplom ab. Ja, unser heutiger Bassist ist tatsächlich ein ausgebildeter Lehrer.

Währen dieser Zeit trat er als Bassist und Sänger in verschiedenen lokalen Bands auf, darunter die Phoenix Jazzmen und Last Exit – eine Jazzrock-Band, mit der er erste Erfolge feierte. Während seiner Zeit bei den Phoenix Jazzmen entstand auch sein berühmter Künstlername: Die Bandmitglieder trugen meist Outfits, die dem jungen Musiker so gar nicht gefielen. Er bevorzugte es, während der Auftritte stets einen schwarz-gelb gestreiften Pullovers zu tragen. Da dieser die anderen Band-Mitglieder anscheinend an eine Biene oder Wespe erinnerte, erhielt er den Namen „Sting“ (Stachel). Obwohl er fortan von allen Menschen nur noch Sting und nicht mehr Gordon genannt wurde, ließ er seinen Namen auf offiziellen Dokumenten nie ändern.

Der kometenhafte Aufstieg mit The Police

Nachdem Sting bis ins Jahr 1977 als Lehrer gearbeitet hatte, entschloss er sich letztlich dazu, alles auf eine Karte zu setzen und seinen sicheren Job aufzugeben. Er zog nach London und widmete sich fortan voll und ganz der Musik. Hier traf er auch den er auf den amerikanischen Schlagzeuger Stewart Copeland, mit dem er die Band The Police gründete. Gitarrist Andy Summers komplettierte die Band. Die Wurzeln der Band lagen ursprünglich in der britischen Punkbewegung, doch schnell entwickelte The Police einen einzigartigen Sound, der Elemente aus Reggae, Rock und New Wave vereinte.

Das Debütalbum „Outlandos d’Amour“ erschien 1978 und sorgte mit Hits wie „Roxanne“ und „Can’t Stand Losing You“ sofort für extreme Aufmerksamkeit. Besonders „Roxanne“, ein Song über eine Prostituierte, wurde zu einem Markenzeichen der Band. Auch zweite Album „Reggatta de Blanc“ (1979) wurde von den Fans und Kritikern gefeiert. Klassiker wie „Message in a Bottle“ und „Walking on the Moon“ laufen auf vielen Radiostationen nach wie vor in Heavy Rotation. The Police erhielten ihre ersten Grammy-Auszeichnungen und wurden zu einer der bedeutendsten Bands der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre.

Auf den Alben ab den 1980er-Jahren („Zenyatta Mondatta“ (1980), „Ghost in the Machine“ (1981)), widmet sich Sting verstärkt politischen und sozialen Themen.

Ihren größten Erfolg verzeichnete The Police mit der Single „Every Breath You Take“ („Synchronicity“ (1983)), doch der Preis des Ruhms war hoch: Die kreative Reibung zwischen den Bandmitgliedern und die Strapazen der Welttourneen führten 1984 zur Auflösung der Band. Für Sting war dies allerdings nicht das Ende, sondern ein Neuanfang.

Sting: Eine Solokarriere, die ihresgleichen sucht

1985 startete Stings dann mit dem Album „The Dream of the Blue Turtles“ als Solokünstler durch. Stilistisch entfernte er sich deutlich vom dem Sound von The Police und ließ vor allem Einflüsse des Jazz in seine Arbeit einfließen. Er arbeitete mit renommierten Musikern wie dem Saxofonisten Branford Marsalis und Kenny Kirkland zusammen.

Sein zweites Soloalbum „…Nothing Like the Sun“ (1987) war geprägt von persönlichen Erlebnissen, insbesondere dem Tod seiner Mutter. Lieder wie „Englishman in New York“ und „Fragile“ zeigen eine besondere Tiefe, die zu seinem Markenzeichen wurde. In den folgenden Jahren veröffentlichte Sting zahlreiche erfolgreiche Alben. Darunter auch „The Soul Cages“ (1991) in dem er den Tod seines Vaters verarbeitete.

Das Album „Brand New Day“ (1999) überraschte dann abermals mit einem stilistischen Wechsel. Hier kombinierte Sting westliche Popmusik mit Weltmusikelementen. Der Song „Desert Rose“ für den er mit dem algerischen Sänger Cheb Mami zusammenarbeite, dürfte eigentlich jedem noch im Ohr sein.

Doch damit nicht genug: Sting veröffentlichte auch Alben, die klassische Musik, Folk und elektronische Elemente kombinierten. Und auch als Songwriter lässt sich der berühmte Bassist von unterschiedlichsten Quellen inspirieren. Egal, ob Shakespeare, The Beatles oder Jazzlegende Miles Davis – Sting sucht überall nach Inspirationen. Besonders auffällig ist sein erzählerischer Ansatz, denn viele seiner Lieder sind musikalische Geschichten, die den Zuhörer auf eine Reise mitnehmen. Und eine Besonderheit, die ich als Bassistin nochmals hervorheben möchte, ist, dass die Fähigkeit, gleichzeitig Bass zu spielen und zu singen, gut trainiert werden will. Auch, wenn viele Gitarristen es sich nicht vorstellen können, so ist es doch ein offenes Geheimnis, dass die Fans der dicken Strippen hier oft vor einer besonderen Herausforderung stehen. Und diese meistert Sting technisch mit Bravour. Ob man die Klangfarbe seiner Stimme nun mag oder nicht.

Anfang der 2000er-Jahre machte er dann durch die Zusammenarbeit mit Mary J.Blidge und den Black Eyed Peas von sich reden. Und er überraschte im Jahr 2007 mit einer The Police-Re-union-Tour. Nicht zuletzt lieferte der Brite gemeinsam mit Stevie Wonder mit dem Song „Brand New Day“ die musikalische Untermalung für einen von zehn Eröffnungsbällen zu Ehren von Präsident Barack Obama am Tag seiner Amtseinführung, dem 20. Januar 2009.

Unvergessen sind sicher auch seine Touren mit Paul Simon (2014) und Peter Gabriel (2016). Außerdem nahm er ein Album mit Shaggy auf und gehörte im Jahr zu den Künstlern, die die Queen an während ihrer Geburtstagsfeier in der Royal Albert Hall mit ihren musikalischen Fähigkeiten unterhalten durften.

Egal, ob Annie Lennox, Ricky Martin oder die All Saints – Sting ist immer offen für die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und zeigt auch hier wieder eine beeindruckende musikalische Flexibilität. Gleichzeitig trägt aber jeder Song auch immer seine unverwechselbare Handschrift.

Politik, Sozialleben und die Filmindustrie

Sting hat seine Musik immer auch genutzt, um auf soziale und politische Probleme aufmerksam zu machen. Amnesty International, Band Aid, der Rainforest Foundation Fund, Konzerte zugunsten der Opfer von Erdbeben und Tsunamis oder der Elton John AIDS-Foundation – Sting ist an unzähligen Projekten beteiligt.

Und selbst in der Frage des Brexits positionierte er sich klar. Im Oktober 2018 gehörte Sting zu einer Gruppe britischer Musiker, die einen offenen Brief an die damalige Premierministerin Theresa May unterzeichneten, der von Bob Geldof verfasst worden war. Darin forderten sie ein erneutes Referendum und begründeten ihre Forderung damit, dass der Brexit in ihren Augen die Musikindustrie auf katastrophale Weise beeinflussen wird. Geholfen hat es leider nichts und noch bedauerlicher ist, dass die Künstler mit ihren Befürchtungen Recht behalten sollten.

Natürlich soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Sting in unzähligen Filmen und auf den Theaterbühnen dieser Welt zu sehen war. Hier spielte er sowohl sich selbst, übernahm aber auch durchaus ganze Rollen.

Das Equipment von Sting

Ein wesentlicher Bestandteil von Stings unverwechselbarem Sound ist sein sorgfältig ausgewähltes Equipment. Zu Beginn seiner Karriere mit The Police spielet Sting einen bundlosen ’70er Fender Precision Bass. Dieser wurde Anfang der 1980er-Jahre dann rot lackiert und mit Schaller-Mechaniken versehen.

Nach 1980 nutzte er bei The Police dann überwiegend einen 1953 Fender Precision Bass, der durch seinen Eschekorpus in Verbindung mit dem Ahornhals und -Griffbrett die Basis vieler Police-Songs bildete. Dieser Bass wurde später dann von Fender als Sting-Signature-Bass neu aufgelegt. Mit Seymour Duncan Custom Shop ’51 P-Bass Stack-Pickup und DR Nickel Lo-Riders-Saiten mit einer Stärke von 40-100.

Klanglich nah am Fender Precision ist auch der Nashguitars PB-55 Sting XH, der ebenfalls mit einem Korpus aus Esche und einem Griffbrett und Hals aus Ahorn aufwartet.

Und auch ein Fender American Vintage ’62 Jazz Bass gehört zu seinem Equipment.

Während seiner Zeit bei The Police spielte Sting auch einen bundlosen Ibanez Musician Bass MC 940DS, um besonders „smoothe“ Bass-Sounds mit jazzigem Einschlag zu kreieren. Seine Liebe zum Jazz brachte Sting auch immer wieder durch den Einsatz eines Kontrabasses zum Ausdruck.

In den 1980er-Jahren nutzte Sting einen Spector NS-2 für die gesamte Synchronicity-Tour. Dieser Bass ist heute in der Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland zu bewundern. Und auch mit einem Steinberger L2, einem Hamer 8-String Fretless Bass und einem Ibanez MC-940NS war er immer wieder zu sehen.

Für Akustik-Performances greift Sting häufig zu einem Höfner 500/1 Violin Bass, dessen sanfter Ton besonders bei intimeren Arrangements zur Geltung kommt. Auch hier ist toll zu sehen, dass Sting trotz seines unglaublichen Erfolgs immer auch wieder in kleinen Clubs auftritt. Im Rahmen seiner „STING 3.0“-Tour wird er unter anderem auch auf extrem kleinen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival in Kiel und dem NDR 2 Plaza Festival als Headliner auftreten wird. Gemeinsam mit seinem Gitarristen Dominic Miller und mit Schlagzeuger Chris Maas bringt er dann auch mal eine grüne Wiese im Norden zum Beben. Wenn das mal nicht sympathisch ist.

Im Hinblick auf seine Gitarren verwendet er unter anderem die Fender Telecaster und die Martin D-18 Akustikgitarre. Dazu kommen noch eine Guild Paloma SC3, Stratocasters von Fender und Squier und eine Gibson ES-335 Matte Black.

Im Hinblick auf die Verstärker bekommt Sting durch den Ampeg SVT Classic einen warmen Röhrensound. Live setzt er hingegen oft auch auf den Trace Elliot AH600SMX für seine Vielseitigkeit bei Live-Auftritten bekannt ist.

Effekte setzt Sting sparsam ein, doch gelegentlich nutzt er Geräte wie den Boss OC-2 Octaver, um seinem Bassspiel mehr Tiefe zu verleihen, oder das Line 6 DL4 Delay, um atmosphärische Klanglandschaften zu erschaffen. Auch einen Boss CE-2-Chorus findet sich immer mal wieder in seinen Sounds.

Und klar, was wäre ein Musiker in den 80er-Jahren ohne Synthesizer gewesen? Mit dem Moog Taurus I und dem Oberheim OB-Xa bringt man sicher auch heute noch einige Augen zum Leuchten.

Off-Beats-Bass-Linien sorgen bei seinen Songs für einen Reggae-Effekt. Außerdem setzt Sting auf sich wiederholende Lines mit vielen Deadnotes. Seinen Sound erzeugt er dadurch, dass er meist in der Nähe der Brücke spielt. Wahlweise mit Plektron oder den Fingern. Oft liefern seine Bass-Linien das Fundament für den Song, das bisweilen sehr an Gitarren-Sounds erinnert.

Sicher, Sting hat eine sehr eigene Stimme, an der sich die Geister scheiden, aber er ist nicht nur ein herausragender Musiker, sondern auch ein Künstler mit Haltung und Vision. Seine Fähigkeit, musikalische Grenzen zu überschreiten und gleichzeitig zeitlose Botschaften zu vermitteln, macht ihn zu einer der prägenden Figuren der modernen Musikgeschichte. Wenngleich er vielleicht nicht unbedingt eine eigene Technik auf dem Bass geprägt hat wie andere Bassisten, die wir hier bereits vorgestellt haben, so ist er dennoch ein Ausnahmekünstler. Mit einer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, bleibt er ein inspirierendes Vorbild für Generationen von Musikern weltweit.