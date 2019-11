Die besten Black Friday Deals für Musiker, DJs und Studio-Produzenten

Die wichtigsten Deals auf einen Blick

Nicht nur auf Amazon & Co hat die Rabattschlacht der Black Friday Angebote Einzug gehalten, auch im Studio-, DJ- und Recording-Bereich über- bzw. unterbieten sich die Hersteller mittlerweile um kurz vor dem ohnehin lukrativen Weihnachtsgeschäft einmal mehr Produkte an den Musiker und Produzenten zu bringen. Daher findet ihr im Folgenden alle Deals und Angebote zum diesjährigen Black Friday. Die Liste der Angebote haben wir nach Herstellernamen alphabetisch sortiert und aktualisieren diese laufend, ein erneuter Besuch lohnt sich also.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!



Accusonus

Accusonus war bereits 2018 mit einigen interessanten Angeboten dabei, auch 2019 gibt es wieder ausgewählte Plugins zum günstigeren Preis. Bis zu 72% Rabatt verspricht der Hersteller. So kostet das ERA4 Standard Bundle derzeit nur 89,- Euro, das Beat Making Bundle 2 nur 179,- Euro und Regroover Pro nur 109,- Euro. Das ist aber nicht alles, auf der Hersteller Website und im folgenden Video findet ihr weitere Infos.

Arturia

Die V-Collection Nummer 7 ist seit einiger Zeit auf dem Markt, aktuell gibt es das Plugin Bundle aus Emulationen bekannter Synthesizer zum Preis von 299,- Euro und damit 200,- Euro günstiger als sonst. Noch mehr können alle bestehenden Kunden von Arturia sparen. Diese bekommen laut Website nach Einloggen in den Arturia User Account ein personalisiertes Angebot.

Best Service

Wie auch 2018 hat Best Service bereits den Deal Marathon eingeläutet. Die aktuellen Preise für Software, Sample-, Sound- und Loop-Librarys, die ihr auf der Website findet, sind bereits deutlich reduziert. Egal ob Eigenproduktionen wie die Origins Solo Instruments oder das Lyrical Bundle von Sonuscore oder Angebote anderer Hersteller, insgesamt sollen es 100 Deals sein.

Buso Audio

Den Hersteller von Tischmöbeln hatten wir euch kürzlich in unserem Artikel „Der perfekte Studiotisch“ vorgestellt. Zum Black Friday 2019 gibt es aktuell 15% auf alle Studiotische.

Eventide

Auch Eventide ist bei den diesjährigen Black Friday Angeboten dabei. So kostet das beliebte Plugin Bundle Anthology XI derzeit nur 499,- US-Dollar, das Elevate Mastering Bundle nur 99,- USD. Die Euro Preise reichen wir schnellstmöglich nach.

Heavyocity

Seine Soundlibrarys und Software bietet Heavyocity derzeit mit bis zu 50 % Rabatt an. Kauft man mehr als 3 der Librarys, gibt es noch mal 10 % oben drauf, das könnte sich lohnen. Wem der Name Heavyocity nichts sagt: Die US-Amerikaner zeichnen verantwortlich für eine Vielzahl von Sample Librarys, u. a. Forzo und Novo. Alle Angebote von Heavyocity findet ihr hier.

IK Multimedia

Wer aktuell auf den IK Multimedia Zug aufspringen möchte, darf sich getrost noch bis Anfang 2020 Zeit lassen. Der italienische Hersteller hat die Holiday Deals auf den Weg gebracht mit denen man bis zu 50 % sparen kann. Das gilt für einen Großteil der iOS Apps des Herstellers.

Ein kleines bisschen schneller muss man für weitere Software-Angebote von IK Multimedia sein. Bis zum 31.12.2019 gibt es u. a. AmpliTube 4, T-RackS 5, Mirsolav Philharmonik 2 und MODO Bass im Angebot.

iZotope

Der Hersteller von Plugins, vor allem für Mix und Mastering, hat noch bis zum 10.12.2019 das neue Dialogue Match Plugin (499,- Euro), die RX Post Production Suite (1.499,- Euro) und die Reverb Bundles RX 7 Advanced (999,- Euro) und Post Production Surround (899,- Euro) im Angebot. Auch Updates/Crossgrades/Upgrades sind derzeit günstiger zu haben.

Wer Hilfe oder Tipps beim Mastern benötigt und nicht unbedingt die neueste Version (Version 9) von iZotopes Ozone benötigt, kann über Plugin Boutique aktuell die Vorgängerversion Ozone 8 zum mega günstigen Preis bekommen. Schlappe 48,58 Euro müsst ihr hierfür nur auf den Tisch legen.

Lexicon

Beim Musikhaus Thomann gibt es das Lexicon PCM Native Reverb Bundle derzeit für 239,- Euro. Insgesamt sieben Lexicon-Hallprogramme sind enthalten. Auch wenn die Plugins schon ein paar KJahre auf dem Buckel haben, klingen sie doch immer noch sehr gut. Alles Weitere dazu in unserem Test und auf der Thomann Produktseite.

McDSP

Auch Plugins von McDSP bekommt ihr bis zum 01.12.2019 mit deutlichem Preisnachlass. Hier geht’s zu den aktuellen Angeboten.

Metric Halo

Der Hersteller von Hardware und Software bietet zum Black Friday 2019 einige Plugins mit Preisnachlass an. Das Production Bundle, bestehend aus acht Plugins des Herstellers, wird derzeit mit 64% verkauft, den Channel Strip 3 gibt es beispielsweise mit 37% Nachlass. Über diesen Link gelangt ihr zu allen Angeboten von Metric Halo.

Native Instruments

Auf (fast) alles 50%! So viel Rabatt räumt Native Instruments seinen bestehenden und neuen Kunden bis zum 09.12.2019 ein. Egal ob einzelne Updates/Upgrades oder in Verbindung mit Hardware, 190 Produkte hat Native Instruments aktuell vergünstigt im Angebot. Kontakt 6 kommt beispielsweise für 199,50 Euro auf euren Rechner, Massive X für schlappe 99,50 Euro. Auch die Controllerkeyboards oder Maschine Produkte gibt es, wenn man sie im Bundle mit Komplete 12 kauft, zum günstigen Kurs. Hier findet ihr das gesamte Angebot.

Novation

Novation selbst hat bisher zwar keine Angebote veröffentlicht, aber wer Software-technisch nachrüsten möchte, bekommt V-Station und Bass Station über Plugin Boutique derzeit für 11,52 Euro. No Brainer, oder?

Plugin Alliance

Unter dem Namen Plug Alliance ist eine Vielzahl von Plugin-Herstellern gebündelt. Bis zum 30.11. bekommt ihr das Mega Bundle für 199,99 US-Dollar pro Jahr (Abonnement), der reguläre Preis beträgt 299,88 . Enthalten sind eine Vielzahl von Plugins, u. a. von SPL, Unfiltered Audio, Elysia, Brainworx, Lindell Audio oder Maag.

Positive Grid

Alle Gitarristen, die ihren Sound noch in der DAW perfektionieren möchten, sollten sich die aktuellen Angebote von Positive Grid anschauen. BIAS FX Standard 2 geht für 49,- Euro anstatt 99,- Euro über die virtuelle Ladentheke, die Pro 2 Version gibt es bereits für 99,- Euro. Dazu gibt es Vergünstigungen für die PEDAL und AMP-Software.

Presonus

Die DAW Studio One feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Das muss natürlich gefeiert werden. Daher gibt es die Professional Version der DAW derzeit (bis zum 31.12.2019) für 294,49 Euro. Auch die Upgrade- und Crossgrade-Preise hat der Hersteller gerade vergünstigt im Angebot.

Reveal Sound

Ein Geheimtipp ist Spire, der Software-Synthesizer von Reveal Sound, sicherlich nicht mehr. Bis zum 01.12.2019 gibt es ihn mit bis zu 90,- US-Dollar Rabatt. Entweder den Synthesizer alleine oder in Kombinationen mit Soundpacks. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website des Herstellers.

Softube

Der schwedische Hersteller Softube hat erst kürzlich mit seinem Motorfader-DAW-Controller Console 1 Fader überrascht und auch zur Black Week hat er einige Plugins im Angebot. Ab dem 25.11. gibt es alle „Premium Plugins“ mit Rabatt, dazu spezielle Angebote am Black Friday (29.11.) und Cyber Monday (02.12.). Alle Angebote findet ihr hier.

Sonarworks

Wer Probleme mit seiner Raumakustik hat, kann entweder diverse Absorber, Bassfallen und weitere Akustikelemente einbauen oder es einmal mit Sonarworks Reference probieren. In unserem Test erfahrt ihr, ob und wie die Software beim besseren Raumklang helfen kann. Aktuell gibt es zwar noch keine Angebote von Sonarworks, aber im letzten Newsletter fanden wir das:

Ab dem 29.11.2019 wird es also auch von Sonarworks spezielle Black Friday Angebote geben.

Sonnox

Einen ganzen Monat (noch bis zum 04.12.2019) hat Sonnox seine Plugins rabattiert. Bis zu 50% Preisnachlass gibt es auf einzelne Plugins, Crossgrades und jedes Sonnox Bundle mit mehr als zwei Plugins. Hier erfahrt ihr mehr.

Soundtoys

Derzeit ist das Black Friday Angebot von Soundtoys nur für bestehende Kunden erhältlich. Wenn ihr bereits ein Plugin des Herstellers besitzt, müsste ihr euch in euren Account einloggen und kommt dann zu eurem Angebot: Soundtoys verspricht 50 % Rabatt auf Upgrades. Erhältlich bis zum 04.12.2019.

Synchro Arts

Alles zum Thema Vocal Production hat Synchro Arts im Angebot. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Unternehmens gibt es nun auf alle Software Produkte 30%. Hierzu gehören Revoice Pro 4, VocALign Project und VocALign Pro. Wer eines dieser Produkte schon besitzt und über ein Upgrade nachdenkt, darf aktuell auch vergünstigt zuschlagen. Auf Upgrades und Trade-Ins bekommt man bei Synchro Arts gerade 40%. Wer noch unsicher ist: Alle Produkte können 14 Tage kostenfrei gestetet werden. Das reicht bis zum 31.12.2019, denn bis dahin sind die Angebote gültig.

Tegeler Audio Manufaktur

Im Frühjahr 2020 kommt der Crème RC der Berliner auf den Markt. Den Kompressor/EQ hat die Tegeler Audio Manufaktur kürzlich mit einem sehr amüsanten Video vorgestellt.

Zum Black Friday gibt es nun ein ganz spezielles Angebot. Wer zwischen dem 29.11. und 2.12.2019 ein Gerät der Berliner zum UVP-Preis über die Website der Firma kauft, erhält einen Tube Summing Mixer im Wert von 1.699,- Euro „for free“ dazu. Wer zwei Geräte kauft, erhält ebenso einen kostenlosen TSM und hat die Möglichkeit den Konnektor (regulär 2.499,- Euro) für nur 1.000,- Euro oben drauf zu packen. Damit man das zu Hause rechtfertigen kann, liefern die Berliner auch gleich ein paar gute Argumente für den Deal:

„Die perfekte Möglichkeit blau zu machen.

Blauer wird’s nicht!

Für mehr blaue Stunden in deinem Rack.

Blue is the new black!

Erlebe dein blaues Wunder!“

Das ist aber noch nicht alles: Wendet euch per E-Mail an die Berliner, schreibt, an welchem Produkt ihr interessiert seid und welchen Rabatt ihr euch dafür wünscht. Mit etwas Glück stimmt die Firmen Katze Cherry mit eurem Wunsch überein und ihr bekommt das Gerät zum gewünschten Preis. Alles Weitere auf der Facebook Seite der Tegeler Audio Manufaktur.

Tonsturm

Gewaltige Explosionen, mediterrane Klänge, schreiendes Metall – das ist die Welt der Tonsturm Soundpacks. Bis zu 40% Rabatt bekommt ihr derzeit und noch bis zum 26.11.2019. Hier geht’s zu den Angeboten.

Toontrack

Auch Toontrack mischt in diesem Jahr wieder bei den Black Friday Angeboten mit und haut etliche MIDI- und Sound Erweiterungen zum Schleuderpreis raus. Bis zum 31.12.2019 gibt es auf die EZX Expansions 41 % Rabatt, EZ Drummer 2 Bundles gibt es immerhin mit 33 % Preisnachlass.

Wer neu bei Toontrack einsteigt, bekommt beim Kauf des EZ Drummers 2 eine Expansion kostenlos oben drauf. Auch Erweiterungen für den Superior Drummer 3, EZ MIX und EZ KEYS sind noch bis Ende des Jahres im Angebot.

U-he

Kurz vor dem Start in die Black Friday Woche hat U-he ein kleines Update für seinen Software-Synthesizer Zebra angekündigt. Version 2.9 wird noch im November erhältlich sein und bietet NKS-Support, macOS Catalina Kompatibilität und eine erweiterte X/Y-Pad Kontrolle.

Zum Black Friday bietet U-he Zebra 2 dann auch gleich mit 30% Rabatt an. Und wer Zebra 2 schon besitzt, muss nicht traurig sein, auch für bestehende Kunden gibt es 30% Nachlass auf ein neues Produkt. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Warm Audio

Der US-amerikanische Spezialist für das Wiederauflebenlassen von Recording-Legenden war der am meisten genannte Hersteller in unserem Artikel „Recording Klassiker zum Schnäppchenpreis„. Bis Ende des Jahres gibt es laut Website des Herstellers den größten Sale der gesamten Firmengeschichte. Was genau und mit viel Rabatt die Produkte angeboten werden, erfährt man leider nicht und soll sich dazu an den nächst gelegenen Händler wenden. Hier geht’s zur Übersicht der aktuellen Warm Audio Produkte.

Waves

Die Software-Schmiede Waves ist eigentlich immer bei Preisaktionen dabei und darf natürlich auch nicht am Black Friday fehlen. Im Rahmen der „VIP Early Deals“ sind einige der Waves Plugins im Angebot, dazu gibt es weitere 25 % Rabatt beim Kauf eines zweiten Plugins, 30 % beim Kauf von 3-5 Plugins und satte 35 % ab dem sechsten Plugin. Hier die Liste aller Plugins.

Universal Audio

Da hat sich Universal Audio zum doch mal etwas Gutes einfallen lassen. Unter dem Motto „The 12 Days of UAD are back“ gibt es ein amüsantes Video des Herstellers in dem ihr alles zu den aktuellen Angeboten erfahrt:

Bis zum 29.11. gibt es ausgewählte Plugins mit bis zu 60 % Preisnachlass, dazu gibt es bei den Custom Bundles entweder 1 (beim Kauf von 3 Plugins), 2 (beim Kauf von 6 Plugins) oder sogar 3 (beim Kauf von 10) Plugins kostenlos dazu.

VSL Orchestra

Nein, die hochwertigen Orchester-Sounds aus Wien gibt es leider nicht zu vergünstigten Preisen, dafür aber das Vienna Smart Orchestra, quasi der günstige Einstieg in die Welt der hochwertigen Samples. Für 145,- Euro (anstatt 175,- Euro) wird das Orchester gerade angeboten, dazu gibt es ein zusätzliches Expansion Pack zum Preis von 60,- Euro (regulärer Preis 80,- Euro).

Das sind sie also, die aktuellen Black Friday Angebote für die Musiker-Welt. Wie am Anfang erwähnt, werden wir die Liste ständig erweitern, ein weiterer Besuch lohnt sich also. Wessen Lieblingshersteller bisher noch nicht dabei ist, darf auf Basis der folgenden Liste vielleicht noch hoffen. 2018 standen u.a. noch die folgenden Firmen auf unserer Black Friday Liste: