Black Friday und Cyberweek Deals

In den letzten Tagen und Wochen ging es bereits los – und das, obwohl der eigentliche Black Friday in diesem Jahr erst am 28.11.2025 und die dazu passende Cyberweek erst vom 01.12. bis zum 05.12.2025 stattfindet. Ging es früher nur um einzelne, wenige Tage, erstrecken sich die Black Friday Angebote mittlerweile über mehrere Wochen – und das inklusive diverser Preisänderungen. Neben Waschmaschinen, Smartphones, Hotelübernachtungen und Deko-Artikel bieten auch zahlreiche Firmen und Hersteller aus unserer Musikbranche spezielle Angebote, Rabattaktionen und Deals an.

Die besten Black Friday und Cyberweek Deals 2025

In den letzten Jahren haben wir euch stets auf unserer Startseite mit den besten Angeboten und Deals versorgt. Auch in 2025 sind wir natürlich wieder auf der Suche nach den besten Aktionen und werden euch mit allen Informationen dazu versorgen.

Durch unseren neuen Deals-Bereich, den ihr hier findet, sind die entsprechenden Black Friday- und Cyberweek-Artikel allerdings umgezogen und werden nicht mehr auf der Startseite erscheinen und sichtbar sein. Damit halten wir unsere Startseite für alle redaktionellen Beiträge wie Testberichte, Workshops und Reportagen frei. Interessierte Leser finden die besten Deals ab sofort in unserem neu geschaffenen Bereich.

Der Deals-Bereich wird von uns natürlich ganzjährig mit Informationen und Artikeln versorgt, so dass ihr auch außerhalb der heißen Rabattaktionen Ende November/Anfang Dezember stets mit interessanten Angeboten versorgt werdet.

Nach Redaktionen getrennt erscheinen in den nächsten Tagen diverse Artikel mit Angeboten und Deals – diese werden im Verlauf der nächsten Wochen auch regelmäßig gepflegt und mit aktuellen Preisen auf dem neuesten Stand gehalten.

Damit ihr den direkten Weg zu den besten Angeboten findet, haben wir euch hier einmal alle unsere Artikel zusammengestellt und verlinkt. Ab sofort findet ihr diese, wie erwähnt, dann nur noch im neuen Deals-Bereich.

Den Anfang macht unsere große Übersicht zu den besten Deals für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools. Diese pflegen wir für euch schon viele Jahre und machen uns ab Anfang November bereits auf die Suche nach den besten Angeboten. Egal ob Digital Audio Workstations, Effekt-Plug-ins, Software-Instrumente oder Audio-Tools, all dies findet ihr im folgenden Artikel.

Synthesizer, Keyboards, Pianos & Workstations

Ging es in unserer Branche früher vor allem um vergünstigte Angebote für Software und Plug-ins, kamen in den letzten Jahren auch einige Hersteller von Hardware dazu. Egal ob bei den großen Musikhäusern oder einzelne Hersteller für sich, mittlerweile gibt es auch für Hardware zahlreiche Angebote. Im folgenden Artikel haben wir euch daher die interessantesten Angebote für Synthesizer, Keyboards, Pianos, Controller und Workstations zusammengestellt.

Wichtig zu wissen: Während viele Software-Deals in der Regel über den kompletten Zeitraum der Black Friday- und Cyberweek-Angebote gelten, sind die Angebote für Hardware-Produkte oft in der Stückzahl oder zeitlich begrenzt. Bei Interesse sollte man also nicht darauf setzen, dass ein spezielles Angebot auch noch in zwei oder drei Tagen erhältlich ist.

Guitar & Bass

Traditionell gibt es in der Guitar & Bass-Redaktion zahlreiche Angebote. Ähnlich wie bei den Recording-Deals gibt es auch einfach zahlreiche Produktgruppen, die aus diesem Bereich kommen. Angefangen natürlich bei akustischen und elektrischen Gitarren über Amps, Effektgeräte, Pedale bis hin zu einem großen Katalog von Zubehör. Damit ihr hier nicht die besten Aktionen verpasst, haben wir sie euch im folgenden Artikel zusammengestellt:

Studio- und Recording-Equipment

Natürlich gibt es auch etliche Deals und Angebote für Studio- und Recording-Equipment. Egal ob Audiointerfaces, bei denen man im Aktionszeitraum die eine oder andere Software-Beigabe in Form von besseren DAWs oder mehr Plug-ins bekommt, Mikrofone, die gegenüber dem regulären Preis einige hundert Euro günstiger sind, oder Kopfhörer, bei denen die Herstellers das eine oder andere Prozent Rabatt gewährt.

Stage: PA & Licht

In unserem Stage-Bereich präsentieren wir euch regelmäßig die neuesten Produkte aus und passende Workshops zum Thema Live-Beschallung. Entsprechend haben wir euch im folgenden Artikel die interessantesten Deals zu Digitalmixern, PA-Lautsprechern, Mikrofonen und Licht-Setups zusammengestellt.

Wie eingangs erwähnt, werden wir in den nächsten Tagen noch weitere Artikel veröffentlichen und euch u.a. mit den besten Deals aus dem DJ-Bereich versorgen.