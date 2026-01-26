Was leisten die großen Versionen der DAWs?

Fast vier Jahre ist die letzte Neufassung unserer zweiteiligen Übersicht der beliebtesten Digital Audio Workstations jetzt schon wieder alt. Höchste Zeit, diese wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei haben wir uns entschlossen, die bisherige Aufteilung nach Preisen (bis 299,- Euro, ab 300,- Euro) aufzugeben, da diese Trennlinie doch etwas zu unscharf ist. Stattdessen haben wir die Artikel in „Die Top-DAWs für Homerecording-Einsteiger“ und in „Die besten DAWs für Tonstudio-Profis und Musiker“ unterteilt und uns dabei – angesichts der Fülle – auf die am weitesten verbreiteten DAWs konzentriert. Was am Ende auch immer noch eine ganze Menge waren. Aber keine Sorge: Ein dritter Teil mit den DAW-Exoten, nach denen wir immer wieder mal gefragt werden, ist ebenfalls angedacht.

Einige Anmerkungen vorab

Es wird am Ende keinen Titel „Die beste DAW“ geben. Zum einen, weil jede DAW ihre Stärken und Schwächen hat und für manche Anwendungsgebiete besser, für andere weniger geeignet ist. Das ist auch eine Frage der Ansprüche und Wünsche des Nutzers. Zum anderen war die Frage nach der „besten DAW“ ohnehin schon immer eine Glaubensfrage, so wie Playstation oder Xbox oder McDonalds oder Burger King, an der sich die Geister gerne scheiden. Wer schon ewig mit einer DAW arbeitet und sich auch an die kleinen Macken gewöhnt hat, wird so manches sicherlich anders sehen als jemand, der diese DAW das erste Mal einsetzt.

Bitte erwartet in diesem Artikel keine ausführlichen Einzeltests und auch keine vollzähligen Feature-Listen. Haben wir die DAW bereits getestet, gibt es einen Link dazu im Artikel. Von Zuschriften wie „Warum wurde nicht erwähnt, dass sich in der DAW XY jetzt die MIDI-Notenhälse bunt einfärben lassen?“ bitte ich daher abzusehen. Hier geht es vielmehr um einen groben Überblick, um sich einen vergleichenden Eindruck zu verschaffen. Aufgrund der Fülle konnte ich da immer nur einige wenige Aspekte hervorheben. Sollte ich also irgendwo etwas Grundsätzliches vergessen oder falsch darstellen, so seht es mir bitte nach. Bei insgesamt wieder 14 DAWs (zusammen mit dem Artikel „DAWs für Einsteiger“) konnte ich nicht jede wochenlang bis ins kleinste Detail testen.

Die angegebenen Preise sind die, die ich zum Zeitpunkt des Tests im Handel gefunden habe, sofern es keine ausdrücklichen kurzzeitigen Aktionspreise waren. Sie können sich also im Lauf der Zeit ändern.

Ableton Live Suite

Das deutsche Unternehmen Ableton wurde 1999 gegründet. Der Hauptsitz ist in Berlin, weitere Büros gibt es in Tokio und Los Angeles. 2001 erschien die erste Version von Ableton Live.

Die Entwickler wollten eine live- und improvisationstaugliche Musik-Software schaffen, die sich intuitiv spielen lässt, daher auch der Namenszusatz „Live“. Diese Grundidee schimmert auch heute noch hier und da durch, allerdings hat die Übersichtlichkeit der DAW im Laufe der Jahre durch immer neue Funktionen dann doch ein wenig gelitten.

Plattformen und Editionen von Ableton

Ableton Live 12 Suite ist die größte der drei Versionen. Darunter kommen Standard und Intro. Ableton Live läuft auf dem Mac und auf dem Windows PC. Aktuell zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels ist die Version 12.3.

Fakten und Zahlen

Die größte aller Ableton Live-Versionen bringt es auf 20 Software-Instrumente, 33 Sample/Loops-Packs mit einem Gesamtumfang von über 71 GB, 58 Audio-Effekte, 14 MIDI-Effekte, ebenso viele MIDI-Tools und 6 Modulatoren. Die Zahl der einsetzbaren Audio- und MIDI-Spuren ist unbegrenzt, die der Send- und Return-Spuren auf 12 und die der Audio – Ein- und Ausgänge auf 256 beschränkt. Die Audio-(Mehrspur)-Aufnahmen erfolgen mit bis zu 32 bit /192 kHz.

Die Ableton Live Suite läuft auf dem Mac (MacOS 11 Big Sur oder später) und auf Windows-PCs (10 und 11, jeweils Version 22H2 oder später). Mit ein paar Tricks soll es laut Reddit-Foren auch unter Linux betrieben werden können. Unterstützt werden die Plug-in-Formate VST2 und 3 sowie AU v2 und v3.

Das ist gut bei Ableton Live

Mein Kollege Markus Galla verglich Ableton Live in seinem Test zur Live 12 Suite mit einer „Kreativzentrale und einem Musikinstrument, ähnlich einem Fairlight-System der 80er- und 90er- Jahre“. Und liegt damit goldrichtig. Denn Ableton ist mehr als „nur“ eine DAW. Vor allem live (sic!) entfaltet es seine einzigartigen Qualitäten. Da kann z.B. dann das Tempo automatisch dem eingehenden Audiosignal angepasst werden, lassen sich mit dem Performance Pack Set-Snapshots erstellen und abrufen. Mehrere Parameter können durch übereinander geschichtete Makros und Automationskurven steuern oder Sounds automatisch während des Abspielens von (Backing-) Tracks wechseln. Auch der einfache Zugriff über MIDI-Controller ist auf der Bühne ein Vergnügen.

Ein weiteres Highlight bei Ableton Live ist „Max for Live“ – eine Entwicklungsumgebung, mit der sich eigene Plug-ins wie Instrumente, MIDI- und Audio-Tools und Effekte oder Sequencer erstellen und mit der Community teilen.

Das ist nicht so gut bei Ableton Live

Auch wenn Ableton gerade in der Version 12 beim Thema MIDI nochmal ordentlich zugelegt hat, hat in der Beziehung die Konkurrenz die Nase noch immer vorn. Auch bei anderen Dingen ist Ableton Live (noch) nicht ganz auf Augenhöhe mit DAWs wie Cubase, Studio One oder Logic. Dazu gehört die Mixer-Darstellung, das Audio-Editing sowie die Notation. Das alles ist zwar vorhanden, aber entweder umständlicher oder deutlich schwächer als bei den anderen DAWs.

Etwas seltsam ist auch die Installation der Updates. Denn nach dem „Nach Updates suchen“ landet man auf der Hauptseite der Live 12 Suite und muss die Version 12.3 komplett neu installieren (nachdem man die alte Version 12.2.3 deinstalliert hat). Das ist schon recht umständlich.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei der Ableton Live Suite passiert

Im Vergleich zu Live 11, wo der Fokus der neuen Features mehr auf Comping, MPE-Unterstützung, Macro-Snapshots, die Kompatibilität zu den neuen Apple M1-Prozessoren und den neuen Audio-Effekten lag, konzentriert sich Live 12 nun verstärkt auf kreative MIDI-Tools und eine optimierte Benutzeroberfläche. Im Bereich MIDI waren das vor allem die MIDI-Transformatoren und -Generatoren, MIDI-Pitch & Time und neue Funktionen der MIDI-Bearbeitung. Neu hinzugekommen ist auch der flexible MPE-Klangerzeuger „Meld“, der „Granulator III“ sowie „Roar“, ein neuartiger Saturation- und Distortion-Effekt. Praktisch ist auch, dass der Mixer jetzt sowohl im Arrangement- als auch im Session-View verfügbar ist und neue Funktionen zur Tonalität.

Und auch mit den Updates hinter dem Komma ging es gut weiter: So brachte die Version 12.1 unter anderem neue Sequencer und MIDI-Generatoren sowie einen Drum Sampler, vor allem aber das Echtzeit-Pitch-Tracking und Korrektur-Tool „Auto Shift“. In 12.3 zog Ableton Live dann endlich auch mit der DAW-Konkurrenz gleich und integrierte die Stem-Separation – allerdings nur in der Suite.

Unnützes Wissen zu Ableton

Ableton wurde von zwei ehemaligen Mitarbeitern von Native Instruments gegründet. Das Geld für die offizielle Gründung gab es, als Ableton 1998 Hauptpreisträger beim „Gründerwettbewerb Multimedia“ des Bundesministeriums für Wirtschaft wurde. Zumindest 2010 gehörte Ableton mit einem (Welt)Marktanteil von 20 Prozent zu den Top 3 DAWs. So zu Lesen im „Lexikon der deutschen Weltmarktführer“.

Apps für Ableton Live

Abletons Link-Technologie (seit Version 9.6), die Takt und Tempo von Live mit Link-fähigen iOS- und Android-Apps, aber auch mit Windows/Linux/Mac-Software im lokalen Netzwerk synchronisiert, ist mittlerweile in rund 265 Apps enthalten. Auch Controller-Apps für die DAW gibt es einige wie etwa LK oder touchAble (beide Android und iOS) oder Oscleton: Ableton Companion (Android). Hinzu kommt (Ableton) Note für musikalische Skizzen.

Spezielle Hardware für Ableton

Zu der Hardware, die (speziell) Ableton unterstützt, gehören die Groovebox/der Controller Ableton Move und der Performance-Controller Ableton Push 3 vom Hersteller selbst. Auch das Novation Launchpad und die Akai APC-Serie bieten sich für die Zusammenarbeit mit Ableton an.

Demoversion

Eine Demoversion gibt es zu Ableton Live 12 Suite. Hier können alle Funktionen für 30 Tage vollumfänglich genutzt werden. Beim Vorgänger waren das übrigens noch 90 Tage.

Fazit zu Ableton Live 12 Suite

Die Ableton Live Suite steht mehr denn je auf dem Treppchen, wenn es um kreatives Sound-Design, Live-Performance oder elektronische Musik geht. Für traditionelle Jobs wie komplexe Post-Production, größere (Orchester-) Arrangements oder Band-Aufnahme-Projekte ist es dagegen auch weiterhin nicht die erste Wahl. Das sind dann jedoch keine Schwächen der DAW, sondern ist das Ergebnis der von Anfang an verfolgten Design-Philosophie.

Preise:

599,00 Euro (Suite)

529,00 Euro (Upgrade von Lite)

329,00 Euro (Upgrade von Standard)

199,00 Euro (Upgrade von Version 7-11)

299,00 Euro (EDU)

Links:

Apple Logic Pro

Logic war ursprünglich – bis zur Version 6 – von der Hamburger Firma Emagic entwickelt und vertrieben worden. 2002 hatte Apple Emagic übernommen und die Windows-Version von Logic (leider) eingestellt. Außerdem flossen mehrere, bis dahin selbständige Emagic Produkte wie Instrumente, Plug-ins, die CD-Authoring-Software „Waveburner Pro“ und das „Pro Tools TDM Support Package“ unter dem Namen „Logic Pro“ zusammen. Heute ist Logic, neben GarageBand, die einzige DAW, die ausschließlich für den Mac erhältlich ist.

Plattformen und Editionen von Logic

Gab es vor der Übernahme durch Apple noch die Unterscheidung in Micrologic, Logic Express und Logic Pro, so existiert heute ausschließlich die Pro Version, die ebenso ausschließlich unter Mac OS ( ab 14.4, ausschließlich 64 Bit) läuft. Aktuell zum Zeitpunkt dieses Artikels (Dezember 2025) ist die Version 11.2.2 vom 22. Juli 2025

Fakten und Zahlen

Im Zuge der verbesserten Hardware wurden auch die Zahlen an möglichen Audio-, Instrumenten-, MIDI- und Auxiliary-Channel-Strips kräftig angehoben. Waren es bis dahin „nur“ 255 bzw. 99, so sind es jetzt jeweils 1.000. Das sollte reichen.

Mit dabei sind unter anderem 108 Effekt-Plug-ins, 28 Software-Instrumente, 13.552 Apple Loops, 1.250 Sampler-Instrumente und 150 Drum Machine Designer Kits mit 3.066 Drum-Patches.

Die Audio-Engine arbeitet mit einer Auflösung von bis zu 32 Bit / 192 kHz

Das ist gut bei Apple Logic Pro

Zu den großen Vorteilen bei Logic Pro zählt zum einen die umfangreiche Ausstattung an qualitativ recht hochwertigen virtuellen Instrumenten, Effekten, Samples- und Loops. Für viele reicht das schon, ohne zukaufen zu müssen. Mit Features wie Session-Player, Live-Loops, Smart Tempo oder Flex Time/Pitch ist Logic auch beim Thema Songwriting und schneller kreativer Ideengebung gut aufgestellt.

Hervorzuheben sind auch die professionellen Mixing- und Mastering-Tools. Durch die Konzentration auf nur eine Plattform kann die Apple-Hardware mit all ihren speziellen macOS-Features optimal genutzt werden. Und schließlich ist Logic Pro mit 230,- Euro nicht nur sehr preiswert, sondern liefert überdies auch alle Updates kostenlos.

Das ist nicht so gut bei Apple Logic Pro

Die Nachteile von Logic Pro sind nicht gravierend und bewegen sich im Bereich hinter dem Komma. So sind Scoring-Funktionen in der Mac-Version zwar enthalten (nicht aber in der iPad-Version), stehen aber nicht ganz so im Mittelpunkt wie in anderen DAWs und sind schon etwas veraltet.

Die große Funktionsvielfalt bringt es auch mit sich, dass die Lernkurve für DAW-Neulinge erst einmal recht steil sein kann, auch weil viele Features tief im Menü versteckt sind und manche Workflows (etwa im MIDI-Environment) nicht ganz so intuitiv sind.

VST-Plug-ins werden nicht unterstützt. Zwar gibt es von vielen Plug-ins auch eine AU-Version, aber eben nicht von allen. Die Updates sind zwar kostenlos, erfordern aber mitunter dann ein Upgrade des Systems.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei der Apple Logic passiert

Seit unserer letzten DAW-Übersicht (2022, Version 10.7) ist einiges passiert bei Logic Pro. So sind z.B. mit Bass Player und Keyboard Player zwei weitere virtuelle KI-gestützte Session Player hinzugekommen (Version 11), zusammen mit den passenden Instrumenten-Plug ins für Bass und Piano. Die können dem neuen globalen Chord Track folgen, wobei eine Akkordspur bei anderen DAWs aber schon lange Standard ist.

Auch der Stem Splitter (V11) ist kein Alleinstellungsmerkmal von Logic, wohl aber die Erweiterung in 11.2. Der kann nämlich auch Gitarre und Klavier mit rausfiltern, hat also sechs statt der üblichen vier Stems.

Das Flashback-Feature (11.2) erlaubt es, nicht aufgenommene Einspielungen nachträglich trotzdem wiederherzustellen, der Mastering-Assistant (10.8) analysiert den finalen Mix und verbessert ihn. Mit ChromaGlow (Sättigung), Quantec-Room-Simulator (Reverb) und Sample Alchemy (Instrument) sind ein paar neue leistungsstarke Plug-ins hinzugekommen.

Unnützes Wissen zu Apple Logic

Emagics Chefentwickler und Logic-Erfinder Chris Adam und Gerhard Lengeling hatten vor Emagic unter anderem für C-LAB das Programm Scoretrack (C64) und Creator und Notator (Atari ST) entwickelt. Letzterer wurde dann bei Emagic erst zu Notator Logic und schließlich zu Logic.

Logic Pro wird von zahlreichen bekannten Musikern und Produzenten genutzt, wie z.B. Disclosure, Calvin Harris, Armin van Buuren, David Guetta, Alessa, Ed Sheeran, der Produzent von Taylor Swift (Nathan Chapman) sowie Billie Eilish.

Apps für Apple Logic

Von Apple selber gibt es eine kostenlose „Logic Remote“-App im Appstore. Die läuft auf iPad, iPhone und iPod Touch und benötigt mindestens iOS (iPadOS) 14. Seit dem Mai 2023 gibt es auch eine Logic Pro-Version für das iPad, die speziell für die Touch-Bedienung optimiert wurde. Die gibt es aber nur im Abo (4,99 Euro monatlich oder 49,- Euro jährlich).

Spezielle Hardware für Apple Logic

Für Logic Pro existiert keine spezielle, exklusive Hardware. Warten wir also weiter auf einen „Logic iController“. Seltsam, dass Apple den noch nicht für sich entdeckt hat, sondern das Feld Drittherstellern überlässt. Bis jetzt.

Demoversion

Für Logic Pro gibt es eine 90-tägige Demoversion ohne Einschränkungen. Alle mit der Testversion erstellten Projekte lassen sich öffnen und sind in einer später erworbenen Version von Logic Pro voll funktionsfähig.

Fazit zu Apple Logic Pro

Apple Logic ist eine Rundum-Sorglos-DAW, die so ziemlich alle Studio- und Produktionsbereiche grundsätzlich sehr gut abdeckt und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Wer sich so breit aufstellt, kann aber nicht in jedem Bereich zur Spitze gehören: Große Orchester-Projekten lassen sich besser mit Cubase realisieren, Live-Musiker und Sounddesigner werden Ableton oder Bitwig bevorzugen und wer in der Film-Postproduction arbeitet, wird mit Pro Tools glücklicher werden. Dafür kommen aber auch Einsteiger (oft Aufsteiger von der GarageBand) gut mit Logic klar. Solange sie einen Mac haben, denn Windows-Nutzer müssen hier leider draußen bleiben.

Preis:

229,99 Euro

Links:

Avid Pro Tools in den großen Tonstudios weit verbreitet (der Marktanteil dort wird auf 70 – 90 % geschätzt) und ist dort so etwas wie der unangefochtene „Industriestandard“, spielt aber in den Home Studios kaum eine größere Rolle. Zu teuer und spezialisiert auf einen Bereich, der bei den Bedroom-Producern wenig gefragt ist: Postproduction, Mixing und Audio-Editing für Film und Fernsehen. Durch die immer stärker werdende Konkurrenz durch DAWs, die sich mehr auf die Bedürfnisse der Amateur-Klientel konzentrieren, ist da die Schere noch weiter auseinandergegangen.

Plattformen und Editionen von Avid Pro Tools

Avid Pro Tools gibt es in vier Versionen: Pro Tools Intro (kostenlos, maximal je 8 Audio-, Instrumenten- und MIDI-Spuren), Pro Tools Artist (89,- €/Jahr, 32 Audio und 64 MIDI-Tracks), Pro Tools Studio (218,- €/Jahr, 512 Audio- und 1.024 MIDI-Tracks) und Pro Tools Ultimate (vormals Flex, 399,- €/Jahr, 2.048 Audio- und 1.024 MIDI-Tracks, sowie 64 Video-Tracks). Die angegebenen Preise beziehen sich auf das Subscription-Modell.

Pro Tools Ultimate läuft auf dem Mac (macOS Tahoe 26.1, macOS Sequoia 15.7.x, oder macOS Sonoma 14.7.x – frühere Versionen möglich, aber nicht getestet) und auf Windows PCs (Windows 11, 25H2 oder 24H2). Aktuell zum Zeitpunkt dieser Übersicht (Dezember 2025) ist die Version 2025.12.

Fakten und Zahlen

Die Zahlen, mit denen Pro Tools Ultimate aufwarten kann, sind schon beeindruckend. Möglich ist die Arbeit mit bis zu 2.048 Audio-Tracks, 1.024 MIDI-Tracks und 512 Instrument-Tracks. Die weiteren Zahlen:

Aux I/O Ein- und Ausgänge: unbegrenzt

Aux Input Tracks: 1.024

Routing Folder Track: 1.024

Video Tracks: 64

Gleichzeitig nutzbare Recording Inputs: bis zu 256

Mitgelieferte Instrumente:130+

Das ist gut bei Avid Pro Tools

Beim Thema Audio-Editing ist der Workflow mit den Tastaturbefehlen in Pro Tools noch immer an der Spitze. Auch in der Filmvertonung ist es – aufgrund der Synchronisations-Features und der engen Verzahnung mit dem Avid Media Composer – praktisch alternativlos. Bis zu 64 Videospuren in Pro Tools Ultimate sprechen da eine deutliche Sprache.

Auch am Mischpult macht Pro Tools dank des extrem logischen Routings, der fortschrittlichen Automation, seiner übersichtlichen Bus-Struktur und der VCA-Master eine gute Figur. Mit den internen Pro Tools HDX-Karten (DSP-beschleunigte PCIe-Karten) können Rechner-CPUs entlastet werden. Die große Verbreitung von Pro Tools in Profi-Studios ermöglicht einen problemlosen Austausch von Sessions: Aufnahmen in London, Mastering in Los Angeles.

Das ist nicht so gut bei Avid Pro Tools

Die Benutzeroberfläche ist mit ihrem stellenweise immer noch veralteten Design nicht sonderlich intuitiv. Neuerungen kommen in Pro Tools nur zögerlich an. So hat es z.B. Jahre gedauert, bis man eine vernünftige Delay-Kompensation eingebaut hatte. Viele Aktionen sind (anfangs) unnötig umständlich und erfordern mehrere Schritte; besonders Neueinsteiger in Pro Tools sind da erst einmal überfordert, bis sie dann die vielen erforderlichen Tastenkombinationen kennen. Ohne viel Einarbeitung geht da wenig. VST3 oder AU-Plug ins werden nicht unterstützt, stattdessen setzt Pro Tools ganz auf das hauseigene AAX-Format (Avid Audio Extension).

MIDI war bei Pro Tools lange Zeit fast kein Thema, und auch heute hinkt man da hinter der Konkurrenz her. Einer der Hauptkritikpunkte an Pro Tools ist das Abo/Preis-Modell, das zum einen teuer, zum anderen auch etwas undurchsichtig ist. So zahlt man im „Subscription“ (Ultimate: 399,- €/ Jahr) monatlich/jährlich und hat immer die neueste Version, verliert aber den Zugang, wenn man aufhört zu zahlen. Bei der „Perpetual“-Version (Ultimate: 1.499,- €) zahlt man einmal, bekommt ein Jahr lang Updates/Support und darf diese Version behalten – muss aber für weitere Updates wieder zahlen (Ultimate: 479 € für weitere 12 Monate Updates). Das ist mit Abstand die teuerste DAW auf dem Markt. Und schließlich berichten Nutzer immer wieder von Abstürzen, besonders auf weniger leistungsstarken Systemen.

Das ist in den letzten Jahren bei Avid Pro Tools passiert

In den letzten Jahren hat sich Avid bemüht, an den Hauptkritikpunkten „Workflow“ und „MIDI“ zu arbeiten. So kam mit Pro Tools Sketch in 2023.9 auch Clip-basiertes Arbeiten hinzu, wurde die ARA 2-Schnittstelle unterstützt (2022.9), wodurch z.B. Melodyne ohne Umwege direkt im Edit-Fenster genutzt werden können und werden seit Version 2024.3 endlich auch MIDI-Effekt-Plug-ins unterstützt. So lassen sich mit Tools wie Note Stack, Velocity Control oder Arpeggiatoren Melodien und Rhythmen viel schneller generieren.

3D-Audio wurde mit einem internen Dolby Atmos Renderer und der nativen Unterstützung von Sony 360 Reality Audio und Audio Vivid weiter ausgebaut. Hinzugefügt wurden auch KI-gestütztes Speech-to-Text und die Integration von Splice. Speziell an Einsteiger richtet sich das Learn-Panel mit interaktiven Tutorials.

Unnützes Wissen zu Avid Pro Tools

Pro Tools wurde ursprünglich von zwei Studenten der University of Berkeley entwickelt, hieß anfänglich noch Sound Designer und war als Sample-Editor für den E-MU Emulator gedacht. Als E-MU die Software aber nicht wollte, gründeten die beiden Digidesign, um sie selbst zu vertreiben. Die erste Version von Pro Tools erfolgte 1991 und kostete etwa 6.000 Dollar. Damit konnte man vier Spuren gleichzeitig bearbeiten.

Apps für Avid Pro Tools

Für iOS gibt es Avid Control als Remote für Pro Tools. Pro Tools Sketch (ebenfalls iOS, aber auch ein Feature in Pro Tools) ist ein clipbasiertes Tool, um musikalische Ideen unterwegs festhalten zu können. Ergebnisse lassen sich auf den Rechner exportieren.

Spezielle Hardware für Avid Pro Tools

Früher war der Betrieb von Pro Tools zwingend an proprietäre Hardware von Digidesign gekoppelt, ohne lief nichts. Ich erinnere mich da noch an mein Mbox 2 – Interface. Heute läuft Pro Tools auch ohne, aber trotzdem gibt es – inzwischen von Avid – einiges an spezieller Hardware für Pro Tools. Zum einen sind das Controller wie Avid S1, S3 oder das große S4. Letzteres kostet in der Maximalausstattung als „5″ Basissystem mit 24 Fadern“ rund 65.000,- Euro, während es das kleine S1 mit 8 Kanalzügen schon für etwa 1.700,- Euro gibt.

Wer sich nicht die vielen Tastaturkürzel merken kann, kann die Pro Tools-Version des Logickeyboard erwerben (165,- Euro). Außerdem gibt es von Avid auch speziell auf Pro Tools Audio Interfaces wie das 25×34 DSP-Interface Carbon (4.300,- Euro inklusive Ultimate Dauerlizenz) und dessen Erweiterung Carbon Pre (2.800,- Euro). Als Schaltzentrale für Pro Tools gibt es das Avid Pro Tools MTRX Studio (5.600,- Euro), als Master Clock und Referenztaktquelle Avid Sync X (3.900,- Euro). Mit PCIe-HDX-Karten für Pro Tools (5.900,- Euro) werden Rechner-CPUs entlastet. Die hier aufgerufenen Preise zeigen, dass man bei Avid nicht unbedingt die Hobbymusiker als Klientel anvisiert.

Demoversion

Avid bietet eine 30-tägige Testphase zu Pro Tools mit vollen Funktionsumfang an.

Fazit zu Avid Pro Tools

Wer mit Hunderten von Spuren arbeitet, größere Setups aufnimmt, hauptsächlich im Filmscoring und in der Postproduction unterwegs ist oder plant, in nächster Zeit in einem Profi-Studio anzuheuern – und vor allen Dingen auch bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben – der ist bei Pro Tools richtig. Für MIDI-Jobs, schnelle musikalische Skizzen, Ideenfindung oder Sounddesign dagegen ist Pro Tools weniger bis gar nicht geeignet.

Preis:

362,00 Euro (Ultimate, Subscription)

1.499,00 Euro (Ultimate, Perpetual)

479,00 Euro (Ultimate, Upgrade)

Links:

Bitwig Studio

Bitwig ist immer noch so etwas wie das „New Kid on the DAW-Block“. 2014 war die Erstausgabe des Berliner Entwicklerstudios (gegründet von ehemaligen Ableton-Mitarbeitern) erschienen, im Vergleich zu Cubase, Logic & Co. also altersmäßig tatsächlich noch im Grundschulalter. Nicht aber in Bezug auf Leistung und Features, wo es durchaus mit der Konkurrenz mithalten kann. Dass die Macher aus der Ableton-Live-Schule kommen, ist der Software zwar an vielen Stellen anzumerken, doch geht sie letztendlich ihren eigenen Weg.

Plattformen und Editionen von Bitwig Studio

Die DAW von Bitwig gibt es in drei Versionen. Die kleinste ist das Bitwig Studio Essentials (79,- Euro), gefolgt vom Bitwig Studio Producer (149,- Euro) und dem Bitwig Studio (299,- Euro). Alle drei Versionen laufen unter macOS, Windows und Linux.

Aktuell zum Zeitpunkt dieser Übersicht ist die (Vorab)Version 6.0 Beta 6. Die aktuellste Nicht-Beta-Version ist die 5.3.13. (August 2025), die ich mir hier auch vorgenommen habe.

Fakten und Zahlen

Das Bitwig Studio beinhaltet 38 Instrumente, 53 Audio-Effekte, 8 „Hardware Devices“, 41 „Containers & Routers“, 43 Modulatoren und 49 Sound Packages. Die Anzahl der nutzbaren Tracks (Audio, Instrument, Hybrid, Effect, Gruppen und Scenes) ist nicht limitiert – bzw. nur durch die Hardware, auf der Bitwig Studio läuft. Apropos „laufen“: Bitwig Studio läuft auf dem Mac (ab macOS 10.15), auf dem Windows PC (10 und 11, 64 Bit) und auch unter Linux. Was bei DAWs leider immer noch die Ausnahme ist.

Das ist gut bei Bitwig Studio

Ähnlich wie Ableton ist auch Bitwig eine große Spielweise für Soundbastler. Herzstück ist hier „The Grid“, eine integrierte, vollständig modulare Umgebung mit 231 Modulen, in der sich Synthesizer, Effekte und sogar polyphone Instrumente von Grund auf erstellen lassen.

Für Tiefe im Sounddesign sorgen auch die Modulatoren, mit denen fast jeder Parameter eines internen Instruments oder Effekts moduliert werden kann. Einer weiterer großer Vorteil sind die Hybrid-Tracks, die Audio- und MIDI-Clips gleichzeitig aufnehmen können, was den ohnehin guten Workflow der DAW noch mehr vereinfacht. Dank Features wie Clip Launcher, Dual-Ansicht oder Live-Looping eignet sich Bitwig Studio Essentials auch für Live-Auftritte.

Die DAW nutzt eine leistungsstarke Audio-Engine (32-Bit-Floating Point und bis zu 192 kHz) mit voller Multicore-Unterstützung und gilt mit dem Plug-in-Sandboxing, das Abstürze abfängt, als äußerst stabil. Parameter lassen sich mit den 43 Modulatoren schnell animieren. VST- und CLAP-Plug-ins werden ebenso unterstützt wie MIDI/CV, MPE und der DAW-Project-Im- und Export zum Projektaustausch mit anderen DAWs (aktuell Studio One und Cubase).

Das ist nicht so gut bei Bitwig Studio

Die Standard-Effekte und Instrumente sind ok, aber nicht ganz so beeindruckend wie zum Beispiel bei Cubase oder Logic – das ist eher die Abteilung Basic. Auch ist der Sound Content zwar gut, aber nicht so vielfältig und umfangreich wie bei der Konkurrenz.

Der Mixing-Workflow ist eher rudimentär – das ist aber auch nicht das Haupteinsatzgebiet von Bitwig. Kleine Abstriche gibt es auch bei der Video-Integration und beim Audio-Editing.

Und schließlich stört sich auch mancher Nutzer am Lizenzmodell: Beim Kauf gibt es für ein Jahr alle Updates kostenlos, danach muss wieder Geld in der Parkuhr nachgeworfen werden.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei Bitwig Studio passiert

In unserer letzten Übersicht vom Februar 2022 hatten wir das Bitwig Studio 4.1 mit dabei. Inzwischen sind wir bei der Version 5.3.13 angekommen (bzw. bei der 6.0 Beta). Zu den neuen Features seitdem gehören unter anderem die Ausweitung von „The Grid“ auf die Bearbeitung von MIDI-Noten (4.2), Unterstützung des CLAP-Formats (4.3), die Spectral Suite (4.4), die Einführung der Multi-Segment Envelope Generators für hochkomplexe Hüllkurven (5.0) und neue Filter und Waveshaper (5.1). In der Beta-Version 6.0 sind eine projektweite Tonart (Global Scale Mode), Automation Clips (Automatisierungen können eigene Clips verwalten) und Verbesserungen beim Interface (unter anderem eine neue Action Bar) die wichtigsten Neuerungen.

Unnützes Wissen zu Bitwig Studio

Bitwig hat ein Cameo in der postapokalyptischen Serie The Last of Us. In Episode 3 sieht man kurz einen Computerbildschirm, der ein technisches Interface darstellen soll. DAW-Kenner entdeckten jedoch sofort: Das ist kein Betriebssystem der Zukunft, sondern schlichtweg Bitwig Studio. Scheinbar ist Bitwig so stabil, dass es sogar die Zombie-Apokalypse überlebt.

Apps für Bitwig Studio

Von Bitwig selbst gibt es keine App. Da die DAW aber eine offene Controller Extension API besitzt, bieten sich einige andere Apps von Drittentwicklern zur Steuerung an, wie z.B. R-Kontrol (iOS) oder TouchOSC (Android, iOS).

Spezielle Hardware für Bitwig Studio

Mit dem Bitwig Connect 4/12 präsentiert der Berliner Hersteller ein speziell auf Bitwig Studio zugeschnittenes Audiointerface, mit Transportfunktionen, das für präzise Parameteranpassung und dem Schreiben von Automationen ausgelegt ist. Von Melbourne Instruments gibt es eine Roto-Control Bitwig Edition – ein MIDI-Controller mit motorisierten Reglern im Bitwig-Design, der ebenfalls nahtlos auf Bitwig Studio abgestimmt ist.

Demoversion

Das Bitwig Studio kann für 30 Tage ohne Einschränkungen getestet werden.

Fazit zu Bitwig Studio

Ähnlich wie Ableton hat auch Bitwig Studio seine Stärken in den Bereichen Sounddesign, elektronische Musik und – mit kleinen Abstrichen – auch bei der Live Performance. Gerade für die Freunde der modularen Bastelei dürfte diese DAW ganz vorn im Rennen mit dabei sein. Hier wie dort gilt dann auch: In den Disziplinen Post-Production, Mixing, Band-Recording oder großer Orchesterprojekte sind andere breiter aufgestellt.

Preis:

299,00 Euro

Links:

Image Line FL Studio All Plug-ins Edition

Ältere Leser werden das FL Studio des belgischen Entwicklerstudios Image Line noch unter seinem ursprünglichen Namen „Fruity Loops“ kennen, die erste offizielle Version war im März 1998 (1.2.7) als „MIDI-only“ erschienen. Nach der Version 12.5. (Juli 2017) erfolgte im Mai 2018 anlässlich des 20. Geburtstag der DAW, ein Sprung auf die Ausgabe 20. Seit 2024 ist man auf Jahreszahlen umgeschwenkt: Aktuell ist zum Zeitpunkt des Tests die Version 2025.2 (erschienen im November 2025). Eine Zahl, die man aber nur mit etwas Suchen findet, da die Versionsnummer – anders als bei der Konkurrenz – nicht mit zum Namen gehört.

Plattformen und Editionen von FL Studio

Das FL Studio gibt es in gleich vier Versionen: Fruity (99,- Euro), Producer (169,- Euro), Signature (239,- Euro) und die „All Plugins Edition“ (379,- Euro).

Als Plattform eignen sich Windows (10 und 11) und macOS, eine Linux-Version gibt es nicht. Man kann die Lizenz für beide Systeme nutzen.

Fakten und Zahlen

Die All Plugins Edition von Fruity Loops umfasst 39 Instrumente, 80 Effekte und 3 Audio-Editoren (Edison, Newtime und Newtone). Wer noch mehr benötigt, kann noch eines der beiden FL-Cloud-Pakete buchen, die noch einmal Unmengen von Sounds (angeblich eine Million) und Plug-ins obendrauf packt. Die Zahl der verwendbaren Audio-Clips (die in der kleinsten Version auf 8 begrenzt ist), ist hier nicht limitiert.

In einem Projekt kann ich maximal 125 Audiospuren und 500 MIDI/Instrumentenspuren (und ebenso viele Mixerspuren) anlegen. Außerdem stehen 103 Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Die Zahl der Insert-Slots ist zwar eigentlich auf zehn begrenzt, aber die Limitierung kann mithilfe des Patcher-Plug-ins auch umgangen werden.

Das FL Studio läuft auf Windows PCs (10/11, 64 Bit) und auf macOS (ab 10.15).

Das ist gut bei FL Studio

Trotz seines Alters von inzwischen 27 Jahren hat sich das FL Studio sein „Young & Fresh“ – Gefühl bewahren können. Alles ist bunt und ein klein bisschen simpler und übersichtlicher als woanders – der Workflow ist oft sehr visuell und lädt zum Experimentieren ein. Das baut auch bei DAW-Newbies schnell die Ehrfurcht vor dem Neuen ab. Dazu trägt auch bei, dass FL Studio viel mit Patterns arbeitet, anders als die übrigen meist linear ausgelegten DAWs. Das erinnert ein wenig an die alten Amiga-Tracker: Auch dort kann man Pattern anlegen und dann später zu Songs zusammensetzen. So lassen sich die Pattern im FL Studio recht intuitiv und schnell mit dem neuen Loop Starter arrangieren und auch live triggern. Und da auch Drumloops ganz unkompliziert und schnell gebaut werden können, ist das FL Studio sehr gut für EDM oder Hip-Hop geeignet. Wie gesagt: Young & Fresh.

Die Piano Roll des FL Studio gilt als eine der besten und intuitivsten am Markt: Sie kombiniert den visuellen Workflow mit erweiterten Funktionen wie Strum, Flams, Arpeggios oder Randomize und einer einfachen Bearbeitung. So lassen sich schnell auch komplexe Rhythmen bauen.

Weitere Vorteile des FL Studio: Die große und recht hochwertige Auswahl an Instrumenten und Effekten, mit der auch Sounddesignern gut arbeiten können (z.B. Patcher, Gross Beat) und die Tatsache, dass sich das FL Studio auch als VST/AU-Plug-in in anderen DAWs genutzt werden kann. Und schließlich heißt es auch hier: Einmal gekauft und nie wieder für ein Update zahlen (aka „Lifetime Update“).

Das ist nicht so gut bei FL Studio

Audio-Recording (z.B. für Bands) und Audio-Editing sind – trotz Fortschritte in den letzten Jahren – immer noch etwas umständlicher als bei Spezialisten wie Logic Pro, Pro Tools, Cubase oder Studio One und nicht so ausgereift. Das Mixing ist etwas unstrukturiert – bzw. anders als in anderen DAWs und daher gewöhnungsbedürftig. Mein Kollege Heiner Kruse hat es in seinem Test zur Version 2025.1 versucht zu erklären: „Mixer-Spuren heißen Inserts und funktionieren wie Sammel-Busse, in die man Channel-Rack-Spuren routen und mit Effekten bearbeiten kann.“ Alles klar?

Für Orchester- oder Filmmusik ist das FL Studio weniger geeignet. Es fehlt ein Score View, auch die MIDI-Features für Librarys und das Tempo-Mapping sind schwächer.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei FL Studio passiert

In unserer letzten Übersicht Anfang 2022 war die Version 20.9 aktuell (man schwenkte ja erst 2024 auf die Jahreszahl um). Es folgten die 21 (Ende 2022), die 2024 und die 2025. In der 21 kümmerte man sich um den Browser und die Themes. Es kamen einige Effekte und Instrumente (der Juno 6 – Kepler) hinzu plus der VFX Sequenzer, der aus Akkorden Melodien macht. Ganz wichtig: Endlich gab es das FL Studio auch auf Deutsch. Seit der Version 2024 dann hat Image-Line massiv in KI-Tools und intelligente Assistenten investiert. Dazu gehören Gopher (ein in die DAW integrierter Chatbot als Helfer bei Fragen, der auch Songtexte verfassen kann), das Chord Progression Tool inklusive eines Bassline Generators, Mastering KI-Tools in Edison und die Stem-Separation. Ebenfalls hinzugekommen sind unter anderem der dynamische Mixer, Bearbeitungen direkt auf dem Audioclip in der Playlist (Per Clip Editing), der Loop Starter, viele weitere Instrumente (Kepler EXO und Effekte, der CLAP-Support und die FL Cloud Integration.

Unnützes Wissen zu FL Studio

Bevor Image Line Fruity Loops entwickelte, hatte man unter anderem ein DOS-Programm namens „Porntris“ auf Diskette auf den Markt gebracht, eine Erwachsenenversion von Tetris. Das lässt sich übrigens auch heute noch im Internet finden und sogar online spielen. Warum auch immer man das tun möchte.

Apps für FL Studio

Von Image Line gibt es auch eine mobile Version des FL Studio, das naheliegenderweise dann auch FL Studio Mobile heißt. Erschienen ist es für Android und iOS (18,- Euro, plus optionale In-App-Käufe für zusätzliche Soundsets). Außerdem hat Image Line auch zwei kostenlose Control App für FL Studio, FL Studio Remote und IL Remote, im Angebot.

Spezielle Hardware für FL Studio

Von Novation gibt es mit der FLkey-Reihe (Mini, 37, 49, 61) speziell auf das FL Studio abgestimmte MIDI-Controller Keyboards. Hier unser Test dazu.

Demoversion

Eine Demoversion des FL Studio lässt sich zeitlich unbegrenzt und vollumfänglich nutzen. Damit lassen sich Projekte zwar speichern, aber nicht wieder öffnen. Das geht dann nur mit einer gekauften Edition.

Fazit zu FL Studio All Plugins Edition

Wer viel mit Beats arbeitet, in EDM, House oder Hip-Hop unterwegs ist oder auch Sample/Loop-basiert seine Tracks baut, ist gerade mit der FL Studio All Plugins Edition sehr gut bedient. Und noch besser, wenn er eines der Abos dazu bucht. Wegen seines Tempos und des visuellen Workflows eignet sich das FL Studio auch gut als „Notizbuch“ für den plötzlichen genialen Einfall. Wie auch schon Ableton und Bitwig ist das FL Studio dagegen weniger geeignet für Post-Production, Mixing, Band-Recording oder großer Orchesterprojekte – das können andere besser.

Preis:

FL Studio All Plug-ins Edition: 379,- Euro

FL Cloud Plus: 89,- Euro / Jahr

FL Cloud Pro: 99,83 Euro / Jahr

Links:

Fender Studio Pro 8 (aka PreSonus Studio One Pro)

2009 erschien die erste Version von Studio One und bestach schon damals durch seine extrem zugängliche Bedienung – auch heute noch einer der Riesen-Pluspunkte der DAW. Nachdem die Versionen 2 (2011), 3 (2015), 4 (2018), 5 (2020), 6 (2022) und 7 (2024) auch technisch ordentlich aufgerüstet hatten – unter anderem mit der Integration von Melodyne, mit Multitrack-Comping, Arranger Track, Effect-Chains, Akkordspur, Pattern Editor, Show Page, MPE Support, Automationskurven, globaler Videospur oder KI gestützter Stem-Separation – ist Fender Studio Pro / Studio One zu einer echten Konkurrenz von Cubase, Logic & Co geworden. Hersteller PreSonus war bereits 2021 von Fender übernommen worden. Im Januar 2026 dann erfolgte – zusammen mit dem Major-Update auf die Version 8 – das Rebranding von PreSonus Studio One, das seitdem Fender Studio Pro 8 heißt.

Plattformen und Editionen von Fender Studio Pro 8

Gab es bis zur Version 6 (Sep 2022) noch drei Versionen, wurde das Angebot ab Version 7 (Sep 2024) um die beiden kleinen Ausgaben Prime und Artist gekürzt und auf Studio One Pro reduziert, das jetzt Fender Studio Pro heißt. Ein klein wenig verwirrend war die Version Studio One Pro+ (jetzt Fender Studio Pro+). Das war damals der neue Name für die bisherige Presonus Sphere – und beinhaltet die Studio One DAW plus Zusatz-Content (Loops, Samples, Instrumente, Notations-Software Notion). Studio One läuft auf Windows PCs (10/11, nur 64 Bit), unter macOS (ab 12.4, nur 64 Bit) und unter Linux (ab Ubuntu 24.04 LTS, inklusive darauf basierender Distributionen)

Fakten und Zahlen

Fender Studio Pro kennt keine Begrenzungen, wenn es um die Zahl der Audio- und MIDI/Instrumentenkanäle geht. Auch die Zahl der Effektkanäle, Busse und Plug-ins sowie die Anzahl an Hardware Ein- und Ausgängen ist nicht limitiert. Mit zum Lieferumfang gehören zehn Instrumente (jeweils mit vielen weiteren Soundsets und „Unter-Instrumenten“), 45 native Effekte, über 200 GB an Samples und Loops plus 2.500 lizenzfreie Splice-Samples.

Das ist gut bei Fender Studio Pro

Ich selbst arbeite schon seit der Version 4 in erster Linie mit Studio One / Fender Pro, auch wenn ich Cubase, Ableton, Bitwig, Cakewalk, Reaper, Renoise, FL Studio und andere DAWs hier ebenfalls installiert habe. Besonders gut gefällt mir die grenzenlose Drag & Drop-Funktionalität, die den Workflow enorm beschleunigt. Ob Plug-ins, Effekte, Samples oder was auch immer: Alles kann einfach per Drag & Drop ins Projekt gezogen werden.

Überhaupt ist die wirklich simple Bedienung bei Fender Studio Pro oberste Prämisse. So kann ich mit dem Anpassungs-Editor die Oberfläche ganz auf die aktuellen Bedürfnisse anpassen (und alles Überflüssige rausschmeißen) und speichern, und habe auch stets dank der Ein-Fenster-Technik immer alles im Blick. Wobei ich Fenster wie Mixer oder Piano Roll aber auch ablösen und (auf einen zweiten Monitor) verschieben kann. Gut gelungen ist auch die Verknüpfung der Project Page, wo ich z.B. ein Album mastern kann: Ändere ich einen Song im Mix, wird auch das Mastering Projekt aktualisiert.

Weitere Highlights in Studio Pro sind Sachen wie die Show Page für die Live Performance, die globale Transponierung eines Arrangements inklusive Audio, die Session View für Loops zum Experimentieren, Dolby Atmo-Mixing, das CV Instrument und – ganz allgemein – das Ineinandergreifen aller Komponenten in einer ganzheitlichen Architektur. Die Integration von CLAP und DAW-Project ermöglicht auch den Austausch mit anderen DAWs.

Das ist nicht so gut bei Fender Studio Pro

Der Bereich „Modulares Sounddesign“ bleibt bei Studio One ganz außen vor, das ist keine DAW für Bastler.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei Fender Studio Pro passiert

In unserer letzten Übersicht war Fender Studio Pro – damals noch als PreSonus Studio One – bei der Version 5.5 angekommen. Aktuell zum Zeitpunkt des Tests ist die Version 8.

Im Major-Update 6 waren unter anderem ein Global Videotrack und die Lyrics Integration hinzugekommen, gab es neue Effekt-Plug-ins (u.a. Vocoder, De-Esser), wurden Smart Templates und erweiterter MPE-Support eingeführt und der Browser und die Startseite überarbeitet. Dass sich PreSonus auch um Zwischen-Updates kümmerte, bewies es mit der Version 6.5. Hier nämlich gab es die Integration von Dolby Atmos, außerdem wurde der Notensatz optimiert.

Mit der Version 7 dann hielt die KI-gestützte Stem-Separation Einzug, wurde ein Splice-Browser integriert und konnten Projekte dank Global Transpose in einem Zug transponiert werden. Neu waren auch der Clip Launcher (kennen wir von Bitwig her, ähnlich dem Session View von Ableton), das CV-Instrument mit zwei CV-Ausgängen (Gate und Pitch).

In der Version 8 schließlich – Release am 13. Januar 2026 – kam das KI-Feature „Audio-to-MIDI“, mit dem sich mono-, aber auch polyphone Audiodateien in MIDI-Tracks umwandeln lassen. Außerdem gab es unter anderem zwei neue Fender Plug-ins (Mustang Native und Rumble Native, mit je 20-30 Amps und über 70 Bodentreter-Effekten), mehr Übersicht durch die neuen Arranger- und Track-Overview, einen Akkord-Assistenten für den Chordtrack plus einige wesentliche Verbesserungen für den Workflow und das GUI.

Unnützes Wissen zu Fender Studio Pro

Fender-Firmengründer Leo Fender konnte absolut nicht Gitarre spielen. Er war gelernter Buchhalter und Funktechniker. Er wusste zwar, wie man Schaltkreise baut, aber er konnte weder eine Gitarre stimmen noch einen Akkord greifen. Um seine Prototypen zu testen, musste er professionelle Musiker in seine Werkstatt einladen.

Apps für Fender Studio Pro

Noch aus der PreSonus-Ära stammen gleich mehrere Apps zur DAW im Angebot: Studio One Remote (jetzt: Fender Studio Pro Remote) ist eine kostenlose Fernbedienungs-App für Android, iOS und Windows (kompatibel mit Microsoft Surface 3 und höher sowie Surface pro 2 und höher). Mit der MyPreSonus-App (die aktuell auch nach der Namensänderung noch funktioniert) hat man Zugriff auf die Fender Studio Pro Workspaces, die Community und die für die DAW relevanten Produkte.

Von der Notations-Software Notion gibt es eine Mobile-Ausgabe, „Fender Notion“. Die iOS-Apps „PreSonus Capture Duo“ und „PreSonus Capture“ für die Aufzeichnung von Audiospuren indes wurden im Mai 2025 aus dem Appstore entfernt. PreSonus verweist stattdessen auf die neue Fender Studio App. Diese kostenlose kleine DAW war im Mai 2025 für Android und iOS sowie für macOS, Windows und Linux erschienen, für „Gitarristen, Songschreiber und Kreative in fast allen künstlerischen Disziplinen“, zum „Aufnehmen, Jammen, Improvisieren und Ideen festhalten“. Sessions aus Fender Studio können in die Pro-Version übertragen werden. Praktisch, wenn man mobile Ideen im Studio weiter bearbeiten möchte.

Spezielle Hardware für Fender Studio Pro

Presonus hat(te) ein weit gefächertes Angebot an Audio-Interfaces (Quantum, Studio, AudioBox), Mixern (StudioLive), Mikrofonen, Kopfhörern, Studiomonitoren (Eris) und Controllern. Die werden oftmals im Bundle mit Studio One angeboten. Bei den Controllern sind besonders die beiden Vertreter der ATOM-Serie (ATOM SQ und ATOM) auf Studio One Pro zugeschnitten, können aber auch mit anderen DAWs genutzt werden. „Hatte“, weil ein Teil der Hardware mit dem Branding-Wechsel im Januar ebenfalls unter dem Namen Fender angeboten wird. Aus „PreSonus Quantum“ wurde „Fender Quantum“, und auch die AudioBox Go wird nun als Fender-Produkt geführt. Die Eris-Monitore, StudioLive Mixer und AirXD Lautsprecher bleiben aber bei PreSonus. Im Frühjahr 2026 sollen dann mit Fender Motion 16 & 32 noch zwei neue DAW-Controller erscheinen.

Demoversion

Das (alte) PreSonus Studio One kann aktuell noch immer für 30 Tage kostenlos getestet werden. Zu Fender Studio Pro 8 gibt es zum Zeitpunkt dieses Artikels (Mitte Januar 2026) (noch) keine Testversion. Aber vielleicht kommt das dann ja noch.

Fazit zu Fender Studio Pro

Fender Studio Pro ist ein Alleskönner, mit dem sich schnell und intuitiv arbeiten lässt. Auch mit Fender Studio Pro 8 verfolgt Fender den zuvor von PreSonus eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Wo andere DAWs uns mit ihren unendlichen Möglichkeiten erschlagen, die erst einmal mühsam erarbeitet (und oft auch gesucht) werden müssen, lässt Fender Studio Pro 8 die Nutzerkreativität unbeschwert von der Leine, befeuert mit viel Drag & Drop, einem butterweichen Workflow und der stringenten Ein-Fenster-Philosophie. Und das, ohne am Funktionsumfang zu sparen, im Gegenteil. Auch wenn Fender Studio Pro in so mancher Nische nicht ganz mit den einschlägigen Spezialisten (z.B. Live Performance: Ableton, Modularität: Bitwig, Audio-Schnitt: Pro-Tools) mithalten kann oder will, so ist es doch eines der besten Komplett-Pakete unter den DAWs für Recording, Mixing und Mastering. Mit dem Rebranding durch Fender und die damit verbundenen neuen Plug-ins wird die DAW auch für Gitarristen zunehmend interessanter.

Preis:

Fender Studio Pro 8 mit 12 Monaten Pro+: 169,- Euro

Fender Studio 8: 189,- Euro

Fender Studio 8 (Upgrade von Vorversionen): 95,- Euro

Fender Studio 8 (Crossgrade von Fremd-DAWs): 149,- Euro

Links:

Reason Studios Reason

1997 brachte das schwedische Entwicklerstudio Propellerhead, das damals aus gerade mal drei Leuten bestand, das Programm ReBirth RB-338 auf den Markt, die Wiedergeburt der damals extrem angesagten TB-303, TR-808 und TR-909 in Software-Form. Aus Rebirth wurde drei Jahre später die Rack-DAW Reason, die inzwischen ihre 13. Runde dreht. Zwischenzeitlich hatte sich das Studio offiziell in „Reason Studios“ umbenannt und Anfang 2026 wurde die Firma von LANDR übernommen.

Plattformen und Editionen von Reason

Reason gibt es inzwischen nur noch in einer Version, die abgespeckte „Intro“-Variante, die es bis zur 11er-Version noch gab, wurde eingestellt.

Reason 13 läuft unter Windows (Windows 10, 64 Bit) und auf dem Mac (Mac OS ab 10.15, 64 Bit).

Fakten und Zahlen

Reason 13 enthält 19 Instrumente, darunter Klassiker wie der Subtractor, Thor, Europa oder Malström, aber auch neuere Geräte wie Polytone, Friktion String oder Algoritm FM. Hinzu kommen – neben 3.000 Patches, Loops und Samples (11 GB, meist aus der EDM-Ecke) auch 36 Effekt-Plug-ins und 13 Player-MIDI-FX wie z.B. Dual Arpeggio, Quad Note Generator oder Pattern Mutator). Einige Devices sind allerdings nur in der Reason+ Ausgabe enthalten. Die Zahl der Spuren ist nicht begrenzt.

Das ist gut bei Reason

Wohl einzigartig ist das Hardware-Feeling von Reason: Hier wird ein „reales“ Studio-Rack mit Instrumenten und Effekten simuliert, sowohl optisch als auch mit allen Möglichkeiten bei der freien Verkabelung inklusive CV-Routing. Dazu wird das Rack einfach „umgedreht“, um dann an der Rückseite hemmungslos Strippen zu ziehen. Auch kann ich das Rack individuell bestücken: Was ich nicht brauche, kommt auch nicht rein. So „denkt“ Reason dann auch weniger in Tracks, sondern mehr in Signalflüssen. Damit ist Reason ein Paradies für Klangtüftler.

Das Beste daran: Das komplette Rack kann als Plug-in in anderen DAWs genutzt werden. Die Sounds der mitgelieferten Instrumente mit ihrem typischen Reason-Sound wie Thor, Europa oder der neue Polytone sind klanglich ausgezeichnet und vielseitig. Auch einige der Effekte – wie das neue Ripley Delay – gehen mit ihren zahlreichen Modulationsmöglichkeiten weit über den üblichen Standard hinaus. Die Player-Devices (wie Note-Tool, Scales & Chords) liefern als MIDI-Effekte auf die Schnelle kreativen Input

Das ist nicht so gut bei Reason

Einige Instrumente, die es früher in der großen Reason Suite-Version dauerhaft zu kaufen gab, stecken jetzt leider in der Reason+ Abo-Version. Es gibt (noch immer) keinen Video-Import, auch MPE und ARA werden weiterhin nicht unterstützt, Spuren lassen sich nicht im Sequenzer gruppieren. Der Workflow ist besonders für Reason-Neulinge nicht immer auf den ersten Blick zu durchschauen und manchmal etwas sperrig. Auch wenn das mit den letzten Updates etwas besser geworden ist. In den Bereichen Audio-Recording und Editing, Mixing und VST-Integration ist Reason (bewusst) nicht so gut aufgestellt wie einige Mitkonkurrenten.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei Reason passiert

Zum Zeitpunkt unserer letzten Übersicht war Reason 12 aktuell, die im September 2021 erschienen war. Im Juni 2024 folgte dann die Version 13. Aktuell ist jetzt (Ende Dezember 2025) die Version 13.4. Die wichtigsten Neuerungen seitdem: Mit der Version 12.5 konnten in Reason endlich auch VST3-Plug-ins eingesetzt werden, ab 12.6 wurden auch die M1/m2/M3-Chips von Apple unterstützt. 13.0 brachte eine optische und strukturelle Generalüberholung (neuer Tag-basierter Browser, seit 13.3 auch als Side-Panel-Browser, und Sequenzer-Split). Außerdem kamen mit Polytone, Ripley Space Delay und Utility-Tools (Sidechain, Gain, Stereo) sowie den MIDI-Playern „Note Tool“ und „Random Tool“ neue Geräte hinzu.

Unnützes Wissen zu Reason

Der Firmenname Propellerheads bezog sich auf die Träger von „Propeller-Beanies“, ein Insider-Begriff für Geeks und Technik-Nerds. Der Name „Reason“ dagegen stammt (angeblich) aus einem Buch, in dem es eine Waffe sei, die alles könne. Erzählte mal der einstige CEO Ernst Nathorst-Böös.

Apps für Reason

Es gibt eine einfach gestaltete App namens Reason Compact für iOS, die mit dem Desktop-Reason aber nicht viel gemeinsam hat. Die App ist allerdings Mitte 2021 das letzten Mal mit einem Update versehen worden.

Spezielle Hardware für Reason

Reason Studios bietet keine eigene, dedizierte Hardware (wie Keyboards oder Controller) an.

Demoversion

Eine ausdrückliche Demo-Version gibt es nicht. Dafür hat Reason 13 aber immerhin ein 30-tägiges Rückgaberecht, außerdem kostet der erste (Probe)Monat bei Reason+ gerade mal einen Euro. Beides kann man ja dann als 30-Tage-Demo nutzen.

Fazit zu Reason

Wer gern einzigartige Sounds zusammenschraubt, auch in der DAW nicht auf eine Prise Hardware-Gefühl verzichten möchte und eher auf dem Gebiet EDM zu Hause ist, wird um Reason nicht herumkommen. Für Sachen wie Post-Production, Mixing oder Audio-Recording ist man bei DAWs wie Cubase, Studio One, Logic oder Pro Tools dagegen besser aufgehoben. Dass Reason in der Version 12 die Reason Suite (einmal zahlen, für immer behalten) eingestellt hat und es stattdessen einen Teil des Suite-Inhalts nur noch als Reason+ – Abo gibt, ist weniger schön.

Preis:

199,- Euro (Einmalzahlung)

19,99 Euro / monatlich oder 189,- Euro / Jahr (Reason+ = Reason DAW plus Erweiterungen)

139,- Euro (Upgrade von allen älteren Versionen)

Links:

Steinberg Cubase Pro 15

Cubase gilt bei vielen als die DAW schlechthin. Kein Wunder, ist die Software des Unternehmens Steinberg (benannt nach dem Gründer Karl „Charlie“ Steinberg) aus Hamburg gefühlt schon immer auf dem Markt. Im April 2019 wurde das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Anfangs für den Atari ST als „Cubit“ erschienen, erfolgte später die Portierung auf Mac und Windows. Bei der Nummerierung der Versionen ging es ein wenig durcheinander: Zu Beginn noch normal numerisch gekennzeichnet, wechselte man 1996 mit der Erfindung des VST-Standards zur Endung „VST plus Zahl“ (bis VST 5), kehrte dann nach einer kurzen Phase mit SX-Endungen zur normalen Zählweise zurück, um schließlich ab Version 8 das Kürzel „Pro“ hinzuzufügen.

Plattformen und Editionen von Cubase

Cubase 15 ist in fünf Versionen erhältlich. Cubase LE 15 gibt es ausschließlich im Bundle als Zugabe beim Kauf von Audiointerfaces und anderer Hardware von Steinberg und Yamaha. Und auch das etwas höherwertige Cubase AI 15 (= Advanced Integration) gibt es lediglich als Zugabe, weshalb diese beiden Versionen hier nicht als Einsteigerversion berücksichtigt wurden.

Die kleinste Version, die es frei zu kaufen gibt, ist Cubase Elements 15 (98,- Euro). Bereits 221,- Euro teurer ist Cubase Artist 15 (319,- Euro). Das Flaggschiff der DAW-Reihe ist Cubase Pro 15 (569,- Euro).

Cubase läuft auf Windows-PCs (10 und 11, 64 Bit) und auf macOS. Eine Linux-Version gibt es nicht. Aktuell zum Zeitpunkt des Tests ist die Version 15.0.5.

Fakten und Zahlen

Cubase Pro 15 gestattet den Betrieb von unendlich vielen Audio-, MIDI- und VST-Instrumentenspuren sowie 256 physikalischen Ein- und Ausgängen. Mitgeliefert werden elf VST-Instrumente (unter anderem mit HALion Sonic mit Flux,Trip, Verve, Iconica Sketch u.a., Prologue, Groove Agent SE, Retrologue 2, Padshop 2), 50+ GB an Sounds, außerdem 92 Audio- und 17-MIDI-Effekte. Die Audio-Engine arbeitet mit 64 bit, die maximale Audioauflösung beträgt 192 kHz.

Das ist gut bei Cubase Pro

Cubase bietet ein ähnlich umfangreiches All-in-one-Paket wie Logic und ist daher für alle Bereiche der Musik geeignet. Und dank seiner Verbreitung so etwas wie der Standard, vor allem im Bereich Songwriting, der von diversen guten Kompositionshilfen unterstützt wird. So lassen sich etwa per Comping aus mehreren Takes eine perfekte Version zusammenstellen, können mit den Chord Pads und dem Chord-Assistant Quintenzirkel leicht passende Akkordfolgen generiert werden, folgt bei Änderungen auf der Akkordspur der gesamte Song den harmonischen Wechseln oder bietet die Sampler-Spur die Möglichkeit, Audiofiles zu transponieren und eigene Sounds zu kreieren. Allerdings sind das Features, die auch andere DAWs inzwischen bieten.

Im Bereich MIDI ist Cubase – das historisch als MIDI-Sequencer gewachsen ist – so etwas wie die Referenz. So kann man beispielsweise mit den Expression Maps die Artikulationen von Orchestern direkt in der Piano-Roll steuern (ohne Umwege über Key-Switches) oder lassen sich komplexe MIDI-Befehle über logische Verknüpfungen automatisieren (Logical Editor). Ebenfalls extrem gelungen sind die professionelle MixConsole, die Audio-Bearbeitung und der Workflow und die Stabilität bei komplexen Arrangements. Weshalb Cubase auch bei Filmkomponisten wie Hans Zimmer sehr beliebt ist.

Die Ausstattung an Effekten, Instrumenten und Sounds verdient das Prädikat „amtlich“, dank seiner weiten Verbreitung gibt’s jede Menge an Hilfen und Workshops im Netz, auch lassen sich Projekte dank Unterstützung von DAW-Project leicht mit Nutzern von Studio One oder Bitwig tauschen.

Das ist nicht so gut bei Cubase Pro

Die Bedienung ist aufgrund der mittlerweile doch recht verschachtelten Menüs und einiger veralteter Menüstrukturen – trotz der diesbezüglichen Neuerungen in Pro 13 und 14 – nicht unbedingt einfach. Hier muss man sich dann doch etwas intensiver damit beschäftigen, wenn man die Software optimal nutzen will. Auch sind noch immer nicht alle Plug-ins frei skalierbar, und eine Lua-Skript-Schnittstelle gibt es auch weiterhin nicht.

Live-Performance, Loop-basierter Workflow oder Sounddesign sind erklärtermaßen nicht das Ding von Cubase, da sich Steinberg auf andere Aspekte konzentriert. Die Vielfalt bei den Editionen ist etwas verwirrend, auch ist Steinbergs Update/Upgrade-Politik nicht gerade die preisgünstigste.

Das ist seit unserer letzten Übersicht bei Cubase Pro passiert

In unserer letzten DAW-Übersicht von Anfang 2022 war noch Cubase 11 aktuell. Die Highlights der letzten Major Updates im Schnelldurchlauf: In Version 12 (März 2022) wurde unter anderem die Einbindung von MIDI Controllern vereinfacht, bekamen wir mit dem VariAudio (mit Skalen-Assistent) zwei gute Pitching-Editing-Tools und lassen sich seitdem Akkord-Events aus Audio erzeugen.

In Cubase 13 (November 2023) wurden die MixConsole und die Chord-Pads gründlich überarbeitet, kam ein neues VocalChain-Plug-in hinzu, gab es mit Iconica Sketch eine neue kompakte Orchester-Library und kehrte der Steinberg Vocoder zurück.

In der Version 14 (November 2024) gab es Modulatoren, einen neuen Pattern Sequencer für die schnelle Beat-Programmierung, eine neue Drum Machine und ein neuer Noten-Editor, der auf Doricos (damals) neuester Technologie basierte.

Fehlt noch Cubase 15 (November 2025): Hier finden sich ein unter anderem weiterer neuer Pattern-Sequencer für melodische Pattern, sechs weitere Modulatoren, KI-gestützte Stem-Separation, die Beta-Version der Omnivocal Vocal Synthese Engine, ein neuer Hub und die Writing Room Synths.

Unnützes Wissen zu Cubase

Ursprünglich sollte Cubase eigentlich „Cubit“ heißen. Kurz vor der Veröffentlichung stellte man aber fest, dass a) eine Datenbank-Firma die Rechte an diesem Namen besaß und b) Cubit im Französischen phonetisch wie „Cul-Bite“ klang, einer sehr vulgären Kombination aus „Arsch“ und einem Kraftausdruck für das männliche Geschlechtsorgan. Um eine peinliche Katastrophe auf dem französischen Markt zu vermeiden, wurde der Name in letzter Sekunde in Cubase geändert.

Hans Zimmer nutzt eine modifizierte Version von Cubase. Sein Template umfasst bis zu 12.000 Spuren, zur Unterstützung werden dabei Dutzende weitere Computer eingesetzt.

Apps für Cubase

Unter dem Namen Cubasis gibt es Cubase auch als App für iPhone und iPad (Android und iOS). Zu nennen ist hier auch Cubase IC Pro, eine Fernsteuerungs-App für Cubase (Android und iOS)

Spezielle Hardware für Cubase

Steinberg hat Hardware entwickelt, die direkt auf die Funktionen von Cubase abgestimmt ist. Dazu gehören die Audiointerfaces der UR-C und IXO-Serien, die neuerdings jedoch unter dem Yamaha-Label angeboten werden. 2008 hatte Steinberg mit dem CC121 auch einen Controller im Portfolio, der aber inzwischen vom Markt ist.

Demoversion

Cubase Elements 15 kann – genau wie die große Pro-Version – vollumfänglich 15 Tage lang getestet werden.

Fazit zu Cubase Pro

Cubase ist wohl immer noch die kompletteste aller DAWs, ist – zumindest in Europa – wohl am weitesten verbreitet und bietet eine Menge, lässt sich das aber auch gut bezahlen und erfordert einiges an Einarbeitungszeit. Besonders für Komponisten und Arrangeure größerer Projekte ist es bestens geeignet. Lediglich bei Sounddesign und Live-Einsätzen ist man woanders besser dran.

Preis:

569,00 Euro

Links: