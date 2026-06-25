Die besten Sommer DJ Deals

Thomann Music Days – auch bei den diesjährigen Thomann Music Days finden sich zahlreiche Angebote für DJs. Wir haben uns deshalb einige ausgewählte Produkte angesehen, die sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene interessant sein können.

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Hercules DJ Control Inpulse 500, DJ-Controller

Mit dem Hercules DJ Control Inpulse 500 bekommen wir einen 2-Kanal-DJ-Controller, der sich ideal für Einsteiger eignet, denn mit dem Beatmatch Guide gibt es eine visuelle Hilfe beim Synchronisieren von Tracks.

Mit LEDs an den Pitch-Fadern und unterhalb der Jogwheels wird signalisiert, ob das Tempo oder der Takt noch weiter angepasst werden muss. Über einen extra Button lässt sich diese Funktion auch ausblenden. So kann man bei Unsicherheiten schnell prüfen, wie gut die eigene Intuition schon geworden ist und darauf aufbauen.

Pro Kanal verfügt das Modell über einen 3-Band-Equalizer und ein bipolares FX-Poti, mit dem man schnell in den Mix eingreifen kann. Hinzu kommen durch das Track-Deck acht RGB-Performance-Pads, mit denen wir Hot-Cues, Loops, Sampler oder natürlich auch Stems steuern können.

Je nach Software hat man Zugriff auf verschiedene Effekte. Diese können auf die Funktionstasten in der Mixer-Sektion gelegt werden. Ist ein Effekt ausgewählt, steuert man diesen über das bipolare FX-Poti im Kanalzug.

Als Anwender kann man zwischen der hauseigenen DJ-Software DJUCED oder Serato DJ Lite wählen, wobei der DJ-Controller selbstverständlich auch mit den Pro-Versionen der beiden Software-Anbieter funktioniert. Über die DJ-Softwares haben wir dann auch Zugriff auf Streaming-Dienste wie Beatport Link, Tidal oder Soundcloud Go+. So benötigt man nicht einmal eine eigene Musiksammlung, um mit dem Auflegen zu beginnen.

Anschlusstechnisch kann man das Master-Signal wahlweise über Cinch oder unsymmetrische 6,3 mm Stereo-Klinke ausgeben. Der Hercules DJ Control Inpulse 500 verfügt zudem noch die Möglichkeit, externe Klangquellen über einen 3,5 mm Klinke- oder einen klassischen Cinch-Anschluss zu verbinden. Für das AUX-In-Signal haben wir neben einem Volume-Regler auch ein Filter auf der Oberfläche und das Mikrofon-Signal lässt sich mit einem 2-Band-Equalizer und selbstverständlich auch einem Volume-Poti passend in den Mix reinregeln.

Preislich liegt der Hercules DJ Control Inpulse 500 bei 259,- Euro und im Rahmen der Thomann Music Days erhaltet ihr beim Kauf den DJ-Kopfhörer HDP DJ45 gratis dazu. Sofern ihr die Möglichkeit habt, den DJ-Controller an Lautsprecher anzuschließen, könnt ihr direkt mit dem Auflegen starten. Wer mehr über das Gerät lesen möchte, findet hier unseren Testbericht.

Ecler NUO 4.0 F, 4-Kanal DJ-Mixer

Mit dem Ecler NUO 4.0 F gibt es einen 4-Kanal DJ-Mixer mit analogem Signalpfad. Dieses Modell eignet sich hervorragend für Back-to-Back-Sets, da zwei vollwertige Kopfhörersektionen mit eigenen Cue-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso beherbergt der DJ-Mixer neben Kanalzügen mit 3-Band-Equalizer auch zwei spannungsgesteuerte Filter, die sich jeden der Kanäle zuweisen lassen. Die Resonanz ist dabei variabel einstellbar. Über einen extra Kippschalter kann das Filter dann wahlweise als High-Pass- oder Low-Pass-Filter verwendet werden.

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Zusätzlich verfügt der DJ-Mixer über einen Master-Insert und über Send- und Return-Möglichkeiten. Über ein separates Poti pro Kanal lässt sich bestimmen, wie viel Signal an das externe Effektgerät gesendet werden soll. Dabei können wir das Send-Signal über einen dedizierten Schalter Pre- oder Post-Fader senden.

Der Ecler NUO 4.0 F ist wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich. Auf der Oberseite können die Kopfhörer und ein Mikrofon angeschlossen werden, für letzteres gibt es extra einen Kombi-Anschluss, sodass sich sowohl Mikrofone mit XLR- als auch mit 6,3-mm-Klinkenanschluss verbinden lassen. Zudem haben wir hier auch noch einen Record-Out via Cinch, um DJ-Sets unkompliziert aufzeichnen zu können. Send und Return können ebenfalls via Cinch angeschlossen werden, der Master-Insert hingegen wird klassisch über 6,3-mm-Klinke verbunden.

Affiliate Links Ecler NUO 4.0 F Silver Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 849,00€

Die Rückseite ist üppig mit Anschlüssen bestückt und sowohl das Master- als auch das Booth-Out-Signal können über XLR- oder Cinch-Anschlüsse ausgegeben werden. Neben den Line- und Phono-Anschlüssen gibt es bei Kanal 3 sogar noch einen weiteren Cinch-Anschluss für ein Aux-In-Signal.

Preislich liegt der DJ-Mixer während der Thomann Music Days bei einem vergünstigten Preis von 849,- Euro. Den kompletten Testbericht für den Ecler NUO 4.0 F haben wir euch hier verlinkt.

Numark Mixstream Pro+, Standalone-System

Mit dem Numark Mixstream Pro+ gibt es ein 2-Kanal Standalone-System, mit dem man sofort mit dem Auflegen durchstarten kann.

Das Haupt-Feature des kompakten Standalone-Systems sind selbstverständlich die einbauten Lautsprecher. Dadurch kann der Numark Mixstream Pro+ auch ohne zusätzlich angeschlossene Lautsprecher für spontane Sessions oder zum Vorhören neuer Musik genutzt werden.

Auf dem Gerät kommt die Software Engine DJ zum Einsatz, die zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Außerdem haben wir so auch Zugriff auf verschiedene Streaming-Dienste. Mit dabei sind Apple Music, Amazon Music Unlimited, Tidal, Beatport Link, Soundcloud Go+ und sogar die Anbindung zur eigenen Dropbox. So lassen sich auch eigene Songs und Edits über WLAN einfach in den Mix einbinden.

Neben einem 3-Band-Equalizer verfügt jeder Kanal über ein bipolares Filter, das beim Mixstream Pro+ nicht in der Mixer-Sektion, sondern direkt am jeweiligen Deck platziert wurde. In der Mixer-Sektion finden wir die vier Effekte Echo, Flanger, Delay und Phaser. Der gewünschte Effekt wird per Tastendruck ausgewählt und anschließend über eine Effekt-Wippe aktiviert. Mit vier Performance-Pads lassen sich Hot-Cues, Loops und ein Roll-Effekt steuern. Einen dedizierten Loop-Push-Encoder gibt es bei diesem Modell nicht.

Wer den Numark Mixstream Pro+ lieber als klassischen DJ-Controller nutzen möchte, kann dies ebenfalls tun. Denn mit diesem Modell können wir sowohl Virtual DJ als auch Serato DJ Lite steuern.

Das Master-Signal kann beim Numark Mixstream Pro+ wahlweise über XLR oder Cinch ausgegeben werden. Das Standalone-Systen unterstützt natürlich auch den Anschluss eigener Datenträger. Hier könnt ihr wahlweise eine SD-Karte oder bis zu zwei USB-Sticks anschließen. Das macht den Wechsel zwischen DJs oder das Spielen von Back-to-Back-Sets denkbar einfach. Nur auf einen Booth-Out wurde verzichtet.

Preislich liegt der Numark Mixstream Pro+ bei 659,- Euro und während den Thomann Music Days erhaltet ihr beim Kauf einen Decksaver gratis dazu.

Numark Mixstream Pro GO, Standalone-System

Wem das Konzept des Numark Mixstream Pro+ gefällt und etwas mehr Budget zur Verfügung hat, bekommt mit dem Numark Mixstream Pro GO das gleiche leistungsstarke Modell mit einem entscheidenden Zusatz: einem eingebauten Akku. In Verbindung mit den integrierten Lautsprechern könnt ihr also jederzeit und nahezu überall die Party starten.

Je nach Lautstärke und Außentemperatur versorgt der Akku das Standalone-System zwischen drei und vier Stunden mit Strom. Neben dem Akku übernimmt der Mixstream Pro GO sämtliche Funktionen des Mixstream Pro+.

Darüber hinaus unterstützen beide Modelle die Einbindung von Smartlights wie Philips Hue oder Nanoleaf. Diese können synchron zur Musik die Helligkeit und Farbe anpassen. Wer noch tiefer in das Thema Lichtsteuerung einsteigen möchte, kann seine Musikbibliothek mit der Software SoundSwitch Desktop analysieren, eigene Szenen erstellen und diese direkt über den Numark Mixstream Pro+ oder Numark Mixstream Pro GO abrufen.

Das Standalone-System mit integriertem Akku kostet aktuell 799,- Euro. Während der Thomann Music Days erhaltet ihr beim Kauf zusätzlich ein passendes UDG Creator Controller Hardcase gratis dazu. Wer mehr über das kompakte Standalone-System erfahren möchte, findet hier unseren ausführlichen Testbericht.

Reloop RP 5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Wer auf der Suche nach einem preiswerten DJ-Plattenspieler mit Direktantrieb ist, der findet im Reloop RP 5000 MK4 ein passendes Modell. Dieser Turntable bietet neben seinem High-Torque-Direktantrieb eine Pitch-Range von bis zu +/-50 %. Darüber hinaus lassen sich Schallplatten auch rückwärts abspielen und selbstverständlich werden sämtliche gängigen Abspielgeschwindigkeiten unterstützt.

Zudem ist ein hydraulischer Lift verbaut, mit dem der s-förmige Tonarm sicher auf eure Schallplatten gesetzt werden kann. Ein Tonabnehmer gehört allerdings nicht zum Lieferumfang. Dennoch konnte uns das Modell in der Praxis mit seinem gleichmäßig laufenden Motor überzeugen und stellt in unseren Augen eine preiswerte Option in Sachen DJ-Plattenspieler dar.

Der Reloop RP 5000 MK4 ist aktuell für 453,- Euro erhältlich. Während der Thomann Music Days erhaltet ihr beim Kauf zusätzlich ein passendes Turntable Cover von UDG gratis dazu. Wer mehr über den Plattenspieler erfahren möchte, findet hier unseren Testbericht.

Ableton Push 3, Controller für Ableton Live

Mit der Ableton Push 3 gibt es den maßgeschneiderten Controller für Ableton Live. Selbstverständlich kann die DAW nicht nur zum Produzieren, sondern auch hervorragend live auf der Bühne genutzt werden.

Neben der Verwendung in einem Live-Set besteht auch die Möglichkeit, Ableton Push 3 in einem Hybrid-Set zu verwenden und euer bestehendes DJ-Setup somit zu erweitern. Durch das Ableton-Link-Protokoll kann sichergestellt werden, dass Ableton Live stets synchron zu eurer DJ-Software läuft. Egal, ob Native Instruments Traktor Pro 4, Serato DJ Pro oder VirtualDJ, das Link-Protokoll wird von einer Vielzahl an Software-Herstellern unterstützt.

Mit Ableton Push 3 könnt ihr Drum-Patterns oder Synthesizer-Sequenzen selbst live einprogrammieren und in euren Mix integrieren. Natürlich ist auch das Live-Einspielen von Melodien oder Harmonien über die berührungsempfindlichen Pads möglich. Diese sind MPE-fähig, sodass ihr jeder Performance einen besonderen Ausdruck verleihen kann. Abseits davon könnt ihr euch über die 8×8-Matrix auch durch Clips in der Session-Ansicht der DAW bewegen und vorbereitete Clips passend zu eurem Set starten.

Dank des integrierten Audiointerfaces wird keine zusätzliche Soundkarte benötigt, um Ableton Live in euer DJ-Setup einzubinden. Ableton Push 3 verfügt über zwei Ein- und zwei Ausgänge sowie einen Kopfhörerausgang. Über die ADAT-Schnittstelle lässt sich die Anzahl der Ein- und Ausgänge zusätzlich erweitern. Dank des integrierten Audiointerfaces wird keine zusätzliche Soundkarte benötigt und Ableton Push 3 lässt sich unkompliziert über einen freien Kanal in bestehende DJ-Setups integrieren. Für Live-Performances besteht zudem die Möglichkeit, Fußschalter anzuschließen, um weitere Parameter freihändig steuern zu können.

Über die MIDI-In- und MIDI-Out-Schnittstellen lässt sich das Setup zudem erweitern. So können beispielsweise externe Drum-Machines, Sampler oder Synthesizer eingebunden und synchronisiert werden.

Ableton Push 3 kostet 949,- Euro. Zusätzlich gibt es den Controller auch als Standalone-Variante. Diese liegt dann bei einem Preis von 1899,- Euro. Beide Optionen können einzeln oder mit einer Lizenz für Ableton Live Standard oder Suite erworben werden. Unabhängig davon, für welche Version ihr euch entscheidet, erhaltet ihr während der aktuellen Aktion von Thomann einen passenden Decksaver für Ableton Push 3 umsonst.

Die aufgelisteten Deals sind bis einschließlich zum 14.07.2026 im Rahmen der Thomann Music Days gültig. Natürlich gibt es aber auch abseits der vorgestellten Produkte Angebote im DJ-Bereich und darüber hinaus. Die Übersicht über alle laufenden Angebote findet ihr hier.