Die besten DJ-Mixer 2018

Herzlich willkommen im großen Karussell der Mischgeräte: DJ-Mixer, großer Mixer oder auch einfach Club-Mixer. So zumindest sind die meisten 4-oder-mehr-Kanal DJ-Mixer häufig bezeichnet, auch, wenn viele von ihnen nur selten im Club zu sehen sind.

2018 hat gerade erst begonnen, dennoch kann man schon einen Blick auf die aktuellen DJ-Mixer Modelle werfen. Mit Sicherheit (oder hoffentlich) kommen in diesem Jahr noch einige Modelle dazu. Pioneer? DJM-3000 oder NXS3? Allen&Heath? Wir werden es sehen.

Zum aktuellen Stand zurück. DJ-Mixer: In wenigen Bereichen dürften die Unterschiede zwischen Produkten der gleichen Klasse so groß sein wie in diesem. Schaut man sich einmal ein PLAYdifferently Model 1 im Vergleich zu einem Master Sounds Radius 4 an – unabhängig davon, dass der eine Fader zum Schieben, der andere Fader zum Drehen hat, tun sich Welten auf mit Hinblick auf die Ausrichtung des Mixers und folglich der Funktionalität.

Kann man das noch vergleichen? Schon, auf wenigen Ebenen allerdings nur noch. Sound, Haptik, Qualität. Funktionalität? Keine Chance. Die Ausrichtung selbst aber ist derart unterschiedlich, dass eigentlich niemand als potentieller Kunde zwischen einem solchen Spagat unterscheiden sollte.

Doch zwischen diesen beiden Extremen liegen viele Produkte anderer Hersteller. Auch abseits der beiden Club-Standard-Mixer: Pioneer DJM-900NXS2 und seit vielen Jahren Allen&Heath Xone:92 gibt es Alternativen.

Club-Mixer oder nicht, 4-Kanäle oder mehr, viele Hersteller bieten DJ-Mixer verschiedener Funktionen und Preisklassen an. Reloop, Numark, Denon, Pioneer, Allen&Heath, Formula Sound, Rane, Behringer, Omnitronic und und und. Digital oder Analog, purer Sound oder technische Funktionsbombe mit unterschiedlichen Effekt-Sektionen und Interface.

Nur auf den ersten Blick möchte man meinen, dass das Produktangebot langweilig geworden ist, wer genauer hinschaut, wird feststellen, dass es aktuell eine ziemliche breite Range auf dem Markt gibt und dass die Produktvielfalt in den letzten Jahren auch qualitativ breiter geworden ist – nicht mehr nur ein Haufen von digitalen Mixern, die alle gleich aufgebaut sind. Hart ausgedrückt, die alle einem Pioneer DJM gleichen möchten.

Der Pioneer Thron wurde nun zuletzt angegriffen von Denon DJ mit der „#changeyourrider“-Kampagne und zumindest bei den Media-Playern sind sie erfolgreich gewesen und haben den Denon DJ SC5000Prime in unseren Charts über einem CDJ-2000NXS2 platzieren können.

Der Denon DJ X1800Prime als neuer Mixer konnte sich ebenso knapp vor dem Pioneer DJM-900NXS2 platzieren, musste sich aber dem Allen&Heath Xone:PX5 und Xone:92 geschlagen geben. Funktionell einem 92er natürlich überlegen, spielen hier aber auch Preis wie auch Qualität und Haptik eine große Rolle. Hier kämpft jeder Marktneuling natürlich mit dem Langzeit-Matador der Arena, denn der 92er hat schon mehr als eindrücklich bewiesen, dass er auch mehr als 10 Jahre Club-Betrieb überlebt. Etwas, was kaum ein anderer DJ-Mixer von sich behaupten kann – alte Rodec-Mixer einmal ausgenommen.

Bei den meisten Mixern scheitert es dabei nicht nur an der Qualität, sondern auch daran, dass sie durch einen Nachfolger ersetzt werden. Häufig aber auch, weil sie schlicht und einfach auch materiell ersetzt werden müssen und im Zeitraum zwischen „Kauf“ und „Zustand: kaputt“ gab es schon das MKII- oder Next-Gen-Update.

Was also sind die ausschlaggebenden Punkte für einen Club-Mixer, wenn man diese in eine allgemeine Reihenfolge bringen soll? Funktionalität, Sound, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Haptik wären sicher zu nennen. Daraus bildet man gedanklich die Quersumme und versucht dann eine Chart-Liste zu basteln, die Sinn ergibt. Schwierig ist das ohne Frage und eigentlich kann man über jede Platzierung streiten. Die persönlichen Vorlieben vieler unterschiedlicher Charaktere treffen hier aufeinander und während der eine digitale Mixer per se ablehnt, kann der andere ohne interne Effekt-Sektion gar nicht arbeiten.

So wird es verwundern, dass ein für viele Außenseiter auf Platz 1 ist, der Formula Sound FF4.2, den es als Linefader- oder Rotary-Variante gibt, gefolgt vom Allen&Heath Xone:92. Der Pioneer DJM-900NXS2 als „der Club-Mixer schlechthin für viele“ findet sich dann erst auf Platz 5.

Die Liste ist somit nicht nur eine umfassende Chart-Liste, in der versucht wurde, die besten Mixer oben zu platzieren, sondern auch eine Übersicht für die Mixer auf dem Markt, mitsamt dem direkten Link zum ausführlichen Test bei uns. Umfassend? Sicherlich, jedoch noch nicht allumfassend. Rotary-Mixer (mit Ausnahme des Rane MP2015) finden hier zum Beispiel keine Erwähnung. Bevor gemeckert wird: Das kommt noch! Sicher fehlen auch noch seltenere Modelle von Dateq oder HI-Level, aber wir arbeiten dran.

Viel zu lesen, viel Spaß dabei!