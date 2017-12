Die besten E-Gitarren 2017 im Überblick

Es ist kaum zu glauben, aber das Jahr 2017 ist bald schon wieder Geschichte. Sicherlich wurde auch im ausklingenden Jahr die E-Gitarre nicht neu erfunden, das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Dennoch haben einige der 2017 neu präsentierten Gitarren bei uns in der Redaktion einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Doch keine Sorge, in unsere Zusammenfassung über die besten E-Gitarren 2017 haben es nicht nur Premium-Instrumente geschafft. Gleichwohl finden sich in der Liste auch Instrumente der niedrigen bzw. unteren Preisregionen, die es aufgrund eines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses unserer Meinung nach verdient haben, hier an dieser Stelle noch einmal als Tipp präsentiert zu werden. Und mit einem solchen beginnen wir unsere Zusammenfassung über die besten E-Gitarren 2017!

Charvel Joe Duplantier Pro-Mod SD S2HH

Eine Tele für Deathmetal? Nun, das scheint zu funktionieren! Im Februar erreichte uns die Signature-Gitarre des Gitarristen der französischen Deathmetal-Band „Gojira“. Das fernöstliche Modell wohlgemerkt, das mit einem Preis von rund 500,- Euro mit einer beachtlichen Verarbeitungsqualität überzeugte. Abgesehen von dem etwas schwächlichen Cleansound gilt die Charvel Joe Duplantier Pro-Mod SD S2HH mit ihrem flinken Hals, der String-Through-Saitenführung und den zwei Duncan-Design-Humbuckern als absoluter Geheimtipp für alle Heavy-Fans mit schmalem Geldbeutel und Hang zur klassischen Optik!

Hier geht es zum ausführlichen Testbericht der Charvel Joe Duplantier Pro-Mod SD S2HH

Music Man Valentine

Ungleich kostspieliger geht es weiter in unserem Überblick über die besten E-Gitarren 2017. Die Music Man Valentine erreichte uns ebenfalls im Winter, da passte die kühle Lackierung des Testinstruments natürlich bestens ins Bild. Ganz und gar nicht kühl ist aber ihr Klang, den die Gitarre durch die recht ungewöhnliche Pickup-Konfiguration, nämlich mit einem Singlecoil am Steg und einem Humbucker am Hals, abliefert. Apropos Hals – Roasted Maple lautet auch bei der Music Man Valentine die Devise und das verschafft dem Spieler nicht nur das gewohnt griffige Gefühl für die linke Hand, sondern in diesem Fall zusätzlich noch einen wahren Augenschmaus beim Betrachten dieses unfassbar schönen Halses!

Hier geht es zum ausführlichen Testbericht der Music Man Valentine

Chapman Guitars ML-1 CAP10 America

Mit der Chapman Guitars ML-1 CAP10 America trudelte bei uns Anfang April eine weitere Powerstrat aus der Hand von Rob Chapman zum Test ein. Und sie gefiel uns ausgesprochen gut – sehr gut verarbeitet, wunderbar zu bespielen und klanglich dank der H-S-H-Bestückung mit Pickups von Seymour Duncan auch sehr flexibel zu nutzen. Probleme gab es lediglich mit dem Vibrato bzw. der Zuverlässigkeit beim Halten der Stimmung, ansonsten aber war das damals im Frühjahr schon ein recht eindrucksvoller Auftritt einer Powerstrat, die auch im Preis sehr fair bleibt. Und damit hat sie einen Platz in unserer Liste über die besten E-Gitarren 2017 durchaus verdient!

Hier geht es zum ausführlichen Review der Chapman Guitars ML-1 CAP10 America

Framus Panthera Supreme GPS Tobacco

Qualität aus deutschen Landen: Was mittlerweile vielleicht etwas angestaubt klingt, trifft aber voll und ganz auf die Framus Panthera Supreme GPS Tobacco zu, die uns ebenfalls im Frühjahr erreichte und dabei eine beeindruckende Duftmarke hinterließ! Die Auswahl der Hölzer und deren Verarbeitung, die famose Bespielbarkeit und vor allem der Klang befinden sich auf einem extrem hohen Niveau. Einem solch hohen, dass die Konkurrenz aus den USA oder Japan in keiner Weise scheuen muss! Dabei ist der Preis von rund 2000,- Euro mehr als angemessen und dürfte sicher noch höher sein, würden die Instrumente nicht ohne Zwischenhändler direkt vom Hersteller aus Marktneukirchen in den Handel gelangen. Eine Gitarre für alle Lebenslagen – und das ein Leben lang, wenn’s drauf ankommt.

Hier klicken für den ausführlichen Test der Framus Panthera Supreme GPS Tobacco

Fender American Professional Telecaster Deluxe

Lange hat es nicht gedauert – schon landet der erste Big Player in unserer Zusammenfassung über die besten E-Gitarren des vergangenen Jahres. Die Fender American Professional Telecaster Deluxe ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man mit einer Tele nicht nur Country & Western spielen kann! Im gewohnt hochwertigem Fender US-Standard verarbeitet bietet dieses Reissue-Modell der 1973 erstmals vorgestellten Telecaster Deluxe den gewohnt schlanken und flinken Hals sowie zwei Humbucker, die ein breites Einsatzspektrum an Sounds abdecken. Eine String-through-Saitenführung sorgt für einen kräftigen Grundsound und um den gefürchteten Höhen- und Dynamikverlusten entgegenzuwirken, wurde die Elektronik mit einer Treble-Bleed-Schaltung ausgestattet, somit erhöht sich die Klangvielfalt noch mal um einiges! Zumindest dann, wenn die Fender American Professional Telecaster Deluxe mit einem guten Röhrenamp spielen gehen darf.

Hier geht’s zu unserem Test der Fender American Professional Telecaster Deluxe

Ibanez TM1730M-VWH Talman

Als „Stratkiller“ bezeichnete ich die Ibanez TM1730M-VWH Talman nach unserem Test im Juli. Und das kam nicht von ungefähr, denn in vielen Attributen, wie etwa dem glockigen und durchsetzungsfähigen Sound, der guten Bespielbarkeit und der außergewöhnlichen Optik kann die Talman aus der Prestige-Baureihe der Japaner locker mit den US-Instrumenten aus der Produktion der Firma mit dem großen „F“ mithalten. Ungewöhnlich erscheint die Tonabnehmerbestückung, denn hier haben sich tatsächlich drei Singlecoils von Seymour Duncan in das dreischichtige Pickguard verirrt. Entgegen der jahrzehntelangen Tradition bei Ibanez, stets auf die Qualität von DiMarzio Pickups zu setzen. Damit ist die TM1730M-VWH Talman bereit für alles Rockige – nur arg zu verzerrt mag sie es nicht so ganz.

Hier mit einem Klick zum Testbericht der Ibanez TM1730M-VWH Talman

D’Angelico EX-DC WH

Die wunderschöne D’Angelico EX-DC WH erreichte uns ebenfalls im Juli 2017 und musste sich schon alleine wegen ihrer Optik dem Vergleich zu Gibsons Semiakustik-Schlager ES-335 stellen. Und diesem Vergleich hielt sie im Test locker stand, trotz ihres deutlich günstigeren Preises gegenüber dem Gibson-Modell. Das Instrument ist hervorragend verarbeitet und mit zwei Kent Armstrong Pickups bestückt, die den Grundsound homogen und dynamisch an den Amp portieren. Auffällig freundlich verhält sich daher auch die Feedback-Anfälligkeit der D’Angelico EX-DC WH, ein Problem, mit dem viele semiakustische Gitarren speziell bei etwas „härterer Gangart“ nach wie vor zu kämpfen haben. Eine absolute Alternative zu den teuren Gibsons und in jedem Falle ein Kandidat auf unserer Liste für die besten E-Gitarren des Jahres 2017!

Hier geht es zum Review der D’Angelico EX-DC WH

Ibanez JEM777-DY

In der Liste über die besten E-Gitarren 2017 darf natürlich eine Ibanez RG nicht fehlen, ganz klar. Das Rennen zwischen den von uns dieses Jahr getesteten RGs aus japanischer Fertigung lief oftmals Kopf an Kopf, zu marginal sind die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Ganz vorne mit im Ziel eingelaufen ist aber zweifellos die Ibanez JEM777-DY als Jubiläums-Signature-Modell der Shred-Legende Steve Vai, die wir im heißen August bei uns zur Begutachtung begrüßen durften. Die Ibanez JEM777-DY präsentierte sich damals als eine Superstrat der absoluten Oberklasse, daran blieben nach Abschluss des Tests keine Zweifel. Die Auswahl der Komponenten und deren Verarbeitung befinden sich auf höchstem Niveau, zudem lockt die JEM777 mit einer außergewöhnlichen Optik und ihrer Limitierung, was ihr ohne Zweifel einen Sammlerstatus verleiht.

Der Haus- und Hoflieferant DiMarzio steuert die Pickups für die JEM777 bei, hier in einer besonders „farbenfrohen“ Verpackung. Alle drei Tonabnehmer stammen aus der Evolution Serie und die H-S-H- Bestückung verspricht die gewohnte Soundvielfalt einer Ibanez RG. Dazu kommt das bewährte und absolut verstimmungsfreie Ibanez Edge-Vibrato in Schwarzchrom, das mit der Unterfräsung in der Decke allerbeste Voraussetzungen für die so beliebten „Dive-Bombs“ bietet. Und natürlich nicht zu vergessen der ultraflache Wizard-Hals, der ganz schnell ganz süchtig machen kann!

Hier geht’s zum Test der Ibanez JEM777-DY

Fender Squier Bullet Strat HT

Unter unseren Lesern befinden sich nicht nur Leute mit dicken Brieftaschen, entsprechend richten wir unseren Fokus in aller Regelmäßigkeit auch auf das Low-Budget-Segment. Positiv aufgefallen ist uns in diesem Zusammenhang die Fender Squier Bullet Strat, die mit einem Verkaufspreis von nur wenig über 100,- Euro ganz sicher das untere Ende der Fahnenstange bei Fender darstellt und im Spätsommer unsere Redaktion erreichte. Die „Billig-Strat“ macht ihren Job recht ordentlich: die Verarbeitungsqualität ist für diese Preisklasse überraschend gut und unterm Strich ist sie eine echte Strat – sie sieht so aus, sie fühlt sich so an und sie klingt auch fast so wie die große, amerikanische und ungleich teurere Schwester. Die feste Brücke erweist sich in der Praxis eher als Vorteil für den Klang und die Stimmstabilität der Gitarre, der bequem bespielbare Hals tut das Übrige dafür, die Fender Squier Bullet Strat HT uneingeschränkt für Anfänger oder als Zweitinstrument empfehlen zu können!

Hier geht es zum Test der Fender Squier Bullet Strat HT

Schecter Sun Valley Super Shredder

Kurz vor dem Herbstbeginn gab es noch einmal einen Gruß aus dem kalifornischen Sun Valley in Form der Schecter Sun Valley Super Shredder, die für relativ kleines Geld die Fans von Fingerakrobatik im Stil der 80er vollends bedienen kann. Dazu besitzt die Gitarre alles, was das Metallerherz begehrt: Einen leichten und konturierten Korpus aus Mahagoni und dazu einen flachen und schnellen Ahornhals, dessen Profil sich auf einer Distanz vom ersten bis zum 12. Bund um 2 mm erhöht (20 zu 22 mm) – der Fachmann spricht hier von „Compound Radius“. Zwei aktive Humbucker von EMG sorgen für die elektrische Abnahme und natürlich darf ein Vibrato nicht fehlen, hier sogar mit garantierter Stimmstabilität und einem nur eingesteckten Hebel, der nach Benutzung sofort aus dem Aktionsradius der rechten Hand verschwindet.

Hier mit einem Klick zum Review der Schecter Sun Valley Super Shredder FR!