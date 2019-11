Die besten Eurorack-Module aus 2019

Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende und es wird wieder besinnlicher. Zeit sich zurückzulehnen und die Produkte aus dem Eurorack-Sektor Revue passieren zu lassen. Im Modularsektor ist so viel los, dass man erstens nicht alles auf dem Schirm haben kann und zweitens die Qual der Wahl hat. Trotzdem haben 2019 sich einige Highlights herauskristallisiert, die wir euch hier noch eimal kurz vorstellen wollen. Vorhang auf!

Die besten Eurorack-Module 2019

Rossum Electro-Music Panharmonium

Als Top 1 landet gleich die Überraschung des Jahres, der Panharmonium von Rossum Electro Music. Nicht angekündigt präsentierte Dave Rossum auf der Superbooth 2019 das fertige Produkt. Mit diesem Modul kann man den Sound bis auf die Quanteneben manipulieren und Wasser zum Singen bringen.

519,- Euro

https://www.amazona.de/test-rossum-elektro-music-panharmonium-resynthese-eurorackmodul/

Rossum Electro Music TRIDENT

Auch völlig aus dem Nichts kam der TRIDENT. Drei superstabile analoge LFOs in einem Modul. Innovative Nutzung von Ringmodulation und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, was Oszillator pro Euro anbelangt. Auch ohne Patchkabel bietet der TRIDENT eine schier unerschöpfliche Quelle an Klängen

599,- Euro

Erica Synths Pico System III

Mehr analog in der Qualität für weniger Geld gibt es nirgends. Auch wenn der Sound nicht ganz Hi-End ist, gibt es hier die meisten Steckplätze pro Euro und ein Voicecard-System zum analogen „Speichern“ von Patches – vorsicht Einstiegsdroge!

539,- Euro (standalone) bzw. 479,- Euro (Eurorack-Modul)

Frap Tools Fallistri

Voll analoges Multifunktionswerkzeug, das LFO, Hüllkurve, VCA und Oszillator in einem ist. Diesmal bekommt man nirgends mehr Funktionen fürs Geld. Dieses Modul wird in eurem Rack bleiben – versprochen.

399,- Euro

https://www.amazona.de/vergleichstest-cv-steuerungs-module-fuer-das-eurorack/

Analogue Solutions Generator

Dieser analoge Sequencer kann mehr als einfach nur ein Pattern spielen. Am besten haben mir die Optionen gefallen, zwei Reihen frequenzmodulieren zu können und vor allem die Live-Transponierung der Pattern, die man auch automatisieren kann. Mit ein paar Hand- und Lötgriffen kann man ihn auch bequem in ein Eurorack stecken.

649,- Euro

https://www.amazona.de/test-analogue-solutions-generator/

1010music toolbox 1.1.9

Mit der neuen Firmware ist das Schweizer Taschenmesser eine rundum sorglos Lösung für acht Gates, 8 CV und 4 MIDI-Ausgänge. Zusätzlich lassen sich noch 4 CVs nutzen, um interne Parameter zu modulieren. Eine veritable Rack-Steuerzentrale mit Total Recall. Außerdem kann man es in eine Laserbox verwandeln.

599,- Euro

https://www.amazona.de/test-1010music-toolbox-1-1-9-eurorack-sequencer-und-generator/

ACL Multi Function Discrete VCO

Extrem sauberer VCO mit vielen Optionen Made in Germany. Am meisten hat mich die absolut saubere Ansprache auf FM beeindruckt. Da sitzt jede Schwingung richtig. Auch wenn es kein günstiger VCO ist, für mich ist er in Sachen Klang, Stimmstabilität und Features jeden Euro wert.

860,- Euro