Keine Kompromisse bei der Kompression

In unserer aktuellen Reihe der besten kostenlosen Plug-ins, widmen wir uns heute den Dynamikprozessoren. Hierfür habe ich die Auswahl auf dynamische Equalizer, Kompressoren und Limiter eingeschränkt. Werkzeuge wie Gates, Expander, De-Esser oder Plug-ins zur Rauschunterdrückung habe ich bewusst außen vor gelassen.

ANZEIGE

Bevor wir loslegen, gibt es noch eine Auflistung der vorangegangenen Beiträge:

Wie immer habe ich nur Plug-ins berücksichtigt, die sowohl für Windows als auch für macOS erhältlich sind. Ebenso war mir eine große Bandbreite der Funktionen sehr wichtig.

TDR Nova, Kotelnikov, Molot, Molotok, Limiter N°6

TDR Nova

Tokyo Dawn Records, kurz TDR, hat ein ganzes Paket an Dynamikprozessoren zur Auswahl. Der TDR Nova ist dynamischer EQ, von denen es, vor allem im Freeware-Bereich, nicht allzu viele gibt.

Es gibt vier dynamische Bänder und zwei weitere für ein Tief- und ein Hochpassfilter. Der integrierte Spektral-Analyzer zeigt Frequenzen von 10 Hz bis 40 kHz an und es lassen sich wahlweise das Eingangs-, Ausgangs- oder Sidechain-Signal anzeigen. Außerdem lassen sich Bänder auch in einem Solo-Modus abhören. Der TDR Nova ist sehr flexibel einsetzbar, leicht zu bedienen und klingt einfach gut.

TDR Kotelnikov

Der TDR Kotelnikov ist ein nicht zu unterschätzender Stereo-Kompressor. Mit seinem äußerst transparenten Klang und den vielen Funktionen macht er vor allem auf Bussen oder als Mastering-Kompressor eine gute Figur. Die überschaubare Anzahl von zehn mitgelieferten Presets deutet dann auch etwas darauf hin, dass der TDR Kotelnikov eher für Fortgeschrittene gedacht ist.

VladG Molot Compressor

ANZEIGE

Der VladG Molot Compressor ist von VladG/Sound (Vladislav Goncharov) entwickelt worden und ebenfalls auf der TDR-Website zu finden. Im Prinzip ist er das genaue Gegenstück zum TDR Kotelnikov. Alleine das GUI verrät es bereits.

So ist der VladG Molot Compressor deutlich aggressiver und sorgt durch seine starke Färbung für einen gewissen Charakter.

TDR Molotok

Dann gibt es von Tokyo Dawn Records noch den Molotok, eine vereinfachte Version des TDR Molot GE. Molotok bedeutet zu Deutsch „kleiner Hammer“ und soll die Vielfalt der Kompressionsfarben widerspiegeln.

Tatsächlich ist der TDR Molotok ein wahrer Allrounder und lässt sich prinzipiell für allerlei Signale verwenden.

VladG Limiter N°6

Der VladG Limiter N°6 besteht aus fünf Modulen: einem RMS-Kompressor, einem Peak-Limiter, einem Hochfrequenz-Limiter, einem Clipper und einem True-Peak-Limiter. Somit ist er ein absoluter Alleskönner und sehr flexibel im Einsatz. Egal ob als Brickwall-Limiter oder Soft-Clipper, zur Eingangsverstärkung oder um einen Vintage-Effekt zu erzeugen: Der VladG Limiter N°6 lässt einen nie im Stich.

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: umfassendes Paket (einzelne Downloads)

Website Tokyo Dawn Records

Kilohearts Free Bundle

Natürlich darf hier wieder das Free-Bundle von Kilohearts nicht fehlen. Denn auch beim Thema Dynamik entpuppt sich das Bundle als wahres Schweizer Taschenmesser.

Es gibt acht Plug-ins, deren Namen selbstbezeichnend sind: Clipper, Compressor, Compactor, Dynamics, Gate, Limiter, Trance Gate und Transient Shaper.

Die Plug-ins von Kilohearts haben ein einfaches GUI, benötigen kaum Prozessorleistung, klingen gut und bieten in der Summe sogar ein paar Alleinstellungsmerkmale.

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: umfassendes Paket, einfache Bedienung

Website Kilohearts

Klanghelm DC1A & MJUCjr.

Klanghelm DC1A

Der Klanghelm DC1A ist auf der einen Seite eine abgespeckte Version des Klanghelm DC8A, bietet auf der anderen Seite aber auch zusätzliche Funktionen, wie duales Mono und negative Kompressionsverhältnisse.

Mit seinen zwei Reglern für Ein- und Ausgang und den vier Funktionsknöpfen ist der Klanghelm zwar einfach zu bedienen, aber dennoch vielseitig anwendbar. Egal ob es sich um Drums, Gitarre, Synthesizer oder Vocals handelt, der Klanghelm DC1A bekommt es in den Griff.

Klanghelm MJUC jr.

Ein weiterer kostenloser Kompressor von Klanghelm ist der MJUC jr., seines Zeichens der kleine Bruder des MJUC. Genauer gesagt ist er eine Mischung aus den MKI- und MKII-Versionen des MJUC. Hier wird eine Röhre simuliert, um an einen Klang aus den 1960er-Jahren zu erinnern.

Die Bedienoberfläche ist ansprechend und einfach aufgebaut. In der Mitte gibt es ein klassisches VU-Meter, links davon einen großen Threshold-Regler und rechts den Regler für das Make-up. Unterhalb des VU-Meters sitzt noch ein Kippschalter mit den Optionen Fast, Slow und Auto. Wer einen einfachen, aber dennoch recht flexiblen Kompressor im Manley-Style sucht, wird hier fündig.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: einfache Bedienung, charakteristischer Klang

Website Klanghelm (Freeware)

Voxengo

Bei Voxengo hat man wirklich nur ein Problem: Welches der 14 Plug-ins braucht und nutzt man wirklich? Auf alle Plug-ins zum Thema Dynamik einzugehen, würde einen eigenen Beitrag kosten. Daher gibt es hier lediglich eine Auflistung mit Funktionsbezeichnung:

Crunchessor (Tube Compressor Plug-in)

Deft Compressor (Track-Mix Compressor Plug-in)

Drumformer (Drum Dynamics Plug-in)

EBusLim (Loudness Maximier Plug-in)

Elephant (Brickwall Limiter Plug-in)

LF Max Punch (Bass Punch Plug-in)

Marquis Compressor (Tube Track Compressor)

OVC-128 (Soft/Hard Clipper Plug-in)

Peakbuster (Resonance Smoothing Plug-in)

Polysquasher (Mastering Compressor Plug-in)

Soniformer (Spectral Mastering Plug-in)

TEOTE (Automatic Dynamic Equalizer)

TransGainer (Transient Booster Plug-in)

Voxformer (Multi-Effect Vocal Plug-in)

Formate: VST (oftmals nur Windows), VST3, AU, AAX

Besonderheit: große Auswahl

Website Voxengo

Melda Prodcution MCompressor

Im kostenlosen Bundle von Melda Production befindet sich auch der MCompressor. Mit einer anpassbaren Kompressionskurve und einer Reihe von Upsampling-Optionen verspricht der Hersteller einen kristallklaren Klang.

Generell macht es Spaß, bei den Plug-ins von Melda Production etwas tiefer einzutauchen, da es hier oftmals Funktionen gibt, die es auch bei vielen kostenpflichtigen Produkten so nicht gibt. Durch das visuelle Feedback finde ich den Compressor vor allem auch toll für Einsteiger.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: gutes visuelles Feedback, anpassbare Bedienoberfläche

Website Melda Production MFreeFXBundle

LoudMax

LoudMax ist ein sehr transparenter Look-Ahead-Limiter mit einer sehr überschaubaren Bedienoberfläche. Viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Er klingt sauber, ohne dabei zu kalt und digital zu klingen.

Durch die einfache Bedienung hervorragend für Einsteiger geeignet, aber auch Profis schwören auf den LoudMax. Als Winamp-Plug-in lässt er sich nicht nur für Audio-Mastering einsetzen, sondern kann auch als Ausgangs-Limiter fürs Internetradio genutzt werden.

Formate: VST, VST3, AU, LADSPA, Winamp Plug-in

Besonderheit: einfache Bedienung, klarer Klang auch bei hohen Kompressionsgraden

Website LoudMax

Waves Free Plugin Pack

Audio Track

Der Waves Audio Track ist ein praktisches Channel-Strip-Plug-in, das sehr ressourcenschonend arbeitet. Es gibt Parameter um Eingangs- und Ausgangspegel festzulegen, einen 4-Band-Equalizer, ein Gate, einen Kompressor und einen weiteren Parameter für den Ausgangspegel.

V-Comp

Das V steht für Vintage und der Waves V-Comp emuliert einen 2254-Kompressor aus dem Jahre 1969. Dementsprechend wird ihm ein voller und texturreicher Klang nachgesagt. Es gibt vier Stufen, die den analogen Charakter festlegen lassen. Per Kippschalter lässt sich der V-Comp auch als De-Esser verwenden. Der V-Comp lässt sich besonders gut auf Bussen zur Kompression, aber auch zum Limiting, hervorragend anwenden.

Formate: VST3, AU, AAX

Besonderheit: nützliches Paket aus neun verschiedenen Plug-ins

Website Waves Free Plug-in Pack

Xfer Records OTT

Der Xfer Records OTT ist ein Upward-/Downward-Kompressor mit einer eher aggressiven Charakteristik. Er steht für modernen Sound und ist vor allem bei Produzenten elektronischer Musik sehr beliebt. Schließlich ist er eine Nachbildung eines beliebten Presets aus Ableton und heutzutage jedem bekannt. Wer es laut mag und ordentlich krachen lassen möchte, wird an dem Xfer Records OTT wohl kaum vorbeikommen.

Formate: VST3, AU, AAX

Besonderheit: eher aggressive Klangcharakteristik

Website Xfer Records (Freeware)

Acustica Audio Jet & Tan 2 & Arctic

Jet

Jet besteht aus zwei Plug-ins: Jet für den Einsatz auf Bussen und JetMix entsprechend zur Summenbearbeitung. Bei beiden handelt es sich um dynamische 2-Band-Equalizer.

Basierend auf einer algorithmischen Technologie für den dynamischen Teil der Entzerrung, ist vor allem JetMix recht einfach zu handhaben. Ein Blick ins Handbuch ist allerdings vorab sehr ratsam. Die Signale durchlaufen jeweils zuerst einen statischen und dann einen dynamischen EQ und es ist möglich, verschiedene Arten von Equalizern zu laden.

Tan 2

Tan 2 ist ein klassischer VCA-Kompressor, mit dem sehr präzise Einstellungen möglich sind. Man kann aus fünf verschiedenen Emulationen wählen, bei denen unterschiedliches Oversampling und Anti-Aliasing angewendet werden. Tan 2 ist definitiv ein Kandidat für spezifische Situationen.

Arctic

Arctic ist eine interessante Kombination aus Kompressor, Limiter und Saturator. Dementsprechend vielfältig lässt er sich einsetzen. Mit einem Morph-Fader kann man von Kompression über Limiting bis zur Verzerrung schrittweise überblenden. Vermutlich eher geeignet für die, die es etwas dreckiger mögen, aber einen Versuch allemal wert.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: drei sehr unterschiedliche Plug-ins, mit teilweise sehr eigenen Ansätzen

Website Acustica Audio (Freeware)

PsychoCircuitry Qx-Comp

Der Qx-Comp von PsychoCircuitry ist im Kern ein dynamischer 2-Band-Equalizer, ähnelt aber mit seinen Parametern einem Kompressor. Die Bedienoberfläche ist zwar optisch etwas üppig, aber auch notwendig. Die Kompression eines Bandes kann invertiert und mit einem entgegengesetzten Band gemischt werden, was zu einer dynamischen Interaktion der beiden Bänder führt. Das Plug-in hatte ich nur kurz getestet und es benötigt vermutlich etwas mehr Einarbeitung. Doch alleine durch das Konzept hat es meiner Meinung nach einen Platz in dieser Liste verdient.

Formate: VST3, AU

Besonderheit: dynamische Interaktion zwischen den Frequenzbändern

Website KVR Audio (Hersteller-Website nicht mehr aufrufbar)

ZL Audio ZL Equalizer

Der ZL Equalizer schleicht sich hier zwar nur mit ein, weil er auch als dynamischer Equalizer funktioniert. Er ist nicht nur optisch dem beliebten FabFilter Pro-Q3 sehr ähnlich. Es gibt sieben Filterstrukturen, darunter auch Linear Phase. Egal ob Zero Latency, Side-Chaining, M/S-Funktion, Match EQ, die Möglichkeit einzelne Bänder abzuhören – der ZL Equalizer lässt keine Wünsche offen. Wer also keinen Pro-Q3 oder einen ähnlichen EQ besitzt, aber auf nichts verzichten möchte, der ist mit dem ZL Equalizer gut beraten.