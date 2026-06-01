10 Spezialisten für Glitch-Effekte

In unserer aktuellen Reihe zu den besten kostenlosen Plug-ins für die DAW widmen wir uns dieses Mal dem Begriff „Glitch“, der einen gewissen Interpretationsspielraum zulässt. Da sich Plug-ins zu diesem Thema auf eine möglichst musikalische Verwendung konzentrieren, lässt sich Glitch im Folgenden jedoch anhand einiger allgemeiner Merkmale definieren. Die Auswahl beschränkt sich wie immer auf Software, die mindestens für Windows und macOS verfügbar ist.

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Was ist Glitch?

Glitch-Effekte sind Artefakte, die durch technische Störungen in elektronischen Systemen entstehen. Im analogen Bereich waren es früher beispielsweise fehlerhafte oder stark abgenutzte Magnetbänder, die eine Verzerrung oder Dropouts bei Tonbändern und VHS-Kassetten auslösten. In digitalen Systemen sind dagegen oftmals Fehler im Code oder defekte Hardware-Komponenten die Ursache.

In der Kunst werden solche Effekte schon so beinahe genauso lange als ästhetisches Stilmittel eingesetzt, wie es sie gibt. Moderne Glitch-Plug-ins übertragen dieses Prinzip in einen kontrollierbaren, musikalischen Kontext und kombinieren dafür typischerweise mehrere Effekte und Modulationsquellen. Oft werden Audiosignale dabei rhythmisch zerlegt, neu angeordnet oder extrem zeitlich manipuliert. Zum Einsatz kommen häufig:

Bitcrusher

Delay

Filter

Frequency Shifter

Gate

Modulatoren

Pitch Shifter

Reverse

Tapestop

Timestretch

Inear Display Amalgame

Amalgame von Inear Display ist ein Multi-Effekt-Plug-in mit einem X/Y-Sequencer. Es gibt 23 Effekte, die in die Kategorien Utility, Filter, Delay, Modulation, Distortion und Special aufgeteilt sind.

Insgesamt lassen sich bis zu sechs von diesen Effekten in einer Kette nutzen. Jeder Effekt lässt sich über ein X/Y-Pad steuern, inklusive separatem Sequencer für die X- und Y-Parameter und einem Dry/Wet-Regler. Die Sequencer sind natürlich sehr einfach gehalten, besitzen aber eine Fill-Funktion mit vorgegebenen Optionen, was genügend Abwechslung bringen kann.

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Auch die Random-Funktion ist durchdacht. Es lassen sich einzelne Effekte an- und abwählen und man kann entscheiden, ob nur das X/Y-Pad, der Effekt an sich, die Sequenz oder einfach alles gemeinsam randomisiert werden soll. Mit den vielen Effekten, kombiniert mit dem Sequencer und der intuitiven Bedienung, sorgt das Inear Display Amalgame für stundenlange Kurzweiligkeit.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST3, AU

Besonderheit: viele Effekte, X/Y-Sequencer, einfach zu bedienen

Website Inear Display

Glitchmachines Fracture

Bei Glitchmachines ist der Name Programm und es gibt gleich zwei kostenlose Plug-ins, die sich dem Thema Glitch widmen. Fracture ist eines davon und vereint im Kern einen Buffer-Effekt, ein Delay und ein Multimode-Filter.

Alle drei Effekte lassen sich frei anordnen. Jedes dieser Module besitzt einen eigenen LFO und am Ausgang sitzt noch ein Dry/Wet-Regler.

Im Buffer-Modul kann die Aufnahmelänge über den Parameter Size von 1 ms bis zu 1 s gewählt werden. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, wird neu aufgenommen. Jedoch lässt sich das aufgenommene Material auch bis zu 128-mal wiederholen. Über Ratio wird die Abspielgeschwindigkeit festgelegt, wobei Werte niedriger als 1 den Loop rückwärts abspielen.

Das Filter bietet die Modi Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre. Die LFOs können zu jedem Parameter des jeweiligen Moduls geschickt werden. Auch das Delay ist sehr einfach gehalten, kann aber mit etwas Modulation für interessante Pitch-Effekte sorgen. Es gibt einige Presets, die sich durch die klare Bedienoberfläche leicht und schnell anpassen lassen.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST3, AU

Besonderheit: flexible Effekt-Kette

Website Glitchmachines

Inear Display Ephemere

Ebenfalls aus dem Hause Inear Display stammt der Percussion-Synthesizer Ephemere. Mit satten 12 Sound-Engines und jeweils vielen Parametern ausgestattet, kann man eigene Sounds detailliert ausarbeiten.

Einige der Parameter reagieren zunächst nicht unbedingt, wie man es erwartet, weshalb ein Blick in das gut strukturierte und verständliche Handbuch vonnöten ist. Wie bei den anderen Plug-ins von Inear Display gibt es auch hier wieder verschiedene Random-Funktionen.

Doch wo ist nun der Glitch-Aspekt? Da der Inear Display Ephemere auf FM-Synthese basiert und flexible Random-Funktionen beinhaltet, hat er meiner Meinung nach definitiv einen Glitch-Charakter und somit einen Platz in dieser Auflistung verdient.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST3, AU

Besonderheit: 12 Sound Engines

Website Inear Display

Glitchmachines Hysteresis

Hysteresis ist das zweite kostenlose Plug-in von Glitchmachines und ein Feedback-basiertes Delay, gedacht für robotische und musikalische Ergebnisse.

Es gibt zwar mehr Module als bei Fractures, jedoch sind sie hier fest angeordnet: Delay, Stutter, Tiefpassfilter, Modulation und Ausgangs-Sektion. Die Modulation dient einem zweiten Delay im Signalweg und das Filter besitzt eine eigene, unabhängige Modulation.

Das Signal zum Erzeugen des Feedbacks wird allerdings nicht wieder zum Delay geschickt, sondern landet zuerst im nachfolgenden Stutter-Effekt, dann im Filter und in einem weiteren Delay – erst dann wird es wieder zum ersten Delay geführt. Da beim zweiten Delay die Kanäle vertauscht sind, erzeugt Hysteresis interessante Stereo-Effekte. Mit etwas Modulation entstehen so tolle Chorus-Effekte und von Reverse-Delays bis zu harschem Pitch-Shifting ist so einiges möglich.

Kompatibilität: Windows, MacOS

Format: VST3, AU

Besonderheit: Feedback-Delay für komplexe Stereo-Effekte

Website Glitchmachines

Valhalla Freq Echo

Valhalla sind mit ihren Plug-ins vor allem für beeindruckende Reverbs und Delays bekannt. Das Valhalla Freq Echo hat aber einen sehr speziellen und eigenen Charakter.

Hier werden ein Frequenzschieber im Bode-Stil und eine Emulation eines analogen Echos kombiniert. Das Valhalla Freq Echo lässt sich als Phaser, Flanger oder Chorus verwenden, wird aber erst richtig interessant, wenn man mit den Parametern experimentiert und sie moduliert. Die Bedienoberfläche könnte kaum einfacher gestaltet sein: Es gibt sechs Regler für Mix, Delay, Shift, Feedback, Low Cut und High Cut. Wer verrückte Effekte mag und seine CPU schonen möchte, ist hier goldrichtig.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: Kombination aus Pitch Shifter und Delay

Website Valhalla

Tritik Krush

Tritik Krush ist eigentlich eher ein Distortion- und Filter-Plug-in. Da über die Parameter Crush und DSWP auch Bit- und Sample-Reduktion stattfinden und sich alle Parameter intern modulieren lassen, macht Krush auch als Glitch-Plug-in eine gute Figur.

Der Minimalismus der Bedienoberfläche macht sich hier bezahlt und gute Ergebnisse gelingen in Windeseile. Wem die meisten Glitch-Plug-ins zu kalt klingen, dem kann man Krush nur wärmstens empfehlen.

Hinweis: Der Link führt zur Website des neueren Krush 2, der kostenpflichtig ist. Den Link zur ersten und kostenlosen Version findet ihr aber am Ende der Seite.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: schnelle und gute Ergebnisse

Website Tritik

Audio Blast BreadSlicer

Das Audio Blast BreadSlicer ist ein sehr einfaches, aber ebenso nützliches Plug-in. BreadSlicer ist ein sogenanntes AutoBreak-Plug-in. Eingehendes Audio wird in Echtzeit geschnitten und umstrukturiert.

Das Ganze erfolgt stets in einem musikalischen Kontext und ist auch für Einsteiger sehr leicht zu bedienen. Es gibt lediglich drei Parameter: An/Aus, Größe der Slices (1/4, 1/8, 1/16) und Dichte der Slices (betitelt mit Gate). Ich empfehle BreadSlicer vorwiegend für Drums und Percussions – selbst aus einem kurzen Loop mit nur jeweils einer Kick, HiHat und Snare entsteht sofort etwas Interessantes.

Kompatibilität: Windows, macOS, Linux

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: schnelle, musikalische Ergebnisse

Website Audioblast

Inear Display Bref

Das Inear Display Bref ist ein Zufallsgenerator für elektronische Percussions. Die Bandbreite reicht von einfachen HiHats und Shakers bis hin zu Snares und Claps.

Es gibt zwei Engines – A und B – und einen Mix-Regler, der mit „Morph“ betitelt ist. Mit einem Klick auf A oder B wird ein neuer, zufälliger Sound generiert. Mit der Zufallstaste (Random All) werden für beide Bereiche neue Sounds generiert und auch der Mix-Regler zufällig positioniert. Einzig der Amp-Regler bleibt hierfür unberührt. Ein sehr einfaches, aber doch effektives Plug-in. Die generierten Sounds lassen sich hervorragend für allerlei Glitch-Genres verwenden.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST3, AU

Besonderheit: Percussion-Generator

Website Inear Display

Kilohearts Essentials

In der Essential-Serie von Kilohearts gibt es zwar kein spezifisches Glitch-Plug-in, jedoch lassen sich durch verschiedene Effekte in einer Kette ganz eigene Glitch-Effekte gestalten. Hier gibt es alle der anfangs aufgelisteten Effekte und noch einige mehr.

Aktuell sind es 30 in der Summe und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Zahl in Zukunft noch steigt. Die Kilohearts-Plug-ins punkten mit einer guten Qualität, geringem CPU-Anspruch und einer einfachen Bedienoberfläche.

Kompatibilität: Windows, macOS

Format: VST2, VST3, AU, AAX

Besonderheit: viele einzelne Effekte

Website Kilohearts