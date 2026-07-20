11 Plug-ins für Sättigung und Nostalgie

In unserer Reihe der „besten kostenlosen Plug-ins für die DAW“ widmen wir uns heute dem Thema Lo-Fi. Hierzu zählen im Prinzip alle Plug-ins, die unseren Aufnahmen und Samples Artefakte hinzufügen und ihnen bewusst einen unperfekten Charakter verleihen. Das mag beim Lesen nicht sonderlich förderlich und zielführend klingen, bietet uns aber Möglichkeiten, Klänge in Nostalgie zu tauchen oder sie gewissen Epochen zuzuordnen. Viel Spaß mit unseren besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW!

ANZEIGE

Wofür steht Lo-Fi?

Doch wie definieren wir eigentlich „Lo-Fi“? Lo-Fi, fälschlicherweise gerne auch mal „Vintage“ genannt, steht für Low-Fidelity und bezeichnet eine gewisse Ästhetik, die eng an analoge und vor allem „unperfekte“ Technik aus vergangenen Zeiten geknüpft ist. Dabei hat jede Ära ihre eigene Charakteristik.

Hört man einen Chorus-Effekt im Juno-60-Stil, so fühlt man sich direkt an die 80er-Jahre erinnert. Ein alter Röhrenverstärker weckt dagegen eher Gefühle aus den 50er- und 60er-Jahren, während Tonbandmaschinen und Plattenspieler über Jahrzehnte hinweg ganz unterschiedliche Qualitäten entwickelt haben.

Für meine Auswahl habe ich mich entsprechend auf folgende Effekttypen, die man dem Thema Lo-Fi zuordnet, konzentriert:

Bandmaschinen & Kassettengeräte

Plattenspieler

Röhrengeräte

Federhallgeräte

Bucket-Brigade-Delays

Sampler mit geringen Abtastraten

Chorus- und Phaser-Effekte

iZotope Vinyl

iZotope Vinyl ist ein authentisches Plug-in, um Songs einen echten Vinyl-Charakter zu verleihen. Für solch ein Werkzeug gibt es hier verhältnismäßig viele Parameter, wodurch sich das Signal von subtil bis etwas übertrieben, frei nach Bedarf, einsetzen lässt.

Zunächst wählt man aus einem der sechs Modi, die durch Jahreszahlen ihren Klangcharakter beschreiben sollen: 1930, 1950, 1960, 1970, 1980 und 2000. Es lassen sich drei Abspielgeschwindigkeiten (33 RPM, 45 RPM, 78 RPM) und der Grad der Abnutzung einstellen. Ein charakteristischer Stopp-Effekt ist ebenfalls integriert. Außerdem können detaillierte Störfaktoren wie Staub, Kratzer und Gleichlaufschwankungen einer verbogenen Schallplatte prozentual hinzugefügt werden. Zusätzlich lassen sich mechanische und elektronische Störgeräusche emulieren.

Der Regler „Model“ bestimmt das Verhalten der Gleichlaufschwankungen von gleichmäßigen und wellenartigen Modulationen bis hin zu unregelmäßigen und abrupten Sprüngen.

ANZEIGE

iZotope Vinyl eignet sich hervorragend, um Drumloops von der Festplatte nach echten Vinyl-Samples klingen zu lassen und kann, subtil eingesetzt, auch jedem Mix einen analogen Charakter verleihen.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: sehr detaillierte und umfangreiche Vinyl-Emulation

Website iZotope Vinyl

Chow DSP Tape Model

Das Chow DSP Tape Model ist nicht einfach nur ein Tape-Effekt, sondern wurde an der Stanford University als „Real-Time Physical Modelling for Analog Tape“ auf Basis einer Sony TC-260 entwickelt. Dadurch gibt es etwas mehr Parameter als bei den meisten Tape-Plug-ins, mit denen sich das Verhalten sehr detailliert nachbilden lässt. Das Plug-in wurde zwischenzeitlich auch weiterentwickelt, so dass sich viele verschiedene Tonbandmaschinen emulieren lassen.

Die Bedienoberfläche besteht aus vier Modulen, die wiederum bis zu drei Submodule umfassen: Main (Gain, Filter, Stereo), Hysteresis (Tape, Comp, Tone), Playhead (Loss, Degrade, CHEW) und Wow & Flutter (Wow, Flutter). Jedes der Submodule besitzt mehrere Regler, womit sich recht komplexe Einstellungen vornehmen lassen. Ein Blick in das knappe, aber durchaus informative Handbuch ist definitiv empfehlenswert.

Das Chow DSP Tape Model macht sich nicht nur (aber vor allem) hervorragend auf Bass- und Drum-Spuren, es lassen sich auch überzeugende Tape-Effekte aller Art nachahmen. Technisch ist das Plug-in etwas anspruchsvoller, dafür aber auch klanglich einfach unschlagbar! Zudem ist es neben Windows und Mac auch für Linux und iOS erhältlich.

Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2, AUv3, Standalone

Besonderheit: physikalisches Modell, Open-Source

Website Chow DSP Tape Model

Tritik Krush

Das Tritik Krush ist im Kern ein Filter- und Distortion-Modul. Eigentlich hätte ich das Plug-in in den entsprechenden Beiträgen zu kostenlosen Plug-ins bereits erwähnen müssen, jedoch war es mir bis dahin unbekannt. Dafür hatte es sich in meinem letzten Beitrag zum Thema „Die besten kostenlosen Glitch-Plug-ins“ einen Platz ergattert, denn das Tritik Krush überrascht durch seine flexible Einsatzweise.

Da sich über die Parameter „Crush“ und „DWSP“ (steht für Downsample) Bittiefe und Abtastrate reduzieren lassen, kann man es auch getrost als Lo-Fi-Effekt nutzen. Während man für Glitch-Effekte die interne Modulation recht stark einsetzt, würde ich für Lo-Fi-Effekte eher zurückhaltende Modulationen empfehlen.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: Filter mit Drive, Samplerate- und Bitreduzierung, interner Modulator

Website Tritik

Soundtoys Little Radiator

Der Soundtoys Little Radiator ist eine Emulation eines Röhrenvorverstärkers, basierend auf dem Altec 1566A aus dem Jahr 1958. Optisch erinnert das Plug-in nur leicht an das Original, klanglich vermutlich schon eher.

Es gibt zwei Kippschalter, einen, um das Schaltungsrauschen zu aktivieren oder deaktivieren, und einen, um zwischen zwei BIAS-Modi zu wechseln. Beide BIAS-Modi fügen typische Charakteristiken eines Altec 1566A hinzu, wogegen eine der beiden stärker verzerrt.

Daneben sitzen zwei Drehregler mit der Bezeichnung Heat und Mix. Heat regelt die Eingangslautstärke und fügt bei einer Verstärkung harmonische Verzerrungen hinzu. Über Mix wird das Ein- und Ausgangssignal gemischt.

Der Soundtoys Little Radiator lässt so manche Instrumente tatsächlich wie aus den 60er-Jahren klingen. Es ist wahrscheinlich kein Werkzeug, das man sehr häufig einsetzt, doch kann es manchmal das perfekte i-Tüpfelchen sein.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: Emulation eines alten Röhrenvorverstärkers

Website Soundtoys Little Radiator

Cymatics Origin

Origin von Cymatics ist ein tolles Tool für alle Anhänger des Magnetbands. Es gibt 13 verschiedene Modi: Cassette 1-4, Microcassette, Reel-to-Reel 1 und 2 und Vinyl 1-6.

Über den großen Drehregler in der Mitte lässt sich die Abtastrate von 44,1 kHz bis zu 44 Hz stufenlos reduzieren. Unterhalb davon lässt sich ein Tiefpassfilter aktivieren und zwischen Pre- und Post-FX wählen. Weiterhin gibt es einen Regler für Sättigung, Gleichlaufschwankung und einen Chorus-Effekt im Stil des Roland Juno-60.

Formate: VST, AU

Besonderheit: viele Algorithmen, Roland Juno-60-Chorus

Website Cymatics Origin

Caelum Audio Tape Cassette 2

Beim Caelum Audio Tape Cassette 2 geht es zwar, wie bei so vielen hier genannten Plug-ins, auch um Magnetbänder, jedoch steht hier das kleinere Format der Kompaktkassette im Fokus. Genauer gesagt geht es sogar um die Typ-1-Kassetten, die für eine frühe Bandsättigung und sanftere Hochtonwiedergabe stehen.

Es gibt insgesamt fünf Parameter, jeweils für Sättigung, Tiefpassfilter, Rauschen, Wow und Flutter. Dazu lässt sich bis 16-faches Oversampling anwenden und eine Auto-Gain-Funktion aktivieren. Außerdem ist eine Impulsantwort einer Typ-1-Kassette implementiert, wodurch das Plug-in einen sehr authentischen Charakter erhält.

Formate: VST3, AU, AAX

Besonderheit: Emulation einer Typ-1-Kassette, Impulsantwort einer Typ-1-Kassette

Website Caelum Audio Tape Cassette 2

Airwindows ToTape9

Das Airwindows ToTape9 ist eine weitere Bandmaschinenemulation und verzichtet komplett auf ein eigenes GUI. Es gibt lediglich neun Parameter aus Schiebereglern: Input, Tilt, Shape, Flutter, Flutter Speed, Bias, Head Bump, Head Freq und Output.

Damit lassen sich alle wichtigen Verhaltensmuster einer Bandmaschine nachahmen. Die beiden Parameter Head Bump und Head Freq steuern die Intensität der Bassanhebung der Tonköpfe. Daher ist das Plug-in, neben dem klassischen Glue-Effekt, auch beliebt für Bässe und Kick-Drums.

Das Airwindows ToTape9 klingt etwas weniger authentisch, aber dafür etwas musikalischer und allgemein deutlich subtiler als beispielsweise das erwähnte Chow DSP Tape Model. Durch das fehlende GUI ist es auch extrem CPU-schonend.

Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2

Besonderheit: kein GUI, simuliert die Bassanhebung der Tonköpfe, Open-Source

Website Airwindows ToTape9

Fuse Audio Labs VREV-666

Das Fuse Audio Labs VREV-666 ist eine Emulation eines Federhalls aus den 60er-Jahren, dessen Original ursprünglich für die BBC gebaut wurde. Während die Hardware nur über einen einzigen Regler verfügte, ist die Software-Version mit vier Reglern ausgestattet. Neben dem Mixverhältnis zwischen Ein- und Ausgangssignal lassen sich hier auch die Klangfarbe (Tone), das Pre-Delay und ein Limiter regulieren.

Authentische Federhallgeräte als Software zu emulieren, scheint mir immer noch eine immense Herausforderung zu sein, der Charakter des Fuse Audio Labs VREV-666 erinnert aber zumindest sehr stark daran und lässt sich vielseitig einsetzen. Vor allem der Limiter ist sehr nützlich, da er gekonnt Pegelspitzen abfängt, um so frühzeitige Verzerrungen zu vermeiden.

Formate: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: Federhall mit integriertem Limiter

Website Fuse Audio Labs VREV-666

TAL Chorus-XL

Die letzten drei Beispiele wurden von mir bereits in ähnlichen Beiträgen erwähnt, daher fällt hier die Beschreibung etwas kürzer aus.

Der TAL-Chorus-XL sollte allgemein bekannt sein, ist er immerhin die wohl beste kostenlose Emulation des so oft nachgeahmten Chorus-Effekts des Roland Juno-60. Den Platz für die Lo-Fi-Kategorie habe ich ihm aufgrund des starken Rauschens erteilt. Kinderleichte Bedienung und ein toller Klang, der uns direkt in die 1980er schickt.

Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP

Besonderheit: sehr gute Emulation des Roland Juno-60-Chorus

Website TAL-Chorus-XL

Full Bucket Music Full Bucket Brigade Delay

Das Full Bucket Music Bucket Brigade Delay ist ein Delay nach dem Eimerkettenprinzip und passt nicht nur deshalb in diese Kategorie. Es gibt auch einen Quality-Regler, über den sich die Klangqualität nochmals deutlich verringern lässt.

Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP

Besonderheit: BBD-Delay mit Lo-Fi-Effekt

Website Full Bucket Brigade Delay

Chow DSP Phaser

Der Chow DSP Phaser ist inspiriert vom sogenannten „Krautrock Phaser“, dem Schulte Compact Phasing ‚A‘ (Gerd Schulte Audio Elektronik). Die Emulation wirkt auf mich sehr gelungen und klanglich hebt sich der Chow DSP Phaser recht stark von gewöhnlichen Phaser-Effekten ab.

Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2, AUv3, Standalone

Besonderheit: True-Stereo, Open-Source

Website Chow DSP Phaser

Wo sind die Sampler?

Eingangs hatte ich auch Sampler als potentielle Lo-Fi-Werkzeuge erwähnt, allerdings sind diese im kostenlosen Sektor sehr rar bis gar nicht vertreten. Wer aber beispielsweise den TAL-Sampler bereits besitzt, kann den TAL-DAC kostenlos erhalten. Der TAL-DAC emuliert die charakteristischen Wandler früher Digitalgeräte und reproduziert deren Aliasing-, Quantisierungs- und Samplerate-Artefakte.

Für knappe 20,- Euro (für iPad und iPhone sogar für weniger als 2,- Euro) gibt es dann noch das Inphonik RX950, das für den Klang eines AKAI-S950-Samplers spezifiziert ist. Ansonsten lässt sich beispielsweise auch einfach das erwähnte Tritik Krush benutzen.