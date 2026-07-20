11 Plug-ins für Sättigung und Nostalgie
In unserer Reihe der „besten kostenlosen Plug-ins für die DAW“ widmen wir uns heute dem Thema Lo-Fi. Hierzu zählen im Prinzip alle Plug-ins, die unseren Aufnahmen und Samples Artefakte hinzufügen und ihnen bewusst einen unperfekten Charakter verleihen. Das mag beim Lesen nicht sonderlich förderlich und zielführend klingen, bietet uns aber Möglichkeiten, Klänge in Nostalgie zu tauchen oder sie gewissen Epochen zuzuordnen. Viel Spaß mit unseren besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW!
Inhaltsverzeichnis
Wofür steht Lo-Fi?
Doch wie definieren wir eigentlich „Lo-Fi“? Lo-Fi, fälschlicherweise gerne auch mal „Vintage“ genannt, steht für Low-Fidelity und bezeichnet eine gewisse Ästhetik, die eng an analoge und vor allem „unperfekte“ Technik aus vergangenen Zeiten geknüpft ist. Dabei hat jede Ära ihre eigene Charakteristik.
Hört man einen Chorus-Effekt im Juno-60-Stil, so fühlt man sich direkt an die 80er-Jahre erinnert. Ein alter Röhrenverstärker weckt dagegen eher Gefühle aus den 50er- und 60er-Jahren, während Tonbandmaschinen und Plattenspieler über Jahrzehnte hinweg ganz unterschiedliche Qualitäten entwickelt haben.
Für meine Auswahl habe ich mich entsprechend auf folgende Effekttypen, die man dem Thema Lo-Fi zuordnet, konzentriert:
- Bandmaschinen & Kassettengeräte
- Plattenspieler
- Röhrengeräte
- Federhallgeräte
- Bucket-Brigade-Delays
- Sampler mit geringen Abtastraten
- Chorus- und Phaser-Effekte
iZotope Vinyl
iZotope Vinyl ist ein authentisches Plug-in, um Songs einen echten Vinyl-Charakter zu verleihen. Für solch ein Werkzeug gibt es hier verhältnismäßig viele Parameter, wodurch sich das Signal von subtil bis etwas übertrieben, frei nach Bedarf, einsetzen lässt.
Zunächst wählt man aus einem der sechs Modi, die durch Jahreszahlen ihren Klangcharakter beschreiben sollen: 1930, 1950, 1960, 1970, 1980 und 2000. Es lassen sich drei Abspielgeschwindigkeiten (33 RPM, 45 RPM, 78 RPM) und der Grad der Abnutzung einstellen. Ein charakteristischer Stopp-Effekt ist ebenfalls integriert. Außerdem können detaillierte Störfaktoren wie Staub, Kratzer und Gleichlaufschwankungen einer verbogenen Schallplatte prozentual hinzugefügt werden. Zusätzlich lassen sich mechanische und elektronische Störgeräusche emulieren.
Der Regler „Model“ bestimmt das Verhalten der Gleichlaufschwankungen von gleichmäßigen und wellenartigen Modulationen bis hin zu unregelmäßigen und abrupten Sprüngen.
iZotope Vinyl eignet sich hervorragend, um Drumloops von der Festplatte nach echten Vinyl-Samples klingen zu lassen und kann, subtil eingesetzt, auch jedem Mix einen analogen Charakter verleihen.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX
- Besonderheit: sehr detaillierte und umfangreiche Vinyl-Emulation
Chow DSP Tape Model
Das Chow DSP Tape Model ist nicht einfach nur ein Tape-Effekt, sondern wurde an der Stanford University als „Real-Time Physical Modelling for Analog Tape“ auf Basis einer Sony TC-260 entwickelt. Dadurch gibt es etwas mehr Parameter als bei den meisten Tape-Plug-ins, mit denen sich das Verhalten sehr detailliert nachbilden lässt. Das Plug-in wurde zwischenzeitlich auch weiterentwickelt, so dass sich viele verschiedene Tonbandmaschinen emulieren lassen.
Die Bedienoberfläche besteht aus vier Modulen, die wiederum bis zu drei Submodule umfassen: Main (Gain, Filter, Stereo), Hysteresis (Tape, Comp, Tone), Playhead (Loss, Degrade, CHEW) und Wow & Flutter (Wow, Flutter). Jedes der Submodule besitzt mehrere Regler, womit sich recht komplexe Einstellungen vornehmen lassen. Ein Blick in das knappe, aber durchaus informative Handbuch ist definitiv empfehlenswert.
Das Chow DSP Tape Model macht sich nicht nur (aber vor allem) hervorragend auf Bass- und Drum-Spuren, es lassen sich auch überzeugende Tape-Effekte aller Art nachahmen. Technisch ist das Plug-in etwas anspruchsvoller, dafür aber auch klanglich einfach unschlagbar! Zudem ist es neben Windows und Mac auch für Linux und iOS erhältlich.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2, AUv3, Standalone
- Besonderheit: physikalisches Modell, Open-Source
Tritik Krush
Das Tritik Krush ist im Kern ein Filter- und Distortion-Modul. Eigentlich hätte ich das Plug-in in den entsprechenden Beiträgen zu kostenlosen Plug-ins bereits erwähnen müssen, jedoch war es mir bis dahin unbekannt. Dafür hatte es sich in meinem letzten Beitrag zum Thema „Die besten kostenlosen Glitch-Plug-ins“ einen Platz ergattert, denn das Tritik Krush überrascht durch seine flexible Einsatzweise.
Da sich über die Parameter „Crush“ und „DWSP“ (steht für Downsample) Bittiefe und Abtastrate reduzieren lassen, kann man es auch getrost als Lo-Fi-Effekt nutzen. Während man für Glitch-Effekte die interne Modulation recht stark einsetzt, würde ich für Lo-Fi-Effekte eher zurückhaltende Modulationen empfehlen.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX
- Besonderheit: Filter mit Drive, Samplerate- und Bitreduzierung, interner Modulator
Soundtoys Little Radiator
Der Soundtoys Little Radiator ist eine Emulation eines Röhrenvorverstärkers, basierend auf dem Altec 1566A aus dem Jahr 1958. Optisch erinnert das Plug-in nur leicht an das Original, klanglich vermutlich schon eher.
Es gibt zwei Kippschalter, einen, um das Schaltungsrauschen zu aktivieren oder deaktivieren, und einen, um zwischen zwei BIAS-Modi zu wechseln. Beide BIAS-Modi fügen typische Charakteristiken eines Altec 1566A hinzu, wogegen eine der beiden stärker verzerrt.
Daneben sitzen zwei Drehregler mit der Bezeichnung Heat und Mix. Heat regelt die Eingangslautstärke und fügt bei einer Verstärkung harmonische Verzerrungen hinzu. Über Mix wird das Ein- und Ausgangssignal gemischt.
Der Soundtoys Little Radiator lässt so manche Instrumente tatsächlich wie aus den 60er-Jahren klingen. Es ist wahrscheinlich kein Werkzeug, das man sehr häufig einsetzt, doch kann es manchmal das perfekte i-Tüpfelchen sein.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX
- Besonderheit: Emulation eines alten Röhrenvorverstärkers
Website Soundtoys Little Radiator
Cymatics Origin
Origin von Cymatics ist ein tolles Tool für alle Anhänger des Magnetbands. Es gibt 13 verschiedene Modi: Cassette 1-4, Microcassette, Reel-to-Reel 1 und 2 und Vinyl 1-6.
Über den großen Drehregler in der Mitte lässt sich die Abtastrate von 44,1 kHz bis zu 44 Hz stufenlos reduzieren. Unterhalb davon lässt sich ein Tiefpassfilter aktivieren und zwischen Pre- und Post-FX wählen. Weiterhin gibt es einen Regler für Sättigung, Gleichlaufschwankung und einen Chorus-Effekt im Stil des Roland Juno-60.
- Formate: VST, AU
- Besonderheit: viele Algorithmen, Roland Juno-60-Chorus
Caelum Audio Tape Cassette 2
Beim Caelum Audio Tape Cassette 2 geht es zwar, wie bei so vielen hier genannten Plug-ins, auch um Magnetbänder, jedoch steht hier das kleinere Format der Kompaktkassette im Fokus. Genauer gesagt geht es sogar um die Typ-1-Kassetten, die für eine frühe Bandsättigung und sanftere Hochtonwiedergabe stehen.
Es gibt insgesamt fünf Parameter, jeweils für Sättigung, Tiefpassfilter, Rauschen, Wow und Flutter. Dazu lässt sich bis 16-faches Oversampling anwenden und eine Auto-Gain-Funktion aktivieren. Außerdem ist eine Impulsantwort einer Typ-1-Kassette implementiert, wodurch das Plug-in einen sehr authentischen Charakter erhält.
- Formate: VST3, AU, AAX
- Besonderheit: Emulation einer Typ-1-Kassette, Impulsantwort einer Typ-1-Kassette
Website Caelum Audio Tape Cassette 2
Airwindows ToTape9
Das Airwindows ToTape9 ist eine weitere Bandmaschinenemulation und verzichtet komplett auf ein eigenes GUI. Es gibt lediglich neun Parameter aus Schiebereglern: Input, Tilt, Shape, Flutter, Flutter Speed, Bias, Head Bump, Head Freq und Output.
Damit lassen sich alle wichtigen Verhaltensmuster einer Bandmaschine nachahmen. Die beiden Parameter Head Bump und Head Freq steuern die Intensität der Bassanhebung der Tonköpfe. Daher ist das Plug-in, neben dem klassischen Glue-Effekt, auch beliebt für Bässe und Kick-Drums.
Das Airwindows ToTape9 klingt etwas weniger authentisch, aber dafür etwas musikalischer und allgemein deutlich subtiler als beispielsweise das erwähnte Chow DSP Tape Model. Durch das fehlende GUI ist es auch extrem CPU-schonend.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2
- Besonderheit: kein GUI, simuliert die Bassanhebung der Tonköpfe, Open-Source
Fuse Audio Labs VREV-666
Das Fuse Audio Labs VREV-666 ist eine Emulation eines Federhalls aus den 60er-Jahren, dessen Original ursprünglich für die BBC gebaut wurde. Während die Hardware nur über einen einzigen Regler verfügte, ist die Software-Version mit vier Reglern ausgestattet. Neben dem Mixverhältnis zwischen Ein- und Ausgangssignal lassen sich hier auch die Klangfarbe (Tone), das Pre-Delay und ein Limiter regulieren.
Authentische Federhallgeräte als Software zu emulieren, scheint mir immer noch eine immense Herausforderung zu sein, der Charakter des Fuse Audio Labs VREV-666 erinnert aber zumindest sehr stark daran und lässt sich vielseitig einsetzen. Vor allem der Limiter ist sehr nützlich, da er gekonnt Pegelspitzen abfängt, um so frühzeitige Verzerrungen zu vermeiden.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX
- Besonderheit: Federhall mit integriertem Limiter
Website Fuse Audio Labs VREV-666
TAL Chorus-XL
Die letzten drei Beispiele wurden von mir bereits in ähnlichen Beiträgen erwähnt, daher fällt hier die Beschreibung etwas kürzer aus.
Der TAL-Chorus-XL sollte allgemein bekannt sein, ist er immerhin die wohl beste kostenlose Emulation des so oft nachgeahmten Chorus-Effekts des Roland Juno-60. Den Platz für die Lo-Fi-Kategorie habe ich ihm aufgrund des starken Rauschens erteilt. Kinderleichte Bedienung und ein toller Klang, der uns direkt in die 1980er schickt.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP
- Besonderheit: sehr gute Emulation des Roland Juno-60-Chorus
Full Bucket Music Full Bucket Brigade Delay
Das Full Bucket Music Bucket Brigade Delay ist ein Delay nach dem Eimerkettenprinzip und passt nicht nur deshalb in diese Kategorie. Es gibt auch einen Quality-Regler, über den sich die Klangqualität nochmals deutlich verringern lässt.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP
- Besonderheit: BBD-Delay mit Lo-Fi-Effekt
Website Full Bucket Brigade Delay
Chow DSP Phaser
Der Chow DSP Phaser ist inspiriert vom sogenannten „Krautrock Phaser“, dem Schulte Compact Phasing ‚A‘ (Gerd Schulte Audio Elektronik). Die Emulation wirkt auf mich sehr gelungen und klanglich hebt sich der Chow DSP Phaser recht stark von gewöhnlichen Phaser-Effekten ab.
- Formate: VST, VST3, AU, AAX, CLAP, LV2, AUv3, Standalone
- Besonderheit: True-Stereo, Open-Source
Wo sind die Sampler?
Eingangs hatte ich auch Sampler als potentielle Lo-Fi-Werkzeuge erwähnt, allerdings sind diese im kostenlosen Sektor sehr rar bis gar nicht vertreten. Wer aber beispielsweise den TAL-Sampler bereits besitzt, kann den TAL-DAC kostenlos erhalten. Der TAL-DAC emuliert die charakteristischen Wandler früher Digitalgeräte und reproduziert deren Aliasing-, Quantisierungs- und Samplerate-Artefakte.
Für knappe 20,- Euro (für iPad und iPhone sogar für weniger als 2,- Euro) gibt es dann noch das Inphonik RX950, das für den Klang eines AKAI-S950-Samplers spezifiziert ist. Ansonsten lässt sich beispielsweise auch einfach das erwähnte Tritik Krush benutzen.
UFX LOFI ist für kurze Zeit FREE: https://www.ujam.com/campaigns/rhodes-signup/
@Urfin Juice Danke für den Tip, die Soundbeispiele klingen echt gut. Allerdings funktioniert das bei mir nicht. Ich bekommen eine Bestätigung auf der Website aber keine Mail (auch nicht im Spam). Muss man dafür tatsächlich irgendwie von Rhodes kommen?
@Basicnoise Die Aktion scheint vorbei zu sein. Es gab wohl auch das V-Rack von Rhodes in der gleichen Aktion. Alles verpasst.
Das wäre doch mal eine eigene kleine News Wert gewesen.
@Basicnoise Bei mir bleibt´s aktiv. Auch UFX Delay: https://www.ujam.com/campaigns/summer-sale-signup/
Mal in anderem Browser probieren?
@Urfin Juice Habe schon mehrere probiert. Seltsam.
Von Airwindows gibt’s tatsächlich nen ganzen Sack an Tape-Sachen: https://www.airwindows.com/category/tape/
Für supersubtil mein Favorit: FromTape.
@moinho Ich nutze häufig den MackEQ, das ist super um Mischpult-Gaindistortion ala Mackie zu basteln.
https://www.airwindows.com/mackeq/
Generell müsste ich eigentlich noch viel mehr airwindows Sachen nutzen. Mit Consolidated gibt es das ja auch alles als ein plugin mit GUI und als VST3 und CLAP.
https://www.airwindows.com/consolidated/
bitcrusher finde ich geil, aber dieses extreme Eiern finde ich leider furchtbar! 😊
danke für den Artikel !👍
Diese Plugins sind ein spezielles Thema. Ich habe auch schon öfter versucht, solch einen Klang sinnvol bzw. stilvoll einzusetzen. Aufgrund der immer sauberen, sterileren Produktionen dank dementsprechender Mainstream-Hörgewohnheiten der Katy Perry Konsumer ist das bei modernen Songs kaum bis gar nicht gefragt! …Oder möchte ernsthaft jemand, dass seine Songs nach Schellack klingen, wie die ehem. Radiosendung „Schellack-Schätzchen“ mit Petra Pascal, weil er Musik macht wie in den 30ern/40ern? (lief etwa 2005 rum)? Wohl kaum! Überrascht bin ich nach dem Artikel von iZotope’s Vinyl. Ich habe das Teil mal runtergeladen, nie angeschaut und daher wieder gelöscht. Aber allein die Einstellung mit den Jahreszahlen ist eine sehr sinnvolle Sache um überhaupt mal einen kratzfesten Durchblick zu bekommen: Schellack, LP, MC etc. – Cool! Man muss aber auch verstehen, dass nahezu jede DAW solch ein Plugin intus hat. Ich persönlich bin bedient mit Steinbergs Grungelizer. Früher ein furchbares Gui, heute tatsächlich schön anzusehen. Schade dass sich dieser ‚Kratzersound‘ über den ganzen Song zieht und nicht speziell ausschließlich für das jeweilige Event! Da wäre es doch sinnvoller, eine komplette Midi-spur über den ganzen Song zu ziehen, anstatt der Effekt von Haus aus dieses Geräusch von sich gibt! Verstehe ich alles nicht, und daher kommen solche Teile bei mir kaum bis gar nicht zum Einsatz. Schade eigentlich.
@Filterpad Lofi HipHop ist eine gewisse Nische, Bit crushr bzw wohl eher alte Sampler wurden auch von daft punk zb verwendet und anderen french House Musikern. es stimmt, man muss den Zweck finden. ich mag ja alte Videospiele und es erinnert mich oft daran. vorallem bei den sprachsamples. 😎👍
@Numitron Ich bin auch ein Fan von Retrogames. Besonders NES/SNES. Geile Zeiten, geile Spiele! Daher verstehe ich das mit den Sprachsamples. Ich habe dieses Phänomen bei einem Bird der NES Tiny Toon Adventures. Ich dachte immer, nur ich verstehe nicht was der sagt! Dank den Foren im Netz heutzutage fand ich heraus, keiner versteht den Vogel! Puuh, Glück gehabt, aber schade das keiner weiß was dieser eigentlich sagt (in etwa: doubt, doubt)! Da ich allerdings versuche, moderne und relativ „saubere“ Musik zu produzieren, passt mir ein Plattenkratzen oder gar Schellacksound weniger in den Kram. Aber dank Genres wie Electro-Swing und 8Bit-Music ist das wieder voll in Mode! Noisy SFX und real analog-unsaubere Klänge kommen natürlich trotzdem zu genüge bei mir vor! xD
Coole Sammlung, cooler Artikel, Herr Hecht. Immer wieder spannend, was Du hier so raus haust.
Kenn ich den Tritik Krush aus einem Deiner Artikel? Jedenfalls von hier. Das ist ein sehr geiles Plugin. Ich benutz den nicht für LoFi, da hab ich andere, aber fast alles, was in Richtung härtere elektronische Musik geht, die feine, schöne, musikalische Zerstörung braucht, lässt sich für mich wunderbar umsetzen, nach etwas Einarbeitung.
Ein weiterer Tipp ist das noch recht neue unfiltered audio Battle FX. Eigentlich ein Delay und Reverb ist das als Kombi mit den anderen Möglichkeiten echt geil für Lo-Fi Ambient Sachen.
https://www.unfilteredaudio.com/products/battlefx
@ollo Ja, unfiltered audio machen wirklich spezielle Plugins. Diese sind in der Regel nicht sehr teuer, sind allerdings auch meilenweit entfernt vom Mainstream. Die Designs sind extrem schlicht (2D) und selbst bei „learning by doing“ gerät man durchaus an seine Grenzen. Preis,-Leistung ist aber hervorragend, wenn es wie hier umsonst ist oder ein Angebot. Ich besitze den LION und den Lo-Fi-Af. Durchaus spezielle Teile, wie eben alles bei denen. Ich habe nichts vergleichbares.
@Filterpad Ich nutze am meisten Triad (die Multibandversion vom Byome) und Spec-Ops. Einfach auf alle möglichen Signale draufschmeißen und gucken was passiert.
Auch sehr geil ist Needlepoint. Gar nicht mal wegen den Vinylsounds sondern dem eingebauten Kompressor. Der hat verschiedene Typen und einer davon ist wilder und ungewöhnlicher als der andere, sehr geil, vorallem für härtere Sounds wie Gabba-Bassdrums.