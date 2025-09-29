Viele Plug-ins, viele Optionen und vor allem viel Spaß!

Modulationseffekte können jeden Sound zum Leben erwecken, indem sie auf unterschiedliche Weise für Bewegung sorgen. In unserer aktuellen Reihe der besten kostenlosen Plug-ins für die DAW wollen wir euch dazu in diesem Beitrag eine aktuelle Übersicht zeigen. Hier findet ihr zunächst die Links zu den bisherigen Auflistungen:

Was zu Zeiten von Jimi Hendrix noch total weltfremd klang, gehört heute zum guten Ton. Zu den klassischen Modulationseffekten zählen Chorus, Phaser und Flanger. Noch klassischer sind allerdings so einfache Effekte wie beispielsweise Tremolo und Vibrato oder auch Ring- und Frequenzmodulation. Für die folgende Auflistung habe ich mich auf maximal fünf von einer Kategorie beschränkt und die letztgenannten zu einer Kategorie zusammengefügt.

ANZEIGE

Die besten kostenlosen Modulation Plug-ins für die DAW

Chorus: 1 – 5

Phaser: 6 -10

Flanger: 11 – 14

Weitere: 15

Die Auflistung der Plug-ins folgt keiner speziellen Wertung:

Acon Digital Multiply

Das Acon Digital Multiply ist eines der Plug-ins, bei dem man sich fragt, warum es kostenlos ist. Hier bekommt man einen wirklich hochwertigen Klang. Kein Wunder, liegt der Fokus von Acon Digital doch eigentlich auf Mixing-, Mastering- und Restauration-Plug-ins.

Die Oberfläche des Plug-in ist aufgeräumt und überschaubar. Mit bis zu sechs Stimmen, einem Pre-Delay und Frequenz- und Amplitudenmodulation, ist der Acon Digital Multiply aber durchaus flexibel einsetzbar.

Green Oak Software Cesium

Green Oak Software hat mit Crystal bereits 2002 einen echten Klassiker erschaffen. Über 20 Jahre später meldet sich der Gründer und Entwickler Glenn Olander mit zwei neuen Plug-ins zurück (zwischenzeitlich war er nicht untätig und hat für Spectrasonics gearbeitet).

Eines davon ist ein Chorus-Effekt namens Cesium. Das andere ist nebenbei erwähnt, ein Delay und hätte einen Platz im entsprechenden Beitrag verdient gehabt, war mir aber damals noch unbekannt. Beide Plug-ins kommen in einem mächtigen Steampunk-Look um die Ecke. Cesium kann etwas mehr als nur Chorus und erinnerte mich zunächst etwas an den Voice Designer von Steinberg Nuendo. Persönlich würde ich Cesium wohl eher für Sound-Design nutzen und auf Stimmen und Alltagsgeräuschen anwenden, doch mit ihm lassen sich auch sehr schöne musikalische Ergebnisse erzielen.

Kilohearts Chorus & Ensemble

ANZEIGE

Kilohearts hat in seinem kostenlosen Bundle gleich zwei Chorus-Effekte an Bord. Einen eher einfachen, klassischen Chorus-Effekt und einen Ensemble-Effekt für noch mehr Fülle.

Chorus bietet bis zu drei Stimmen und Regler für Delay, Spread, Depth, Rate und Mix. Ensemble schafft bis zu 16 Stimmen und hat lediglich drei Regler für Detune, Spread und Mix. Darüber hinaus gibt es eine Modulationsquelle namens Motions für das Ensemble Plug-in. Motions moduliert die Phase aller Stimmen und soll störende Flanger-Effekte vermeiden.

TAL-Chorus-XL

Der TAL-Chorus-XL ist der Klassiker schlechthin unter den Chorus-Effekten. Er ist eine Emulation des legendären Chorus des Roland Juno-60. Dementsprechend gibt es zwei Modi, die jeweils einen etwas subtileren und einen recht starken Chorus-Effekt erzeugen. Auch das auffällige Rauschen des Originals wird hier nachgeahmt.

Dazu gibt es noch einen Dry-/Wet-Regler, einen für die Eingangslautstärke und einen für die Stereobreite. Ein absolutes Must-have!

Oblivion Sound Lab OSL Chorus

Der OSL Chorus von Oblivion Sound Lab ist eine reduzierte Version des kostenpflichtigen Multi-Chorus. Genauer gesagt ist er reduziert auf den Sixty-Mode, der ebenfalls einen Roland Juno-60 emuliert. Der OSL Chorus unterscheidet sich jedoch in zwei Punkten deutlich vom TAL-Chorus-XL. Zum einen fehlt das Rauschen und zum anderen ist er durch ein integriertes Filter etwas flexibler.

Adam Szabo Phazor

Mit dem Phazor stellt uns Adam Szabo seine Variante des integrierten Phasers eines Access Virus vor. Die Parameter sind für einen Phaser-Effekt sehr typisch: Es gibt einen Regler für die Frequenz, das Feedback und die Stereobreite, einen Mix-Regler und für den LFO noch Rate und Depth. Auswählen lassen sich zwischen einer und sechs Stufen.

Einen Vergleich kann ich zwar nicht anbieten, aber der Adam Szabo Phazor klingt zumindest toll, hat einen eigenen Charakter, ist sehr CPU-freundlich und natürlich kostenlos.

Audio Damage PhaseTwo

Nachdem der Audio Damage PhaseTwo von dem, zugegeben etwas besser klingendem, PhaseThree abgelöst wurde, gibt es das Plug-in nun kostenlos. PhaseTwo ist eine Emulation des legendären Mu-Tron Bi-Phase, dessen Hauptmerkmal eine duale Phasenverschiebung ist.

Das etwas fragwürdige GUI der Software-Variante täuscht und PhaseTwo ist eine durchaus nette Alternative zu seinem Vorbild. Der Audio Damage Phase Two sorgt immer wieder für Ergebnisse, die sich deutlich von anderen Phaser-Effekten unterscheiden.

Full Bucket Phaser

Der Full Bucket Phaser ist ein CPU-freundliches Plug-in mit Vintage-Charakter. Es lässt sich zwischen vier und acht Stufen wählen und es gibt Regler für Frequenz, Breite und Feedback. Ein LFO und ein Mix-Regler runden das kleine, aber feine Plug-in ab.

Chow DSP ChowPhaser

Der Chow Phaser von ChowDSP ist inspiriert vom Schulte Compact Phasing ‚A‘ (Gerd Schulte Audio Elektronik), manchen vielleicht auch bekannt als der „Krautrock Phaser“. Es gibt für den linken und rechten Kanal jeweils neun Parameter. Über einen LFO können verschiedene dieser Parameter moduliert werden. Über einen sogenannten „Skew“-Wert wird die komplexe Schaltung des Originals nachgeahmt, was zu einer nichtlinearen Charakteristik führen soll. Der Chow Phaser hat einen eher rauen und vor allem eigenen Charakter.

OhmForce Mobilohm

OhmForce hat seit geraumer Zeit seine Legacy-Produkte als kostenlose Downloads bereitgestellt. Wer sich also gerne etwas abseits der Norm wohlfühlt, findet hier auch etwas zum Thema Modulation. Genauer gesagt einen Multi-Phaser namens Mobilohm. Zwar sind aktuell einige Plug-ins von OhmForce nicht bei mir nutzbar (ich vermute es liegt an macOS Sequoia), ich hoffe aber, dass nur die wenigsten unter den Lesern davon betroffen sind.

Mobilohm hat zwei verschiedene Benutzeroberflächen. Eine klassische und eine im typischen OhmForce-Style. Jeder Parameter kann über einen LFO moduliert werden und einen Hüllkurvenfolger sowie einen Hüllkurvengenerator, gibt es ebenso. Die vier Phaser-Schaltungen lassen sich in jeweils vier Bänder aufteilen, haben ein Bandpassfilter und drei auswählbare Algorithmen. Von klassischen Vintage-Effekten bis hin zu wilden Klangexperimenten ist hier alles möglich.

MeldaProduction MFlanger

Der MFlanger von MeldaProduction ist wohl der funktionsreichste Flanger-Effekt von allen. Wer auch bis ins letzte Detail gehen und volle Kontrolle behalten möchte, der kommt an den MFlanger nicht vorbei.

Wie für Plug-ins von MeldaProduction üblich, lassen sich die Oszillatoren ganz einfach individuell einstellen und nach Belieben verformen. Darüber hinaus gibt es noch einen Harmonic-Mode und eine Röhrensättigung. Es gibt aber natürlich auch einige nützliche Presets, wobei man ungemein viel Potential verschenkt, wenn man sich nicht etwas tiefer mit dem MFlanger beschäftigt.

Auch für Mehrkanalformate ist der MFlanger gewappnet und verarbeitet auch separate Mid- oder Side-Signale, bis zu 8 Surround-Audiokanäle und sogar Ambisonics 7. Ordnung mit 64 Kanälen.

Valhalla Space Modulator

Oberflächlich betrachtet sieht der Valhalla Space Modulator nicht sonderlich vielfältig aus. Es gibt jedoch elf unterschiedliche Algorithmen, die von Through-Zero-Flanging und Barberpole-Flanging bis hin zu Echo- und Halleffekten so einiges Ungeahntes hervorzaubern können. Der Valhalla Space Modulator klingt modern und geht weit über einen einfachen Flanger-Effekt hinaus.

Blue Cat Flanger

Der Blue Cat Flanger ist ein wahrer Klassiker unter den Flanger-Plug-ins, ebenso wie der Phaser, der einen Platz hier ebenso verdient hätte. Es gibt zwar keine sonderlich speziellen Funktionen, doch der Blue Cat Flanger klingt auch nach all den Jahren immer noch gut und aktuell. Stilistisch kann man ihn eher zur Kategorie Vintage einordnen, wobei kein spezielles Gerät nachgeahmt wird.

Kilohearts Flanger

Der kleine Kilohearts Flanger ist einfach, aber durchdacht und vor allem nützlich. Parameter für Delay, Depth, Rate, Spread, Feedback und Mix sind zunächst nichts Ungewöhnliches. Dazu gibt es aber noch eine Offset-Funktion mit Modulator und zudem punktet der Kilohearts Flanger durch niedrigen Ressourcen-Bedarf.

Weitere Modulations-Effekte

Für alle, die gerne noch etwas tiefer in puncto Sound-Design gehen, gibt es natürlich noch einige weitere Modulationseffekte. Allen voran würde ich die beiden Bundles von MeldaProduction und Kilohearts empfehlen.

MeldaProduction beschert uns Tremolo, Vibrato, Auto Panner, Phase Shifter, Frequency Shifter und einem Ring Modulator. Alles in gewohnt guter Qualität und mit einigen weitreichenden Funktionen.

Im Kilohearts Bundle befindet sich unter anderem noch ein Ring Modulator, ein Frequency Shifter und ein Pitch Shifter.

Mit diesen beiden Bundles hat man eine wirklich gut klingende und abwechslungsreiche Effektsammlung parat.

Einen weiteren, sehr guten Frequenzschieber gibt es noch von Full Bucket Music.