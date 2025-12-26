Patterns, die die Welt bedeuten

Sequencer sind vermutlich das prägendste Werkzeug elektronischer Musik. Von der Lochkartentechnik über analoge Step-Sequencer bis hin zu MIDI-Sequencer und somit auch DAWs: Ohne sie wären viele von uns ziemlich hilflos. Nicht ohne Grund gibt es Sequencer in analoger und digitaler Bauart, einfacher und komplexer Struktur sowie in allen möglichen Formaten. So eben auch als Plug-ins, von denen ich einige getestet und zur folgenden Auswahl für euch zusammengestellt habe.

Die besten kostenlosen Sequencer für die DAW

Ob Haptik, Parameter-Locks, verfügbare Skalen oder das Generieren von Akkorden und Arpeggios – es gibt viele Gründe, mehr als nur einen Sequencer zu besitzen. Wie in den Beiträgen zu kostenlosen Plug-ins zuvor, habe ich die Auswahl begrenzt auf Sequencer, die sowohl für Windows als auch für macOS verfügbar sind. Egal ob es um verschachtelte Drum-Patterns, ungewöhnliche Melodien oder endlose Akkordfolgen geht, auch in der Freeware-Sektion gibt es für alles eine Lösung.

HY-Plugins HY-REP2 free

Beginnen wir mit einem Sequencer aus dem Hause HY-Plugins, denn hiervon werden noch einige weitere folgen. Tadashi Suginomori, seines Zeichens Programmierer bei HY-Plugins, beweist ein gutes Gespür, was elektronische Musiker benötigen.

Den Anfang macht der HY-REP2 free. Diese Free-Version ist beschränkt auf den Grid-Sequencer und drei Spuren. Die Vollversion bietet u. a. acht Spuren und noch eine zweite, euklidische Sequencer-Engine mit einigen Features. Dennoch lässt sich einiges damit anstellen.

Es gibt schrittbasierte Werte für Velocity, Gate, Pitch, Probability, Shift und Random für jede der drei Spuren. Außerdem sind die Spuren in bis zu vier Teilsequenzen, sogenannte Blocks, unterteilt. Diese Blocks können unterschiedliche Längen aufweisen und mit bis zu 34 Schritten arrangiert werden.

Mit weiteren Features wie Swing, Humanize, Reverse, Ratchets, Zufallsgeneratoren und MIDI-Out hat man nicht das Gefühl, eine limitierte Version eines Plug-ins zu nutzen. Wer lange verschachtelte Drum-Patterns mag und sich beim Programmieren gerne etwas Zeit nimmt, ist hier sehr gut aufgehoben.

Format: VST, VST3, AU

Besonderheit: komplexe und verschachtelte Sequenzen möglich

Website HY-Plugins (Free Downloads)

Full Bucket SequencAir

Full Bucket hat einige gute Plug-ins im Katalog, die vor allem Vintage-Fans ansprechen. So auch der Full Bucket SequencAir, ein klassischer 16-Step-Sequencer mit einem internen, monophonen Synthesizer.

Die 16 Schritte des Sequencers bilden eine Bank und können zu 16 Bänken aneinandergereiht werden. Es lassen sich Noten, Oktavbereiche, Anschlagsstärke, Gate, Skip, Mute und wahlweise zwei Synthesizer-Parameter oder MIDI-CCs programmieren.

Durch seine einfache Bedienung und der klaren Struktur, finde ich den Full Bucket SequencAir speziell für Einsteiger mit einer Vorliebe für Arcade-Sounds sehr empfehlenswert.

Format: VST, AU, AAX, CLAP

Besonderheit: integrierter Synthesizer

Website Full Bucket SequenceAir

Surge Synth Team Stochas

Stochas ist ein probabilistischer, polyrhythmischer Sequencer vom Surge Synth Team, das vor allem durch den Surge XT vielen bekannt ist. Auf den ersten Blick wirkt Stochas wie eine gewöhnliche große Piano-Roll, wie wir sie vermutlich alle in unserer DAW haben.

Unter der Haube verbergen sich allerdings Funktionen, die alles andere als gewöhnlich sind. 64 Schritte für jeweils bis zu acht Patterns und vier Layers gibt der Stochas her. Für die Noten lassen sich Zufallswerte, Anschlagsstärke, Micro-Timing (Shift View) und sogenannte Chains programmieren. Der Bezeichnung entsprechend werden Noten miteinander verkettet, womit mehrere Noten einer Note folgen können.

Ich muss zugeben, dass die Programmierung etwas geschmeidiger von der Hand gehen könnte, aber zumindest eine Testfahrt mit dem Stochas kann ich nur wärmstens empfehlen.

Format: VST, VST3, AU, AAX

Besonderheit: Chain-Mode (bezieht sich auf Noten)

Website Stochas

HY-Plugins HY-MPS3 free

Kommen wir zu einem Spezialisten für Akkorde. Der HY-MPS3 free kann natürlich auch Melodien, hat aber im Vergleich zu den anderen Plug-ins hier ganz klar seine Stärke. Ausgestattet mit 20 editierbaren Skalen und unzählig vielen Möglichkeiten, die Sequenzen zu gestalten, hat der HY-MPS3 free ein großes Suchtpotential.

Ebenfalls an Bord sind drei MIDI-Effekte, bestehend aus den selbstbezeichnenden Effekten Octave, Transpose und Scale. Das Prinzip der bereits erwähnten Blöcke führt HY-Plugins auch hier fort. Die Limitierung der kostenlosen Version auf drei anstatt vier Blöcken, empfand ich sogar als sehr positiv.

Format: VST, VST3, AU

Besonderheit: besonders geeignet für Akkorde

Website HY-Plugins (Free Downloads)

HY-Plugins HY-SEQ32 free

Der HY-SEQ32 free beschränkt sich auf den Pitch-Sequencer der Vollversion, die noch weitere Sequencer und einen Chord-Effekt beherbergt. Doch auch der Pitch-Sequencer ist durchaus nützlich, vor allem für Acid-Basslines.

Im Vergleich zu den anderen Sequencern von HY-Plugins ist der HY-SEQ32 free deutlich übersichtlicher gestaltet und leichter zu bedienen. Mit den beiden Modulatoren LFO- und Sample & Hold- sowie einem sogenannten Probability-LFO-Modus und den verschiedenen Playback-Modi, lassen sich schnell und einfach lebendige Sequenzen erstellen.

OMG Instruments Blue Arp

Der OMG Instruments Blue Arp kann als klassischer Step-Sequencer, Arpeggiator oder spezifischer Drum-Sequencer genutzt werden. Die Feature-Liste ist lang und so auch die Einarbeitungszeit. Doch es lohnt sich, sich gemeinsam mit DAW und Handbuch ein paar Abendstunden zu versüßen.

Der Blue Arp bietet 64 Schritte pro Pattern, die per Chaining-Funktion auf bis zu 1.024 Schritte erweitert werden können. Neben diversen MIDI-Filter für Ein- und Ausgänge und Akkord-Funktionen gibt es noch so einige interessante Details zu finden. So kann er zum Beispiel auch Akkorde aus bis zu fünf Noten erkennen und in das Pattern miteinbeziehen oder auch unterschiedliche Patterns auf verschiedenen Tonlagen beinhalten.

Wer sich den Blue Arp als Hardware-Gerät wünscht, kann ihn seit 2022 tatsächlich sogar als solches käuflich erwerben.

Format: VST, VST3, AU

Besonderheit: sehr lange Patterns möglich (Wechsel on the fly), unterschiedliche Patterns auf verschiedenen Tonlagen

Website OMG Instruments Blue Arp

mucoder hypercyclic

Der mucoder hypercyclic erfordert eine etwas andere Arbeitsweise als seine restlichen Kollegen hier. Um interessante Grooves zu erstellen, nutzt man eher die beiden LFOs und experimentiert mit deren Parametern. Das mag zu Beginn etwas ungewohnt sein, doch vor allem um bereits erstellten Sequenzen, die nicht so richtig grooven wollen, neues Leben einzuhauchen, kann der hypercyclic ziemlich erfrischend sein.

Der eingebaute Synthesizer dient zwar nur für Testzwecke und lässt sich nicht bearbeiten, klingt aber gar nicht mal schlecht.

Format: VST, AU, Standalone

Besonderheit: rhythmische Effekte durch Modulation

Website mucoder hypercyclic

HY-SeqCollection2 free

Der HY-SeqCollection2 ist in seiner kostenlosen Variante zwar keine Sammlung an Sequencern, denn die kostenpflichtige Version hat sechs verschiedene Sequencer-Engines, aber dennoch sehr nützlich. Im HY-SeqCollection2 free ist lediglich der Hexa-Modus verfügbar, ein Sequencer, basierend auf einem Zufallsmodus.

Auf der rechten Seite lassen sich sieben verschiedene Notenwerte programmieren, die nicht zufallsgeneriert sind. Für den Zufall sorgen die drei Felder Step Action, Center Step und Step Octave. Im Verbund mit den Optionen, jedes dieser Felder vor- und rückwärts laufen zu lassen, zum Zentrum zu navigieren, Schritte zu wiederholen oder auch komplett zufällig abzuspielen, ist der HY-SeqCollection2 free vor allem für lange Melodiefolgen, die bestenfalls nie langweilig werden, geradezu prädestiniert.

Format: VST, VST3, AU

Besonderheit: lange, sich stetig ändernde Sequenzen möglich

Website HY-Plugins (Free Downloads)

BPB & HY-Plugins HY-ESG

Sequencer scheinen eine Leidenschaft von HY-Plugins zu sein, das lässt sich nicht verbergen. So hat man sich mit BPB (Bedroom Producers Blog) zusammengetan und gemeinsam den HY-ESG entworfen.

Im Kern ist der HY-ESG ein Gate-Sequencer, der auf einen euklidischen Sequencer aufbaut. Das Gate ist dann wiederum auch eher eine Hüllkurve und zusätzlich gibt es drei Modulatoren, bestehend aus LFO oder Sample & Hold.

Format: VST, VST3, AU

Besonderheit: euklidischer Gate-Effekt

Website Bedroom Producers Blog

VCV Rack

VCV Rack ist zwar eine eigenständige Software und nur in der kostenpflichtigen Version als Plug-in nutzbar, jedoch lassen sich auch in der kostenlosen Variante Soft- und Hardware-Geräte ansteuern und man kann sich vor spannenden Sequencer-Engines kaum retten. Ein paar Beispiele, um die Bandbreite zu verdeutlichen:

Es gibt einige Sequencer, die bereits als Hardware bekannt sind. Der Random Sampler von Audible Instruments ist zum Beispiel eine exakte Kopie des Mutable Instruments Marbles, ein beliebter Zufalls-Sequencer, mit drei Trigger- und vier CV-Ausgängen. Dann gibt es noch den Befaco Muxlicer und eine Turing Machine, um nur mal ein paar zu nennen.

Richtig spannend werden aber eigentlich erst die Sequencer, die eigene Ideen verfolgen. Es gibt sogar verschiedene Sequencer, um ganze Songs zu arrangieren. Wenn man dann noch bedenkt, dass einiges mit CV steuerbar ist und es auch hierfür Tausende von kostenlosen Modulen gibt, sollten jegliche Zweifel und Berührungsängste über Bord sein.