September 2024: Die besten Rock- & Metal-Releases

Die besten Rock- & Metal-LPs, CDs, Vinyls, September 2024 als Download, CD, Vinyl oder sogar auf Kassette: Alte Bekannte und neue Entdeckungen. Die Guitar & Bass-Redaktion hat sich für euch einmal durch die Neuerscheinungen in den Bereichen Metal und Rock-Musik gehört und ein paar Favoriten unter den aktuellen Singles herausgepickt und bewertet.

Die besten Rock- & Metal-LPs, CDs, Vinyls, September 2024

Platz 1: The Heavy Heavy – One Of A Kind

CD, Vinyl, Download

The Heavy Heavy machen, anders als manch einer vermuten mag, ganz und gar keine Heavy-Musik. Gefühlvoller Rock’n’Roll trifft es wohl eher. Optisch erinnert die Band aus Großbritannien an die Stars der 70er-Jahre wie Jefferson Airplane oder The Band. The Guardian vergleich die musikalischen Werke von Georgie Fuller und William Turner bereits mit den frühen Fleetwood Mac Songs. Live erhalten die beiden im Übrigen Unterstützung von einer Band, die mit Gitarre, Bass, Klavier, Orgel, Mellotron und anderen Instrumenten dafür sorgen, dass die von dem Duo kreierten Songs das Publikum begeistern können.

Das Debütalbum „One Of Kind” mit der gleichnamigen Single wurde von den Fans lange erwartet, denn zunächst gab es lange Zeit nur die EP „Life And Life Only“, die eher dem Folk-Rock zuzuordnen war. Die jetzt erscheinende LP und vor allem der Titelsong „One Of A Kind“, der als Single bereits schon im letzten Jahr herauskam, klingt jetzt aber „very british“ und sehr nach den wilden 70er-Jahren. Düster und gleichzeitig lebensbejahend, hedonistisch und verschwenderisch.

Definitiv meine Überraschung im Hinblick auf neue Rock-Musik des Monats.

Platz 2: Jet – Hurry Hurry

CD, Vinyl, Download

2003 kaufte ich mir das Debütalbum „Get Born“ von Jet und war damals Feuer und Flamme für den rotzigen Rock’n’Roll-Sound. Mit „Are You Gonna Be My Girl“ landete die Band dann einen Hit, der bis heute seinesgleichen sucht.

Sage und schreibe 15 Jahre war es dann still um Jet geworden, doch jetzt melden sie sich mit der Single „Hurry Hurry“ lautstark und gewohnt rotzig zurück. Es klingt fast, als wären sie nie weg gewesen. Die neue Single erscheint gleichzeitig mit der B-Seite „Un’avventura“, auf der der Sänger und Gitarrist Nic Cester sowohl auf Englisch als auch auf Italienisch seine stimmlichen Qualitäten zum Besten gibt.

Für einige wenige Fans gibt es zudem eine limitierte Anzahl des Albums auf Vinyl. Hier gilt es dann vermutlich, schnell zu sein und die Platte bereits via Pre-Order zu bestellen.

Ein neues Album der Australier sei bereits in Arbeit und auch die ersten Termine für Gigs in in Italien, Großbritannien und den USA stehen bereits.

„Hurry Hurry“ präsentiert sich als düsterer, Groove-geladener Rock’n’Roll-Song, mit dem krächzenden Gesang von Nic Cesters, der bisweilen durch eine bluesige weibliche Stimme im Hintergrund ergänzt wird.

Von den Kritikern werden Jet schon jetzt gefeiert und auch ich bin von ihrer neuen Single sehr angtan. Ende September sind die Australier noch bei zwei Shows in Italien zu sehen. Dann geht es nach Irland und Großbritannien und die Tickets für die Gigs der Nordamerika-Tour sind bereits ausverkauft.

Platz 3: ALEXSUCKS – Hate Me If You Want

Download

Im Sommer des vergangenen Jahres erschien das Debütalbum „The Gutter“ der Band ALEXSUCKS auf CD und Vinyl und leitete einen kometenhaften Aufstieg ein. Jetzt meldet sich die Indie-Band mit der Single „Hate Me If You Want“ erneut mit zermürbenden Basslinien und spannungsgeladenen Riffs. Garniert wird das Ganze mit dem sehr selbstbewussten Gesang von Leadsänger Alex Alvarez. Erhältlich ist die Single aktuell als Download.

Dieser Song ist übrigens tatsächlich als ein Statement zu dem Umgang der Band mit ihren Kritikern zu verstehen. Mich holt der energiegeladene Song mit dem zickig-ironischen Unterton definitiv ab.

Vor allem der herrlich treibende Bass ist für mich als Bassistin wunderbar präsent und wer es bei diesem Song noch schafft, die Füße stillzuhalten oder nicht zumindest ordentlich mit dem Kopf zu nicken, ist selber schuld.

Platz 4: Spiritbox – Soft Spine

Download

Gerade erst haben Spritbox bei den Heavy Music Awards 2024 den Preis als „Bester internationaler Künstler“ abgeräumt und mal eben eine Noramerika-Tournee mit KORN angekündigt, da geht auch schon die neue Single „Soft Spine“ an den Start. Momentan sind SPIRITBOX mit über 300 Millionen Streams in den USA und sage und schreibe 450.000 verkauften Alben wohl eine der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands überhaupt.

2016 in Kanada von der Sängerin Courtney Laplante und dem Gitarristen Mike Stringer gegründet, begeisterte Spiritbox spätestens mit ihrer Single „Holy Roller“ im Sommer 2020 Kritiker und Fans gleichermaßen. 2020 kam dann Schlagzeuger Zev Rose als festes Band-Mitglied hinzu und Bassist Josh Gilbert komplettierte die Gruppe 2023.

Bereits 2021 gewannen sie bei den Heavy Music Awards den Preis als „Best International Breakthrough Band“ und ihre Single „Jaded“ wurde bei den 66. jährlichen Grammy Awards für die „Best Metal Performance“ nominiert (sie unterlagen Metallica).

Mit einer unglaublichen Anzahl an Live-Konzerten (unter anderem gemeinsam mit Papa Roach, Shinedown und Ghost) brachten Spiritbox unter anderem auch die Fans des Wacken Open Air zum Schwitzen.

„Soft Spine“ ist dementsprechend alles andere als soft: Hardcore vom Feinsten mit extrem verzerrten, zum Teil verstimmten Gitarren, harten Riffs, hart, brutal, laut und aggressiv. Wenn dieser Song erklingt, sollte man nicht in der Mitte eines Moshpits stehen, wenn man keine gute Krankenversicherung hat.

Wer diese Band bisher noch nicht kannte, sollte sich unbedingt einmal mit ihr befassen, denn sie scheinen doch einiges verdammt richtig zu machen. Leider ist es auch hier so, dass Fans vorerst auf die haptischen Tonträger verzichten müssen, denn „Soft Spine“ ist derzeit nur als Download verfügbar.

Platz 5: Linkin Park – The Emptiness Machine

CD, Vinyl, Kassette

Jahre nach dem Tod von Sänger Chester Bennington melden sich Linkin Park zurück. An den Start gehen sie mit der Single „The Emptiness Machine“, einem rasanten Knaller, mit dem Linkin Park sich neu erfinden. Wie gewohnt kommt der Sprechgesang von Sänger Mike Shinoda, aber an die Stelle des früheren Lead-Sängers, der diese Welt viel zu früh verließ, tritt eine Sängerin Emily Armstrong.

Leider wurde das Comeback von Linkin Park sofort von Negativ-Schlagzeilen in Bezug auf die neue Sängerin überschattet.

„The Emptiness Machine“ ist im Stil der Linkin Park Songs der 2010er-Jahren und geht ein wenig mehr in die Richtung Alternative-Rock. Der Song klingt lebendig und man spürt quasi die wiedererwachten Lebensgeister der gesamten Band. Großartige Gitarren und treibende Drums, die sich wunderbar ergänzen.

Dass die Band ihr Comeback schon vor den aktuellen Meldungen durchaus mit gemischten Gefühlen betrachtete, zeigt sich deutlich in dem Text von „The Emptiness Machine“, denn im Vorfeld gab es seitens der Fans durchaus böses Blut im Hinblick auf eine Rückkehr der Band ohne Chester Bennington.

Ich muss gestehen, dass ich zumindest gespannt war, ob und wie die Band weitermachen wird und finde, dass sich der Song „The Emptiness Machine“ durch die raue Stimme von Emily Armstrong, die eine gewisse Rotzigkeit und Härte mitbringt, definitiv hören lassen kann und die Messlatte für das im November erscheinende Album „FROM ZERO“ doch ganz schön hochlegt, doch man darf gespannt sein, inwiefern die aktuellen Meldungen das weitere Comeback der Band beeinflussen.

Das neue Album „From Zero“ wird übrigens auf CD, Vinyl und als Kassette erhältlich sein.

Platz 6: Blink-182 – Take Me In

CD, Vinyl

Und noch mehr neue Rock-Musik von alten Bekannten. Als Teil des erweiterten Albums „One More Time… Part 2“ kommt die neue Single„Take Me In“ Blink-182 daher. Instrumental zeigen sich einst so ungestümen Jungs von Blink-182 deutlich erwachsender. Mit gemäßigtem Tempo, düsteren Melodien und viel Raum für einen emotionalen Gesang scheint das Stück introspektiver und nachdenklicher als die üblichen Songs der Pop-Punks.

In der Strophe präsentiert der Song „Take Me In“ sich gefühlvoll und mit einem sehr gemäßigten Tempo, um dann im Refrain mit gewaltiger Energie zu explodieren. Es geht um das Verlassenwerden, Verzweiflung und Desillusionierung und dem Wunsch nach einem Neuanfang– Gefühle, die durch den dynamischen musikalischen Kontrast zwischen Strophe und Refrain klangvoll zum Ausdruck gebracht werden.

Sicher, man muss die Stimme von Sänger Tom DeLonges mögen, aber in diesem Song zeigt er, dass er auch für eine melancholische Stimmung zu haben ist.

„Take Me In” ist der letzte Song auf dem Album „One More Time… Part 2“ und dürfte bei den Hörern tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Reifer, emotionaler und ein bisschen erwachsener.

Auch hier wurde wieder an die Menschen mit einem Plattenspieler gedacht, so dass das Album im kommenden Jahr sowohl auf CD, als auch in Form einer limitierten Deluxe-Version auf Blue-Vinyl erscheinen wird.