Die besten Rock- und Metal-Alben im Oktober 2024

Oktober 2024: Die besten Rock- & Metal-Releases als CD, Vinyl oder Download

Die besten Rock- & Metal-Alben auf CD, Vinyl oder als Download im Oktober 2024: Alte Bekannte und neue Entdeckungen. Die Guitar & Bass-Redaktion hat sich für euch einmal durch die Neuerscheinungen in den Bereichen Metal und Rock-Musik gehört und ein paar Favoriten unter den aktuellen Singles herausgepickt und bewertet.

Die besten Rock- & Metal-LPs, CDs, Vinyls, Oktober 2024

Platz 1: The Blue Stones – Your Master

Download

Asche auf mein Haupt, aber bislang kannte ich The Blue Stones tatsächlich nicht. Und damit habe ich definitiv etwas verpasst! The Blue Stones – das ist Blues-Rock aus Ontario. Sänger und Gitarrist Tarek Jafar und Drummer und Hintergrundsänger Justin Tessier haben mit „Your Master“ einen Song kreiert, der wunderbar auf die Zwölf geht. Laut und selbstbewusst bewegt sich die Attitüde von The Blue Stones irgendwo zwischen The Streets und Oasis.

Klanglich aber spielen sie aber eher im Bereich des härteren Blues-Rock beziehungsweise Alternative-Rock mit einem Hauch von Grunge und überzeugen vor allem im Song „Your Master“ mit harten Gitarrenriffs und knallenden Drums.

Bereits seit 2008 machen die beiden Kanadier zusammen Musik und feierten mit ihrer ersten EP im Jahr 2011 große Erfolge in ihrer Heimat. 2013 folgte dann „How`s That Sound“ und das fünf Jahre später erschienene Album „Black Holes“ brachte dem Duo dann auch international mehr Beachtung ein. 2020 wurden The Blue Stones mit dem Juno Award in der Kategorie „Breakthrough Group of the Year“ ausgezeichnet.

2021 und 2022 folgten dann die Alben „Hidden Gems“ und „Pretty Monster“. Im letzten Jahr gab es dann noch mal eine EP mit Remixen von „Pretty Monster“ und jetzt die neue Single „Your Master“. Ich habe mich mal durch die Alben der Band durchgehört und war sehr positiv überrascht.

Tarek und Justin bieten abwechslungsreiche Sounds und bleiben ihrem Stil dennoch immer treu.

Grunge-Liebhaber fühlen sich beim Refrain von „Your Master“ sicherlich unweigerlich an „Heart Shaped Box“ von Nirvana erinnert, aber ich auch diesen Song liebe, ist die Ähnlichkeit für mich keineswegs etwas Negatives.

„Your Master“ ist meine Entdeckung des Monats und daher hier auf Platz 1.

Platz 2: The Cure – A Fragile Thing

CD, Vinyl, Download, Blu Ray

16 Jahre ist es her, dass Fans von The Cure ein neues Album der Band in Händen halten konnten, doch jetzt sind sie zurück. Nach der Single „Alone“ wird „A Fragile Thing“ die zweite Single des im November erscheinenden Albums „Songs of a Lost War“ sein. Ganz neu ist der Song dabei nicht, denn er war bereits seit mehreren Jahren auf Live-Konzerten der Gothic-Rock-Legenden zu hören.

Die Mid-Tempo-Ballade kann quasi als Liebeserklärung an die Liebe verstanden werden. In einem Interview sprach The Cure-Frontmann Robert Smith von dem Gegensatz, der Zerbrechlichkeit und der unglaublichen Widerstandsfähigkeit der Liebe – eine Kombination, die diese Emotion so einzigartige mache.

Klanglich bleibt „A Fragile Thing“ der guten alten The Cure-Tradition treu. Piano, Gitarre und Drums perfekt arrangiert und garniert mit dem markanten Gesang von Robert Smith. Voller Emotionen, ohne überladen daherzukommen. Zeitlos. Wundervoll und damit mein Platz 2 bei den Neuerscheinungen des Monats Oktober 2024.

Das neue Album „Songs of a Lost War” wird auf CD, Vinyl und in der limitierten Deluxe-Version mit 2 CDs und Blu Ray erscheinen.

Platz 3: Bastille Presents – Blue Sky & The Painter

CD, Vinyl, Download

Bastille ist bekannt für ein außergewöhnliches Songwriting und so reiht sich auch ihr kommendes, mittlerweile 5. Album & (Ampersand) in diese Tradition ein. Die Songs auf diesem Album sind ein Soloprojekt „Bastille Presents“ des Bastille-Sängers Dan Smith und erzählen Geschichten über verschiedene historische Persönlichkeiten und Ikonen der Popkultur. Den Beginn macht die Auseinandersetzung mit Edvard Munch, dessen Leben die Inspiration zu der neuen Single „Blue Sky & The Painter“ lieferte.

Die Zerrissenheit des Künstlers zwischen dem Wunsch, sich von seiner Traurigkeit zu befreien und der Angst, ohne sie nicht mehr zu sein, was er ist, wird durch die filmreif arrangierten Instrumente und den höchst emotionalen Gesang von Dan Smith perfekt skizziert.

Der Song startet mit einem zarten Intro, atemberaubendem Gesang und einer Akustikgitarre. Dann folgt fast ein harter Bruch, in dem die Drums und elektrische Gitarren die Sanftheit des Intros aufbrechen. Der Song erzählt alleine durch das instrumentale Arrangement eine Geschichte.

Bei Spotify wurden Songs von Bastille wie „Pompeii“ über 1,6 Milliarden Mal gestreamt und ich gehe davon aus, dass auch „Blue Sky & The Painter“ bei den Fans verdammt gut ankommen wird. Ich bin zumindest voll und ganz überzeugt und daher ist dieser Song mein Platz 3.

Ab dem 25. Oktober 2024 ist & (Ampersand) dann sowohl als CD, Vinyl, Black Recycled Vinyl und Download erhältlich.

Platz 4: Black Stone Cherry feat. Jesse Leach – Out Of Pocket

Download

Einige werden sich jetzt vielleicht fragen, was ein Song, der bereits im Januar 2023 veröffentlich wurde, bei den Neuerscheinungen im Oktober 2024 zu suchen hat, aber diese Version des Songs „Out Of Pocket“ ist brandneu und darf daher auch in diesem Ranking einen Platz einnehmen.

Für die Neuauflage des Songs „Out Of Pocket“, der ursprünglich auf dem Black Stone Cherry-Album „The Human Condition“ erschien, haben die beiden Sänger und Gitarristen Chris Robertson und Ben Wells sowie Drummer John Fred Young und Bassist Steve Jewell sich Verstärkung in Form von Jesse Leach von Killswitch Engage ins Boot geholt.

Und auch mit diesem Song bleiben sie ihrem Stil treu. Irgendwo zwischen Hardrock und Post-Grunge. 2001 in Edmonton, Kentucky (USA) gegründet, sind sie für mich immer auch der Sound meiner Jugend. Die neue Single „Out Of Pocket“ ist daher wieder einmal eine Zeitreise, denn in meinen Ohren trägt dieser Song definitiv den Stempel vergangener Zeiten, ohne dabei aber veraltet oder überholt zu klingen.

Und schon am 29. Oktober haben Black Stone Cherry-Fans in unserer wundervollen Hauptstadt die Chance, „Out Of Pocket“ live zu hören. Doch auch in Hamburg, Dresden, Frankfurt, Köln und München werden die Jungs aus Kentucky die Bühnen zum Beben bringen.

Platz 5: Chat Pile – Shame

Download

2022 erschien das Debutalbum „God’s Country“ von Chat Pile. Jetzt folgt mit „Cool World“ der Nachfolger der Noise-Rock-/ Sludge-Metal-Band aus Oklahoma City. Extrem harte Riffs, wütender Gesang und tighter Groove – das sind die Ingredienzien, aus denen die Jungs rund um Sänger Raygun Busch ihren Sound zusammenbrauen.

„Shame“ ist der Song des neuen Albums, der mich persönlich am meisten anspricht. Er ist ein wenig melodischer als seine Kollegen, inhaltlich steht er durch die Beschreibung einer erschütternden Kriegssituation aber auf einer Stufe mit den übrigens Songs des Albums.

„Cool World“ hält vor allem für Fans der düsteren Musik, die Hoffnungslosigkeit, Wut und Aggression einen klanglichen Ausdruck verleiht, einiges bereit. Schnelle, kraftvolle und kantigen Gitarren liefern sich einen Wettstreit mit den treibenden Drums. Manch einer mag das instrumentale Zusammenspiel fast als Lärm bezeichnen, Liebhaber von Sluge-Metal dürften sich hier aber sehr zu Hause fühlen.

Welcher Song hat dich in diesem Monat so richtig aus den Socken gehauen? Wir freuen uns auf deine Empfehlungen in den Kommentaren.