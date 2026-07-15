Auf der Suche nach dem bühnentauglichen Piano

Was unterscheidet Pianisten von Gitarristen? Neben allen Klischees wie „zu intellektuell“, leicht autistisch veranlagt und Brillenträger zu sein, ist es die schlichte Tatsache, dass Pianisten ihre Konzerte nicht auf ihrem eigenen Klavier oder Flügel spielen können – es sei denn, sie heißen Tori Amos oder Elton John und reisen mit ihrem Flügel. Normalsterbliche Pianisten brauchen für Konzerte ein Stage Piano, auch wenn sie zu Hause auf dem Flügel üben. Die Frage ist bloß: Für welches soll man sich entscheiden? Worauf kommt es auf der Bühne an?

Kurz & knapp Worum geht es? Wir zeigen dir die besten Stage Pianos 2026. Welches Modell in welcher Preisklasse eignet sich für wen? Marktüberblick: Die Auswahl reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu professionellen Stage Pianos.

Die Auswahl reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu professionellen Stage Pianos. Fokus: Berücksichtigt werden vor allem Instrumente mit klarer Ausrichtung auf Piano-Sounds.

Berücksichtigt werden vor allem Instrumente mit klarer Ausrichtung auf Piano-Sounds. Unterschiede: Klangqualität, Tastatur, Bedienung, Effekte und Gewicht variieren deutlich.

Klangqualität, Tastatur, Bedienung, Effekte und Gewicht variieren deutlich. Live-Einsatz: Das passende Stage Piano hängt stark vom musikalischen Einsatzbereich ab.

Das passende Stage Piano hängt stark vom musikalischen Einsatzbereich ab. Fazit: Das perfekte Bühnenpiano bleibt immer ein Kompromiss.

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Was ist ein Stage Piano?

Auf dem Markt tummeln sich weit über hundert Stage Pianos. Was versteht man eigentlich darunter? Und wie unterscheiden sie sich?

Allgemein versteht man unter einem Stage Piano ein bühnentaugliches Digitalpiano: Robust soll es sein, nicht allzu schwer und dabei natürlich wie ein Piano klingen. Abgesehen von diesen eher allgemeinen Merkmalen hat jeder Hersteller seine eigenen Vorstellungen bezüglich Klangqualität, Ausstattung, Flexibilität und Verarbeitung. Dementsprechend breit ist das Angebot, mit Preisen von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro.

Meistens gelten alle Digitalpianos ohne Unterbau automatisch als Stage Pianos. Für diese Liste fasse ich den Begriff gerne etwas enger und mit Fokus auf die Live-Tauglichkeit. Mit welchem Keyboard würde ich mich auf die Bühne trauen? Dies hängt natürlich vom gespielten Stil und den jeweiligen Anforderungen ab. Für manche Projekte reicht ein Klang: ein guter Flügel plus eventuell ein Rhodes. Das ist auch mit einem Instrument für ein paar Hundert Euro auf professionellem Niveau möglich.

Übrigens unterscheiden wir in der Redaktion zwischen Stage Pianos und Stage Keyboards. Letztere würden wir etwas salopp als „Piano plus Orgel mit Zugriegeln“ (und eventuell weiteren Klängen) umschreiben. Natürlich sind die Übergänge fließend. Ein Nord Stage oder Yamaha YC-88 zählen wir aufgrund der umfangreichen Orgelsektionen jedoch zu den Stage Keyboards, die wir in einem eigenen Artikel behandeln.

Günstige Stage Pianos: Die Einstiegsklasse

Im Bereich bis 1.000 Euro finden sich in erster Linie Instrumente für Amateure, die klanglich durchaus mit teureren Modellen mithalten können, allerdings mit Abstrichen bei Ausstattung und Verarbeitung. Ohne dies negativ zu werten, dominiert beim Gehäuse Kunststoff – mit dem angenehmen Nebeneffekt eines geringeren Gewichts.

Übrigens liste ich nicht alle Instrumente auf, die unser Stammhaus Thomann in der Kategorie Stage Piano führt, sondern nur jene, die ich persönlich hinsichtlich Gewicht, Ausstattung und Klangqualität für bühnentauglich halte.

Startone FP-90

Als vielleicht nicht das professionellste, aber bestimmt eines der speziellsten Pianos dieser Liste präsentiert sich das Startone FP-90 mit einer faltbarer Klaviatur bei einem Gewicht von gerade einmal 4 kg, inklusive kleiner Lautsprecher. Wie gut man mit den ungewichteten Tasten zurechtkommt, ist Ansichtssache. Dank integriertem Akku ist es ein ideales Instrument für Straßenmusiker.

Casio SD-110

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Auf das Casio SD-110 Stage Piano bin ich vor Kurzem zufällig aufmerksam geworden, in erster Linie aufgrund des geringen Gewichts von 10 kg für ein 88-Tasten-Piano mit gewichteter Tastatur, was ich auf den ersten Blick für kaum umsetzbar hielt. Dank eines Testmodells konnte ich mich mehrere Wochen mit dem SD-110 beschäftigen und muss gestehen, dass mir diese Tastatur sehr zusagt, da sie sich griffig anfühlt und eine angenehme Gewichtung bietet. Gewiss spielen dabei auch persönliche Präferenzen eine Rolle. Anspielen lohnt sich auf jeden Fall.

Ansonsten handelt es sich um ein eher simples Instrument mit einer Handvoll Klängen, zwei Effekten (Chorus und Hall), einem Metronom und zwei erstaunlich gut klingenden Lautsprechern. Die Tastatur lässt sich weder splitten noch layern. Das Instrument ist streng monotimbral. Kombinationen wie Piano plus Strings sind somit ausgeschlossen. Dank optionalem Batteriebetrieb ist es ein ideales Instrument für Sessions im Park.

Kawai ES-60

Ein direkter Konkurrent des SD-110 ist das Kawai ES-60 Stage Piano. Es ist nur geringfügig schwerer (11 kg) und bietet einen ähnlich schlanken Funktionsumfang, zwei Lautsprecher sowie gewichtete Tasten. 17 Sounds und 30 Drum-Rhythmen bei 192-stimmiger Polyphonie, Dual-Modus, Split-Modus, drei Reverb-Effekte, EQ, Verbindung mit der PianoRemote App und PiaBookPlayer App, 2 x 10 W Lautsprechersystem und USB-to-Host-Anschluss sind die Eckdaten des Kawai ES-60.

Thomann DP-28 Plus

Thomanns Hausmarke bietet verschiedene einfache Stage Pianos zu attraktiven Preisen. Das Thomann DP-28 Plus ist das günstigste Modell mit Hammermechanik. Es verfügt über 25 Sounds, 50 Rhythmen, ein Metronom, 192-stimmige Polyphonie sowie mehrere Spielmodi wie Split, Layer, Duo Mode und Twinova. Hinzu kommen Effekte wie Reverb und Chorus, eine Music Library mit 100 Preset-Songs, Bluetooth-MIDI für die PianoTool App (iOS/Android), ein Lautsprechersystem mit 2 × 20 W, zwei Kopfhöreranschlüsse sowie MIDI Out und USB-to-Host (MIDI).

GEWA PP-2

Das Einsteigermodell des deutschen Herstellers GEWA aus Sachsen bietet die wichtigsten Standardfunktionen: 15 Klänge, darunter ein hochauflösendes Sample eines Hamburg Grand Pianos, eine splitbare Tastatur, Lautsprecher sowie die Bedienung per App. Hinzu kommen Bluetooth-Audio- und Bluetooth-MIDI-Funktionalität. Das GEWA PP-2 bietet eine 81-stimmige Polyphonie. Das Gewicht liegt bei 14 kg.

Yamaha P-145

Das günstigste Stage Piano von Yamaha verfügt über eigene Lautsprecher (2 × 7 W), zehn Klänge, eine splitbare Tastatur und wiegt etwas mehr als 11 kg. Die gewichtete 88-Tasten-Graded-Hammer-Compact-(GHC)-Tastatur kommt mit einer Klangerzeugung, die 64-stimmige Polyphonie bietet und einen Yamaha CFIIIS Flügel mit Dämpferresonanz simuliert.

Test: Yamaha P-145, mobiles Digitalpiano

50 interne Preset-Songs sowie 303 zusätzliche Songs zum Lernen über die Smart Pianist App erleichtern Anfängern den Einstieg. Darüber hinaus verfügt das Yamaha P-145 über eine integrierte Bluetooth-Funktion.

Roland FP-10

Der direkte Konkurrent ist das Roland FP-10 mit einer ähnlichen Ausstattung: 88 Tasten mit Hammermechanik (PHA-4-Standard-Tastatur), 96-stimmige Polyphonie, SuperNATURAL-Technologie mit vier Pianos, zwei E-Pianos und neun weiteren Instrumenten wie Orgeln und Streichern. Hinzu kommen Effekte, ein Twin-Piano-Modus, zwei Split-Zonen sowie eine Layer-Funktion. Das Roland FP-10 verfügt über Bluetooth 4.0 für die drahtlose MIDI-Funktionalität.

Kurzweil KaE1

Kurzweils Antwort bietet etwas mehr Bedienelemente als die Modelle von Yamaha und Roland, bei ansonsten vergleichbaren Features: H1-Ivory-Hammermechanik mit 88 gewichteten Tasten, eine Klangerzeugung mit 128-stimmiger Polyphonie, 20 Sounds sowie Split-, Layer- und Duo-Modus. Hinzu kommen ein 2-Band-Equalizer, Reverb und Chorus, ein Audio-Interface mit 24 Bit und 48 kHz, Bluetooth 5.2 für MIDI und Audio, USB-to-Host (für MIDI und Audio), integrierte Lautsprecher mit 2 × 15 W Leistung sowie die Stromversorgung über Netzteil oder Batterien.

Zwischenfazit: Einstiegsinstrumente

Soweit die Einstiegsmodelle aller wichtigen Hersteller. Sie sind allesamt eher simpel aufgebaut und bieten eine Handvoll guter Sounds sowie wenige Bedienelemente, was angesichts der reduzierten Funktionen kein Problem darstellt. Von den meisten Modellen gibt es größere Varianten mit etwas mehr Klängen und Funktionen (wie z. B. das FP-30 von Roland), die ansonsten einem ähnlichen Konzept folgen.

All diese Instrumente erfüllen ihren Zweck als reine Digitalpianos für Auftritte, bei denen man nur einen puren Klavier- oder Rhodes-Sound spielt, maximal mit etwas Hall versehen. Für ein Jazztrio oder zur Begleitung einer Sängerin beziehungsweise eines Chors braucht es kein komplexeres Instrument.

Wenn wir eine Stufe höher gehen, kommen mehr Bedienelemente hinzu. Außerdem finden sich grafikfähige Displays, mehr Möglichkeiten zur Klangbearbeitung und zusätzliche Effekte sowie Multitimbralität, sodass mehrere Klänge parallel über Split-Zonen gespielt werden können.

Mittel- und Oberklasse: wenn’s ein bisschen mehr sein darf

Roland FP-E50

Das Roland FP-E50 ist ein Stage Piano mit integriertem Begleitautomaten samt eigener Bedienelemente und getrennter Lautstärkesteuerung der einzelnen Parts. Zusätzlich kann ein Mikrofon angeschlossen werden. Eine „Kombination aus Piano und Entertainer-Keyboard“, wie Felix Thoma in seinem Test schrieb.

Die gewichtete 88-Tasten-Klaviatur mit Ivory Feel (PHA-4-Standard) steuert die ZEN-Core-Sound-Engine und die SuperNATURAL-Piano-Klangerzeugung an, die sich mit einer 256-stimmigen Polyphonie spielen lassen. Mehr als 1.000 Preset-Sounds (inklusive Drum-Kits) sowie eine intelligente Begleitautomatik mit mehr als 100 Styles, Akkordsteuerung und Kontrolle über Start/Stop, Intro/Ending, Variationen und weitere Funktionen stehen zur Verfügung.

Interessant sind auch die Vocal-FX wie Harmony, Vocoder, Voice Transformer, Compressor und Noise Suppressor. Eine Effektsektion mit zehn FX-Typen, ein 3-Band-EQ sowie ein Leslie-Effekt für Orgel-Sounds runden die Ausstattung ab.

Hörbar gemacht wird das alles über ein integriertes Lautsprechersystem mit zwei 12-cm-Lautsprechern (2 × 11 W). Erwähnenswert sind außerdem Bluetooth 4.2 für Audio und MIDI.

Roland RD-08 und RD-88 EX

RD nennt sich Rolands Baureihe professioneller Stage Pianos – und das bereits seit mehr als 30 Jahren. Das aktuell günstigste Modell ist das RD-08 mit grafikfähigem Display, Modulations- und Pitch-Rad, drei parallel nutzbaren Klängen (mit eigenen Effekten), eingebauten Lautsprechern (2 × 6 W) und einem vergleichsweise geringen Gewicht von 13,5 kg.

Auch hier kommen die gewichtete 88-Tasten-Klaviatur mit Ivory Feel (PHA-4-Standard), die ZEN-Core-Sound-Engine sowie die SuperNATURAL-Piano- und SuperNATURAL-E-Piano-Klangerzeugung zum Einsatz. Ein EQ und Multieffekte pro Part mit 90 verschiedenen Effekttypen, ein Master-Kompressor sowie ein Master-EQ verfeinern den Sound.

Ein Song-Player, MIDI Out, zwei USB-Anschlüsse für Computer und Massenspeicher sowie die optionale Erweiterungsmöglichkeit über Upgrade-Packs wie SuperNATURAL Acoustic Piano 3, Wave Expansions oder ZEN-Core-Sound-Packs machen das Instrument zu einer guten Investition.

Das Roland RD-88 EX ist so etwas wie der große Bruder des RD-08 und bietet mehr Sounds sowie zusätzliche Bedienelemente. Es besitzt die vorinstallierte Erweiterung SuperNATURAL Acoustic Piano 3, mehr als 3.000 Preset-Sounds und Speicherplatz für 400 User-Szenen. Darüber hinaus können Audio-Playbacks wiedergegeben werden. Ein USB-Audiointerface mit 24 Bit/48 kHz ist ebenfalls integriert.

Studiologic Numa X Piano 73, 88 und GT

Fatars Hausmarke Studiologic führt mehrere Stage Pianos im Sortiment, darunter die Modelle Numa X Piano 73 und 88, die sich lediglich durch die Anzahl der Tasten unterscheiden. Bei beiden kommt die Fatar TP/110 zum Einsatz, die zwar nicht als die beste, aber dennoch als gut spielbare Piano-Tastatur gilt.

Eine Besonderheit sind die vier Audioeingänge, die über das Farbdisplay einzeln gesteuert und mit Effekten bearbeitet werden können. Intern stehen vier Klänge mit maximal vier Split-Zonen zur Verfügung. Hinzu kommen Effekte mit Echtzeitreglern sowie zwei programmierbare Sticks, die allerdings etwas klein geraten sind. Die Klänge basieren auf Physical Modeling und vermochten im Test zu überzeugen. Mit 12 kg (73er-Modell) beziehungsweise 14 kg (88er-Modell) sind die Instrumente verhältnismäßig leicht. Neben Pianos findet man auch Sounds aus den Bereichen Keyboards, Bass, Gitarre, Orgel, Synthesizer.

Wer lieber auf einer Holztastatur spielt, dem empfiehlt sich das GT-Modell, das ansonsten mit den anderen Varianten baugleich ist. Der wesentliche Unterschied liegt in der Fatar-TP/400-Wood-Tastatur, die das Gewicht auf 22 kg erhöht.

Crumar Seventeen und Seven

Ebenfalls aus Italien stammen die Crumar-Modelle Seven und Seventeen, die sich in erster Linie als digitale Rhodes-Klone verstehen, wobei sie natürlich auch akustische Piano-Sounds bieten. Doch ihr Fokus liegt auf dem Rhodes, was sich auch beim Tonumfang von 73 Tasten manifestiert. Klanglich sind sie ähnlich, jedoch nicht gleich, da das Seventeen ausschließlich mit Samples hantiert und das Seven zusätzlich mit Physical Modeling. Außerdem bietet das teuerere Seven mehr Bedienelemente mit direktem Zugriff auf die Effekte.

Beide Modelle überzeugen durch einen exzellenten Klang, der teils sogar den einiger hochpreisiger Mitbewerber deutlich übertrifft. Es lohnt sich, Crumar als Alternative zu den üblichen Platzhirschen einmal selbst auszuprobieren.

Kawai MP-7 SE

Kawai ist einer der beiden großen Klavierbauer Japans und genießt unter Pianisten einen ausgezeichneten Ruf. Vor allem die Shigeru-Kawai-Flügel gehören zum Besten, was heute gebaut wird – nicht nur klanglich, sondern auch aufgrund des Spielgefühls der hauseigenen Mechanik. Diese jahrzehntelange Erfahrung schlägt sich auch in den professionellen Stage Pianos nieder, die vor allem wegen ihres flügelähnlichen Spielgefühls geschätzt werden. Die RH3-Tastatur besitzt eine 3-Sensoren-Druckpunktsimulation und IvoryTouch Keys. Das führt allerdings auch zu einem etwas höheren Gewicht von 22 kg.

Das MP-7 SE ist vierfach multitimbral und bietet vier Split-Zonen. Die Bedienung ist übersichtlich und dank der Echtzeitregler sehr direkt. Die hervorragenden Piano-Sounds basieren auf Samples der hauseigenen Flügel Shigeru Kawai SK-EX und SK-5 Flügelsounds. 256 Sounds mit Harmonic Imaging XL Technologie und 88 Tasten Sampling lassen sich 256-stimmig polyphon spielen. 129 Effekte, Amp Simulator und DSP-Effekte, ein Audio-Recorder (WAV/MP3) sowie 100 Rhythmen und eine virtuelle Tonewheel-Orgel runden das Instrument ab und machen es schon fast zu einem kleinen Allrounder.

Viscount Legend ’70s

Das ’70s Compact von Viscount ähnelt in Design und Aufbau dem Crumar Seven und richtet sich ebenfalls in erster Linie an Rhodes-Spieler. Eine Besonderheit ist der modulare Aufbau, bei dem für jede Klangerzeugung ein eigenes Modul verbaut werden kann.

In der Grundausstattung wird das Viscount ’70s Compact mit einem E-Piano-Modul und einem „Sound Collection“-Modul geliefert, zusätzlich zu den integrierten Effekten und der zentralen Steuereinheit mit Display. Darüber hinaus sind sechs weitere Module erhältlich, darunter akustische Pianos, ein Clavinet-Modul und ein FM-Synthesizer-Modul.

Die Eckdaten: 73 anschlagdynamische Tasten mit Hammermechanik, eine Klangerzeugung mit E-Piano-Modul auf Basis von Physical Modeling (PM) sowie ein Sound-Collection-Modul auf Basis von High Definition Sampling (HDS). Für das E-Piano und das optionale Clavinet-Modul steht volle Polyphonie zur Verfügung, für die übrigen Sounds eine 128-stimmige Polyphonie.

Dexibell Vivo S2

Ebenfalls aus Italien stammt Dexibell mit mehreren interessanten Stage Pianos im Sortiment. Das kleinste, leichteste (und günstigste) Modell ist das S2 mit einer leicht gewichteten 68-Tasten-Klaviatur. Das Bedienfeld befindet sich vollständig auf der linken Seite und bietet ein Display sowie Schalter, um die entsprechenden Sound-Kategorien direkt aufzurufen. Dank Batteriebetrieb und einem Gewicht von unter 9 kg ist es eine besonders transportable Lösung auf professionellem Niveau.

Das Dexibell Vivo S2 bietet eine unbegrenzte Polyphonie mit 320 Oszillatoren, über die X-Mure App eine vollwertige Begleitautomatik, 180 Sounds, mehr als 100 Orgel-Presets sowie User-Sounds zum Download über die Dexibell-Website. Hinzu kommen Audio-Recording, Bluetooth-Audio und Bluetooth-MIDI (BLE 4.2) sowie weitere Funktionen.

Korg SV2-73 und 88

Mit der SV-Baureihe richtet sich Korg an professionelle Live-Keyboarder mit erstklassigen Sounds, zahlreichen Effekten und einer direkten Bedienung. Das Design versprüht puren Vintage-Charme (mit echter Röhre!) und wirkt auch auf der Bühne deutlich attraktiver als manches andere Keyboard.

Die angenehm zu spielende RH3-Tastatur mit Hammermechanik ist in vier Zonen graduiert gewichtet und lässt sich splitten sowie layern, mit bis zu drei Klängen gleichzeitig. Die Klangerzeugung basiert auf EDS-X (Enhanced Definition Synthesis – eXpanded) und bietet eine Polyphonie von 128 Stimmen.

Die Korg-SV-Baureihe zeichnet sich durch authentische E-Piano-, Clav- und Orgel-Sounds, Streicher-, Ensemble-, Bläser-, Chor- und Synthesizer-Sounds sowie vier Konzertflügel und zwei Upright Pianos aus. All das wird mit hervorragenden Vintage-Effekten und einer Portion Röhren-Schmauch kombiniert.

Angeboten werden ein 73er- und ein 88er-Modell, jeweils mit oder ohne integrierte Lautsprecher.

Yamaha CP-73 und 88

Yamahas CP-Instrumente sind die Antwort des Herstellers auf die bekannten und beliebten Nord-Instrumente, von denen man sich das eine oder andere Detail abgeschaut hat. Drei Klangerzeuger (Piano, E-Piano und „Sub“ mit verschiedenen Kategorien) können einzeln aktiviert und mit Effekten versehen werden. Jeder Bereich verfügt über eigene Lautstärke- und Panorama-Regler. Zudem kann jeder Klangerzeuger per Tastendruck in Oktavschritten transponiert und maximal zwei Split-Zonen zugewiesen werden. Die robuste Bauweise richtet sich in erster Linie an professionelle Musiker.

Im Detail bieten das Yamaha CP-73 und CP-88 Seamless Sound Switching (SSS) für unterbrechungsfreie Soundwechsel, eine AWM2-Klangerzeugung mit 128 Stimmen, 106 Voices, 160 Live-Set-Sounds (80 Presets), 23 Insert-Effekte, zwei Delay-Effekte, Reverb sowie einen 3-Band-EQ.

CASIO PX-S7000

CASIO gehört zu den Marken, die man als Profi-Musiker gerne übersieht. Zu stark haftet der Marke noch immer das Image des Home-Keyboards und des schicken E-Pianos für den Heimgebrauch an.

Mit dem CASIO PX-S7000 richtet man sich nun stärker an Live-Keyboarder und geht dabei einen unkonventionellen Weg. Zum einen ist da das Design: Das PX-S7000 ist das einzige Stage Piano in dieser Reihe, das mit eigenen, anschraubbaren Beinen geliefert wird und nicht nur mit optionalem Zubehör wie das Crumar Seven oder das Korg SV. Zum anderen hat man ein eigenes Bedienkonzept mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche entwickelt. Im ausgeschalteten Zustand wirkt das Instrument sehr schlicht und bietet nur wenige Bedienelemente. Erst im Betrieb leuchten zahlreiche Schaltflächen für Sounds, einen kleinen integrierten Sequencer, Effekte und weitere Funktionen auf.

Die Ausstattung umfasst 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik (Smart Hybrid Hammer Action Keyboard aus den Hybridmaterialien Holz und Harz), 400 Sounds, 50 Styles, 96 Registrierungen, 256-stimmige Polyphonie sowie Layer- und Split-Funktion. Hinzu kommen zahlreiche Effekte, darunter 25 Mikrofoneffekte, String- und Damper-Resonance, Open-String- und Aliquot-Resonance sowie Key-Action- und Damper-Noise-Simulationen. Außerdem bietet das Instrument Klangbearbeitung per App sowie Bluetooth-Audio und Bluetooth-MIDI über den im Lieferumfang enthaltenen WU-BT10-Bluetooth-Adapter.

Man bekommt hier nicht nur ein außergewöhnliches Instrument in verschiedenen Designs, sondern auch einen exzellenten Klang.

Korg Grand Stage X

Der Grand Stage X ist Korgs teuerstes Stage Piano und bietet einen riesigen Sample-Speicher von 25 GB, zahlreiche Sounds, Effekte sowie eine Begleitautomatik, die auf Rhythmus und Bass spezialisiert ist. Sounds können gelayert und gesplittet werden. Das Design ist nüchterner und reduzierter als beim Korg SV und bietet insgesamt weniger Bedienelemente. Viele Funktionen werden stattdessen über das Display gesteuert.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören eine RH3-Tastatur mit 88 Tasten und Hammermechanik, die Klangerzeugungen SGX-2, EP-1, AL-1, CX-3, VOX Organ, FC-1 und HD-1, eine Polyphonie von bis zu 128 Stimmen, 700 Sounds sowie 25,5 GB PCM-Speicher. Hinzu kommen Delay und Reverb, ein Analog-Tone-Vakuumröhren-Effekt mit Nutube-Schaltung, ein 3-Band-EQ sowie ein Rhythmus-Track aus Drums und Bass mit Akkordfolge-Funktion.

Dexibell Vivo S4 und S8

Die Modelle Vivo S4 und S8 sind sehr leistungsfähige Stage Pianos mit zahlreichen Schaltern und Potis, mehreren parallelen Effektketten, vier Pedalanschlüssen sowie einem breiten Angebot an Sounds. Sie sind wahlweise mit 73 oder 88 Tasten erhältlich.

Der Funktionsumfang ähnelt – abgesehen von der Tastatur – dem des weiter oben genannten Vivo S2. Der exzellente Klang, eine gute Tastatur und die Physical Modeling Klangerzeugung machen die Instrumente zu guten Alternativen zu den Mitbewerbern.

Kawai MP-11 SE

Wer auf der Suche nach einem kompromisslosen Spielgefühl ist, das im Blindtest kaum von einem akustischen Flügel zu unterscheiden ist, sollte auch das Kawai MP-11 SE in Betracht ziehen. Hier liegt die Priorität auf der Klaviatur mit aufwendiger Mechanik, die in ihren Grundprinzipien einem Flügel nachempfunden ist. Mehr dazu hier.

Entsprechend positiv wird diese Grand-Feel-Mechanik mit 88 Tasten, Holztasten, Dreifach-Sensorik mit Druckpunktsimulation und IvoryTouch Keys von vielen Pianisten bewertet. Dem steht allerdings ein entscheidender Nachteil gegenüber: das Gewicht von 34 kg, wohlgemerkt ohne Case, Ständer und Pedale. Kein Wunder, dass mir dieses Keyboard bisher vor allem in Studios und nur selten auf Bühnen begegnet ist.

Drei Klänge können parallel genutzt und über dedizierte Schalter bedient werden. Zur Ausstattung gehören 40 Sounds mit Harmonic-Imagining-XL-Technologie und 88-Tasten-Sampling. Darunter finden sich Pianos (akustische Klaviere und Flügel wie etwa die Shigeru-Kawai-SK-EX- und SK-5-Flügelsounds), E-Pianos (Rhodes, Wurlitzer, CP-80, Clavinet und FM-Pianos) sowie die Kategorie „Sub“ mit Bässen, Synth-Pads, Streichern und weiteren Klängen.

Von jedem Sound stehen mehrere Varianten zur Verfügung, die über eigene Schalter direkt angewählt werden können. Nicht vergessen werden sollten die 256-stimmige Polyphonie, der Amp-Simulator sowie die DSP-Effekte.

Als Masterkeyboard eignet es sich auch, beispielsweise können vier MIDI-Zonen und die entsprechenden Ausgänge über eigene Schalter aktiviert werden.

Nord Piano 6 und Nord Grand 2

Der schwedische Hersteller führt zwei Instrumente mit klarem Fokus auf Pianos im Sortiment: das Nord Piano 6 und das Nord Grand 2. Beide sind bis auf die verbaute Klaviatur weitgehend identisch aufgebaut. Beim Nord Piano 6 kommen gewichtete Fatar-Tastaturen mit wahlweise 73 oder 88 Tasten zum Einsatz, während das Nord Grand 2 eine von Kawai stammende Hammermechanik verwendet.

Eine Besonderheit ist, dass die Nord-Tastaturen nicht skaliert sind. Das bedeutet, dass alle Tasten exakt die gleiche Gewichtung besitzen, obwohl bei einem Flügel die höheren Töne aufgrund der kleineren Hammerköpfe etwas leichter spielbar sind. Skalierte Tastaturen gehören bei der Konkurrenz heute zum Standard, selbst in der Einstiegsklasse. Nord betrachtet diese Frage jedoch etwas anders, da beispielsweise ein Rhodes über den gesamten Tonumfang hinweg die gleiche Gewichtung aufweist. Wer also vor allem Rhodes spielt, wird die fehlende Skalierung kaum vermissen.

Das augenfälligste Merkmal des Nord Piano 6 und des Nord Grand 2 ist die üppige Effektsektion mit zahlreichen Potis und Schaltern, über die sich Effekte während des Spiels direkt bearbeiten lassen. Wer „nur“ einen authentischen Piano-Sound sucht, allenfalls mit etwas Hall versehen, würde mit den Nord-Instrumenten vermutlich über das Ziel hinausschießen.

Insgesamt stehen vier Klangerzeuger mit eigenen Volume-Fadern parallel zur Verfügung: zwei Piano- und zwei „Sample-Synth“-Einheiten, jeweils mit eigener Effektkette. So ist es beispielsweise möglich, mit der linken Hand einen Bass aus dem Sample-Synth zu spielen und mit der rechten Hand eine Mischung aus Rhodes und Piano, die gemeinsam durch ein Delay geschickt werden. Durch unterschiedliche Delay-Zeiten lassen sich dabei polyrhythmische Muster erzeugen. Selbst dann wäre noch ein Sample-Synth-Slot frei, etwa für Synth-Streicher, die mit Panorama und Chorus veredelt werden.

Eine weitere Besonderheit von Nord ist die große Sample-Bibliothek, die allen Nutzern kostenlos zur Verfügung steht. Sie umfasst mehr als zehn Flügel, 15 Klaviere, neun Rhodes-Samples, historische Instrumente und vieles mehr. Die Kehrseite ist der begrenzte Speicherplatz, der nicht ausreicht, um alle Samples gleichzeitig vorzuhalten. Der Auslieferungszustand ist daher eher als Vorschlag zu verstehen. Wer sich etwas intensiver mit der Materie beschäftigt, kann sich seine persönliche Auswahl an Lieblings-Samples zusammenstellen – ein Stage Piano mit individueller Konfiguration.

Das Angebot an Samples ist beinahe uferlos. Für einen besseren Überblick empfehle ich die beiden Artikel „Nord Piano Library“ und „Nord Sample Library“.

Andere Nord-Keyboards wie das Nord Electro und Nord Stage zähle ich aufgrund der vollwertigen Orgelsektion zu den Stage Keyboards. Nicht jeder Pianist benötigt eine frei editierbare Hammond-Orgel.