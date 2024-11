Die besten Stratocaster E-Gitarren 2024: Der ultimative Vergleich

Strats, Strats und nochmal Strats!

Die Suche nach den besten Stratocaster E-Gitarren beschäftigt Musiker seit Jahrzehnten. Ob Anfänger oder Profi – die legendäre „Strat“ ist und bleibt der Maßstab für E-Gitarren. In diesem ausführlichen Ratgeber zeigen wir euch die hochwertigsten Stratocaster-Modelle und deren Alternativen fürs Budget. Von Premium-Kopien bis hin zu erschwinglichen Einsteigermodellen – hier findest du garantiert Ihre perfekte Stratocaster.

Die Geschichte der Stratocaster: Ein Meilenstein der Musikgeschichte

Die Fender Stratocaster gehört also nicht nur zu den erfolgreichsten Gitarren aller Zeiten, sondern auch zu den am meist kopierten. Ob Leo Fender wohl wusste, welche Lawine er ins Rollen brachte, als er damals die Strat als einfaches und kostengünstiges Instrument entwickelte? Es wurde ein Geniestreich sondergleichen, und die hohe Popularität und Verfügbarkeit der Stratocaster erzeugte in den darauffolgenden Jahren eine grundlegende Veränderung in der Musikgeschichte – und rief eine Menge Nachahmer auf den Plan. Schon früh in ihrer Geschichte versuchten sich Hersteller aus aller Welt an der Strat, zum Teil mit Erfolg, oftmals aber mit eher unglücklichen Resultaten. Den perfekten Mix aus den verwendeten Tonhölzern, der Hardware und den Pickups zu finden, scheint bis heute die Magie zu sein, die in jeder einzelnen Strat verborgen liegt und dessen Code es zu knacken gilt.

Fender Premium: Die Spitzenklasse der Stratocaster

1. Fender American Ultra Luxe Stratocaster

Das Flaggschiff der regulären Produktion vereint modernste Technologie mit klassischem Design. Die Ultra Noiseless Pickups der neuesten Generation liefern einen kristallklaren, rauschfreien Sound bei authentischem Stratocaster-Charakter. Das innovative Augmented „D“-Halsprofil mit Compound Radius ermöglicht müheloses Spielen in allen Lagen, während die Stainless Steel Bünde maximale Langlebigkeit garantieren. Der speziell konturierte Korpus wurde für optimalen Spielkomfort entwickelt und macht stundenlange Sessions zum Vergnügen.

2. Fender American Vintage II 1961 Stratocaster

Die Fender American Vintage II 1961 Stratocaster in Fiesta Red verkörpert die authentische Neuauflage des 61er Modells, ausgestattet mit Erlekorpus und Ahornhals im charakteristischen 1961 „C“-Profil. Das hochwertige, blockverleimte Palisandergriffbrett mit Clay Dot Einlagen unterstreicht den klassischen Charakter. Die 648 mm Mensur und der vintage-typische 7,25″ Griffbrettradius sorgen für authentisches Spielgefühl. Drei Pure Vintage ’61 Single Coil Tonabnehmer, gesteuert über Master Volume, zwei Tonregler und einen 5-Wege-Schalter, liefern den charakteristischen Stratocaster-Sound. Das mint-grüne, dreilagige Schlagbrett ergänzt den Vintage-Look.

3. Fender American Ultra II Stratocaster

Die Fender American Ultra II Stratocaster in Solar Flare vereint moderne Spielbarkeit mit klassischem Charakter. Erlekorpus, geschraubter Ahornhals, Ahorngriffbrett – die ideale Basis, während schwarze Pearloid Dot Einlagen optische Akzente setzen. Besonders innovativ ist der Compound Radius von 10″ bis 14″, der zusammen mit dem Modern „D“ Halsprofil hohen Spielkomfort bietet. Die drei Ultra II Noiseless Vintage Strat Single Coils liefern klassischen Strat-Sound ohne störende Nebengeräusche. Sie arbeiten sauber, glasklar und sind eine Nummer für sich. Die Elektronik wurde mit einem Master Volume (inkl. S-1 Switch) und zwei Tonreglern ausgestattet. Das schwarze, anodisierte Aluminiumschlagbrett unterstreicht den modernen Look. Die Gitarre kommt im Deluxe Formkoffer und wird in den USA gefertigt.

Was Premium Stratocaster auszeichnet

Premium Stratocaster zeichnen sich durch exklusive Handarbeit und Custom Shop Fertigung aus. Die Verwendung ausgesuchter, jahrelang abgelagerter Tonhölzer in Kombination mit handgewickelten Pickups nach historischen Spezifikationen schafft einen unvergleichlichen Klangcharakter. Präzisionsgearbeitete Hardware und aufwendige Finish-Optionen und Lackierungen runden das Gesamtpaket ab. Eine erweiterte Garantie und erstklassiger Support unterstreichen den Premium-Anspruch dieser Instrumente.

Und die Custom Shop Fertigung? Die steht bei Fender steht für höchste Handwerkskunst in limitierter Produktion. Man zahlt ordentlich, bekommt aber auch Weltklasse-Qualität geliefert. Kunden haben hier die Möglichkeit zu individuellen Anpassungen ihrer Instrumente. Die Verwendung historisch akkurater Bauteile und traditioneller Fertigungsprozesse gewährleistet authentische Ergebnisse. Jedes Instrument wird mit einer umfassenden Dokumentation der Fertigung ausgeliefert und erhält entsprechende Zertifikate, die auch den Sammlerwert der Gitarren unterstreichen.

Die besten High Class Stratocaster Kopien

Die Spanne ist riesig – von erstklassigen und teuren Stratocaster Kopien, die das, was Fender machen, aufgreifen und nochmal verbessern, bis hin zu deutlich günstigeren, aber alles andere als billigen Kopien. Aber wenn es beispielsweise um High Class Strats made in Germany geht: Pearlvibe beispielsweise stehen für Qualität – hier hatten wir die grandiose Anfertigung auch bei uns im Test.

Auch von Baboushka Guitars hatten wir zuletzt mit der Barncast Starduster ein tolles Exemplar im Test. Eine Telecaster made of love, made in Germany und ein ganz besonders edles Gerät. Zwar keine Strat per se, aber definitiv eine Erwähnung wert.

Generell lässt sich sagen, dass sich in Preislagen, in denen eine gute US-Strat zu finden ist, auch Alternativen tummeln, die durchaus ein Tänzchen wert sind! Als Beispiele seien an dieser Stelle die Instrumente von Suhr, Blade oder Music Man genannt, die in Dingen wie etwa der Fertigungsqualität, der Bespielbarkeit und der klanglichen Flexibilität dem Original aus amerikanischer Produktion in kaum etwas nachstehen bzw. diese sogar noch toppen. In unserer Auflistung sind sie als hochwertige Fender Strat-Kopien also nicht wegzudenken.

Das beschreibt das obere Ende der Preisskala für die beste Fender Strat-Kopie; am unteren geht es nicht weniger gedrängt zu. Hier beherrschen die asiatischen Firmen schon von jeher den Markt, und es gibt dort kaum einen Hersteller, der nicht auch eine Kopie der Strat im Programm führt: die Nachfrage ist einfach zu groß, um darauf verzichten zu können bzw. zu wollen. Überzeugen konnten auch Godin mit der Neuauflage ihrer Stratocaster-Baukünste. Die Godin Session HT genießt in unserer Redaktion immer noch einen tollen Ruf. Durch kontinuierlich gute Qualität fielen bei uns Firmen wie etwa die Koreaner von Cort auf, die es schaffen, die „Spirit“ der Strat in ein erschwingliches, akzeptabel klingendes und zugleich gut zu spielendes Instrument zu pressen.

Mittelklasse: Die besten Stratocaster zum fairen Preis

Fender’s Dominanz im mittleren Preissegment

Während viele Hersteller exzellente Stratocaster-Alternativen anbieten, dominiert Fender selbst das mittlere Preissegment – und das aus gutem Grund. Die jahrzehntelange Expertise in der Stratocaster-Fertigung spiegelt sich in einem perfekt ausbalancierten Verhältnis zwischen Tradition und Innovation wider. Fender hat es geschafft, die DNA der originalen Stratocaster in moderne, erschwingliche Instrumente zu übertragen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die hauseigenen Pickups, die präzise Verarbeitung und nicht zuletzt der legendäre Fender-Sound machen selbst Mittelklasse-Modelle zu erstklassigen Instrumenten.

1. Fender Player Stratocaster

Die neue Generation der Mexican-made Stratocaster überzeugt mit Alnico 5 Player Series Pickups und modernem 9,5″-Griffbrettradius. Ein würdiger Nachfolger der legendären Standard Series mit verbesserter Verarbeitung und authentischem Fender-Sound.

2. Fender Player Plus Stratocaster

Die Premium-Option der Player-Serie bietet Noiseless Pickups, einen superkomfortablen Hals mit abgeflachtem Korpuscut und erweiterte Schaltungsmöglichkeiten. Ideal für moderne Spieler, die maximale Vielseitigkeit suchen.

3. Fender Vintera 50s Stratocaster

Für Vintage-Enthusiasten: Originalgetreue 50er-Jahre Spezifikationen mit zeitgemäßer Fertigung. Die Vintera-Pickups liefern den klassischen, warmen Strat-Sound der frühen Jahre.

4. Fender Player Stratocaster HSS

Die beliebte HSS-Konfiguration (Humbucker/Single/Single) macht diese Variante zum Multitalent. Der Humbucker am Steg sorgt für zusätzliche Power, während die Singles den klassischen Strat-Sound liefern.

Überzeugende Stratocaster Alternativen aus Übersee

Sterling by Music Man

ESP/LTD

Charvel/Jackson

Die „BIG Brands“ der westlichen Welt, wie etwa Charvel/Jackson, ESP mit ihrer Low-Budget-Marke LTD oder Music Man mit Sterling by Music Man haben Produktionsstätten in Asien gechartert und bieten von dort aus ebenfalls zum Teil sehr gute Strat-Kopien an im mittleren Segment an. Speziell die Sterling by Music Man Instrumente erreichen in unseren Tests immer auffallend gute Resultate, wie man z. B. hier im Test der Strat-Kopie CT50 Cutlass nachlesen kann.

Einsteigermodelle Stratocaster: Der günstige Weg zur Strat

Asiatische Fertigung dominiert

Im Einsteigersegment dominieren asiatische Hersteller den Markt. Dank moderner Produktionsmethoden erreichen auch günstige Modelle heute eine beachtliche Qualität.

Empfehlenswerte Budget-Optionen

Godin Session HT

Cort G-Serie

Sterling CT50 Cutlass

Harley Benton Fusion Series

Harley Benton Fusion: Die Stratocaster-Alternative

Die Harley Benton Fusion-Serie hat sich als erstaunlich hochwertige Stratocaster-Alternative im Budget-Segment etabliert. Diese Schönheiten überzeugen mit Features, die man sonst nur von deutlich teureren Stratocaster-Modellen kennt. Besonders die HH- und HSS-Konfigurationen der Fusion-Serie bieten eine beeindruckende Klangvielfalt. Mit Roasted Maple-Hälsen, hochwertigen Pickups und modernem Hardware-Setup vereinen diese Gitarren klassisches Stratocaster-Design mit zeitgemäßen Spezifikationen zu einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Cort G-Serie: Qualität aus Korea

Die Cort G-Serie hat sich als eine der verlässlichsten Adressen für hochwertige Stratocaster-Alternativen im mittleren Preissegment etabliert. Besonders die G290 FAT überzeugt mit ihrer modernen Interpretation des klassischen Strat-Designs. Die koreanische Fertigung punktet mit präziser Verarbeitung und hochwertigen Komponenten: Die hauseigenen Pickups liefern einen ausgewogenen, dynamischen Sound, der dem Original erstaunlich nahekommt. Was die Verarbeitung angeht, lautet das Motto: Ahorn, Ahorn und nochmals Ahorn. Ahorndecke, geschraubter Ahornhals und mit dem ergonomisch geformten Korpus aus Linde erfüllt sie alle Kriterien einer exzellenten Stratocaster-Alternative. Die verbesserte Hardware, including ein modernes Two-Point-Tremolo-System, macht die G-Serie zu einer ernstzunehmenden Option für Gitarristen, die eine zuverlässige Arbeitsmaschine suchen. Preislich bewegt sich die Serie zwischen 300 und 400 Euro – ein faires Angebot für die gebotene Qualität.