Einfach nur die Besten

Das erste Halbjahr 2018 ist bereits Geschichte und wie in unserer Studio-Sektion üblich, wagen wir zu diesem Zeitpunkt einen Blick zurück. Wir haben die Tests der letzten 12 Monate nach den wirklichen Highlights durchforstet. Viele Produkte haben wir in diesem Zeitraum getestet, manche gut und manche weniger gut und drei Sterne bekommen bei uns nur die besten Produkte. Für die besten Studio-Produkte 2017/2018 haben wir die Kriterien aber nochmals enger gepackt. Hier also die Liste der Produkte die für unsere Studio-Redaktion zu den Highlights des vergangenen Jahres gehören. Ist euer Lieblingsprodukt dabei? Fehlt euch etwas? Wir freuen uns über eure Kommentare.

Juli 2017

Chandler Limited TG Microphone Cassette

Unsere Liste der besten Studio-Produkte 2017/2018 starten wir mit einem Channelstrip. Aber nicht irgendeiner, sondern einer aus dem Hause Chandler Limited. Der TG Microphone Cassette überzeugte unseren Autor durch den vollmundigen analogen Sound der EMI/Abbey Road Studios. Der Channelstrip ist bei Weitem kein neutraler Vertreter, hier wird bewusst ein klanglicher Stempel aufgedrückt. Alles Weitere zum Chandler Limited TG Microphone Cassette findet ihr in unserem Test.

Arturia AudioFuse

Der französische Hersteller Arturia hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Früher ging es bei diesem Unternehmen vorwiegend um die Emulation von Synthesizern, heute wird ein weites Produktfeld abgedeckt. Mit dem Arturia AudioFuse wagten sich die Franzosen erstmals in den Markt der Audiointerfaces.

Nicht nur unser Autor war zunächst skeptisch, ob Arturia mit ihrem ersten Audiointerface überzeugen wird können, der Test zeigte dann aber deutlich, dass das AudioFuse ein absolut ausgereiftes Produkt ist. Optisch ohnehin ein Hingucker.

August 2017

KSdigital A200

Studiomonitore „Made in Germany“ entwickelt und produziert die Firma KSdigital. Neben der bekannten C-Serie bietet KSdigital auch im höherpreisigen Bereich etwas an, die KSdigital A200. Dieser mit edlem Holz verzierte Monitor war im August 2017 bei uns „zu Gast“ und hat sich als schonungsloser 3-Wege Monitor präsentiert. Nicht nur die Komponenten sind hochwertig, auch in Sachen Verarbeitung und natürlich dem Klang hat der A200 die Bestnote mit drei Sternen bekommen. Hier geht’s zum Test des A200.

RME ADI-2 Pro

Dass auch RME hochwertige Produkte für den Studio- und Live-Bereich entwickelt, ist kein Geheimnis. Kurze Zeit nach dem ADI-2 Pro kündigte RME bereits das nächste Produkte ADI-2 Pro FS an, dies führte zu etwas Unmut bei den Usern. Dennoch sind wir der Meinung, dass der RME ADI-2 Pro in diese Liste der besten Studio-Produkte 2017/2018 gehört. Denn nicht ohne Grund nennt ihn unser Autor ein „Ingenieurstraum“. Es ist durchdacht und klingt dazu hervorragend. Interesse? Hier erfahrt ihr alles weitere zum RME ADI-2 Pro.

Focal Shape 65

Wie auch Arturia stammt Focal aus Frankreich. Auch dieser Hersteller hat unterschiedlichste Produkte im Repertoire, denn neben Studio-Produkten entwickelt die Firma auch hochwertige Consumer- und Hifi-Produkte. Die Studiomonitore der Shape-Serie stellt Focal auf der Musikmesse 2017 vor, rund vier Monate später durften wir sie dann testen. Fünf neue Technologien hat Focal hier umgesetzt, herausgekommen ist ein Monitor, der eine schöne Transparenz und Tiefenstaffelung bietet. Erhältlich sind vier Varianten: Shape 40, 50 und 65 sowie die etwas später erschiene Version Shape Twin. Hier erfahrt ihr mehr zu ersten drei Modellen.

September 2017

SPL Crimson 3

Ebenfalls auf der Musikmesse 2017 vorgestellt wurde der SPL Crimson 3, eine Kombination aus Audiointerface und Monitorcontroller. Die dritte Version des Crimson wurde mit einem integrierten Talkback-Mikrofon und der legendären Phonitor Matrix aufgewertet. Am Ende steht ein Produkt, das nicht nur für Home- oder Postproduction-Studios interessant ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf alle Fälle. Hier der Test zum SPL Crimson 3.

Warm Audio WA12 MK2

Von Zeit zu Zeit vergeben wir bei AMAZONA.de ein Best Buy – damit ist das Produkt unserer Meinung nach und zum Zeitpunkt des Tests das Beste seine Zunft. Diese Prädikat hat auch der Warm Audio WA12 MK2 bekommen, ein Preamp fürs Studio. Klanglich gibt es zwar keine Unterschiede zum Vorgänger, die MK2 Version hat jedoch einige neue Features spendiert bekommen. Wer einen günstigen Preamp sucht, sollte sich den Test zum WA12 MK2 nicht entgehen lassen.

Neumann KH80 DSP

Während wir kürzlich das fünfjährige Jubiläum unseres KH310 Monitortests „feierten“ und den Speaker dafür nochmals auf die Startseite gebracht haben, hat der Hersteller Neumann im zweiten Halbjahr 2017 eine günstige Budget-Version vorgestellt. Der Neumann KH80 DSP bietet zwar klanglich nicht die gleichen Qualitäten wie sein größerer Bruder, ist dafür aber auch deutlich günstiger. Betreiber von Homestudios können sich darüber freuen, hier geht’s zum Test.

Focusrite Scarlett 2i2 MK2

Die Scarlett-Reihe von Focusrite ist allseits bekannt. Im September 2017 hatten wir die Mk2 Version des Focusrite Scarlett 2i2 MK2 bei uns zum Test. Wer ein kleines, kompaktes und gut klingendes Interface sucht, könnte hiermit fündig werden. Unser Autor bescheinigt dem Scarlett 2i2 MK2 eine in dieser Preisklasse exzellente Klangqualität. Das macht Lust auf mehr, oder? Hier unser Bericht dazu.