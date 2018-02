Die besten Verzerrer für Gitarre im Fokus

Was wäre aus der elektrischen Gitarre nur ohne Verzerrung geworden? Kaum vorstellbar, oder? Dabei ist die Art und Weise, wie man nun seinen Sound zum ganz persönlichen Sägen bringt, ganz unterschiedlich: Manch einer kommt mit der angebotenen Verzerrung des Amps gut klar, für den andere wiederum muss es eine von diesen unzähligen kleinen Boxen mit den vielen Knöpfchen und der oftmals bunt bedruckten Oberfläche sein. Oder am besten gleich mehrere davon. Entsprechend riesig ist das Angebot auf dem Markt, auf dem sich Pedale analoger oder digitaler Bauart gleichermaßen tummeln und um unsere Gunst buhlen.

Viele davon bieten zudem weit mehr als bloß eine Verzerrerschaltung in Transistoren oder Chips gepresst. Darunter fallen zum Beispiel das Positive Grid Bias Distortion als digitaler oder das Elektron Analog Drive als analoger Vertreter, die Unmengen an Möglichkeiten der Soundgestaltung, aber auch in Sachen Speicherbarkeit und Anschlussmöglichkeiten (USB, MIDI …) bieten.

Manch einer möchte das aber vielleicht gar nicht, sondern lediglich den Sound seines ohnehin schon edlen Amps mit ordentlich Pegel befeuern. Dafür wurden die Booster geschaffen und auch davon haben wir ein paar in unserer Liste über die besten Verzerrer für Gitarre aufgenommen. Oder aber der momentan total angesagte Fuzz-Effekt – auch die wurden hier nicht vergessen! Gerade in dieser Kategorie wächst das Angebot stetig und stellt mittlerweile ein gar unüberschaubares Feld dar. Dabei sind keineswegs nur die großen Firmen am Start, speziell im Pedalbereich ist der Markt durch die unzähligen Boutique-Hersteller verdammt interessant und vielschichtig geworden, auch wenn man für die in Handarbeit hergestellten Pedale oft ein kleines Vermögen hinlegen muss, wenn man sie denn überhaupt bekommt. Wir haben uns mit dem Thema Overdrive/Fuzz, deren Unterschiede und Geschichte übrigens in einem eigenen Artikel befasst, den man hier mit einem Klick erreicht.

Wir wünschen aber nun viel Spaß beim Durchforsten und Durchhören unserer Zusammenstellung über die besten Verzerrer für Gitarre, die auch hier wieder keine Rangliste im eigentlichen Sinne darstellen soll. Dafür gibt es ja unsere Charts, die man mit einem Klick hier erreicht und die stetig aktualisiert wird.