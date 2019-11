Die besten Yamaha Digital-Synthesizer (Vintage)

Übrigens kommt nur selten – vermutlich weil nur wenige Sounds davon im Umlauf waren – das „RCM“ Feature (Realtime Convolution – Echtzeitfaltung… Anfang der 90er? im SY77?) zur Sprache: Tatsächlich konnten man in der FM Sektion anstatt der üblichen Sinus-Überlagerungs-Grundwellen auch Wellen aus dem Sample ROM in einen der FM Operatoren laden – und dann mit Obertönen anreichern (äh, Spektrum-multiplizieren) – voilá Echtzeit-Faltung! Das war schon ein toller Vorgeschmack auf das, was später der VL1 bringen sollte – dynamische Steigerungen von langen Solo-Tönen, bei denen es eben nicht nur lauter wird, sondern auch der Obertongehalt mitkommt – besonders für Brass sehr ausdrucksstark.

Und der VL1 war es dann auch, der mich Anfang der 90er ungläubig von der schweren Holzbank im Yamaha Showcontainer auf der Frankfurter Musikmesse fallen lies: Per Breathcontroller zum wahren Leben erweckte Saxes – glitzernde Chaos-Sounds mit Biss und Verve – fette Analog-Emulationen mit Edel-FX – nur völlig unbezahlbar. Es sollte noch Jahre dauern, bis der Preis der (aufgrund schlechten Antestens ohne Breathcontroller) offenbar mies gehenden Gerätelinie so weit gefallen war, das ich für 1,5k DM eine Rackversion erstehen konnte.

Der VL1 ist durch die mich in den mittleren 2000ern hinfortspülende VST Schwemme nie erreicht worden. Hat gerade ein neues Rack für live bekommen!