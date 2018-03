Die Geschichte von Gibson

Gibson. In den Ohren vieler Gitarristen resoniert der Name ähnlich wie „Mercedes-Benz“ unter den Autofreunden – und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Sowohl bei Gibson als auch bei Mercedes bewegt man sich bereits im Bereich des Teuren, Guten und vor allem Renommierten, wenn auch diverse Boutiquehersteller inzwischen in weit höheren Preisklassen agieren. Bei beiden Firmen kursieren trotzdem auch immer wieder Berichte über ominöse Qualitätsprobleme, beide Fangruppen agieren zum „früher war alles besser“, und keiner weiß so richtig, wie viel Geld man jetzt für das Produkt und wie viel für den Namen bezahlt. Obendrein betreiben auch beide Firmen Customshops und bieten darüber für sehr viel Geld ihre von Hand gefertigten Premiumprodukte an.

Was kaum jemand weiß – Gibsons Kerngeschäft sind nicht Gitarren. Über diverse Unterfirmen ist das amerikanische Unternehmen, 2013 von Gibson Guitar Corp. zu Gibson Brands Inc. umbenannt, vor allem im Bereich Hi-Fi und Elektronik tätig. Den Markennamen Gibson verbindet man aber auf jeden Fall hauptsächlich mit moderat hochpreisigen E-Gitarren aus Mahagoni und mit eingeleimtem Hals, und darum wird es in diesem Feature auch zum größten Teil gehen. Verstärker, Akustikgitarren und ähnliche Nebenkriegsschauplätze bleiben weitgehend außen vor, um dieses Feature nicht komplett ausarten zu lassen.

Die Anfänge

Der Aufstieg der Firma Gibson beginnt im späten 19. Jahrhundert im damals noch relativ ländlichen Kalamazoo in Michigan und liest sich zunächst wie eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte der Zeit. Dort baut Orville Gibson ab 1894 in einer Hinterhofwerkstatt Mandolinen. Mit instrumentenbauerischem Geschick wie mit Geschäftssinn gesegnet, ersinnt Herr Gibson eine optimierte Mandoline, die sich schnell und einfach in Serie fertigen lässt, lässt sich die Konstruktion 1898 patentieren und gründet 1902 eine Firma, zunächst vor allem zum Vertrieb der Instrumente.

Als Gibson 1918 stirbt, läuft die Firma weiter und stellt den Designer und Gitarrenbauer Lloyd Loar an, der in Folge einige erfolgreiche Archtop-Gitarren und Mandolinen konstruiert, die Firma aber bereits sechs Jahre später wieder verlässt. Unbeeindruckt von den Personalwechseln etabliert sich Gibson weiter auf dem Instrumentenmarkt und stößt 1936 auch erstmals in den Bereich der elektrischen Gitarren vor. Wohlgemerkt, zu jener Zeit war „elektrische Gitarre“ mehr oder weniger synonym mit Lapsteel, mit der „Electric Spanish“ ES-150 war Gibson seiner Zeit weit voraus und belieferte damit auch direkt einen der ersten E-Gitarrenhelden – Charlie Christian.

Während des bald folgenden Zweiten Weltkrieges ist die Schreinerei der Firma offiziell damit beschäftigt, Holzteile für Flugzeuge und andere militärische Anwendungen zu bauen, während der Gitarrenbau mehr oder weniger unter der Hand weiterläuft. Gibson stellt gezielt Frauen und ältere Männer ein, um nicht ständig Arbeiter ans Militär zu verlieren, und laut heutigen Firmenangaben wurden mehr als 25.000 Gitarren während des Krieges gebaut – offiziell damals keine Einzige. 1944 wird Gibson von Chicago Musical Instruments aufgekauft, die 1948 Ted McCarty einstellen. Dieser steigt schnell zum Firmenchef auf und gilt ab 1950 als die treibende Kraft hinter den folgenden Innovationen und der Marktdominanz des Unternehmens.

Frühe Innovationen

Elektrische Gitarren sind im Prinzip eine Entwicklung, die auf den in den 1930er Jahren entstehenden Big Band Sound zurückgeht. In den mit immer größeren und lauteren Bläsersektionen ausgestatteten Jazzbands und Tanzorchestern hatten Gitarristen immer größere Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Experimente mit Telefonhörern oder Mikrofonen in Banjos entstanden schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber den Durchbruch brachte erst der magnetische Tonabnehmer, den die National Guitar Corporation, aus der kurz darauf Rickenbacker wurde, ab 1932 in der berühmten Frying Pan Guitar verbaute.

Elektrische Gitarren stellten daraufhin verschiedene Hersteller in Kleinserien her, aber das erste wirklich populäre Modell war tatsächlich die erwähnte Gibson ES-150 für 150,- Dollar samt Verstärker. Kaufkraftbereinigt entspricht das etwa 2600 Dollar in 2017, womit sich an den Gibson-Preisen offensichtlich nicht viel geändert hat. Diese Konstruktion ging zurück auf einen von Walt Fuller konstruierten Singlecoil-Pickup, den Gibson ab 1934 zunächst als Zubehör verkauft hatte. Die steigende Nachfrage nach dem Tonabnehmer führte 1936 dazu, dass Gibson eine akustische Jazzgitarre serienmäßig damit ausrüstete und als ES-150 auf den Markt warf. Durch den Jazzgitarristen Charlie Christian wurde der Tonabnehmer dann als „Charlie Christian Pickup“ bekannt, wodurch man auch direkt den ersten Signature-Pickup der Geschichte hatte!

Versuche mit Solidbody-E-Gitarren gab es in den 1930ern auch schon, ein gewisser Les Paul baute sich bereits 1940 eine, und Vivi-Tone hatte ein solches Instrument bereits 1934 im Angebot. Bei Gibson baute man aber vorerst ausschließlich die erprobten elektrischen Archtops, die erste Solidbody-E-Gitarre stellte man 1952 vor. In der Zwischenzeit hatte man aber ein weiteres legendäres Stück Equipment erfunden: den P-90. Dessen erste Version baute man ab 1940, offiziell eingeführt wurde er 1946 – wir erinnern uns, offiziell war Gibson während des Krieges ein Rüstungsunternehmen – und baute keine Gitarren.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Der Nachfolger der ES-150, die ES-175 mit P-90-Tonabnehmern, war ein Verkaufsrenner und dazu ein Novum: Erstmals hatte Gibson eine Gitarre mit zwei Tonabnehmern im Angebot, wenn auch das Grundmodell bis 1953 nur einen hatte und der Zweite einen saftigen Aufpreis kostete. Aus einer Kollaboration mit dem Gitarristen Les Paul, der schon seit Jahren mit Solidbody-Gitarren experimentiert, entstand 1952 die gleichnamige Gitarre mit Mahagonikorpus, Ahorndecke, eingeleimtem Hals und zwei P-90, die den weiteren Verlauf der Firma maßgeblich beeinflussen sollte.

Die Gibson Les Paul

Wie bereits erwähnt, ist der Markenname Gibson heutzutage mit dem Namen des Gitarristen Les Paul verbunden. So sehr, dass die nach ihm benannte Gitarre heute bekannter ist, als der Mann selbst. Jeder Gitarrist dürfte wissen, was eine Gibson Les Paul ist, aber nicht jedem ist überhaupt bekannt, dass es auch mal einen gleichnamigen Musiker gab!

Lester William Polsfuss, der seinen Namen für die Bühne zu Les Paul verkürzte, hatte schon seit Mitte der 30er Jahre mit Solidbody-E-Gitarren experimentiert. Die zu der Zeit vorherrschenden elektrischen Gitarren waren allesamt Hollowbody-Instrumente, also mit vollem Akustikgitarrenkorpus. Das wiederum führt zu einer erhöhten Koppelanfälligkeit durch Aufschwingen des Korpus bei höheren Lautstärken. Les Paul spielte aber nun offensichtlich gerne laut. Der Mann hatte somit ein Problem, aber auch eine Idee. Er sägte seine Gitarre auseinander, schraubte Hals, Steg und Tonabnehmer an ein Kantholz und baute dann den Korpus wieder drum herum. Klarer elektrischer Klang ohne Rückkopplungen, voilà! Als Les Paul allerdings seine Freude mit dem Rest der Gitarristenwelt teilen wollte, erlitt er allerdings zunächst Schiffbruch. Seine Anfrage bei Gibson, diese Art Gitarre in Serie zu fertigen, wurde 1946 abgeschmettert. Man sei ein seriöser Instrumentenbauer, und so einen Unfug werde man sicherlich nicht mitmachen.

Das Gibson am Ende doch eine Solidbody-Gitarre für Les Paul baute, dafür war ausgerechnet Leo Fender verantwortlich. Der Radiotechniker nämlich hatte keinen Ruf als „seriöser Instrumentenbauer“ zu verlieren, scherte sich auch sonst herzlich wenig um Konventionen, und warf 1950 die Esquire und die Broadcaster, aus denen ein Jahr später die Telecaster wurde, auf den Markt. Das Ding war bei allen Maßstäben keine gut konstruierte oder gefertigte Gitarre, sondern in Billighobel aus Erlen- oder Eschenholz mit angeschraubtem Ahornhals und einem oder zwei Tonabnehmern. Vintage-Fender sind heute gesucht und teuer, und Erle und Esche im Olymp der Tonhölzer angekommen, aber Anfang der 50er war das Ganze eigentlich eine absolut dilettantische und mit vielen Anfangsproblemen behaftete Budgetkonstruktion.

Dafür aber etwas Neues, und vor allem günstig zu haben – und der „Unfug“ verkaufte sich wie geschnitten Brot. Gibson musste nachziehen. Also kontaktierte man Les Paul noch einmal, und entwarf mit ihm als angeheuertem Consultant ein neues Gitarrenmodell. Wie weit der Einfluss Les Pauls wirklich ging, darum wird sich gestritten – Gibson-Präsident Ted McCarty behauptete, Les habe sich lediglich die Gitarre angesehen, ein paar Detailverbesserungen beigesteuert und dann Gibson seinen Namen für die Gitarre verkauft, während Les Paul darauf bestand, das Instrument maßgeblich konstruiert zu haben. Üblicherweise liegt die Wahrheit bei solchen Fragen irgendwo dazwischen.

1952 kam jedenfalls die erste Gibson Les Paul auf den Markt, aus Mahagoni, mit gewölbter, golden lackierter Ahorndecke, eingeleimtem Hals und zwei P-90. Die handwerklich knifflige Konstruktion wurde bewusst gewählt, um sich von den eher primitiven Fender-Konstruktionen abzuheben. Hatte Fender den Volkswagen unter den Gitarren auf den Markt gebracht, kam Gibson direkt mit der Mercedes S-Klasse. Beide Firmen hatten aber anfangs mit Konstruktionsfehlern zu kämpfen, bei Fender war das der fehlende Halsstab und die unzulängliche Bundreinheit, bei Gibson ein zu geringer Halswinkel und eine untaugliche Brückenkonstruktion. Schwamm drüber, beides wurde behoben.

Die Les Paul verkaufte sich relativ gut, wurde aber kein Riesenhit wie die Konkurrenzmodelle von Fender. Modifikationen gab es fast jedes Modelljahr, die wohl wegweisendste war die Einführung von Humbucker-Pickups im Jahr 1957. Seth Lover, einer der Gibson-Elektroniker, hatte diese entwickelt. Die heute bekannte Bezeichnung „PAF“ für diese Tonabnehmer stand lediglich für „Patent Applied For“ und sollte Nachahmer abschrecken. Der wärmere, fettere Klang dieser Tonabnehmer in Kombination mit dem Mahagonikorpus sollte später Generationen von Musikern und Musik prägen – man war seiner Zeit aber voraus, die Les Paul-Verkaufszahlen gingen stetig zurück, und 1961 wurde sie durch das Nachfolgemodell SG ersetzt. Das wurde selbst irgendwann ein Klassiker, die Les Paul hingegen erlebte als gebrauchtes Instrument im Rahmen der Bluesrock- und Beatwelle der 1960er ein derartiges Revival, dass Gibson sie 1968 neu auflegte und seitdem ununterbrochen im Sortiment führt.

Auf zum Mond: Abgehobene Designs

Jener Ted McCarty, der Les Pauls Gitarre als Gibson-Präsident endlich in Serie baute, sollte selbst als Instrumentendesigner kein unbeschriebenes Blatt bleiben. Wie auch Leo Fender inspirierte ihn das Automobildesign der Zeit, und parallel zum Brot-und-Butter-Modell Les Paul und den etablierten Hollowbody-Gitarren entwickelte McCarty eine Serie komplett „abgespaceter“ Designs, die die Aufbruchsstimmung der späten 1950er symbolisierten. Satelliten und sogar einen Menschen ins Weltall schießen? Klar. Warum nicht eine Gitarre in Raketenform? Los!

Resultat waren die inzwischen zum Mythos gewordenen Flying V und die Explorer. Spätestens in den 1980ern fuchtelte jeder toupierte Hansel in einer Heavy-Metal-Band mit diesen eckigen, martialisch und futuristisch wirkenden Instrumenten herum, aber 1958 war es dafür wahrscheinlich einfach zu früh. Kurz nach der initialen Vorstellung der neuen Instrumente orderten Design-Enthusiasten eine ansehnliche Zahl der Explorer und der Flying V, aber das Interesse ließ schnell nach. Auch Blueslegende Albert King, ein sehr früher Fan der Flying V der sie seit 1958 konsequent verwendete, änderte am mangelnden Absatz nichts, und somit wurden alle drei Instrumente 1959 wieder eingestellt. Chevrolet schenkte in den späten 1960er Jahren jedem amerikanischen Astronauten als Marketingag eine Corvette C3 – so etwas hätte sich doch für eine Gitarre in Raketenform auch angeboten, leider war das Modell aber bereits vom Markt, als der erste Amerikaner ins All flog …

Es sollte sich auch hier zeigen, dass die Konstruktion gut und lediglich ihrer Zeit voraus war – der Wunsch nach optisch individuellen und kraftvoll klingenden Gitarren war 1967 mit dem aufkeimenden Heavy Rock so stark geworden, dass V und Explorer noch vor der Les Paul, wenn auch in leicht modifizierter Form, wieder aufgelegt wurden und sich seitdem größter Beliebtheit erfreuen. Und auch fast 60 Jahre nach der Erstvorstellung des Designs sind beide nach wie vor kontrovers – außerhalb der Metalszene ist es definitiv ein Statement, sich mit diesen Instrumenten auf die Bühne zu trauen.

Ted McCarty schien das Konzept einer abgefahren aussehenden Gitarre dennoch nicht aus dem Kopf zu gehen, und so holte er sich 1963 den Autodesigner Raymond Dietrich an Bord, eine etwas entschärfte Explorer-Form zu entwickeln. Diese kombinierte er mit einer instrumentenbauerischen Innovation in Form eines durchgehenden Halses, und so war die Firebird und ihr Bass-Bruder, der Thunderbird geboren. Durchgehende Hälse gab es seit Ende der 1950er beispielsweise bei Rickenbacker-Bässen, aber so verbreitet wie heute war das Konzept damals noch lange nicht. Hauptsächlich an die Zielgruppe der als progressiv eingeschätzten Jazzgitarristen vermarktet, floppten auch diese Modelle, wer hätte es gedacht. Neue Versionen mit „Non-Reversed-Korpus“ verschärften die Misere nur noch weiter, und so wurden Thunderbird und Firebird Ende der 1960er wieder eingestellt. Doch auch diese Instrumente sollten bekanntlich zu späterem Ruhm gelangen, die Bassversion dieses Mal stärker als die Gitarre.

Trotz aller initialen Flops und dem Ruf als beständige, aber doch eher langweilige Traditionsmarke sollte Gibson auch durch die 80er und 90er immer mal wieder mehr oder weniger neue, innovative Modelle auf den Markt bringen. Die Auflistung aller dieser Experimente, wie zum Beispiel der US-2 im Superstrat-Style aber mit geleimtem Hals, würde hier den Rahmen sprengen. Gibson-Fans oder Freunde eher ungewöhnlicher älterer Modelle sei aber ans Herz gelegt, etwas Recherche zu betreiben, es finden sich da definitiv einige interessante Instrumente.