„Crossroads“ (Live) – Cream (1968)

Claptons Blues-Rock-Explosion: Wenn es um legendäre Live-Soli geht, darf Eric Clapton’s Performance in Crossroads(Creams Interpretation des Robert-Johnson-Klassikers) nicht fehlen. Das Solo, aufgenommen 1968 im Winterland Ballroom, gilt als eines der meistgefeierten der Rockgeschichte. Clapton entfesselt hier ein wahres Feuerwerk an Blues-Rock-Licks: schnelle Pentatonik-Läufe in hoher Lage, aggressiv gebogene Saiten, flirrende Pull-offs und dazwischen immer wieder diese singenden, melodischen Phrasen, die man sofort mit seinem Stil verbindet. Und ja – auch hier gilt: Leider ist Clapton alles andere als unproblematisch. Der Mann hat sich vor allem in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert, aber ist und bleibt einfach ein genialer Techniker.

Sein Gitarrensound – wahrscheinlich eine Gibson SG durch aufgedrehte Marshall-Verstärker – ist dicht und cremig, jeder Ton hat Biss. Die Band spielt das Stück in rasantem Tempo und man hat das Gefühl, dass alles ständig am Limit ist. Genau dieses leicht Chaotische, „über dem Abgrund balancieren“, macht die Faszination aus. Ganz ehrlich? Wahrscheinlich der beste Moment in Clapton’s Karriere. Aber seh vielleicht nur ich so.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Kid Charlemagne“ – Steely Dan (1976)

Jazz-Rock in Perfektion von Larry Carlton – dürfte nicht jeder hier auf dem Schirm gehabt haben. In der Liste der größten Soli darf auch ein Ausflug in den Jazz-Rock nicht fehlen. Kid Charlemagne enthält ein Gitarrensolo, das unter Musikern Kultstatus genießt – Larry Carlton zeigt hier all sein Kön­nen. Über einem funky Groove entfaltet er eine anscheinend mühelos dahinfließende Improvisation, die dennoch hochkomplex ist. Carlton verbindet jazzige Phrasen mit Blues-Feeling und Rock-Energie.

Das Solo startet mit „verschlungenen“ Single-Note-Licks und raffinierten Bendings, dann folgen flüssige, nahezu gesungene Melodielinien – jeder Ton genau an der richtigen Stelle. Besonders beeindruckend ist die Harmoniearbeit: Carlton navigiert elegant durch die Akkorde, nutzt ungewöhnliche Skalen und chromatische Annäherungen, ohne je den melodischen Faden zu verlieren. Sein warmer, klarer Gitarrenton lässt dabei selbst schwierige Läufe entspannt wirken. Dieses Solo fügt sich so organisch in den Song ein, dass man fast vergisst, wie anspruchsvoll es ist. Macht für einen Play-along richtig viel Spaß!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Purple Rain“ – Prince (1984)

Gefühlvolles Höhepunkt-Solo im Pop-Rock: Purple Rain zeigt, dass atemberaubende Gitarrensoli auch in einer Pop-Ballade Platz haben. Prince entfacht im epischen Finale seines Songs eine emotionale Intensität, die ihresgleichen sucht. Der Kerl konnte wirklich alles – ein begnadeter Bassist, Texter, Gitarrist, Songwriter – eben ein Jahrhundertgenie.

Sein Solo ist relativ langsam und sparsam in den Noten, aber jede davon ist mit Herzblut gespielt. Die Gitarre spiegelt die Gefühlswelt seines Gesangs wider – als würde das Instrument mitweinen. Prince’s Technik besteht vor allem in lang gehaltenen, singenden Tönen mit viel Sustain, behutsamen Bendings und einer expressiven Dynamik. Er steigert sich, lässt das Solo immer größer werden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Gar nicht so leicht nachzuspielen!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„One“ – Metallica (1988)

Von der Trauer zur Raserei – Kirk Hammetts Metal-Epos: One ist nicht nur ein Klassiker des Thrash-Metals, sondern auch ein Song, der zeigt, wie ein Gitarrensolo eine Geschichte erzählen kann. Kirk Hammett liefert hier quasi zwei Soli: Einmal in der Mitte – melancholisch, getragen, voller Schmerz. Und dann, nach dem berühmten Maschinengewehr-Drumbreak, ein zweites Solo, das in pure Raserei übergeht. Im ersten Teil singt die Gitarre, im zweiten Teil schreit sie. Mit turboschnellen Picking-Licks, flirrenden Tappings und aggressiven Läufen verwandelt Hammett das Solo in einen Sturm. Kirk Hammett wird gerne belächelt – zu Unrecht, wie ich finde. Und die Solo-Arbeit in „One“ dürfte der Höhepunkt seines Schaffens sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Anastasia“ – Slash feat. Myles Kennedy (2012)

Slash verbindet Klassik und Rock: Mit Anastasia zeigte Slash, dass auch im neuen Jahrtausend noch grandiose Gitarrensoli entstehen können. Es wurde ja, vor allem für das neue Jahrtausend, immer wieder gesagt: Das Gitarrensolo ist tot. Solange Slash aber atmet und spielt, dürfte das nicht stimmen.

Der Song beginnt mit einem fast klassisch anmutenden, arpeggierten Intro – bevor sich das Motiv in ein hartes Rockriff verwandelt. Das Solo greift diese neoklassischen Elemente auf, steigert sich von einer eingängigen Melodie zu schnellen Läufen, Arpeggien und sogar Sweeping. Natürlich bleiben auch seine typischen singenden Bends und sein warmer Les-Paul-Ton nicht aus. Eigentlich bin ich kein großer Fan von klassischen Motiven in Soli – aber hier mache ich mal eine Ausnahme.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Drive Home“ – Steven Wilson (2013)

Moderne Emotionen mit Guthrie Govan: Der wohl emotionalste Solo-Moment der letzten Jahre stammt für mich aus Drive Home von Steven Wilson, gespielt von Guthrie Govan. Dieses Solo beginnt mit leisen, klagenden Tönen, steigert sich aber stetig zu einem monumentalen Finale. Die ganze Platte ist sträflich unterschätzt, aber rein musikalisch ist Govan’s Solo ein Höhepunkt auf dem Album. Seine Bends, Slides und dynamischen Steigerungen wirken nie kalkuliert, sondern zutiefst ehrlich. Besonders gegen Ende zeigt er, was moderne Gitarrenvirtuosität sein kann: schnell, komplex, aber nie leer. Ein Solo, das berührt, beeindruckt und inspiriert – für mich eins der besten der letzten Jahrzehnte. Absolutely love it!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fazit: Subjektiv und zeitlos

Natürlich ließe sich diese Liste noch fortführen – es gibt unzählige weitere Gitarrensoli, die es verdient hätten, genannt zu werden. Brian May’s legendäres Solo in Bohemian Rhapsody, die bluesigen Ekstasen eines Stevie Ray Vaughan, der Tapping-Wahnsinn in Van Halen’s Eruption oder moderne Virtuosenstücke von Bands wie Polyphia – jeder Gitarrenfan hat hier seine eigenen Favoriten. Meine Auswahl spiegelt meinen persönlichen Geschmack wider – mit einigen Abstrichen, da ich mit allzu kuriosen Beispielen eher Verwirrung stiften würde. Aber mal im Ernst: Nick Sadler’s Arbeit von der Noise-Rock Band Daughters z. B. steht für komplett neue Ansätze, die zwar chaotischer, aber nicht weniger emotional sind meiner Meinung nach.

Am Ende ist Musik immer subjektiv. Die „größten“ Gitarrensoli aller Zeiten sind letztlich die, die uns persönlich am meisten bewegen. Diese subjektive Wahrheit offen zu kommunizieren, war vielleicht riskant, aber ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen etwas abgewinnen.