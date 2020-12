Die macOS 11 Big Sur Kompatibilitätsliste für Audio-/Studio-Software und Plugins

Wie steht es um die Updates?

Mitte November hatte Apple die ersten Computer vorgestellt, die mit dem ARM M1 Chip ausgestattet sind. Den ersten inoffiziellen Tests zufolge scheinen diese eine enorme Leistungssteigerung zu bieten, wobei es gerade im Hinblick auf den von Musikern/Produzenten gerne genutzten Mac Mini derzeit aber noch einige Einschränkungen gibt. Gegenüber dem 2018er Mac Mini hat Apple nämlich beispielsweise zwei Thunderbolt-Ports gestrichen und die maximale RAM-Ausbaustufe auf 16 GB begrenzt. Das kann unter Umständen schon knapp werden. Doch die ARM-Geschichte hat ja gerade erst begonnen, so dass vermutlich noch viel Luft nach oben und Raum für weitere Rechner ist. Warten wir es also ab.

Die Umstellung auf ARM-Chip hat erhebliche Auswirkungen auf die Software Hersteller. Über XCode bietet Apple zwar die Möglichkeit, Universal Builds für Intel und ARM-Macs zu erstellen, je nach Hersteller und Software dauert das aber natürlich seine Zeit. Für bereits kompilierte, lauffähige Intel-Software hat Apple Rosetta 2 parat, was bedeutet, dass der lauffähige Code von Intel nach ARM während des Installierens konvertiert wird. Wie gut das funktioniert, wird sich zeigen, denn Intel ist ein CISC-Prozessor, hat also viele spezielle Befehle für spezifische Anwendungen, während ARM ein RISC-Prozessor ist, der nur wenige Grundbefehle kennt, diese aber schnell ausführen kann.

Hinzu kommt, dass Apple gleichzeitig zum Verkaufsstart der ersten ARM-Rechner das nächste Betriebssystem macOS 11 Big Sur eingeführt hat, was unweigerlich zu weiteren Anpassungen seitens der Software-Hersteller führt. Wie wir anhand unserer großen Catalina Kompatibilitätsliste gesehen haben, stößt das Thema auf große Resonanz, so dass wir euch in diesem Artikel auch eine Übersicht zum aktuellen Stand der Software-Kompatibilität von Big Sur bieten möchten. Die meisten Hersteller geben auf ihren Websites sogleich auch Details zum Stand hinsichtlich der Anpassung an den ARM M1 Chip bekannt.

Alphabetisch nach Herstellername sortiert findet ihr im folgenden Artikel alle aktuellen Informationen seitens der Hersteller. Natürlich mit Link zur entsprechenden Website. Da sich die Informationen unter Umständen schneller ändern, als wir den Artikel updaten können, freuen wir uns über Kommentare zu Änderungen. Diese pflegen wir dann zeitnah ein.

Nach aktuellem Stand muss man von einem Big Sur Update sicherlich noch abraten, denn bisher haben nur weniger Hersteller die Kompatibilität offiziell bestätigt. Und selbst wenn einzelne Firmen zügig vorankommen, muss stets das Gesamtpaket aus Computer, Hardware, DAW, Plugins etc. betrachtet werden.

Stand: 07.12.2020

Ableton

Nach aktuellem Stand werden Live 10 und Live 11 noch nicht offiziell unter Big Sur unterstützt. Laut Ableton gab es während der bisherigen Tests aber keine Probleme auf Big Sur mit Intel-basierter Hardware.

Accusonus

Der Software-Hersteller Accusonus befindet sich gerade in den Tests zu Big Sur und der Anpassung an die neuen Prozessoren. Offiziell werden beide noch nicht unterstützt.

AIR Music Technology

Bereits seit den ersten Beta-Versionen testet AIR seine Software unter Big Sur, offiziell unterstützt wird das Betriebssystem bis dato noch nicht.

AKAI

Auch bei AKAI wird seit den ersten Beta-Versionen von macOS 11 fleißig getestet. Die finale Freigabe steht aber noch aus.

Alesis

Alesis stimmt mit ein und hat die offizielle Unterstützung bisher noch nicht bekanntgegeben.

Antares

Der Hersteller von Auto-Tune hat die Kompatibilität bisher noch nicht bekanntgegeben.

Apple

Die hauseigene DAW Logic hat Apple mit einem extra Update auf Version 10.6 fit für Big Sur gemacht. Sowohl dem Update auf macOS 11 als auch die Nutzung mit einem neuen ARM-Rechner soll mit diesem Update bedenkenlos möglich sein.

Apogee

Apogee User können dem Big Sur Update deutlich freudiger entgegen blicken als viele andere. Auf ihrer Website stellen die US-Amerikaner für jedes aktuelle Produkt den aktuellen Stand dar und erfreulicherweise steht bereits eine Vielzahl auf „grün“. Einige Einschränkungen gibt es, aber immerhin ist das zur NAMM 2020 vorgestellte Interface Symphony Desktop bereits voll unter Big Sur einsetzbar.

Arturia

Der französische Hersteller Arturia ist sowohl mit seinen Effekt- und Instrumenten-Plugins als auch mit der Kombination Keyboardcontroller – Analog Lab vom Update betroffen. Nach aktuellem Stand befindet man sich noch in der Testphase, vom Update wird entsprechend abgeraten.

AVID

Für die aktuellen Produkte hat AVID eine gute, übersichtliche Tabelle veröffentlicht, auf denen sowohl die Kompatibilität zu macOS 11 als auch zu den neuen ARM-Prozessoren und iOS 14 ersichtlich ist. Darüber hinaus gibt es auf einer zweiten Website Informationen zur Kompatibilität von Pro Tools.

Best Service

Der in München ansässige Hersteller und Vertrieb Best Service hat seine eigenen Software-Produkte Engine (Version 2.7.0.17) und Hall of Fame (Version 3.1.7) bereits ausgiebig unter macOS 11 Big Sur getestet. Beide funktionieren einwandfrei.

Bitwig

Als DAW spielt Bitwig auf dem Computer natürlich eine zentrale Rolle. Daher ist die Kompatibilität der Software eine wichtige Voraussetzung, bevor man sich an das Update wagt. Während der bisherigen Tests gab es laut Bitwig keine Einschränkungen oder Fehler, vom Update wird aber aktuell trotzdem noch abgeraten.

Celemony

Die aktuelle Version 5.1 von Melodyne ist sowohl auf Intel-Rechnern mit Big Sur als auch auf ARM-Rechnern (über Rosetta 2) lauffähig.

D16 Group

Bei der Software-Schmiede D16 Group unterscheidet man derzeit zwischen den aktuellen Produkten wie Antresol, Devastor 2, PunchBox etc. und den schon länger erhältlichen Drumazon, Nithonat, Nepheton und LuSH-101. Während die aktuellen grundsätzlich unter Big Sur laufen sollten (offiziell sind sie noch nicht freigegeben), werden die älteren Produkte erst mit den nächsten Updates unter macOS 11 nutzbar sein. Hier sollte man also noch etwas abwarten.

Elektron

Lange Zeit hat Elektron benötigt um Overbridge 2.0 an den Start zu bringen, jetzt macht das macOS 11 Update es den schwedischen Entwicklern erneut schwer. Aktuell läuft Overbridge nicht unter Big Sur, vom Update wird entsprechend abgeraten.

Eventide Audio

Laut dem offiziellen Forum und Aussagen von Eventide Mitarbeitern konnte man bisher keine Probleme bei Einsatz der H9 Plugins unter macOS 11 feststellen, dennoch rät man aktuell noch von einem Update ab.

FabFilter

Direkt nach dem offiziellen Verkaufsstart von Big Sur hat FabFilter bekanntgegeben, dass die aktuellen Plugins ohne Probleme unter macOS 11 funktionieren. Fehler konnten bisher nicht festgestellt werden. Über Rosetta 2 laufen die Plugins auch auf den neuen ARM-Rechnern. Native Versionen der Plugins sollen zeitnah veröffentlicht werden.

Focusrite

Focusrite hat seine Audiointerfaces und Plugins unter Big Sur getestet. Die meisten davon können bereits ohne Einschränkungen zum Einsatz kommen, allerdings sind einige Hinweise zu beachten. Auf ARM-Rechner sollte man dagegen noch nicht setzen, diese werden aktuell noch nicht unterstützt.

FXpansion

Auf der Website von FXpansion gibt es leider noch keine Informationen zum Einsatz unter macOS 11.

Heavyocity

Da die Heavyocity Produkte alle auf dem Kontakt (Player) von Native Instruments basieren, sind User darauf angewiesen, dessen finale Kompatibilität abzuwarten (siehe Native Instruments).

iConnectivity

Die Firma iConnectivity befindet sich derzeit noch in den Tests zur Kompatibilität unter Big Sur. Nutzt man einen neuen ARM-Rechner, muss man derzeit ohne iConfig, Auracle und Auracle X auskommen, diese sollen aber zeitnah ein Update erfahren. Ältere Software wird iConnectivity nicht updaten.

IK Multimedia

Das italienische Unternehmen hat etliche Softwares im Programm und muss diese nun fit für macOS 11 machen. Die ersten Tests haben wohl einige Probleme zu Tage gebracht, daher rät IK Multimedia aktuell von einem Update ab. Entweder im folgenden Forum oder über die FAQs wird es zeitnah Updates dazu geben:

Image Line

Für seine DAW FL Studio hat Image Line bisher noch kein offizielles Statement zur Nutzung unter macOS veröffentlicht. Auf den einzelnen Produktseiten wird lediglich die minimale Systemvoraussetzung angegeben.

iZotope

Der Hersteller von Neutron, Ozone, RX8 und Stutter Edit befindet sich gerade noch in der Testphase. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, wird man diese auf der folgenden Website veröffentlichen. Für den Einsatz von iZotope Software auf einem ARM-Rechner wird ein Update erforderlich sein.

Korg

Auch Korg befindet sich aktuell noch in der Testphase. Auf folgender Website wird es zum gegebenen Zeitpunkt weitere Informationen geben. Zusätzlich bietet Korg ein PDF-Dokument an, auf dem die Kompatibilität aller Korg Produkte zu diversen macOS-Betriebssystemen aufgeführt ist. macOS 11 ist derzeit noch nicht zu finden, wird vermutlich aber nach erfolgten Tests hinzugefügt werden.

Lexicon

Die Firma Lexicon lässt sich noch Zeit, um das Update auf macOS 10.15 Catalina (siehe Catalina Kompatibilitätsliste) zu gewährleisten. Daher ist davon auszugehen, dass der Einsatz unter macOS 11 sich noch etwas hinziehen wird.

M-Audio

Ähnlich zu den anderen In Music Unternehmen befindet sich auch M-Audio noch in der Testphase. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, wird man sie auf folgender Website veröffentlichen:

Modartt

Die neueste Version der Physical Modeling Software Pianoteq ist voll kompatibel zu macOS 11. Mehr Infos zu Pianoteq 7 gibt es hier, die FAQs mit den entsprechenden Hinweisen hier:

MOTU

Mit Stand vom 16.11.2020 sind die beiden Interfaces M2 und M4 sowie einige der größeren Interfaces von MOTU unter macOS 11 einsetzbar. Die DAW Digital Performer sowie die virtuellen Instrumente dagegen nicht. Den kompletten Überblick bekommt ihr hier:

Native Instruments

Bei Native Instruments hat man die ersten Tests bereits erfolgreich hinter sich gebracht, so dass eine Vielzahl der aktuellen NI-Hardware bereits unter Big Sur zum Einsatz kommen kann. Bei der Software von Native Instruments sind dagegen aktuell nur Native Access, Super 8 R2, Traktor DJ 2 und Traktor Pro 3 als kompatibel gemeldet. Vor allem nach der Kompatibilität von Kontakt werden viele User und Firmen Ausschau halten, denn davon hängen letztlich viele Sound-Librarys ab. Auf der folgenden Website findet ihr die aktuelle Liste:

Nektar

Die Firma Nektar ist mit ihrer Software schon recht weit und hat bereits die offizielle Kompatibilität bekanntgegeben. Beim Installieren kann es allerdings zur einer Meldung kommen, diese sollten User beachten. Weitere Informationen findet ihr hier.

Novation

Viele der Novation Produkte benötigen mittlerweile die Components Software. Novation gibt diese als voll kompatibel zu macOS 11 an, empfiehlt im Hinblick auf das Gesamtsystem aber, noch etwas mit dem Update zu warten.

Output

Sofern die Software-Instrumente auf Native Instruments Kontakt basieren, muss zunächst dessen Kompatibilität abgewartet werden. Ansonsten gibt es derzeit noch kein finales OK für die Nutzung unter macOS 11.

Polyverse

Der Hersteller von Manipulator und Comet befindet sich derzeit noch in der Testphase. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, wird Polyverse auf seiner Support-Website bekanntgeben.

Presonus

Ab Version 3.3.0.59348 von Universal Control unterstützt Presonus bereits macOS 11. Für eine Vielzahl von Presonus Produkten bedeutet dies volle Unterstützung. So auch für die DAW Studio One (ab Version 5.1.1), die Notations-Software Notion (ab Version 6.8.0 Build 18061) und eine Vielzahl von Hardware-Produkten. Die komplette Liste findet ihr hier:

Reason Studios

Wer auf und mit Reason 11 unterwegs ist, kann bereits auf macOS 11 updaten. Laut Hersteller wurden alle aktuellen Versionen bereits ausgiebig getestet. Die älteren Versionen (bis Reason 10) sind dagegen nicht kompatibel. Bisher noch nicht getestet hat man CodeMeter, ReFill Packer 1.0 und Recycle 2.2.4.

RME

Auf der Downloads-Website von RME befinden sich derzeit noch keine Informationen für den Einsatz von RME Produkten unter Big Sur.

Roland

Bei Roland laufen aktuell die Tests für den Einsatz unter macOS 11. Nicht nur die Plugins der Roland Cloud, sondern natürlich auch eine Vielzahl von Hardware-Produkten ist hiervon betroffen. Auf den folgenden Websites hat Roland eine Liste mit allen aktuellen Produkten und deren Status zusammengestellt. Die zweite Website enthält Informationen zum Einsatz der neuen ARM-Rechner, auch hier befindet man sich derzeit noch in den Tests.

Roli

Im offiziellen Roli Forum befinden sich derzeit noch keine Informationen zum Einsatz der Roli Soft- und Hardware-Produkte unter macOS 11. Catalina wird vollständig unterstützt, für den Einsatz von Big Sur muss man aber noch etwas Geduld aufbringen.

Slate Digital

Bei Slate Digital hat man offensichtlich ein paar Probleme festgestellt und rät daher aktuell vom Update ab. Sobald die Tests abgeschlossen und die Software ggf. angepasst ist, wird es auf folgender Website neue Informationen geben.

Softube

Egal ob Software Plugins oder Hardware-Controller wie Console 1 und Console 1 Fader, der schwedische Hersteller Softube rät aktuell von einem Update ab. Über die FAQs auf Softube.com wird es, sobald verfügbar, neue Informationen geben.

Sonarworks

Laut Aussagen des Herstellers Sonarworks läuft die Software Reference, die euch einen besseren Raumklang bescheren möchte, soweit stabil. Kleinere Probleme scheint es nur bei der Installation und bei Reference 4 Systemwide zu geben. Zeitnah soll es eine Beta-Version zum Update geben. Alles Weitere erfahrt ihr hier:

Sound Devices

Der Hersteller mobiler Recorder hat aktuell noch keine finales OK für den Einsatz seiner Produkte unter macOS 11 (Big Sur) gegeben. Auf folgender Website wird es zum gegebenen Zeitpunkt neue Informationen geben:

Soundtoys

Auf der Website von Soundtoys wird derzeit lediglich Catalina als neuestes und kompatibles macOS angegeben. Zu Big Sur gibt es bis dato noch keinerlei Informationen.

Spectrasonics

Fast gleichzeitig mit dem Update des Bass-Synthesizers Trilian auf Version 1.5 hat Spectrasonics, zu deren Produkt-Portfolio auch Omnisphere, Keyscape und Stylus RMX gehören, bekanntgegeben, dass alle aktuellen Software Produkte anstandslos unter macOS 11 ihren Dienst verrichten. Lediglich Omnisphere 1 ist nicht unter Big Sur einsetzbar. Hierfür ist 10.10 (Yosemite) das letzte mögliche System.

Steinberg

Beim Hamburger Hersteller Steinberg ist man hinsichtlich der Kompatibilität zu macOS 11 und den ARM-Rechnern bereits recht weit. Eine Vielzahl von Softwares, darunter Cubase (ab Version 10.5.20), Dorico (ab Version 3.5.10) und WaveLab (ab Version 10.0.40) sind bereits uneingeschränkt unter Big Sur einsetzbar. Eine komplette Übersicht, auch zur Steinberg Hardware, findet ihr auf folgender Website:

Synchro Arts

Der Hersteller von Revoice Pro & Co. befindet sich derzeit in der Testphase, offiziell ist Software von Synchro Arts noch nicht unter Big Sur nutzbar.

u-he

Mit dem letzten Update für den Software-Synthesizer Zebra (Version 2.9.2) hat u-he bereits für die macOS 11 Kompatibilität gesorgt. Alle anderen Instrumente und Effekte der Berliner (hier geht’s zur großen u-he Übersicht) befinden sich derzeit noch im Test. Auf der News-Seite von u-he.com wird es zu gegebenem Anlass dazu eine Meldung geben:

Universal Audio

Sowohl die einzelnen Plugins, die hauseigene DAW als auch die UAD-Hardware sollte aktuell noch nicht unter macOS 11 eingesetzt werden. Die US-Amerikaner sind gerade noch am testen. So bald es hierzu Neuigkeiten gibt, findet ihr diese auf der folgenden Website:

Waves

Der Plugin-Tausendsassa Waves gibt in seinen Systemvoraussetzungen für die aktuelle Version Waves V12 an, dass diese bereits mit macOS 11 kompatibel ist. Wer diese nutzt, kann offensichtlich bedenkenfrei updaten. Anders sieht es bei den älteren Versionen 11 und älter aus, hier geht das maximal einsetzbare Betriebssystem stetig zurück, so dass für V11 Catalina (10.15), für Version 10 macOS 10.14.5 etc. kompatibel ist.

XLN Audio

Laut Hersteller sollten alle Produkte von XLN Audio aktuell bereits unter Big Sur einsetzbar sein. Allerdings hat man Probleme bei der Handhabung von Presets bei Addictive Drums 2, Addictive Keys und Addictive Trigger festgestellt. An einem Update wird bereits gearbeitet.

Die aktuellen Versionen von XO, RC-20, Retro Color und DS-10 sollten dagegen einwandfrei funktionieren.

Wer sich nach diesen Informationen noch nicht für ein Update auf macOS 11 entschieden hat, findet in unserer Liste zur macOS 10.15 Catalina Kompatibilität alle Infos zum Stand von Soft- und Hardware.