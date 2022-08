Die neuen Alto Professional TS4 Aktivlautsprecher

(ID: 506977) Lauter, klarer und smarter

Dem Erfolg der TS3-Serie von Alto Professional folgend, bieten die neuen Alto TS4 eine höhere Leistung (bis zu 2500 W bei den Modellen TS412 und TS415), “Speaker Use”-DSP-Modi für großartigen Klang bei jeder Anwendung sowie Bluetooth-Konnektivität, -Linking und -Steuerung über die kostenlose Alto-App.

Jede Alto TS4 sei für die einfache Nutzung durch DJs, Bands oder Veranstaltungsorte entwickelt worden und verfüge über einen integrierten 3-Kanal-Mixer, der Mikrofone, Instrumente oder Line-Pegel-Mixersignale verarbeiten könne, ohne dass zusätzliche Hardware oder Einstellungen erforderlich seien.

Streaming direkt von einem Laptop, Telefon oder Tablet sei dank der integrierten Bluetooth-Konnektivität der neuen Alto TS4 ganz einfach. So könne man sein Gerät einfach über die Bedienelemente auf der Rückseite mit dem Lautsprecher verbinden, und schon gehe es los. Mit der True Wireless Stereo-Funktion können Audiosignale ohne Kabel an zwei TS4-Lautsprecher in perfekter Stereoqualität übertragen werden.

Kostenlose Bluetooth App

Die Bluetooth-Funktionen können über die Alto App auch aus der Distanz aufgerufen werden, ebenso wie die drei “Speaker Use”-Modi, mit denen der Lautsprecher so eingestellt werden kann, dass er an jedem Ort optimal klingen würde. Darüber hinaus ermögliche die App die Fernsteuerung einer benutzerdefinierten EQ-Einstellung, sodass der Benutzer den Klang von jedem beliebigen Hörplatz aus abstimmen könne, für ein Maximum an Kontrolle.

Von den hochwertigen Treibern bis hin zu den lüfterlosen Class-D-Verstärkern sei jeder Aspekt der Alto TS4-Serie für höchste Zuverlässigkeit entwickelt worden. Jeder Lautsprecher zeichne sich durch ein leichtes, schlankes, schwarzes Boxendesign aus, das je nach Anwendung einzusetzen sei – freistehend, als Wedge-Monitor, auf einem Pole oder fliegend über die integrierten Aufhängepunkte. Ob für mobile Gigs und Auftritte oder zur Festinstallation, die TS4-Serie liefere überragenden Sound, so Alto in der aktuellen Pressemeldung.

Es gibt vier Modelle in der Serie: Die 2000W TS408 und TS410 sowie die 2500W TS412 und TS415, mit 8-10-12- bzw. 15-Zoll-Tieftönern.

Die Alto App ist als kostenloser Download für iOS- und Android-Betriebssysteme erhältlich.

Key Features der neuen Alto Professional TS4 Aktivlautsprecher

2500W (TS412, TS415) / 2000W (TS408, TS410) Leistung für eine starke Performance

Bluetooth-Audiostreaming direkt vom Gerät

Integrierter DSP mit 4 Lautsprecher-Nutzungsmodi (inkl. Custom EQ über App)

Echte drahtlose Stereo-Lautsprecherverbindung über Bluetooth

Integriertes 3-Kanal-Mischpult mit zwei XLR-Klinke-Combo-Eingängen, Mikrofon/Line-Schalter und unabhängigen Pegelreglern

XLR-Mix-Ausgang, Regler für Lautsprechernutzung und Sub-Größe

8”-Treiber, 2,0” (50 mm) Hochtemperatur-Schwingspule

1”-Ausgangs-Keramiktreiber mit 1,4”-Spule (35 mm)

Leichtes Gehäuse für einfachen Transport, Aufbau und Installation

Vielseitiges Design – Pole-, Keil- oder Flugpunkt-Montage möglich mit integrierten M10-Aufhängepunkten

Leistungsstarke und effiziente Class-D-Verstärker mit lüfterloser Kühlung für einen saubereren, leiseren Betrieb und eine höhere Langzeitzuverlässigkeit

Entwickelt und abgestimmt in den USA

Preisgestaltung/UVP