Die Top 10 der deutschen Gitarrenbauer!

Ein Special über deutsche Gitarren? Fender, Ibanez, Gibson – schon klar, die Größen unter den Gitarrenbauern haben sich schon lange etabliert und beliefern uns bis heute mit einem qualitativ breiten Spektrum an Gitarren. Da wird gerne vergessen, dass Deutschland selbst zu Hause vieler fähiger und hochgradig talentierter Gitarrenbauer ist. Wir haben uns zuletzt vor Ort auf der Guitar Summit 2018 ein paar Hersteller für deutsche Gitarren angeguckt und zeigen euch hier, welche 10 Bastler, Tüftler und meisterhafte Handwerker ihr unbedingt auf dem Radar haben solltet, wenn ihr euch entscheidet, dass die nächste Gitarre aus heimischem Lande stammen soll.

Also, unumwunden – auf zu unseren Top-10!

10. HAPAS Guitars

Hapas Guitars ist eine junge Firma aus Berlin, die sich 2010 zusammenschloss und als Schmiede für Metal-Klampfen in vielen lokalen Szenen Akzente setzt. Von der ersten Werkstatt in Charlottenburg aus gelang es der Firma, mit ihrer „Sludge“ zu beeindrucken und seitdem sind einige Modelle aus dem Hause erschienen, die sich sehen lassen können.

Die Inception-Humbucker mit Keramikspulen, wuchtige Stratocaster-Iterationen wie die Kayzer oder auch das aktuelle Judge-Modell – die Jungs verbinden modernen Zeitgeist mit formidablem Handwerk. Klar – stilistisch beschränkt man sich nicht nur auf Metal, aber das Design weckt entsprechende Assoziationen. Trotzdem, martialisch im Stile von BC Rich etwa geht es hier nicht zu, sondern eher elegant, reduziert, ja fast – minimalistisch.

In Sachen Holz hat die Firma inzwischen ihre favorisierte Formel gefunden: ein Korpus aus Esche, ein Wengehals sowie ein Griffbrett aus Ebenholz. Und auch die aus dem Hause stammenden Humbucker können sich sehen lassen: Behemoth, Leviathan, Zaez und Inception sind die Namen für hochwertige Humbucker, die mit treibendem Low-End daherkommen. Der deutsche Metalcore klopft bei den Jungs inzwischen regelmäßig an und wer sich also in härteren Gefilden bewegt und was Neues wagen will, sollte sich schleunigst dem Custom Shop der Jungs in Verbindung setzen. Also, Hersteller für deutsche Gitarren, seht euch vor – hier entsteht ein Leviathan!

Standort: Berlin, Charlottenburg

Berlin, Charlottenburg Gründung: 2010

2010 Aktuelles Modell: Judge Guitar

Judge Guitar Website: https://www.facebook.com/hapasguitars/

9. Gamble Guitars

Darf es ein bisschen Rockabilly sein? Nicht dass sich die Saiteninstrumente der Jungs von Gamble Guitars ausschließlich für dieses Genre eignen, aber zugegeben: Der optische Stil und die Aufmachung gehen ein wenig in diese Richtung. Die bestens in Europa und Deutschland vernetzten Jungs besitzen ihren Custom Shop und Werkstatt in Ratingen. Die Grundmodelle, der Bluesrocker, die Hotfire und auch die Flounder sind quasi die Grundlage, von denen aus auf die Wünsche des Kunden differenziert eingegangen werden kann.

Das Credo lautet ganz klar: Hersteller für deutsche Gitarren müssen sich gegenseitig unter die Arme greifen und so ist es für das Duo aus Ratingen eine Selbstverständlichkeit, die meisten Bauteile ihrer Gitarren von lokalen Zulieferern aus Deutschland zu beziehen, seien es beispielsweise die Pickups aus dem Hause Häussel. Noch haben wir bei AMAZONA.de eine Gamble Guitar nicht detailliert unter die Lupe genommen, aber das sollte sich im kommenden Jahr dann endlich ändern.

Standort: Ratingen

Ratingen Gründung: 2011

2011 Aktuelles Modell: Big Mama

Big Mama Website: https://www.gambleguitars.de

8. Baboushka Guitars

Wer es ein bisschen extravaganter will, kommt um die Modelle von Baboushka Guitars nicht herum. Fakt ist – Nikolai Tomas ist über weite Teile selbst für die Anfertigung der Gitarren zuständig und produziert deshalb pro Monat maximal eine Handvoll. Der Grund liegt auf der Hand: Hier gibt es keine Massenanfertigung, sondern bildschöne Custom-Anfertigungen mit Pickups und Hardware aus Europa (Q-Pickups aus Kroatien oder Puretone aus der Schweiz). Der Spieler soll hier seine zweite Hälfte finden und wer bei Baboushka Guitars anklingelt, tut sich selbst einen Gefallen und hat schon zumindest eine ungefähre Idee davon, wohin die Reise gehen soll. Was dabei alles rauskommen kann, seht ihr hier. Oder könnt ihr HIER in einem unserer Testberichte nachlesen!

Wer sich nach individueller Tele- und Strat-Magie umsieht und sich ein unverwechselbares Kunstwerk umschnallen will, kann Nikolai direkt in seinem Shop in Berlin kontaktieren.

Standort: Berlin

Berlin Gründung: 2015

2015 Aktuelles Modell: Custom

Custom Website: http://baboushkaguitars.com

7. Quenzel Guitars

Ein weiterer Vollblutprofi mit Custom Shop in unserer Liste ist zweifelsohne Quenzel Guitars. Beheimatet in Freigericht, Hessen, werden hier sowohl elektrische Gitarren als auch akustische Gitarre nach Custom-Wunsch angefertigt. Unter den Herstellern für deutsche Gitarren herrscht ja ein kollegiales Miteinander – das ist bei Quenzel Guitars nicht anders. Faire Preise und exakte Arbeit sind hier Programm und auch wenn man sich hier vor allem auch durch eine sehr kundennahe Firmenphilosophie hervortut, können die Custom-Modelle von Quenzel Guitars absolut überzeugen. Gearbeitet wird mit kanadischem Hard Maple, hochwertiger Erle und Häussel oder Kloppmann Pickups. Zuletzt machte die „Drawing Flames“ die Runde, die vor allem bei der diesjährigen Guitar Summit sehr gut ankam.

Standort: Freigericht/Hessen

Freigericht/Hessen Gründung: –

Aktuelles Modell: Custom

Custom Website: https://www.facebook.com/QuenzelCustomGuitars/

6. Pearlvibe Guitars

Wer Vintage-Sound mit atemberaubend schönen Bodys und Holzverarbeitung kombiniert, fällt natürlich auf. Ästhetik wird bei Pearl Vibe Guitars großgeschrieben oder wie es auf der Website selbstischer dargelegt wird: Jede Gitarre wird mit dem Anspruch gebaut, höchsten ästhetischen Ansprüchen zu genügen und in der grauen Tristesse des Marktes hervorzustechen. Der stilsichere Airbrush-Job, der bei Pearl Vibe Guitars geleistet wird, kann getrost als Trademark der Firma durchgehen.

Und wer sich beispielsweise Indian Sunburn, eine Vintage Strat oder die Surfin Safari ansieht, merkt schnell, dass man es hier mit einem Gitarrenbauer aus Leidenschaft zu tun hat. Viele Hersteller für deutsche Gitarren haben ihren eigenen Stil, für Pearl Vibe Guitars stimmt das definitiv auch. Einzelstücke mit Pickups aus dem Hause Häussel, Abalone Top und fettem Sustain – Schönheiten wie Kauai Sunrise oder die Tangerine Dream lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir hier haben uns die Blue Bayou und die Golden Heart ausführlich angesehen und für absolut empfehlenswert empfunden. Frank Haensel, der Mann hinter dem Ganzen, hat also tonal vielseitige Strat-Kopien in einen ästhetischen Paukenschlag verpackt. Klar, der Preis ist happig. War bei solchen Schönheiten aber auch nicht anders zu erwarten. Deutsche Gitarren gibt es viele – Pearl Vibe Gitarren hingegen sind wie ein rares, gern gesehenes Gut!

Standort: 77749 Hohberg

77749 Hohberg Aktuelles Modell: Surfin‘ Safari

Surfin‘ Safari Website: http://www.pearlvibeguitars.com

5. Deutsche Gitarren Extravaganza: Teuffel Guitars

Ein studierter Industrie-Designer, der sich entscheidet, das ganze Ding mit dem Gitarrenbauen mal aus einem völlig anderen Winkel zu betrachten und dabei abgefahrene Raumschiffe erschafft? So ungefähr sieht das bei Teuffel Guitars aus. Wer sagt, dass deutsche Gitarren immer bodenständig sein müssen?

Ulrich Teuffel hat es sich auf die Fahne geschrieben, in erster Linie sich selbst mit seinen Designs überraschen und anregen zu wollen. Wenn ein studierter Designer diesen Weg geht, kann man davon ausgehen, dass die Produkte ein Stück weit von der Norm entfernt sind.

Beispiel gefällig? Das Birdfish Modell hat mehrere Designer-Preise gewonnen, wird von Größen wie Hans Zimmer, Kirk Hammet und Billy Gibbons gespielt und hat einen festen Platz in den Musikmuseen dieser Welt. Dass dabei immer noch großartiger Klang rauskommt, ist dabei garantiert – auch beim Bau der AINICo Pickups hat Teuffel seine Hand im Spiel. Selbst mit MIDI-Optionen kommt das gute Stück daher – ein technischer Tausendsassa. Modelle wie die Tesla oder die Niwa unterstreichen den legendären Status von Teuffel Guitars. Nicht jedermanns Sache zwar, aber als einer der extravagantesten Gitarrenbauer der Welt verdient es Teuffel Guitars selbstredend, in unserer Zusammenfassung zu erscheinen!