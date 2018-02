Die Workstation Story: Von Fairlight bis Korg Oasys

Rückblende in die 70er

Musikproduktionen in Tonstudios haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Ursache dafür ist die rasant zunehmende Beliebtheit populärer Musik in den Medienkanälen Radio, Fernsehen, Kino und Live. Und wo es Bedarf für permanenten Nachschub gibt, der auch schnell abgearbeitet werden soll. Gleichzeitig beschert die Aufnahmetechnik jede Menge Fortschritte, das betrifft hauptsächlich Mehrspurbandmaschinen, Synthesizer, Effektgeräte sowie ganz allgemein die Post-Production.

Noch handelt es sich allerdings teils um monströse Gerätschaften, da ist alleine die Hallplatte gerne mal raumfüllend. Komplex aufgebaute mechanische Aufnahmegeräte wiederum brauchen ständig Pflegeservice. Und die Handhabung des Maschinenparks ist zudem recht aufwändig, manche Produktionsfirmen beschäftigen gleich mehrere Mitarbeiter, um qualitativ hochwertige Musikaufnahmen veröffentlichungsfertig herzustellen.

Es gibt also genügend Anlässe, all diese Prozesse zu optimieren und vor allem schneller und damit auch preisgünstiger zu gestalten. Als Lösungskonzept dafür wird kurzerhand die Workstation erfunden, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so heißt. Eine kompakte Produktionsmaschine soll es sein, die gleichzeitig Klangerzeugung und Aufnahmeeinrichtung ist.

Die damals ziemlich neue Digitaltechnologie bietet sich bestens an und die ersten ernstzunehmenden Resultate sind heute Legenden: Fairlight CMI und NED Synclavier. Beide kosten jeweils ein kleines Vermögen – und sind in der Branche dennoch Verkaufsschlager. Die Popmusikszene reißt sich darum, manche Künstler ergattern Produktionsjobs alleine deshalb, weil sie eine solche Workstation haben und die vor allem bedienen können. Warum das? Es steckt erstmal ein in jenen Tagen neuartiger Sampler drin, mit dem allerlei Instrumentenparts eingespielt werden können, und zwar die ganze Palette von Drums bis Orchester.

Obendrein wird ein halbwegs leistungsfähiger Synthesizer an Bord mitgeliefert. Womit sich die Produktion nicht nur schnell in Release-Version bringen lässt, sondern – als willkommener Nebeneffekt – auch weitaus weniger kostet, als etwa ein 45 Mann Orchester zu engagieren. Und eine Rock-Band dazu. Ersetzt das wirklich so etwas? Nein, nicht wirklich, aber zumindest in Ansätzen geht’s. Hans Zimmer etwa produziert den Soundtrack zu „Rain Main“ nahezu komplett mit dem Fairlight, abgesehen von ein paar Steel Drums. Trevor Horn nimmt den für Frankie goes to Hollywood, Art of Noise und Propaganda. Während Ralph Siegel bei seinen Schlagerproduktionen auf das Synclavier setzt. Michael Jackson hat natürlich auch so eins, genau wie Horn.

Und im Bereich Electronic Music hört man gelegentlich von einem ebensolchen Instrument mit dem Namen Synergy und Crumar GDS aus dem Hause Digital Keyboards Inc., wobei Ersteres mit rund US$ 5.300,- zwar vergleichsweise günstig zu haben ist, aber deutlich weniger Features mitbringt.

Fairlight und Synclavier haben wir bei Amazona übrigens schon genau unter die Lupe genommen, die umfangreichen Artikel finden Sie hier und hier.