Diezel VH Micro – Mini Amp

Diezel VH Micro

Okay, da hat jemand anscheinend die Zeichen der Zeit erkannt. Nach Friedman und Bogner haben nun auch Diezel beschlossen, Alternativen anzubieten, die den Geldbeutel schonen. Tatsache ist – alle drei Namen, Friedman, Bogner und Diezel, haben Flaggschiffe, die zwischen 2000,- und 3000,- Euro kosten, abgespeckte Versionen davon – und fast nichts in der unteren Preisregion. Da ist die Mini-Amp-Kategorie vielleicht der beste Weg, Modelle auf den Markt zu bringen, ohne den eigenen Namen zu kompromittieren.

So tun’s auch Diezel. Der VH Micro ist die Mini-Version des VH4, einer der besten Amps überhaupt und eine absolute Wonne für Freunde des gepflegten Gain. Gleich vorweg – der Amp ist quasi bestätigt und bei einigen ausländischen Händlern bereits gelistet, wann er aber hier in Deutschland auf den Markt kommen wird, ist noch nicht geklärt. Die Specs jedenfalls sprechen dafür, dass man es mit einem echten Mini-VH4 zu tun hat:

1,8 Kilo schwer, mit angepasstem FX-Loop (irgendwie haben alle aktuell angekündigten Mini Amps einen), zwei Speaker Outputs mit 8 – 16 Ohm, ein Dreiband-EQ, ein Master, Gain, Presence und Deep Regler für das Low End – vollständiges Teil, könnte man also meinen. Wie die anderen Mini-Amps besitzt auch der VH Micro nur einen Kanal, und ist in der Hinsicht also kein extrem vielseitiger Amp, sondern eher ein … nun ja, was genau? Das ist natürlich die Frage aller Fragen: für wen sind diese Mini-Amps wirklich gedacht?

Klanglich können sie mit den Heads aus der 800,- bis 1200,- Euro Riege nicht wirklich mithalten. Sie sind entsprechend für ein Stereo-Setup eine Überlegung wert, aber da auch eher als Unterstützung. Also – so richtig schlau werde ich persönlich nicht aus der jetzt anrollenden Mini-Amp-Welle, bleibe aber selbstverständlich offen und bin bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, wenn es um das Thema Mini-Amps geht. Das bislang einzig bekannte Video des Dieziel VH4 Micro ist, dezent ausgedrückt, von bescheidener Qualität und sicher nicht repräsentativ, was das gute Stück angeht. Da warte ich dann doch lieber auf die offizielle Marketing-Maschinerie, die Diezel dann auffahren.

