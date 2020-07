Diezel vs. Kemper – kommt jetzt der Kopierschutz für Amps?

Kemper gegen den Rest der Welt?

Es braut sich was zusammen: Dass bei manchen Verstärkerbauern Unmut über Kempers Technologie herrscht, dürfte kaum jemanden überraschen. Es ist ein Frontalangriff, möchte man meinen, auf den Status Quo und ist für einige Hersteller nichts anderes als existenzgefährdend.

Die Frage aller Fragen – nämlich, wie nah die Kemper Profile am Original sind, ist schon von unzähligen Künstlern, YouTube-Channels und Musikern gestellt worden. In meinem persönlichen Umkreis gibt es zwei Kemper-Nutzer. Im privaten Rahmen wurde der Blindtest anhand Riviera- und Orange-Profilen mal gemacht – bestanden haben ihn alle. So famos Kemper Profiler klingen, es gibt eine gewisse (durchaus schwer in Worte zu fassende) Klanglücke zwischen den Originalen und den Profilen.

Herbert Diezel sieht das ähnlich. Der (neben ENGL) vielleicht beste deutsche Amp-Hersteller hat als einer der ersten eine Art Kopierschutz in ein Amp-Modell verbaut, die einer unsäglichen Praxis entgegensteuern soll: Ausgerüstet mit einem Rack-, Head- oder Board-Profiler bestellen Leute Amps, kopieren sie, schicken sie zurück. Die alte Mär vom Markt, der seine Kinder frisst: neue Ära, neue Technologien, Bye Bye old amperinos!

Doch der Ansatz von Herbert ermöglicht es Amp-Herstellern, den Amp zwar nicht vor dem Kopiervorgang zu schützen, aber zumindest zu markieren. Es wird dokumentiert, dass der jeweilige Amp einmal Gegenstand des Profiling-Prozesses war. Und das öffnet potentiell eine weitere Tür: Hersteller dürften schon bald damit anfangen, Technologien in den Amps zu verbauen, welche die Abtastung durch den Profiler verzerren – so bleibt der echte Originalsound erhalten und kann nicht abgeholt werden. Ehrlich gesagt hätte ich mir keine klügere Idee auf dem Papier ausdenken können, mit der Kemper-Problematik umzugehen. Und es ist alles andere als überraschend, dass es eine Legende wie Herbert ist, die hier vorlegt. Wehren sich Hersteller hier gegen Raubkopien oder wird hier gar ein Revier verteidigt, das im Grunde niemandem gehört? Bedeutet Kemper das Aus für den ambitionierten, jungen Amp-Hersteller, der in seiner Garage von der eigenen Marke träumt und sich daran macht, ihn zu verwirklichen? Oder ist Kemper als Heilsbringer für den Konsumenten zu verstehen, der Zugang zu hundert Amps in kompaktem Format denen ermöglicht, die eben nicht das Geld haben, alle Vierteljahre einen neuen Amp-Head zu akquirieren?

Die Frage an euch – wie seht ihr das?

Haben die Amp-Hersteller ein Recht darauf, ihr technisches und geistiges Eigentum zu schützen? Oder ist das einfach der Lauf der Dinge/des Marktes und alle Player müssen nun Methoden entwickeln, die andere Partei zu übertrumpfen? Oder sieht die Sache gar völlig anders aus – pusht Kemper die Umsätze der Amp-Hersteller, indem er ein repräsentatives Bild der Produkte vermittelt und Lust auf das Original macht?

-EURE MEINUNG IST GEFRAGT-