ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

DiGiCo Quantum112, Digitalpult

Bekanntes Profi-Pult im Kleinformat

20. Mai 2026
DiGiCo Quantum112, Digitalpult

DiGiCo Quantum112, Digitalpult

Die DiGiCo Quantum112 ist das aktuell kompakteste Pult der Quantum-Serie des Herstellers und wurde speziell für moderne Touring-, Broadcast- und Fly-Anwendungen entwickelt. Auf den Thomann Live Days gibt es sie beim Stand von United Brands zu sehen und kann dort getestet werden. Das Pult wurde letztes Jahr vorgestellt und ist seit dem im Pro-Audio-Bereich beliebt. Trotz ihrer kleinen Bauform bietet die DiGiCo Quantum112 nahezu dieselbe Processing-Power wie die größeren Quantum-Konsolen und richtet sich damit an professionelle Live- und Monitor-Engineers, die maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf benötigen.

Die DiGiCo Quantum112 bei den Thomann Live Days

Die DiGiCo Quantum112 bei den Thomann Live Days

DiGiCo Quantum112 glänzt durch Kompaktheit

Das Besondere an der Quantum112 ist vor allem ihr extrem portables Konzept. Das Pult passt in ein standardisiertes Pelican-Air-Case und wiegt verpackt nur rund 23 kg. Dadurch kann es bei vielen Fluggesellschaften sogar als normales Gepäck aufgegeben werden, was ein großer Vorteil für internationale Produktionen, Festivals oder Fly-in-Gigs ist. Gleichzeitig bietet die Konsole 80 Input-Kanäle, 24 Busse, eine 12×8-Matrix sowie die vollständige Quantum-Engine mit FPGA-basierter Signalverarbeitung.

ANZEIGE
Die DiGiCo Quantum112 von hinten

Das Mischpult von hinten

Technisch sticht die Quantum112 durch ihre niedrige Latenz, die 32-Bit-Stadius-Preamps und die umfangreichen internen Bearbeitungsmöglichkeiten hervor. Dazu gehören Mustard-Processing-Channelstrips, Spice-Rack-Effekte sowie Nodal-Processing mit dynamischen EQs direkt im Pult. Dadurch lassen sich viele externe Plug-ins oder Outboard-Geräte einsparen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Umfassende Einbindung der DiGiCo Quantum112

Auch die Anschlussmöglichkeiten sind für ein so kleines Pult außergewöhnlich umfangreich. Neben Dante, MADI und AES stehen zwei DMI-Slots zur Verfügung, wodurch sich die Konsole flexibel an unterschiedliche Produktionsumgebungen anpassen lässt. Besonders in der professionellen Veranstaltungstechnik wird die Quantum112 deshalb als leistungsstarke Alternative zu größeren Touring-Konsolen gesehen.

Sehr kompakt: Die DiGiCo Quantum112

Sehr kompakt: Die DiGiCo Quantum112

Insgesamt kombiniert die Quantum112 die typische DiGiCo-Workflow-Philosophie mit hoher Mobilität. Genau diese Verbindung aus kompakter Bauweise und High-End-Processing macht das Pult derzeit zu einer der interessantesten Neuerscheinungen im Bereich professioneller Live-Mischsysteme. Besonders beliebt ist das Pult auch als Monitorlösung für Tour-Produktionen.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Noah Seiler RED

Als selbstständiger Tontechniker für verschiedene Firmen und Künstler:innen primär im Live Bereich unterwegs. Ebenfalls Erfahrung im Bereich der automatisierten Lichtsteuerung für Bands.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: DiGiCo S21, Digitalmischpult

Test: DiGiCo S21, Digitalmischpult

30.01.2020 |9
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X