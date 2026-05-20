Bekanntes Profi-Pult im Kleinformat

Die DiGiCo Quantum112 ist das aktuell kompakteste Pult der Quantum-Serie des Herstellers und wurde speziell für moderne Touring-, Broadcast- und Fly-Anwendungen entwickelt. Auf den Thomann Live Days gibt es sie beim Stand von United Brands zu sehen und kann dort getestet werden. Das Pult wurde letztes Jahr vorgestellt und ist seit dem im Pro-Audio-Bereich beliebt. Trotz ihrer kleinen Bauform bietet die DiGiCo Quantum112 nahezu dieselbe Processing-Power wie die größeren Quantum-Konsolen und richtet sich damit an professionelle Live- und Monitor-Engineers, die maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf benötigen.

DiGiCo Quantum112 glänzt durch Kompaktheit

Das Besondere an der Quantum112 ist vor allem ihr extrem portables Konzept. Das Pult passt in ein standardisiertes Pelican-Air-Case und wiegt verpackt nur rund 23 kg. Dadurch kann es bei vielen Fluggesellschaften sogar als normales Gepäck aufgegeben werden, was ein großer Vorteil für internationale Produktionen, Festivals oder Fly-in-Gigs ist. Gleichzeitig bietet die Konsole 80 Input-Kanäle, 24 Busse, eine 12×8-Matrix sowie die vollständige Quantum-Engine mit FPGA-basierter Signalverarbeitung.

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Technisch sticht die Quantum112 durch ihre niedrige Latenz, die 32-Bit-Stadius-Preamps und die umfangreichen internen Bearbeitungsmöglichkeiten hervor. Dazu gehören Mustard-Processing-Channelstrips, Spice-Rack-Effekte sowie Nodal-Processing mit dynamischen EQs direkt im Pult. Dadurch lassen sich viele externe Plug-ins oder Outboard-Geräte einsparen.

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Umfassende Einbindung der DiGiCo Quantum112

Auch die Anschlussmöglichkeiten sind für ein so kleines Pult außergewöhnlich umfangreich. Neben Dante, MADI und AES stehen zwei DMI-Slots zur Verfügung, wodurch sich die Konsole flexibel an unterschiedliche Produktionsumgebungen anpassen lässt. Besonders in der professionellen Veranstaltungstechnik wird die Quantum112 deshalb als leistungsstarke Alternative zu größeren Touring-Konsolen gesehen.

Insgesamt kombiniert die Quantum112 die typische DiGiCo-Workflow-Philosophie mit hoher Mobilität. Genau diese Verbindung aus kompakter Bauweise und High-End-Processing macht das Pult derzeit zu einer der interessantesten Neuerscheinungen im Bereich professioneller Live-Mischsysteme. Besonders beliebt ist das Pult auch als Monitorlösung für Tour-Produktionen.