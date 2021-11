Digitana Electronics Dual High Pass Filter, Standalone-Filter

HPF nach EMS Synthi 100

Das Digitana Electronics Dual High Pass Filter (kurz DHPF) ist ein Standalone- bzw. Rack-Gerät, das unter Lizenz von EMS (Cornwall) das Hochpassfilter aus dem EMS Synthi 100 (Mk1) nachbildet. In der Bauform orientiert sich das DHPF an den EMS-Geräten Octave Filter Bank und Pitch to Voltage Converter. Es kann wahlweise mit einem schicken Holzgehäuse im Studio aufgestellt oder in ein 19″-Rack geschraubt werden, wo es nur eine Höheneinheit in Anspruch nimmt.

Die Gestaltung der Regler, Farben und Anschlüsse ist dem ursprünglichen EMS-Design nachempfunden und natürlich wurde auch die Schaltung so originalgetreu wie möglich umgesetzt. Die Filterschaltung basiert auf Dioden und im Gegensatz zu anderen HPFs in Synthesizern (seinerzeit) gibt es hier eine regelbare Resonanz, die bis zur Selbstoszillation reicht.

Die beiden identischen Filtereinheiten verfügen über Regler für die Filterfrequenz und die Resonanz (Response) sowie Eingangspegel und den Amount des CV-Einganges. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Vorderseite.

Das Dual High Pass Filter hat drei Betriebsarten für die beiden Filtereinheiten. Im Off-Modus arbeiten die beiden Filter völlig unabhängig und können für zwei unterschiedliche Audioquelle oder Stereosignale genutzt werden. Im Series-Modus wird der Ausgang von Filter 1 direkt in den Eingang von Filter 2 geleitet. Trotzdem kann über den Eingang von Filter 2 ein weitere Signal eingespeist werden, das dann intern dazugemischt wird. Im Parallel-Modus wird das Signal von Eingang 1 auch in das Filter 2 eingespeist. Das gleiche Signal kann somit mit zwei unterschiedlichen Einstellungen bearbeitet werden.

Das Digitana Electronics Dual High Pass Filter wird in kleinen Stückzahlen in Italien gefertigt, aber über Digitana in Großbritannien ausgeliefert. Die Rack-Version kostet 800,- GBP, die Case-Version 1.000 GBP, jeweils zzgl. Versand und Importkosten.

Video laden YouTube immer entsperren