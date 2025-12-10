ANZEIGE
Digitech Badder Monkey, Overdrive Pedal

Der Bad Monkey kehrt zurück

10. Dezember 2025
Digitech Badder Monkey

Digitech Badder Monkey

Mit dem Digitech Badder Monkey kommt ein Overdrive-Pedal zurück, das lange Zeit Kultstatus genoss. Wie schnell zu erkennen ist, allerdings in einer Form, die weit über ein nostalgisches Reissue hinausgeht. Denn statt einfach nur den beliebten Bad Monkey wieder aufzulegen, hat der Hersteller die Grundidee komplett neu gedacht und um eine Vielzahl moderner Funktionen erweitert.

Digitech DOD Badder Monkey
Digitech DOD Badder Monkey
149,00€

Der Digitech Badder Monkey

Der originale Bad Monkey genießt Legendenstatus. Spätestens, seit Josh Scott von JHS mit einem Direktvergleich zwischen dem günstigen Overdrive Pedal und diversen sündhaft teuren Boutique-Vertretern diese quasi vorgeführt hat. Umso schöner, dass der Affe nun zurück ist!

Klanglich setzt das Badder Monkey zunächst am bekannt warmen und transparenten Charakter des ursprünglichen Bad Monkey Overdrives an. Neu hinzu kommen zwei zusätzliche Schaltkreise: der sanftere Behaved Modus und der deutlich heißere Badder Modus. Alle drei Overdrives lassen sich über den patentierten 360 Grad Barrel Control nicht nur einzeln anwählen, sondern in nahezu unendlich vielen Parallelkombinationen mischen. Über den Troop Mode können sogar alle drei gleichzeitig aktiv sein.

Im Vergleich zum Vorgänger kommt der Badder Monkey ansonsten mit drei Hauptreglern aus. Dazu gehört der Bananas Regler für Gain, der Curiosity Regler für den Output sowie der Mood Regler, welcher mit Grunt für Low und Screech für High als EQ Boost/Cut dient. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen der Monkey-Modi phaseninvertiert zu fahren, was im Zusammenspiel mit den Parallelblends zusätzliche klangliche Varianten erzeugt.

Digitech Badder Monkey Reversible StagePlate

Reversible StagePlate

Ein weiteres Highlight ist die Reversible StagePlate. Sie lässt einen ganz einfach zwischen einer griffigen Skid-Pad- und einer Hook-Oberfläche wechseln, was den Einsatz zwischen Pedalboard und Fußboden deutlich vereinfachen kann.

 Preis und Verfügbarkeit

Den Digitech Badder Monkey gibt es bei Thomann für 149,- Euro. Er sollte in den nächsten Wochen verfügbar sein.

Preis

  • 149,-

Links

