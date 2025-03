Hör mal, wer da hämmert

Das Digitech Whammy Hammer-On ist ein Whammy-Effekt, der euch das nervige Tapping ersparen kann und euch trotzdem verdammt gut aussehen lässt.

Darauf hat die Welt gewartet! Endlich ein Pedal, das uns Gitarristen den Stress des Tappings abnimmt und uns mal locker zum Eddie Van Halen macht. Ganz ohne üben! Wie krass ist das denn bitte? Vielleicht hätten die das Pedal „Van Halen Maker“ nennen sollen, dann verkauft sich das wie geschnitten Brot. Gern geschehen, dankt mir später.

Digitech Whammy Hammer-On Effektgerät

Bei all den Möglichkeiten, hier jetzt schlechte Witze zu machen: Digitech hat die Whammy-Technik perfektioniert und haut nun mal eben mit dem Digitech Whammy Hammer-On ein perfektes Tool raus, das uns Gitarristen nicht nur weltmeisterlich tappen lässt, sondern auch in gewohnter Qualität als Tuning-Machine oder als Arpeggiator (Sequence-Mode) dienen kann. Die Kollegen Tastendrücker hatten es da schon immer leichter, die drücken eine Taste und ab geht die Luzie. Blender!!

Das Digitech Whammy Hammer-On Effektgerät verfügt über zwei Fußtaster, denen jeweils ein Intervall zugeordnet werden kann, das dann beim Drücken des Tasters erklingt. So weit, so easy. Aber ein paar Gimmicks kommen schon noch dazu, denn ohne Spezialeffekte wäre das ja wohl recht langweilig. Genau genommen haben wir es hier mit sieben Effekten in einem zu tun, so jedenfalls die vollmundige Ankündigung von Digitech.

Neben dem klassischen Whammy Effekt, beherrscht das Digitech Whammy Hammer-On Triller, „Harmony Creation“ und Sequencing und noch einige Effekte mehr. Schaut mal in das offizielle Video, das ist schon ziemlich abgefahren und klingt sehr, sehr gut.

Lieferbar ist das Digitech Whammy Hammer-On Effektgerät in ca. drei Monaten und wird bei 269 € Straßenpreis liegen. Das ist ’ne faire Nummer, man bekommt ja auch ordentlich Noten fürs Geld. Unbedingt anchecken, das ist ein wahnsinnig interessantes Teil.

