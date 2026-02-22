ANZEIGE
Dillon Bastan Entanglement, Synthesizer Plug-in

Synthesizer ohne Katze

22. Februar 2026

Dillon Bastan Entanglement Synthesizer Plugin am

Dillon Bastan Entanglement ist ein Synthesizer Plug-in, das eine eindimensionale Quantenschwingungsfunktion nach der Schrödinger-Gleichung für die Klangerzeugung verwendet. Kommt dabei mehr heraus, als bei einem herkömmlichen Oszillator oder Wavetable?

Dillon Bastan Entanglement

Entanglement ist einerseits ein Plug-in, das wie ein typischer polyphoner Synthesizer ausgestattet ist. Es besitzt eine duale Filtersektion mit mehreren Typen, einen Overdrive sowie je zwei Hüllkurvengeneratoren und LFOs.

Ungewöhnlich ist jedoch die duale Oszillatorsektion, die als Source bezeichnet wird. Hier werden auf zwei Ebenen Signale erzeugt, denen auf verschiedene Weise Energie hinzugefügt werden kann: Wave Packets, Quantum Particles, Free Draw und Wave-Files. Daraus ergeben sich basierend auf der Gleichung und den Einstellungen wiederum komplexe Signale, die sich stetig verändern können.

Zusätzlich sind Funktionen wie Stretching, Warping, Quantizing, Smoothing, FM usw. vorhanden, um die Klänge noch weiter zu gestalten. Jeder Oszillator hat seine eigene unabhängige Schwingungsfunktion, Energien und Potenziale samt den dazu gehörenden Einstellungen. Beide Oszillatoren können auch miteinander interagieren.

Das nicht leicht zu verstehende Konzept wird in einem ausführlich, aber auch nicht immer leicht zu verstehendem Video vom Entwickler Dillon Bastan erläutert. Definitiv etwas für die Nerd-Fraktion, aber man erkennt das Potenzial.

Dillon Bastan Entanglement ist in den Formaten VST3, AU, LV2 und als Standalone-Version (Windows, macOS, Linux) verfügbar. Der Preis beträgt 60,- US-Dollar. Eine Demoversion steht zur Verfügung.

Preis

  • 60,- US-Dollar

Links

