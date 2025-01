Dillon Bastan Superposition, Max for Live Erweiterung für Ableton

Kreative Ableton-Erweiterung

Viele Ableton-Nutzer schwören auf die vielzahligen Max for Live-Erweiterungen. Von Dilion Bastan gibt es nun ein neues Multisampler-Tool, das förmlich zum kreativen Arbeit mit Samplers jeglicher Art einlädt.

Dillon Bastan Superposition

Bei Dillon Bastan Superposition handelt es sich um einen monophonen Multisampler mit integriertem Multi-FX- und Modulationssystem. Im Fokus steht die Erstellung von bis zu 16 Sample-Zuständen, die im Wesentlichen eine Voreinstellung für die Wiedergabe (einschließlich der Wiedergabe verschiedener Samples), die Effekte und die Modulationseinstellungen und Mappings sind. Jeder dieser Zustände kann bis zu sechs Samples enthalten. Das klingt zunächst einmal recht kompliziert, aber im weiter unten verlinkten Video s wird das Konzept von Superposition gut dargestellt.

ANZEIGE

Hier die englisch-sprachige Übersicht von der Hersteller-Website dazu:

Up to 16 Playback States of various parameters: Selection of playback between up to 6 samples (which can be warped individually to retain the rhythm of their original tempo) 3 different start position modes: percentage of sample, bars/beats, and a No-Start mode where the last sample and left off position are used instead 3 different playback modes: normal, granular, and spectral. Granular and spectral have a speed parameter for time stretching. Granular mode has grain size and spray options Playback direction, loop length, repitions, volume fade window, and independent auto transitioning parameters Basic effects: filter, distortion, sample reduction, wavefolding, phaser, delay, and reverb Modulation sources: ADS envelope, step sequencer, LFO, and random spray. Most of the State parameters mentioned above can be modulated. Modulation values and their mappings are individual per State! Transition probabilities Randomization options for each parameter category



Superposition bietet drei Wiedergabemodi: Normal, Grain und Spectral. Wenn welcher Zustand getriggert wird, kann entweder über MIDI-Noten, über eine Wahrscheinlichkeitsfunktion oder beides zusammen bestimmt werden. Superposition lässt sich also in Echtzeit spielen, so dass am Ende richtig kreative Ergebnisse zu Tage treten.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wer in die Vorzüge von Superposition kommen möchte, muss nicht all zu tief in die Tasche greifen. Für 20,- US-Dollar könnt ihr euch das Tool hier herunterladen.