Din Sync JP-ONE, Jupiter-6 Inspirierter Analog Synthesizer

Jupiter-6 Solo Modus als eigenständiger Synthesizer

In genau einem Monat wird in Berlin wieder die Superbooth stattfinden und es ist kein Wunder, dass erste Leaks im Internet auftauchen. Was aufällt: Instagram wird gerne als Medium benutzt. Das sah man bereits beim VECTOR Synthesizer und jetzt bei Paul Parker’s Firma.

Din Sync bekannt vom RE-303 (TB-303) und Gilbert (SH-101) veröffentlichte heute ein Teaser Bild auf IG eines neuen Synthesizer mit dem Namen JP-ONE. Hierbei soll es sich um ein Desktop Instrument handeln, das stark am Solo Modus des Jupiter-6 angelehnt ist. Dieser verwandelte den J6 in ein monophonen Synthesizer.

Der JP-ONE soll laut Entwickler zwei Curtis CEM3340 VCO’s besitzen wie auch einen Jupiter-4 inspirierten, diskreten Transistor OTA Filter. Folgt man dem Design des J4, so wird er höchstwahrscheinlich Hochpass wie auch Tiefpass Charakteristika haben. Auf dem Render Foto erkennt man auch, dass er ein Sub Oszillator, Sync, Cross Mod, zwei LFO’s und Hüllkurven besitzen wird.

Mehr schriftliche Informationen zum JP-ONE (Anschlüsse, Funktionen usw.) gibt es zurzeit nicht, aber zwei erste Sound Beispiele, die sich auf Instagram befinden.

Die finalen Informationen inklusive Preis & Release werden wir spätestens auf der Superbooth 2019 (09 – 11 Mai 2019) erfahren. Dort werden wir wohl auch das Gerät in echt zum ersten Mal genauer ansehen können.