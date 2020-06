Din Sync kündigt RE-909 an, ein DIY-TR-909 Klon

Zum 909day erhältlich, Pre-Order hat begonnen

DIN SYNC ist bislang bekannt für seinen überzeugenden Bass Line Klon RE-303. Was genau die Din Sync Bass Line RE-303 zu leisten vermag, zeigt übrigens HIER KLICKEN unser Vergleichstest , in dem sich aktuelle 303-Klone und das Original gegenüberstehen. Nun wurde ein DIY-Bundle für einen TR-909 Klon angekündigt.

Gerade wurde aber auch das 909-DIY-Projekt von Steda Electronics publik, da kommt mit der RE-909 schon der nächste Klon der Roland TR-909 um die Ecke. DIN Sync zeigt als Vorankündigung ein lauffähiges Platinen-Set der RE-909. Leider nur in einem Video von mittelprächtiger Qualität.

Es liegt wohl daran, dass morgen der 6. Juni ist = #606day. Paul Barker hatte bereits die Din Sync RE-606 dieses Jahr vorgestellt und bis zum 9. September will man wohl nicht warten. Obwohl der Entwickler mit den Projekten RE-101 und Gilbert genug ausgelastet sein dürfte.

Aber der 9. September = #909day ist der Stichtag, an dem das RE-909 Bundle ausgeliefert werden soll. Vorbestellungen werden bereits angenommen, in der ersten Produktionsrunde werden 100 Bundles verfügbar sein. Der Preis beträgt 4.100,- Kronen, was ca. 395,- Euro entspricht (zzgl. Versand).

Für die RE-909 wurde eine originale TR-909 in Bestzustand komplett zerlegt, analysiert und so exakt wie möglich nachgebaut, so dass Entwickler Paul Barker von einer „1:1 replica“ spricht. Wer die RE-303 von Din Sync kennt, weiß , dass das keine hohle Marketingphrase ist.

Die RE-909 Platinen entsprechent in allen Belangen dem Vorbild, so dass die einzelnen Boards auch als Ersatzkomponenten für defekte Originale genutzt werden können. Aber natürlich steht der Aufbau einer kompletten Drum-Maschine im Vordergrund.

Da das RE-909 Bundle von beträchtlichem Umfang ist, ist das keine Aufgabe für Anfänger. Fortgeschrittene DIY-Kenntnisse sollten unbedingt vorhanden sein. Als Alternative wird es, wie bei den anderen DIN Sync-Projekten auch, eine fertig montierte Variante bei Kumptronics geben. Keine billige Lösung, aber von bestmöglicher Qualität.

Das DIN Sync RE-909 Bundle umfasst:

1pc PCB Switch board, TR-909 service part 229104702 compatible

1pc PCB Voicing board, TR-909 service part 2291084900 compatible

1pc PCB Multi Jack board, TR-909 service part 2291084900 compatible

1pc PCB Din Jack board, TR-909 service part 2291084900 compatible

1pc PCB Power supply board, TR-909 service part 2291084700 compatible

13pcs DAC array

19pcs Step switches with caps

20pcs Small tactile switches

29pcs Potentiometer set

1pc Programmed eeprom TR-909 service part HN61256P-PC42 compatible

1pc Programmed eeprom TR-909 service part HN61256P-PC43 compatible

1pc Programmed eeprom TR-909 service part HN61256P-PC44 compatible

16pcs Jack set

BOM and build guide forthcoming

Wichtig: der seltene OTA BA662 ist nicht enthalten. Diesen oder einen entsprechenden Clone-Chip muss man sich selbst besorgen.

Quelle: DIN Sync