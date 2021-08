Din Sync RE-808, TR-808 Replica als DIY-Drum Machine

Für die Nerds unter uns

> … Pixie RE-CPU …

Huch? Was ist denn das? Als geborener Computer-Nerd bin ich interessiert. Eine kurze Recherche Im Internet ergibt, dass das eine pinkompatible Emulation der Original CPU des TR-808 ist, dem »D650C« von NEC (das NEC-Original wurde auch in der TB-303 verwendet). Der Name ließ wiederum auf irgend etwas mit 6502-Kompatibilität schließen; ist es aber nicht. Das war wohl eine 4-Bit-CPU.

Nach ein bischen mehr Suche stieß ich auf die spannende Website »Sonic Potions« von Julian Schmidt, der sich ausgiebig mit DIY-Projekten im Musikbereich beschäftigt. Unter anderem hat der Gute eine genaue Analyse des D650C durchgeführt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er selber eine D650C-Ersatz gebaut, die »RE-303 CPU«. Das findet man hier:

http://sonic-potions.com/re303

Die besagte Schrift findet man als Link zu einem PDF unten auf der Seite. Hier der Direkt-Link:

http://son.....timing.pdf