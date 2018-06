Workshop: Dinge, die in keinem Gitarrenkoffer fehlen dürfen

Gehe niemals ohne diese aus dem Haus!

Ich bin nun bereits ein paar Jahrzehnte regelmäßig auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs. Glücklicherweise war mein Gigbag ausnahmslos mit den wirklich wichtigen Dingen bestückt, die mich vor unangenehmen Pannen bewahrt haben. Gerade beim Livespiel ist es besonders wichtig, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Man sollte also die wirklich wichtigen Accessoires stets am Start haben, um nicht doch einmal in die Bredouille zu kommen. Ist man bereits unterwegs zum Auftritt, gibt es meist keinen Weg zurück, sich das fehlende Accessoire noch rechtzeitig zu besorgen. Entgegen der Aussage unseres Titels kann es durchaus vorkommen, dass man noch einige Dinge mehr benötigt. Dies gilt aber meist nur für den Musiker, der vor Publikum auftritt.

Beginnen wir: Dinge, die in keinem Gitarrenkoffer fehlen dürfen! Im Folgenden findet ihr die Gegenstände, die ihr unbedingt dabeihaben solltet, wenn ihr das Haus mit eurem besten Stück verlasst!

Plektren – oder auch Picks

Unglaublich wichtig! Ohne Pick sind wir meist verloren. Nicht jeder von uns spielt E-Gitarre mit den Fingern wie der gute Jeff Beck. Der Großteil unter uns benutzt ein Plektrum. Deswegen sollten wir auch immer eines mitführen. Besser gleich mehrere, denn für gewisse Jobs sind oft verschiedene Exemplare empfehlenswert.

Der akustische Fingerpicker muss entsprechende Fingerpicks dabei haben, da er sonst gleichfalls verloren wäre.

Saiten

Reißt eine Saite während der Bühnenperformance, brauchen wir entweder eine Ersatzgitarre oder zumindest einen passenden und vollständigen Satz Saiten zum Wechseln, sonst hätte unser Auftritt bald ein unvorhergesehenes Ende.

Werkzeug zum Saitenwechsel

Ist eine Saite erst mal gerissen, brauchen wir schnelle Hilfe. Neben einem passenden Satz Saiten sollten wir auch eine Saitenkurbel und evtl. auch einen kleinen Seitenschneider im Gitarrenkoffer mitführen, damit der Saitenwechsel zügig erfolgen kann.

Kapodaster

Der nächste Punkt in unserer Aufzählung über die Dinge, die in keinem Gitarrenkoffer fehlen dürfen: ein Kapodaster. Entweder wir brauchen ihn für einen gewissen Song unseres Programms, es kann auch vorkommen, dass man mit Freunden zusammensitzt und ein paar Hits und Evergreens singt. Passt dann die Tonart für den (die) Sänger (in) nicht, können wir uns mit dem Kapodaster einfach helfen, indem wir ihn an gewünschter Stele positionieren. Im Studio sollte man gleichfalls ein Kapodaster mitführen. Ich hatte mal einen Studiotermin, wo ein relativ einfacher Schlager einzuspielen war. Leider war der Titel aufgrund von Präferenzen der Sängerin in C#-Dur transponiert worden (er war in C-Dur komponiert worden). Somit waren die zu pickenden Akkorde, die auch oft Terzen im Bass verlangten, nur mit hohem mechanischen Aufwand zu spielen.

Leider hatte ich damals keinen Kapodaster dabei und war gezwungen, die Chords auf anderem und deutlich unbequemeren Weg einzuspielen. Seitdem gehe ich nie ohne Kapodaster ins Studio. Dieser hilft auch, eine zu doppelnde Rhythmusgitarre in anderer Position einzuspielen, was für einen „folkigen“ Touch sorgt. Der Kapo sollte natürlich den gleichen Griffbrettradius wie das zum Einsatz kommende Instrument haben. Für eine klassische Gitarre mit komplett flachem Griffbrett braucht man ein anderes Modell als für eine Western- oder E-Gitarre.

Saitenreinigungsmittel

Die Saiten halten deutlich länger, wenn man sie regelmäßig nach dem Spiel mit einem Saitenreinigungsmittel etc. reinigt. Isopropanol aus der Apotheke tut es notfalls auch für diesen Zweck. Es empfiehlt sich, auch einen Lappen aus Baumwolle (altes T-Shirt) dabei zu haben. Es ist einfach angenehmer, ein „unverklebtes“ Instrument anzufassen, wenn man dieses wieder aus dem Koffer (Gigbag) holt.