Welcome Back, Brainworx und Plugin Alliance!

Wie Dirk Ulrich, Gründer von Brainworx und Plugin Alliance, heute in einem offenen Brief an die Community mitgeteilt hat, hat er mit seinem neuen Unternehmen RCKFRC (Akronym für „ROCKFORCE TECH HOLDING INC“) die beiden Firmen, dessen Gesicht, erster Ansprechpartner und Aushängeschild er lange Zeit war, überraschend wieder zurückgekauft. Zu RCKFRC gehören bereits Apogee und Manley. „Welcome back PLUGIN ALLIANCE & BRAINWORX!” ist nun groß auf der Webseite von RCKFRC zu lesen.

Brainworx und Plugin Alliance: Der lange Weg zurück

2006 hatte Ulrich Brainworx gegründet, 2011 dann Plugin Alliance, um den Vertrieb und die Zugänglichkeit der eigenen Produkte und der von befreundeten analogen Herstellern (wie SPL, elysia und Vertigo Sound) zu bündeln. 2021 verkaufte er beide Firmen an Native Instruments, blieb aber noch als CEO und Ende 2022 dann im Advisory-Board dabei. Anfang 2024 stieg er komplett aus. Im Mai 2026 übernahm InMusic dann Native Instruments nach deren Insolvenz Anfang 2026 mitsamt Brainworx und Plugin Alliance. Zwischenzeitlich hatte Dirk Ulrich Manley Laboratories übernommen, Ende 2025 auch Apogee. Beide Unternehmen wurden in seine neue Firma RCKFRC eingegliedert. Wie jetzt also auch Brainworx und Plugin Alliance.

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Dirk Ulrich nennt die Gründe

In seinem Brief an die Community nennt Dirk Ulrich die Gründe für den Rückkauf. Er habe Hunderte von Nachrichten von Kunden aus der ganzen Welt erhalten, die sich um die Zukunft von PA/BX sorgen würden. Würde ihre Software weiterhin funktionieren und weiter entwickelt werden, würden die Lizenzen gültig bleiben – das seien die Fragen gewesen, die viele bewegten. Als sich dann die Gelegenheit geboten habe, Brainworx und Plugin Alliance wieder unter die Führung des Gründers zu stellen, habe er nicht gezögert. Ausdrücklich dankt er dabei Jack O’Donnell und dem gesamten Team von inMusic „für die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit während dieser Übergangsphase“. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Dies sei kein Neustart, sondern eine Fortführung – mit neuem Fokus und neuer Verantwortung. Er möchte nicht die Vergangenheit wiederholen, sondern die Zukunft gestalten.

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Wie es weitergehen soll

„Eure Plugins, eure Lizenzen und eure Projekte haben für uns weiterhin oberste Priorität.“, schreibt Dirk Ulrich. Man werde transparent und direkt mit den Nutzern kommunizieren und demnächst auch ein neues Team vorstellen, das dieses nächste Kapitel gestalten soll, sowie eine Roadmap für die Zukunft. Auch soll es erste Einblicke in aktuelle Projekte geben. Er bittet jedoch um ein wenig Zeit, um alles neu zu organisieren. Den kompletten Brief könnt ihr hier nachlesen.