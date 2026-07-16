Welcome Back, Brainworx und Plugin Alliance!
Wie Dirk Ulrich, Gründer von Brainworx und Plugin Alliance, heute in einem offenen Brief an die Community mitgeteilt hat, hat er mit seinem neuen Unternehmen RCKFRC (Akronym für „ROCKFORCE TECH HOLDING INC“) die beiden Firmen, dessen Gesicht, erster Ansprechpartner und Aushängeschild er lange Zeit war, überraschend wieder zurückgekauft. Zu RCKFRC gehören bereits Apogee und Manley. „Welcome back PLUGIN ALLIANCE & BRAINWORX!” ist nun groß auf der Webseite von RCKFRC zu lesen.
Brainworx und Plugin Alliance: Der lange Weg zurück
2006 hatte Ulrich Brainworx gegründet, 2011 dann Plugin Alliance, um den Vertrieb und die Zugänglichkeit der eigenen Produkte und der von befreundeten analogen Herstellern (wie SPL, elysia und Vertigo Sound) zu bündeln. 2021 verkaufte er beide Firmen an Native Instruments, blieb aber noch als CEO und Ende 2022 dann im Advisory-Board dabei. Anfang 2024 stieg er komplett aus. Im Mai 2026 übernahm InMusic dann Native Instruments nach deren Insolvenz Anfang 2026 mitsamt Brainworx und Plugin Alliance. Zwischenzeitlich hatte Dirk Ulrich Manley Laboratories übernommen, Ende 2025 auch Apogee. Beide Unternehmen wurden in seine neue Firma RCKFRC eingegliedert. Wie jetzt also auch Brainworx und Plugin Alliance.
Dirk Ulrich nennt die Gründe
In seinem Brief an die Community nennt Dirk Ulrich die Gründe für den Rückkauf. Er habe Hunderte von Nachrichten von Kunden aus der ganzen Welt erhalten, die sich um die Zukunft von PA/BX sorgen würden. Würde ihre Software weiterhin funktionieren und weiter entwickelt werden, würden die Lizenzen gültig bleiben – das seien die Fragen gewesen, die viele bewegten. Als sich dann die Gelegenheit geboten habe, Brainworx und Plugin Alliance wieder unter die Führung des Gründers zu stellen, habe er nicht gezögert. Ausdrücklich dankt er dabei Jack O’Donnell und dem gesamten Team von inMusic „für die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit während dieser Übergangsphase“. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Dies sei kein Neustart, sondern eine Fortführung – mit neuem Fokus und neuer Verantwortung. Er möchte nicht die Vergangenheit wiederholen, sondern die Zukunft gestalten.
Wie es weitergehen soll
„Eure Plugins, eure Lizenzen und eure Projekte haben für uns weiterhin oberste Priorität.“, schreibt Dirk Ulrich. Man werde transparent und direkt mit den Nutzern kommunizieren und demnächst auch ein neues Team vorstellen, das dieses nächste Kapitel gestalten soll, sowie eine Roadmap für die Zukunft. Auch soll es erste Einblicke in aktuelle Projekte geben. Er bittet jedoch um ein wenig Zeit, um alles neu zu organisieren. Den kompletten Brief könnt ihr hier nachlesen.
Ich hätte nur den einen Wunsch, das Plugin-Alliance deutlich mehr wert auf Updatepolitik legt. Die von bx_brainworx werden durchaus aktualisiert und haben zum Teil ein frisches Design bekommen, was mir sehr zusagt. Die anderen von Plugin-Alliance sehen zum Teil wirklich nach Win98 aus: Klein, frickelig und altbacken. Die Seite, mit den eigenen Produkten und Updates ist nämlich sehr vorbildlich: Einfach, relativ übersichtlich und verdammt schnell (bzgl. laden von Produkten)! Da können sich andere, wie NI Accsess, ruhig mal ne‘ Scheibe abschneiden. Aber NI bringt wöchentlich irgendwelche Updates raus und Plugin-Alliance – tja…! sehr, sehr selten…. Trotzdem wäre ich nicht abgeneigt wieder etwas zu kaufen. Es sind gute Teile zu echt günstigen Preisen. Aber unbedingt auf Angebote achten, sonst kann man es schon etwas als eine Art Wucher bezeichnen. Aber als Beispiel der Thorn: Sehr fett im Sound, sehr übersichtlich und günstig erworben für 30/40€ oder so. So muss das sein! Den bx_Oberhausen nach SEM-Modul bekam ich gar umsonst. Gut, wegen dem habe ich den Account zulegen müssen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es sind geile Teile!
@Filterpad Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, worauf du hinaus möchtest. 😊
Die kleinen, etwas betagten Plugins von PA gehören nun einmal zum kostenlosen Angebot. Und wie das Sprichwort so schön sagt: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Die aktuelle Plugin-Palette ist nach wie vor als kostenpflichtige Version erhältlich – und dort ist aus meiner Sicht alles so, wie man es erwarten darf. Sie kosten zwar etwas, aber ich finde, dass die Qualität den Preis rechtfertigt. Von Wucher kann da meiner Meinung nach keine Rede sein.
Auch deine Kritik an den Updates kann ich nicht so recht teilen. Updates dienen in erster Linie dazu, Fehler zu beheben oder die Kompatibilität mit neuen Systemen sicherzustellen. Die PA-Plugins, die ich nutze, arbeiten seit Jahren ausgesprochen zuverlässig und nahezu fehlerfrei. Wenn es also nichts zu reparieren gibt, muss auch nicht zwanghaft alle paar Wochen ein Update erscheinen – nur damit in der Versionsnummer etwas passiert. 😉
Letztlich erfüllen die Plugins genau das, womit sie beworben wurden – und das tun sie meiner Erfahrung nach ohne Murren und ohne nennenswerte Probleme. Mehr kann man von einem Werkzeug eigentlich kaum verlangen.
@Round Robin Ich dachte speziell zum Beispiel an SPL Plugins wie De-Verb Plus. Der ist ganz und gar nicht kostenlos, funktioniert gut, aber ist etwas altbacken. Klar, wegen der „V-Nummer“ muss es definitiv nicht sein. Aber zum Beispiel stufenlose Skalierbarkeit ohne verpixelung etc.pp wäre schon sehr nice. Am so etwas denke ich. Bx_Oberhausen könnte man sich auch eine Skalierbarkeit vorstellen. Ich bekam ihn umsonst, aber kostet ja auch normalerweise. Bei NI bekomme ich ständig und ständig ein Update. So viel das man vor lauter Updates manchmal das Musikmachen vergisst.
@Filterpad Schon lange kein Windows 98 mehr gesehen, oder was? Anders kann ich mir die Aussage bezüglich des Aussehens der Plugins nicht erklären :)
Das stimmt mich doch erstmal zuversichtlich. Kann ich also doch wieder weiter beobachten und ab und zu zuschlagen…
@witzard Ja, gibt auch aktuell neuen Stuff, besonders von bx_brainworx, wie zum Beispiel die bx_tonebox. Typische Effekte (Saturation, Compressor, Filter etc.) in einer Box wenn man so will. Leider hat man solche Effekte schon x-mal separat, weshalb ich hier nicht zugeschlagen habe. Auch die DAW Stock-Plugins sind inzwischen gut. Daher würde ich mir bei den älteren Sachen ein Update wünschen. Thorn, SPL usw. Frisches GUI, Skalierbarkeit… neue Features.
Ich bin begeistert, dass Dirk Ulrich wieder zurück ist. Er hat die Unternehmen PA/BX entsprechend geprägt und hat sehr viel in die Entwicklung investiert. Welcome Back „DU“.
Mich würde da mal der Kaufpreis interessieren.
Kohle scheint Dirk ja zu haben, wenn ich mir sein Domizil in „God’s own country“ so ansehe.