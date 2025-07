discoDSP Discovery Pro 8.8, Synthesizer Plug-in / Update

Besserer Sound - weniger CPU-Last

Mit dem discoDSP Discovery Pro 8.8 wird ein weiteres Update für die Emulation des Nord Lead 2 veröffentlicht. Das Synthesizer Plug-in hat schon recht viele Entwicklungsstufen durchlaufen. Nun soll Discovery Pro jedoch dem Vorbild in gewisser Weise sogar überlegen sein.

discoDSP Discovery Pro 8.8

Die Verbesserungen der neuen Version sind vor allem „unter der Haube“ zu finden. Die Entwickler versprechen eine höhere Soundqualität durch intelligentes Processing.

Die Oszillator-Engine agiert nun bei jeder Waveform anders, indem sie den Obertongehalt optimal interpoliert. Sine und Triangle werden hierbei anders behandelt als Saw und Square. Damit einhergehend fällt die CPU-Belastung geringer aus.

Bei Saw und Square ist die Interpolation den hohen Frequenzanteilen angepasst, sodass Aliasing weitestgehend vermieden wird und der Klang speziell in den Lagen oberhalb der Note C5 selbst bei intensiver Pulse With Modulation auch ohne übermäßiges Oversampling sauber bleibt. An dieser Stelle treten sonst deutlich hörbare digitale Artefakte auf.

Weiterhin besitzt die Version 8.8 nun eine vollständige Kompatibilität zu den Programmen aus Nord Lead 2 und Nord Lead 2X, einschließlich dem 4-Layer Performance-Mapping mit den automatischen Keysplit-Einstellungen. Die SysEx-Übertragung wurde auf verschiedene „Real-World“-Situationen angepasst.

Weitere Verbesserungen betreffen die Erkennung von Arpeggaitor-Patterns inkl. Variationen bei Velocity und Timing, sodass die Muster lebendiger als bei harter Quantiserung klingen. Außerdem wurde der gesamte Signalpfad optimiert, was sich in einer deutlich gesenkten CPU-Beanspruchung bemerkbar macht.

discoDSP Discovery Pro 8.8 ist ab sofort zum Preis von 199,- Euro erhältlich. Besitzer einer vorherigen Version sollten in ihrem Account nach dem Update nachschauen.