discoDSP OB-Xd 3.5 Update, Synthesizer Plug-in

@akira2 Nur die VST2 Version ist gratis, die VST3 Version kostet 49€

Wortwörtlich:

Free version includes fully functional Standalone app, Audio Unit and VST plug-ins. Registered version delivers both 2.x and 3.x commercial rights1, AAX, VST3, and LV2 plug-ins and technical support to help you get the most out of the software.