discoDSP Retromulator, Synthesizer Plug-in

Emulation von Virus, JP-8000, DX7, Micro Q & mehr

discoDSP Retromulator emuliert mehrere VA-Synthesizer, die auf dem den Motorola DSP 56300 Prozessor und anderen Chips basieren. Klingt genial, hat aber einen Haken: man benötigt die ROM Firmware der Originale, damit die Emulationen laufen.

discoDSP Retromulator für DSP 56300-Synthesizer

Retromulator fußt auf dem Open-Source-Projekt Gearmulator des Entwicklerteams dsp56300 (The Usual Suspects). Das Plug-in emuliert den besagten Motorola-Prozessor, der von diversen VA-Synthesizern, die inzwischen auch alle mindestens 20 Jahre alt sind, genutzt wurde.

Retromulator bildet lediglich die Plattform. Die eigentlichen Synthesizer können hier erst bei Nutzung der Original-Firmware zum Laufen gebracht werden. Diese soll man sich laut Entwickler vom eigenen Hardware-Gerät laden. Bei einigen Modellen ist dies laut discoDSP durch automatisches Assembling von Dump-Files möglich. Man muss also schon wissen, was man tut.

Im Gegensatz zu Gearmulator besitzt Retromulator kein GUI, das den Synthesizer nachbildet. Er kann lediglich die Sound-Bänke und Presets wiedergeben. Womöglich wird eine richtige Oberfläche zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachgereicht.

Derzeit lassen sich folgende Synthesizer mit Retromulator emulieren: Access Virus A, B und C sowie das Modell Virus TI, Clavia Nord Lead 2X, Roland JP-8000, Waldorf Micro Q und Microwave XT.

Mit der Emulation der Chips YM21290 und YM21280 sowie des Subprozessors HD6303R steht auch der Yamaha DX7 zur Verfügung.

Mit dem gerade erst erfolgten Update 1.1 gibt es auch eine Emulation des Akai S1000. Dieser Sampler kann mit den Formaten SFZ und SF2 sowie discoDSP-eigenen Firmaten ZBP und ZPP genutzt werden. Der Sampler hat eine vollständige MIDI-CC-Unterstützung und benötigt keine ROM Firmware.

discoDSP Retromulator ist in den Formaten VST3, AU und AAX sowie als Standalone-Version (Windows, macOS u, Linux) verfügbar. Das Plug-in ist grundsätzlich kostenlos. Zur Unterstützung der weiteren Entwicklung und für priorisierten technischen Support kann man eine Lizenz für 29,99 Euro erwerben.