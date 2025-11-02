OSC-Verdopplung & viele Erweiterungen
Das Plug-in discoDSP Vertigo 5 wurde von den Entwicklern massiv erweitert. Sowohl auf Oszillatorebene als auch bei der Resynthese und bei Workflow hat sich einiges getan.
discoDSP Vertigo 5 – Additiv-Synthesizer & Resynthesizer
Vertigo 5 arbeitet mit Euler-generierten Oszillatoren, die die Basis für die Teiltöne eines Klanges bilden und ebenso für die FFT-Analyse und Resynthese von Audiomaterial genutzt werden. Zur Unterstützung gibt es ein Spectral-Editor und eine Harmonization Engine.
Mit einem dualen Multimode-Filter, Modulatoren und Effekten lassen sich die Klänge bearbeiten.
Für Vertigo 5 wurde die Zahl der Oszillatoren von 256 auf 512 verdoppelt, wodurch sich komplexere Spektren und Texturen realisieren lassen. Weiterhin sorgen neue Feedback-Filter, die ohne Verzögerung arbeiten, und 8-faches Oversampling für eine verbesserte Qualität mit Sättigungsverhalten und Wärme im Klang,
Vertigo 5 kann nun neben den bisherigen WAV- und AIFF-Formaten auch MP3- und M4A-Dateien importieren. Die automatische FFT-Resynthese konvertiert Klänge sofort in additive Spektren und Klangverläufe. Dafür gibt es eine verbesserte Erkennung von Loop-Punkten, die als Marker in den Audiodateien eingebettet sind. Die Importeinstellung bleiben gespeichert, damit man beim nächsten Mal gleich weiterarbeiten kann, ohne alles neu einstellen zu müssen.
Dank der vollständigen MTS-ESP-Integration stehen ab jetzt ein erweitertes Mikro-Tuning und alternative Skalen zur Verfügung. Es werden die Tunings einzelner Noten gemäß dem MTS-ESP-Protokoll unterstützt und im Tuning-Menü visuell dargestellt.
Weiterhin wurden das GUI und die Darstellungen überarbeitet. So sind jetzt u.a. die Punkte der Hüllkurven größer, der Formant-Editor zeigt Werte beim Überfahren mit der Maus an, es gibt erweiterte Klickbereiche und Mausradunterstützung und das GUI lässt sich zwischen 100% und 200% skalieren.
Darüber hinaus wurden die Verwaltung von Presets, Voreinstellungen und des allgemeinen Workflows verbessert sowie die Leistung optimiert.
discoDSP Vertigo 5 ist in den Formaten VST, VST3, AAX und AU sowie als Standalone-Version (Windows, macOS, Linux) verfügbar. Das Plug ist ab sofort erhältlich, der Preis beträgt 149,- US-Dollar. Besitzer einer früheren Version können für 49,- US-Dollar auf Version 5 updaten.