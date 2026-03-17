Über Kettensägen, gequälte Ohren und leuchtende Augen

Die Geschichte der Distortion-Pedale beginnt eigentlich mit einem technischen Problem. Die ersten Gitarrenverstärker der 1940er- und 1950er-Jahre waren dafür gebaut worden, möglichst sauber zu klingen. Jazzgitarristen wollten einen klaren Ton, der sich gegen Bläser und Schlagzeug behaupten konnte. Verzerrung galt damals schlicht als Fehler.

Kurz & knapp Worum geht es? Im zweiten Teil unseres Workshops zu Verzerrerpedalen widmen wir uns den extremeren Varianten der Gitarrenverzerrung – von Fuzz-Klassikern bis zu modernen High-Gain-Distortion-Pedalen. Grundlagen: Wie Clipping entsteht und warum Distortion-, Fuzz- und High-Gain-Pedale so unterschiedlich klingen.

Wie Clipping entsteht und warum Distortion-, Fuzz- und High-Gain-Pedale so unterschiedlich klingen. Fuzz-Klassiker: Big Muff, Tone Bender & Co. und ihr Einfluss auf Rock, Psychedelic und Alternative.

Big Muff, Tone Bender & Co. und ihr Einfluss auf Rock, Psychedelic und Alternative. Distortion: Klassiker wie Boss DS-1 oder ProCo RAT prägen seit Jahrzehnten Rock- und Metal-Sounds.

Klassiker wie Boss DS-1 oder ProCo RAT prägen seit Jahrzehnten Rock- und Metal-Sounds. Extrem-Sounds: Der Boss HM-2 und der legendäre „Swedish Chainsaw“-Sound des Death Metal.

Der Boss HM-2 und der legendäre „Swedish Chainsaw“-Sound des Death Metal. Moderne Pedale: Boutique-Verzerrer und High-Gain-Preamps bringen neue Klangwelten auf das Pedalboard.

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Distortion-Pedale – Alles über Distortion, Fuzz & Co. – Teil 2

Doch dieser Fehler entwickelte plötzlich eine ganz eigene musikalische Qualität. Wenn Röhrenverstärker zu weit aufgedreht wurden, begann die Endstufe zu übersteuern. Das Signal wurde komprimiert, Obertöne entstanden und der Klang erhielt eine rauere Struktur. Viele Gitarristen bemerkten schnell, dass dieser Sound deutlich aggressiver und durchsetzungsfähiger war.

Einer der ersten dokumentierten Fälle dieser Art stammt aus dem Jahr 1951. Für den Song „Rocket 88“ wurde ein beim Transport beschädigter Gitarrenverstärker eingesetzt. Die Lautsprechermembran war teilweise eingerissen, wodurch ein kratziger, verzerrter Klang entstand.

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Der Effekt war unbeabsichtigt, aber musikalisch äußerst interessant. Der Grundstein für die moderne Gitarrenverzerrung war gelegt. Habe ich mich in Teil 1 hauptsächlich um Overdrive- und Booster-Pedale gekümmert, geht’s hier und heute um die extremeren Krachmacher aus dem Bereich Distortion, Fuzz und Special Interest.

Wie Verzerrung überhaupt entsteht

Technisch betrachtet entsteht Verzerrung, wenn ein Verstärker ein Eingangssignal stärker verstärkt, als seine Schaltung eigentlich zulässt. Die Signalspitzen werden abgeschnitten, man spricht von Clipping. Dabei entstehen zusätzliche Obertöne, die dem Klang mehr Aggressivität und Sustain verleihen.

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Je nach Art des Clippings unterscheidet man verschiedene Verzerrungscharaktere:

Soft Clipping: typisch für Overdrive, dynamisch und musikalisch, reagiert stark auf Anschlag und Volume-Poti

Hard Clipping: typisch für Distortion, dichter, komprimierter Klang, weniger Dynamik, Transistor-Clipping, typisch für viele Fuzz-Schaltungen, aggressiver, teilweise synthetischer Sound

Diese Unterschiede bilden die Grundlage für die drei klassischen Kategorien der Gitarrenverzerrung und damit der Distortion-Pedale. Wie eben schon angedeutet, geht’s jetzt ums Hard Clipping.

Fuzz – der Sound der Sechziger und Siebziger

Die ersten echten Verzerrerpedale waren Fuzz-Geräte. 1962 brachte Gibson mit dem Maestro FZ-1 Fuzz-Tone eines der ersten kommerziellen Fuzz-Pedale auf den Markt. Der Klang war radikal anders als alles, was man bis dahin gehört hatte: sägend, aggressiv und beinahe synthetisch. Berühmt wurde der Sound durch Keith Richards.

Für den Rolling-Stones-Hit „(I Can’t Get No) Satisfaction“ setzte er das Pedal ursprünglich nur als Demo-Idee ein, um eine Bläsersektion zu imitieren. Doch der Sound wurde so ikonisch, dass er auf der finalen Aufnahme blieb.

Fuzz war plötzlich überall. Zu den wichtigsten Fuzz-Pedalen der Geschichte gehören:

Fuzz Face

Tone Bender

Big Muff

Besonders der Big Muff entwickelte sich zu einem eigenen Soundkosmos innerhalb der Distortion-Pedale. Statt der rauen Struktur vieler früher Fuzz-Pedale bot er einen dichten, sustainreichen Klang. Gitarristen wie David Gilmour oder Billy Corgan machten ihn weltberühmt.

Der oben abgebildete Electro Harmonix Ram’s Head Big Muff ist da schon eine erste Adresse, wenn man in diesen Sound einsteigen möchte. Aber natürlich gibt’s da reichlich Auswahl, die ich euch hier auszugsweise vorstellen möchte.

Eins der neuesten Pedale auf dem heiß umkämpften Markt der Fuzz-Pedale ist das EarthQuaker Devices General. Dieses Pedal vereint Silizium-, Germanium- und einen No-Clipping-Modus zu einem interessanten, aber echt teuren Pedal.

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Ebenfalls von den EarthQuakern stammt das ausgezeichnet klingende Pedal mit dem irreführenden Namen „Gary“. Meine erste Assoziation war natürlich Gary Moore, aber das passt hinten und vorne nicht. Klingt aber toll, wie Johannes Krayer in unserem Testbericht beweist:

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Das mit Abstand schönste Pedal dieser Vorstellungsrunde kommt von den Freaks von Beetronics. Das Abelha Fuzz ist extrem vielseitig und hat mir beim Test verdammt viel Spaß bereitet:

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Klanglich der absolute Oberknaller, wenn man auf einen originalen 70er-Fuzz-Sound steht, ist die Warm Audio Foxy Tone Box. Eine Replik eines der kultigsten Geräte aller Zeiten, mit dem schon David Gilmour und Billy Gibbons ihren Spaß hatten. Aber Vorsicht, das Ding hat eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Bauform. Die 70er waren halt eine kreative Zeit. Aber Axel Ritt hat das Pedal richtig mal richtig cool gequält:

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Wer klanglich noch weiter zurück in die 60er reisen möchte, sollte sich die beiden Fuzz Bender von Behringer und Warm Audio anschauen:

Affiliate Links Behringer Fuzz Bender Kundenbewertung: (50) 59,00€ Warm Audio Warm Bender Fuzz Kundenbewertung: (11) 189,00€

Leider hatten wir beide noch nicht im Test, aber das werden wir nachholen. Das Warm Audio Bender Fuzz steht normalerweise auch bei Stompenberg zur Verfügung, hat aber aktuell offenbar frei. Hier immer wieder mal checken, ob es verfügbar ist, dann könnt ihr das Pedal online testen:

Walrus Audio möchte natürlich auch mitmachen und hat sich dem Widderkopf verschrieben. Wer einen authentischen Big Muff Klon sucht, sollte hier vorbeihören. Dieses Pedal ist bei Stompenberg übrigens gerade verfügbar!

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Distortion-Pedale – mehr Gain für Rock und Metal

Mit der Entwicklung von Hard Rock und Heavy Metal wuchs auch der Bedarf nach stärkerer Verzerrung, als ein klassischer Overdrive sie liefert. Gitarristen brauchten mehr Gain, mehr Sustain und mehr Kompression.

Im Gegensatz zu Overdrive erzeugt Distortion eine deutlich stärkere und gleichmäßigere Verzerrung. Der Klassiker dieser Kategorie ist der Boss DS-1 Distortion. Seit den späten 70er-Jahren gehört dieses Pedal zu den meistverkauften Verzerrern überhaupt. Sein aggressiver, aber dennoch transparenter Klang wurde von unzähligen Gitarristen genutzt. Darunter Namen wie Steve Vai, Kurt Cobain und Joe Satriani. Getestet haben wir die Wiederauflage:

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Moderne Highgain-Verzerrer

Seit den 1990er-Jahren hat sich der Markt für Effektpedale massiv verändert.

Kleine Boutique-Hersteller begannen, klassische Schaltungen neu zu interpretieren. Viele dieser Pedale basieren auf legendären Vorbildern wie dem Tube Screamer oder dem Big Muff, werden jedoch mit modernen Bauteilen und erweiterten Klangregelungen ausgestattet.

Parallel dazu hat sich auch die digitale Technologie stark weiterentwickelt. Moderne Modeling-Geräte können heute komplette Verstärker- und Effektketten simulieren. Dennoch bleibt der klassische analoge Verzerrer für viele Gitarristen unverzichtbar. Der Grund liegt oft in der unmittelbaren Reaktion auf das Spielgefühl.

Analoge Distortion-Pedale reagieren direkt auf Anschlag, Dynamik und Volume-Regler der Gitarre. Diese Interaktion ist für viele Musiker ein entscheidender Teil ihres Sounds.

Es ist natürlich absolut unmöglich, hier alle verfügbaren Distortion-Pedale aufzuführen, dafür ist das Angebot einfach zu riesig. Der Suchbegriff „Distortion“ bei Thomann ergibt, nach der Filterung und Eingrenzung auf Gitarren-Effekte, aktuell 688 Treffer. Deshalb gibt’s hier nur eine Auswahl.

Das Engl Fireball IR liefert grandiose Engl-Sounds, wenn man es zum Beispiel so bedient, wie Axel es hier gemacht hat:

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Richtig brutal wird es, wenn man sich das Fortin Meshuggah reinzieht. Hochwertige, powervolle Distortion bis zum Abwinken, aber leider auch ein Preis, bei dem man schnell mal abwinkt. Hier wird allerdings schon deutlich, dass die Grenze zwischen einem reinen Distortion-Pedal und einem Preamp fließend ist.

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Neben Overdrive und klassischen Distortion-Pedalen gibt es einige Verzerrer, die sich im Laufe der Jahrzehnte einen ganz eigenen Platz in der Gitarrengeschichte erarbeitet haben. Manche dieser Geräte lassen sich kaum eindeutig einer Kategorie zuordnen, weil sie klanglich zwischen Fuzz, Distortion und Overdrive stehen. Ein besonders gutes Beispiel dafür ist die ProCo RAT.

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Die RAT erschien Ende der 1970er-Jahre und wurde schnell zu einem der vielseitigsten Verzerrerpedale überhaupt. Ihr Klangcharakter liegt irgendwo zwischen Distortion und Fuzz: aggressiv, mittig und mit einem sehr charakteristischen „sägenden“ Obertonverhalten.

Ein wesentliches Merkmal der RAT ist ihre ungewöhnliche Klangregelung. Statt eines klassischen Tone-Reglers besitzt sie den sogenannten Filter-Regler, der im Prinzip rückwärts arbeitet. Dreht man ihn auf, werden die Höhen reduziert. Gerade diese Eigenheit trägt stark zum charakteristischen Klang der RAT bei.

Im Laufe der Jahre wurde das Pedal von einer beeindruckenden Liste von Gitarristen eingesetzt, darunter Jeff Beck und Nuno Bettencourt. Besonders im Alternative Rock der 1990er-Jahre gehörte die RAT fast zur Grundausstattung.

Wer nach einem rattenscharfen Sound sucht, sollte sich auch die Packrat von JHS mal anschauen:

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Kombipedale – eins für alles?

Immer beliebter werden Pedale, die mehrere Verzerrer beinhalten. Hier werden gern Fuzz und Distortion gemischt oder man bekommt einen Booster und einen Overdrive in einem Gehäuse. Das Crazy Tube Circuits Orama zum Beispiel vereint ein Fuzz und einen Orange-Amp aufs Vorzüglichste:

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Sind Fuzz und Distortion gewünscht? Bitte schön:

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Der brachiale Sound des Boss HM-2

Wenn man über extreme Sounds spricht, darf ein Distortion-Pedal auf keinen Fall fehlen: der Boss HM-2 Heavy Metal. Dieses Pedal erschien 1983 und war ursprünglich als High-Gain-Distortion für Metal-Gitarristen gedacht. Doch seine wahre Berühmtheit erlangte es einige Jahre später in einer ganz bestimmten Szene.

In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren entwickelte sich in Schweden eine neue Form des Death Metal. Bands wie Entombed oder Dismember nutzten den HM-2 mit einer ganz bestimmten Einstellung: Alle Regler auf Anschlag.

Das Ergebnis war ein extrem aggressiver Sound mit einer sägenden Mittenstruktur, der später als „Swedish Chainsaw Tone“ bekannt wurde. Dieser Klang wurde zum Markenzeichen der gesamten Szene. Obwohl der HM-2 ursprünglich längst eingestellt worden war, blieb seine Nachfrage über Jahrzehnte hinweg hoch. Mittlerweile ist das Pedal wieder erhältlich und erlebt eine regelrechte Renaissance.

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High-Gain und moderne Metal-Distortion

Mit dem Aufkommen moderner Metal-Stile wie Metalcore, Djent oder Progressive Metal wurden die Anforderungen an Verzerrerpedale immer komplexer. Gitarristen benötigen heute:

extrem präzises Low-End

hohe Gain-Reserven

minimale Nebengeräusche

klare Saitentrennung auch bei komplexen Akkorden

Viele moderne High-Gain-Pedale orientieren sich deshalb stark an bekannten Verstärker-Schaltungen. Manche simulieren beispielsweise die Klangcharakteristik von klassischen Amps wie dem Mesa Boogie Rectifier oder dem Peavey 5150. Ein gutes Beispiel dafür ist das Konzept sogenannter Amp-in-a-Box-Pedale. Diese Geräte versuchen, den kompletten Klangcharakter eines Verstärkers in ein kompaktes Pedalformat zu übertragen. Dadurch können Gitarristen ihren Lieblingssound unabhängig vom verwendeten Verstärker abrufen.

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Boutique-Verzerrer und neue Klangwelten

Neben klassischen High-Gain-Pedalen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten eine enorme Boutique-Szene entwickelt. Viele kleine Hersteller bauen Verzerrer mit außergewöhnlichen Konzepten:

hybride Fuzz-Overdrive-Schaltungen

mehrere Clipping-Optionen

erweiterte EQ-Sektionen

interne Boost-Stufen

Einige dieser Pedale sind so flexibel geworden, dass sie mehrere Kategorien gleichzeitig abdecken können. Ein modernes Beispiel ist etwa der Fulltone OCD, der sowohl als dynamischer Overdrive als auch als aggressiver Distortion eingesetzt werden kann.

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Warum Gitarristen nie genug Verzerrer haben

Wer einmal ein Pedalboard genauer betrachtet, wird feststellen, dass viele Gitarristen gleich mehrere Verzerrer besitzen. Der Grund dafür liegt im Zusammenspiel verschiedener Klangcharaktere. Ein typisches Setup könnte beispielsweise so aussehen:

Overdrive als Boost

Distortion als Hauptsound

Fuzz für spezielle Klangfarben

Diese Kombination ermöglicht eine enorme Bandbreite an Sounds, vom leicht angezerrten Blues bis hin zu brutalen High-Gain-Wänden. Und genau deshalb wird die Welt der Verzerrerpedale vermutlich niemals stillstehen. Denn irgendwo auf der Welt sitzt gerade ein Entwickler an einer neuen Schaltung, die vielleicht den nächsten legendären Gitarrensound hervorbringen wird.