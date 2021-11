Division 6 Dual Mini Synthesizer, Eurorack-Synth Voice

2x Business Card Synthesizer

Der Division 6 Dual Mini Synthesizer ist ein Eurorack-Modul, das gleich zwei Synth-Voices beherbergt. Es handelt sich dabei um eine mit CV-Eingängen modifizierte Version des Business Card Synthesizers.

Der Business Card Synthesizer basiert auf 8 Bit Technik und klingt dementsprechend wie ein Old-School Computergame. Der Dual Mini Synthesizer ist nahezu identisch ausgestattet: ein Oszillator (Square, Pulse, Saw, Triangle), zwei LFOs, eine AR-Hüllkurve, ein Sample & Hold-Generator und ein resonanzloses Tiefpassfilter.

Das 18 TE breite Modul ist wie der Standalone-Synthesizer mit CV- und Gate-Eingängen ausgestattet. Doch das Modul bietet darüber hinaus CV-Eingänge zur Steuerung der meisten Parameter, inklusive LFO-Shape und LFO-Rate. Nur das Filter und Croase/Fine Tune lassen sich lediglich manuell einstellen.

Die beiden Synthesizer des Moduls sind komplett unabhängig und können somit für zwei separate Sounds genutzt werden. Als Ergänzung bietet sich der Dual Mini Sequencer v2 an, der in der gleichen Baugröße zwei parallel laufende Sequenzen erzeugen kann.

Wie auch die anderen Geräte des Herstellers ist auch der Division 6 Dual Mini Synthesizer als DIY-Kit oder fertig aufgebaut erhältlich. Die kleinste Variante ist das „PCB / Chip only“-Set für 35,- Dollar. Ein BOM-Liste und eine Bauanleitung stehen auf der Website zur Verfügung. Die Kit-Version enthält alle benötigten Teile und kostet 90,- Dollar. Die fertig montierte und getestete Version kostet 200,- Dollar. Die Preise beziehen sich auf den Hersteller-Store, so dass dort noch entsprechenden Kosten hinzukommen. Die Division 6-Produkte sind aber auch bei spezialisierten Händlern gelistet.