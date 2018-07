DIY Korg Polysix Panorama-Upgrade

Panorama-Upgrade für Polysix

In folgendem Beitrag wird ein Do-It-Yourself Panorama-Upgrade für den Korg Polysix vorgestellt. Eifrige AMAZONA.de Leser werden sich erinnern: 2017 wurde an gleicher Stelle eine ähnliche Schaltung für den Sequential Circuits Prophet-600 präsentiert.

„Ob das jemanden interessiert? Weißt du, wie viel mehr Polysix als Prophet-600 im Umlauf sind? Na klar ist das interessant!“ Das war die Initialzündung für vorliegenden Artikel und Peter Grandl, von dem diese Worte stammen, stellte mir gleich auch noch seinen geschätzten Polysix zur Verfügung, dessen Modifikation nachfolgend dokumentiert ist.

(T)Raumklang

Der Polysix ist ein sechsfach polyphoner Mono-Synthesizer, alle Stimmen werden mittig im Stereobild ausgegeben. Die Panorama-Schaltung führt nun eine räumliche Dimension ein: Mittels Trimmpotentiometer kann jede Stimme frei im Stereobild verteilt werden. Ein solches Feature ist zum Beispiel bei den Oberheim Klassikern OB-X, OB-Xa und OB-8 zu finden. Für komfortablen Anschluss an die Außenwelt sind zwei Mono-Klinkenbuchsen für R/L vorgesehen. Mit diesem Ansatz kann frei zwischen „nur Mono“, „nur Stereo“, oder „Stereo und Mono“ gewählt werden. Letztgenannte Konstellation ist meiner Meinung nach ein echter Knüller, vor allem wenn das Monosignal mit einem Polysix-eigenen Effekt angereichert ist.





Rückblick

Nach Veröffentlichung der Prophet-600 Panorama-Modifikation und dem dazugehörigen Kit von „Das Musikding“ hat ein reger Austausch mit Interessenten und Anwendern aus aller Welt in diversen Synthesizer-Foren eingesetzt. Schnell kam hier die Frage auf, ob die Panorama-Schaltung auch für andere polyphone Mono-Synthesizer geeignet sei, insbesondere auch für den Polysix, der in den 1980er Jahren weltweit viele Freunde fand und in größeren Stückzahlen produziert wurde.

Korg ist damals mit dem Polysix ein großer Wurf gelungen. Kein Wunder, war er doch mit 1.095,- US$ Listenpreis einer der ersten polyphonen Synthesizer, der auf den Massenmarkt abzielte, über üppige sechs Stimmen und 32 Programmspeicherplätze verfügte und der alle angesagten Brot & Butter Sounds lieferte. Quasi ein voll bühnentauglicher Prophet-5 für Otto Normalverbraucher. Die Attraktivität dieses schicken und aus heutiger Sicht vielleicht auch etwas limitierten Synthesizers, der sich damals wie geschnitten Brot verkaufte, ist bis heute erhalten geblieben, was einen Blick in diverse Gebrauchtmarktportale bestätigt. Für weitergehende Informationen zu diesem Klassiker sei bitte auf den schönen Korg Polysix Blue Box Artikel von Stefan Merkel verwiesen, der den Polysix in allen Facetten beleuchtet und würdigt.

Techno Talk

Schauen wir uns zunächst den Signalverlauf an: Die Audio-Stimmen werden auf der Polysix Platine „KLM-366B“ an geeigneter Stelle hinter der sechsfach ausgeführten VCA-Stufe abgegriffen und einer gepufferten Balance-Schaltung zugeführt. Das R/L-Signal durchläuft zwei weitere Verstärkerstufen, bevor es als Stereosignal mit festem Pegel zur Ausgabe bereitsteht. Einfacher geht’s nicht!

Im Schaltplan sieht man schön die sechs VCA-Blöcke, einer davon ist im Detail aufgelöst. Alle VCA-Ausgänge führen auf ein Widerstands-Array R52, Operationsverstärker IC10 arbeitet hier als Summierverstärker. Dessen Ausgang führt nach KLM-368, also direkt in die Effekt-Sektion.

Stimmenabgriff erfolgt pro Stimme an dem markierten Punkt.

Der gewählte Ansatz bedingt, dass das Stereosignal völlig unabhängig von Effektsektion und manueller Lautstärkeeinstellung ist und aufgrund des verkürzten Signalwegs sehr sauber zur Verfügung steht.

Praktische Umsetzung

Nach kurzem Studium des Polysix-Schaltplans ergab sich die einzuschlagende Richtung fast wie von selbst: Ausgehend von der bewährten Panorama-Schaltung für den Propohet-600 kann die gleiche Platine mit einer leicht variierten Bestückung, die sogar mit weniger Komponenten auskommt, verwendet werden. Beim Polysix müssen keine besonderen Maßnahmen zur Unterstützung einer Autotune-Funktion ergriffen werden. Manuelle Lautstärkeeinstellung wird beim Polysix über eine simple Operationsverstärkerschaltung realisiert, also nichts mit CV und dergleichen. Dadurch erspart man sich den Einsatz eines VCA IC (nebst Beschaltung), das in der Prophet-600 Panorama-Ausführung den Stereoausgang während Autotune stummschaltet und auch für die manuelle Lautstärkeeinstellung zuständig ist. Wie bereits erwähnt, werden die Stimmen auf dem Voiceboard hinter der sechsfach ausgeführten VCA-Stufe und vor der Effekt-Sektion abgegriffen. Beim Polysix gestaltet sich der Stimmenabgriff sehr einfach über sechs Drähte, die direkt mit dem KLM-366B Board verlötet werden. Anschluss erfolgt je Stimme am oberen Ende von Widerstand R133 (47 Kiloohm), wie in den nachfolgenden Fotos dokumentiert.